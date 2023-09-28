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Хвича наконец-то забил за «Наполи». Впервые с марта

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Плюс голевая.

Пока Осимхен скандалит с «Наполи», просыпается Хвича. Наконец-то он забил. 

192 дня, 23 матча, 1368 игровых минут. Столько молчал Хвича

Кварацхелия уложил «Удинезе» (4:1): закатил третий мяч и сделал ассист на Джованни Симеоне. «Наполи» победил 4:1 – и прервал трехматчевую серию без побед.

Как забил Хвича: снача запрессинговал Бийола и отобрал мяч.

Затем перекинул кипера Марко Сильвестри и добил в пустые.

🔵 Это первый гол грузина аж с марта! Тогда пострадал «Торино» (4:1).

🔵 После – молчание. 192 дня. 23 матча. 1368 игровых минут.

Неужели он возвращается?

Что там вообще происходит у Хвичи?

Кварацхелия тяжело пережил уход Лучано Спалетти. Но есть и другие обстоятельства. 

🔵 По информации Corriere dello Sport, Хвича хочет продлить контракт с «Наполи». Просит 5 млн евро в год, а клуб предлагает только 3,5 млн. Сейчас Кварацхелия зарабатывает около 1 млн – меньше всех из игроков старта «Наполи». Например, Осимхен получает 4,5 млн в год.

Клуб опроверг информацию: «Чушь. Никто в «Наполи» никогда не говорил о возможном продлении – его контракт истекает только через 4 года».

🔵 Несмотря на это, медиа упорно отправляют Хвичу в другой клуб. Если английский Daily Mail пишет про «Ман Юнайтед», то Gazzetta dello Sport называет «Ньюкасл», «Челси» и мадридский «Реал». Хотя агент игрока Мамука Джугели все отрицает:

«Мы не рассматриваем такое. Я скажу в очередной раз: мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи». Когда Хвича будет готов играть за «Реал» или «Барсу», то мы оценим такую перспективу, но мы не рассматриваем возможность уйти. «Наполи» – сильная команда. Здесь мы чувствуем себя как дома».

«Мой сын мечтает выиграть Лигу Чемпионов и играть за «Реал Мадрид», – еще летом рассказал отец Хвичи.

А пока надо вернуть уровень, из-за которого Кварацхелию номинировали на «Золотой мяч».

Осимхен из-за тиктока скандалит с «Наполи». Уже убрал все клубные фото

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Наполи – Удинезе 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
27 сентября, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 19, пенальти Зелиньски, 2:0 – 39 Осимхен, 3:0 – 74 Кварацхелия, 3:1 – 80 Самарджич, 4:1 – 81 Симеоне.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Каюсте, 71), Замбо-Ангисса (Распадори, 83), Политано (Линдстрем, 63), Кварацхелия (Элмаз, 83), Осимхен (Симеоне, 63).
УдинезеСильвестри, Эбоселе (Жоау Феррейра, 59), Бийол, Перес, Кристенсен, Камара (Земура, 72), Уолас (Самарджич, 59), Ловрич (Перейра, 72), Пайеро, Товен (Саксесс, 58), Лукка.
Предупреждения:
Перес (62), Симеоне (71).

Фото: Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

3 комментария

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Gio S
Что за привычка говорить какой клуб любит ! Реал теперь с козырями типо ? А о Наполи не думают ? Что такими высказываниями Реал будут цену меньше предлагать ? Это я так , если вообще Реалу интересен будет .
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Tun
Рад за парня, но очевидно, что топовый уровень первой половины прошлого сезона поддерживать не сможет, игрок годный, но ограниченный, защи лиги приноровились, внимательнее опекают его, и сразу голы исчезли
+1
-1
0
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Dooomer
Ответ Tun
Рад за парня, но очевидно, что топовый уровень первой половины прошлого сезона поддерживать не сможет, игрок годный, но ограниченный, защи лиги приноровились, внимательнее опекают его, и сразу голы исчезли
Второй сезон у многих труднее складывается, т.ч. все хорошее у него еще впереди
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