Ох, «Унион»! 2:0 ➡️ 2:3 в ЛЧ – и второе поражение на 94-й

Фанаты злы из-за арены.

Берлинский дебют «Униона» в Лиге чемпионов провалился, хотя все начиналось очень ярко.

Немецкий новичок вел 2:0 у «Браги» к 37-й минуте, но все упустил и дал сопернику вырвать победу на четвертой добавленной.

Да, на той же четвертой добавленной, как и в первом туре на выезде с «Реалом» – когда победный им забил Джуд Беллингем.

Первые голы «Униона» в ЛЧ – дубль капитана.

Поначалу шло отлично. Дебютный мяч клуба на групповом этапе вроде бы не забил Робин Гозенс – отменили из-за офсайда у капитана Шералдо Беккера. Сам Беккер все исправил на 30-й минуте.

Он открыл счет, использовав классный пас экс-спартаковца Алекса Крала – пробил между ног вратарю.

Через семь минут Беккер сделал дубль, снова реализовал выход один на один.

Праздновать побежал к трибунам и даже поймал вылетевшую оттуда бутылку.

Беккер в Бундеслиге молчит с мая, отличился лишь в Кубке. Да и забивным никогда не был, предпочитает действовать в оттяжке. В этой игре он не реализовал несколько моментов, но дублем за семь минут вошел в историю «Униона».

Счет 2:0 продержался четыре минуты – «Брага» отыграла один, когда защитник Сику Ниакате успел на добивание.

А в начале второго тайма португальцы сравняли, Брума мощно пробил издали – 2:2. И отпраздновал с шариком.

«Унион» в середине второго тайма упустил два отличных момента – Кевин Фолланд с близкого расстояния пробил во вратаря Матеуса, а Беккер был близок к хет-трику – промахнулся, вытащив на себя кипера и защитника. В концовке Бренден Аронсон ворвался в штрафную, но пробил головой мимо ворот. В компенсированное время издали грохнул Крал – Матеус с трудом перевел мяч на угловой.

«Унион» создавал, а «Брага» забила еще – на 90+4, когда Андре Каштру здорово уложил мяч в дальний угол из-за штрафной.

Немцы недоработали на подборе:

Каштру не простил.

И португальцы выиграли 3:2!

Жуткая серия «Униона» продолжается: это уже шестой подряд проигранный матч во всех турнирах. В Бундеслиге после яркого начала (дважды по 4:1) четыре поражения – они отбросили «Унион» на 11-е место с запасом лишь в три очка от зоны стыков.

Маячит и седьмое, дальше играть с дортмундской «Боруссией» в гостях.

«Унион» играет на стадионе «Герты» – главного соперника. Фанаты злятся на УЕФА

«Унион» играл дома, но не совсем – не на родном 22-тысячнике «Ан дер Альтен Ферстерай», а на «Олимпиаштадионе», вообще-то домашнем для «Герты», на 74 тысячи.

Фанаты отреагировали баннерами с критикой: растянули несколько полотнищ с правилами УЕФА, а на самом большом написали «Вам плевать на спорт. Все, что вам нужно, – деньги».

Правда, тут критиковать надо скорее руководство клуба.

Еще в июле «Унион» обратился к болельщикам: объяснили, что хотели бы на матчах ЛЧ вместить всех желающих, поэтому и выбрали «Олимпиаштадион». Подчеркнули, что УЕФА разрешил играть на «Ан дер Альтен Ферстерай».

Так «Унион» дебютировал в ЛЧ дома на «Олимпиаштадионе», который обычно весь синий.

А тут стал непривычно красным.

В еврокубках клуб с сезона-2021/22 – тогда в Лиге конференций тоже принимали всех на «Олимпиаштадионе», еще при пандемии: на матч с «Маккаби» пришло 23 тысячи зрителей, на игру против «Фейеноорда» – 30 тысяч, а на «Славию» – четыре.

В следующем сезоне в Лиге Европы «Унион» играл на своем стадионе – и стабильно заполнял его. Теперь снова Олимпийский стадион, где несколько дней назад 66 тысяч человек смотрели матч второй Бундеслиги «Герта» – «Санкт-Паули».

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Boris Streubel