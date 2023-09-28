Хвича наконец-то забил за «Наполи». Впервые с марта

Плюс голевая.

Пока Осимхен скандалит с «Наполи», просыпается Хвича. Наконец-то он забил.

192 дня, 23 матча, 1368 игровых минут. Столько молчал Хвича

Кварацхелия уложил «Удинезе» (4:1): закатил третий мяч и сделал ассист на Джованни Симеоне. «Наполи» победил 4:1 – и прервал трехматчевую серию без побед.

Как забил Хвича: снача запрессинговал Бийола и отобрал мяч.

Затем перекинул кипера Марко Сильвестри и добил в пустые.

🔵 Это первый гол грузина аж с марта! Тогда пострадал «Торино» (4:1).

🔵 После – молчание. 192 дня. 23 матча. 1368 игровых минут.

Неужели он возвращается?

Что там вообще происходит у Хвичи?

Кварацхелия тяжело пережил уход Лучано Спалетти. Но есть и другие обстоятельства.

🔵 По информации Corriere dello Sport, Хвича хочет продлить контракт с «Наполи». Просит 5 млн евро в год, а клуб предлагает только 3,5 млн. Сейчас Кварацхелия зарабатывает около 1 млн – меньше всех из игроков старта «Наполи». Например, Осимхен получает 4,5 млн в год.

Клуб опроверг информацию: «Чушь. Никто в «Наполи» никогда не говорил о возможном продлении – его контракт истекает только через 4 года».

🔵 Несмотря на это, медиа упорно отправляют Хвичу в другой клуб. Если английский Daily Mail пишет про «Ман Юнайтед», то Gazzetta dello Sport называет «Ньюкасл», «Челси» и мадридский «Реал». Хотя агент игрока Мамука Джугели все отрицает:

«Мы не рассматриваем такое. Я скажу в очередной раз: мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи». Когда Хвича будет готов играть за «Реал» или «Барсу», то мы оценим такую перспективу, но мы не рассматриваем возможность уйти. «Наполи» – сильная команда. Здесь мы чувствуем себя как дома».

«Мой сын мечтает выиграть Лигу Чемпионов и играть за «Реал Мадрид», – еще летом рассказал отец Хвичи.

А пока надо вернуть уровень, из-за которого Кварацхелию номинировали на «Золотой мяч».

Фото: Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press