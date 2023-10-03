Ох, «Унион»! 2:0 ➡️ 2:3 в ЛЧ – и второе поражение на 94-й
Фанаты злы из-за арены.
Берлинский дебют «Униона» в Лиге чемпионов провалился, хотя все начиналось очень ярко.
Немецкий новичок вел 2:0 у «Браги» к 37-й минуте, но все упустил и дал сопернику вырвать победу на четвертой добавленной.
Да, на той же четвертой добавленной, как и в первом туре на выезде с «Реалом» – когда победный им забил Джуд Беллингем.
Первые голы «Униона» в ЛЧ – дубль капитана.
Поначалу шло отлично. Дебютный мяч клуба на групповом этапе вроде бы не забил Робин Гозенс – отменили из-за офсайда у капитана Шералдо Беккера. Сам Беккер все исправил на 30-й минуте.
Он открыл счет, использовав классный пас экс-спартаковца Алекса Крала – пробил между ног вратарю.
Через семь минут Беккер сделал дубль, снова реализовал выход один на один.
Праздновать побежал к трибунам и даже поймал вылетевшую оттуда бутылку.
Беккер в Бундеслиге молчит с мая, отличился лишь в Кубке. Да и забивным никогда не был, предпочитает действовать в оттяжке. В этой игре он не реализовал несколько моментов, но дублем за семь минут вошел в историю «Униона».
Счет 2:0 продержался четыре минуты – «Брага» отыграла один, когда защитник Сику Ниакате успел на добивание.
А в начале второго тайма португальцы сравняли, Брума мощно пробил издали – 2:2. И отпраздновал с шариком.
«Унион» в середине второго тайма упустил два отличных момента – Кевин Фолланд с близкого расстояния пробил во вратаря Матеуса, а Беккер был близок к хет-трику – промахнулся, вытащив на себя кипера и защитника. В концовке Бренден Аронсон ворвался в штрафную, но пробил головой мимо ворот. В компенсированное время издали грохнул Крал – Матеус с трудом перевел мяч на угловой.
«Унион» создавал, а «Брага» забила еще – на 90+4, когда Андре Каштру здорово уложил мяч в дальний угол из-за штрафной.
Немцы недоработали на подборе:
Каштру не простил.
И португальцы выиграли 3:2!
Жуткая серия «Униона» продолжается: это уже шестой подряд проигранный матч во всех турнирах. В Бундеслиге после яркого начала (дважды по 4:1) четыре поражения – они отбросили «Унион» на 11-е место с запасом лишь в три очка от зоны стыков.
Маячит и седьмое, дальше играть с дортмундской «Боруссией» в гостях.
«Унион» играет на стадионе «Герты» – главного соперника. Фанаты злятся на УЕФА
«Унион» играл дома, но не совсем – не на родном 22-тысячнике «Ан дер Альтен Ферстерай», а на «Олимпиаштадионе», вообще-то домашнем для «Герты», на 74 тысячи.
Фанаты отреагировали баннерами с критикой: растянули несколько полотнищ с правилами УЕФА, а на самом большом написали «Вам плевать на спорт. Все, что вам нужно, – деньги».
Правда, тут критиковать надо скорее руководство клуба.
Еще в июле «Унион» обратился к болельщикам: объяснили, что хотели бы на матчах ЛЧ вместить всех желающих, поэтому и выбрали «Олимпиаштадион». Подчеркнули, что УЕФА разрешил играть на «Ан дер Альтен Ферстерай».
Так «Унион» дебютировал в ЛЧ дома на «Олимпиаштадионе», который обычно весь синий.
А тут стал непривычно красным.
В еврокубках клуб с сезона-2021/22 – тогда в Лиге конференций тоже принимали всех на «Олимпиаштадионе», еще при пандемии: на матч с «Маккаби» пришло 23 тысячи зрителей, на игру против «Фейеноорда» – 30 тысяч, а на «Славию» – четыре.
В следующем сезоне в Лиге Европы «Унион» играл на своем стадионе – и стабильно заполнял его. Теперь снова Олимпийский стадион, где несколько дней назад 66 тысяч человек смотрели матч второй Бундеслиги «Герта» – «Санкт-Паули».
- Дата проведения
- 3 октября, 19.45, «Олимпияштадион»
- Голы:
- 1:0 – 30 Беккер, 2:0 – 37 Беккер, 2:1 – 41 Ниакате, 2:2 – 51 Брума, 2:3 – 90 Андре Каштру.
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Унион –
Реннов, Юранович, Бонуччи, Диогу Лейте, Дуки, Гозенс (Руссийон, 86), Хаберер (Ааронсон, 81), Крал, Тузар (Лаидуни, 63), Беккер, Беренс (Фолланд, 63).
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Брага –
Матеус, Мендес (Андре Каштру, 86), Ниакате, Саатчи, Борха (Марин, 74), Эль-Мусрати, Саласар (Моутинью, 73), Брума, Рикарду Орта (Карвальо, 83), Джало (Абель Руис, 83), Банза.
- Предупреждения:
- Рикарду Орта (13), Бонуччи (13), Банза (46), Диогу Лейте (54), Саласар (72), Юранович (90).
Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Boris Streubel
Хочется им только удачи пожелать.
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