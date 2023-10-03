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Ох, «Унион»! 2:0 ➡️ 2:3 в ЛЧ – и второе поражение на 94-й

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Фанаты злы из-за арены.

Берлинский дебют «Униона» в Лиге чемпионов провалился, хотя все начиналось очень ярко.

Немецкий новичок вел 2:0 у «Браги» к 37-й минуте, но все упустил и дал сопернику вырвать победу на четвертой добавленной.

Да, на той же четвертой добавленной, как и в первом туре на выезде с «Реалом» – когда победный им забил Джуд Беллингем.

Первые голы «Униона» в ЛЧ – дубль капитана. 

Поначалу шло отлично. Дебютный мяч клуба на групповом этапе вроде бы не забил Робин Гозенс – отменили из-за офсайда у капитана Шералдо Беккера. Сам Беккер все исправил на 30-й минуте.

Он открыл счет, использовав классный пас экс-спартаковца Алекса Крала – пробил между ног вратарю.

Через семь минут Беккер сделал дубль, снова реализовал выход один на один.

Праздновать побежал к трибунам и даже поймал вылетевшую оттуда бутылку.

Беккер в Бундеслиге молчит с мая, отличился лишь в Кубке. Да и забивным никогда не был, предпочитает действовать в оттяжке. В этой игре он не реализовал несколько моментов, но дублем за семь минут вошел в историю «Униона».

Счет 2:0 продержался четыре минуты – «Брага» отыграла один, когда защитник Сику Ниакате успел на добивание.

А в начале второго тайма португальцы сравняли, Брума мощно пробил издали – 2:2. И отпраздновал с шариком.

«Унион» в середине второго тайма упустил два отличных момента – Кевин Фолланд с близкого расстояния пробил во вратаря Матеуса, а Беккер был близок к хет-трику – промахнулся, вытащив на себя кипера и защитника. В концовке Бренден Аронсон ворвался в штрафную, но пробил головой мимо ворот. В компенсированное время издали грохнул Крал – Матеус с трудом перевел мяч на угловой.

«Унион» создавал, а «Брага» забила еще – на 90+4, когда Андре Каштру здорово уложил мяч в дальний угол из-за штрафной.

Немцы недоработали на подборе:

Каштру не простил.

И португальцы выиграли 3:2!

Жуткая серия «Униона» продолжается: это уже шестой подряд проигранный матч во всех турнирах. В Бундеслиге после яркого начала (дважды по 4:1) четыре поражения – они отбросили «Унион» на 11-е место с запасом лишь в три очка от зоны стыков.

Маячит и седьмое, дальше играть с дортмундской «Боруссией» в гостях.

«Унион» играет на стадионе «Герты» – главного соперника. Фанаты злятся на УЕФА

«Унион» играл дома, но не совсем – не на родном 22-тысячнике «Ан дер Альтен Ферстерай», а на «Олимпиаштадионе», вообще-то домашнем для «Герты», на 74 тысячи.

Фанаты отреагировали баннерами с критикой: растянули несколько полотнищ с правилами УЕФА, а на самом большом написали «Вам плевать на спорт. Все, что вам нужно, – деньги».

Правда, тут критиковать надо скорее руководство клуба.

Еще в июле «Унион» обратился к болельщикам: объяснили, что хотели бы на матчах ЛЧ вместить всех желающих, поэтому и выбрали «Олимпиаштадион». Подчеркнули, что УЕФА разрешил играть на «Ан дер Альтен Ферстерай».

Так «Унион» дебютировал в ЛЧ дома на «Олимпиаштадионе», который обычно весь синий.

А тут стал непривычно красным.

 

В еврокубках клуб с сезона-2021/22 – тогда в Лиге конференций тоже принимали всех на «Олимпиаштадионе», еще при пандемии: на матч с «Маккаби» пришло 23 тысячи зрителей, на игру против «Фейеноорда» – 30 тысяч, а на «Славию» – четыре.

В следующем сезоне в Лиге Европы «Унион» играл на своем стадионе – и стабильно заполнял его. Теперь снова Олимпийский стадион, где несколько дней назад 66 тысяч человек смотрели матч второй Бундеслиги «Герта» – «Санкт-Паули».

Унион Германия – Брага Португалия 2:3 (2:1, 0:2)
Дата проведения
3 октября, 19.45, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 30 Беккер, 2:0 – 37 Беккер, 2:1 – 41 Ниакате, 2:2 – 51 Брума, 2:3 – 90 Андре Каштру.
УнионРеннов, Юранович, Бонуччи, Диогу Лейте, Дуки, Гозенс (Руссийон, 86), Хаберер (Ааронсон, 81), Крал, Тузар (Лаидуни, 63), Беккер, Беренс (Фолланд, 63).
БрагаМатеус, Мендес (Андре Каштру, 86), Ниакате, Саатчи, Борха (Марин, 74), Эль-Мусрати, Саласар (Моутинью, 73), Брума, Рикарду Орта (Карвальо, 83), Джало (Абель Руис, 83), Банза.
Предупреждения:
Рикарду Орта (13), Бонуччи (13), Банза (46), Диогу Лейте (54), Саласар (72), Юранович (90).

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Boris Streubel

2 комментария

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a2wai
Это их первый сезон в ЛЧ, можно понять, что у немцев есть проблемы с адаптацией к турниру.

Хочется им только удачи пожелать.
+2
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+2
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gukmamop
Ох эта загадочная русская душа (болельщиков), не надо денег, надо духовности и атмосферы..
стоп, подождите
0
0
0
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