Что сделал твой любимый футболист в Саудовской Аравии?

Мы все посчитали!

Роналду, Неймар, Малком и другие суперзвезды элитно ворвались в чемпионат Саудовской Аравии. Сразу показали уровень – вы явно заметили, что мы частенько собираем дайджест с подвигами бывших королей Европы.

В чемпионате Саудовской Аравии прошло уже семь туров – отличный отрезок, чтобы подвести промежуточные итоги. Фиксируем первые достижения топов в новом турнире.

Начнем с главных селебрити Саудовской Аравии. Кубок на картинке – трофей Кубка арабских чемпионов, его выиграл «Аль-Наср».

А теперь другие новички Саудовской Аравии + несколько мужчин, которые уже были здесь до приезда звезд. Например, Одион Игало, который в составе «Аль-Хилаля» выиграл Про Лигу-2021/22, стал ее лучшим бомбардиром, а еще захватил Кубок Короля.

Переходим к защитникам – у них особо отметим коэффициент полезности. Эмерик Лапорт, кстати, по этому показателю лучший в чемпионате.

Крутых вратарей в Саудовской Аравии совсем мало. Но отмечаем и их.

Теперь тренеры. Лучше всех пока получается у Нуну Эшпириту Санту, несмотря на его легендарный стиль и контры с Каримом Бензема. Жорже Жезуш с «Аль-Хилалем» пока второй, но ему стоит стараться лучше – уже пошли слухи, что Неймар не очень доволен им.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel