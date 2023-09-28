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Что сделал твой любимый футболист в Саудовской Аравии?

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Мы все посчитали!

Роналду, Неймар, Малком и другие суперзвезды элитно ворвались в чемпионат Саудовской Аравии. Сразу показали уровень – вы явно заметили, что мы частенько собираем дайджест с подвигами бывших королей Европы.

В чемпионате Саудовской Аравии прошло уже семь туров – отличный отрезок, чтобы подвести промежуточные итоги. Фиксируем первые достижения топов в новом турнире.

Начнем с главных селебрити Саудовской Аравии. Кубок на картинке – трофей Кубка арабских чемпионов, его выиграл «Аль-Наср».  

А теперь другие новички Саудовской Аравии + несколько мужчин, которые уже были здесь до приезда звезд. Например, Одион Игало, который в составе «Аль-Хилаля» выиграл Про Лигу-2021/22, стал ее лучшим бомбардиром, а еще захватил Кубок Короля.

Переходим к защитникам – у них особо отметим коэффициент полезности. Эмерик Лапорт, кстати, по этому показателю лучший в чемпионате.

Крутых вратарей в Саудовской Аравии совсем мало. Но отмечаем и их.

Теперь тренеры. Лучше всех пока получается у Нуну Эшпириту Санту, несмотря на его легендарный стиль и контры с Каримом Бензема. Жорже Жезуш с «Аль-Хилалем» пока второй, но ему стоит стараться лучше – уже пошли слухи, что Неймар не очень доволен им.

Легионеры в Саудовской Аравии по странам. 49 разных, тьма бразильцев

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel

18 комментариев

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Dan Kennedy
Артем, что-то мне подсказывает что вы к защитникам вставили фотку Лисандро Лопеза, который был нападающим Порту и Лиона)))
+4
0
+4
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Фанат футбола 777
Роналду, Малком и Митрович просто разрывают лигу, у всех 3 голевых действий больше сыгранных матчей
+4
0
+4
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Артем Буторин
Автор
Ответ Dan Kennedy
Артем, что-то мне подсказывает что вы к защитникам вставили фотку Лисандро Лопеза, который был нападающим Порту и Лиона)))
Точно! Спасибо
+2
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Фанат футбола 777
Ответ Dan Kennedy
Артем, что-то мне подсказывает что вы к защитникам вставили фотку Лисандро Лопеза, который был нападающим Порту и Лиона)))
Как ты это заметил?
+2
0
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Фанат футбола 777
Кстати, никто случайно не знает, почему не играет Оспина?
+1
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Borsiano
У меня вопрос: что за команда сейчас на третьем месте, у которой ни одной звезды в составе, но она выше Насра, Иттифака и прочих Ахли, которые напичканы звёздами?
+1
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Direct free kick
Ответ Антиглор17
Неужели кто то на полном серьезе следит за этим чемпионатом водокачки?))) Понимаю игроки медийные поехали, но это же не футбол уже.
Долго тебя не было. Не спал ночью после просмотра бургерной медиалиги?
+2
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Имя Фамилия
Ответ Фанат футбола 777
Кстати, никто случайно не знает, почему не играет Оспина?
Тяжёлая травма локтя: https://www.youtube.com/shorts/UxOSo2E31lU?feature=share
+1
0
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Хаскерс
А вот интересно, кто первым перешел к арабам: Месси или Роналду?
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KaaTim
Что сделал мой любимый футболист в СА? Не поехал туда.
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Фанат футбола 777
Ответ Антиглор17
Неужели кто то на полном серьезе следит за этим чемпионатом водокачки?))) Понимаю игроки медийные поехали, но это же не футбол уже.
Придётся мне тебя огорчить - даже за российским медиафутболом кто-то следит
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KaaTim
Ответ Фанат футбола 777
Придётся мне тебя огорчить - даже за российским медиафутболом кто-то следит
Прям скрепя сердцем огорчал?)
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ken35
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Фанат футбола 777
Роналду, Малком и Митрович просто разрывают лигу, у всех 3 голевых действий больше сыгранных матчей
Мусса Дембеле ещё
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