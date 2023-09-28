Хвича наконец-то забил за «Наполи». Впервые с марта
Плюс голевая.
Пока Осимхен скандалит с «Наполи», просыпается Хвича. Наконец-то он забил.
192 дня, 23 матча, 1368 игровых минут. Столько молчал Хвича
Кварацхелия уложил «Удинезе» (4:1): закатил третий мяч и сделал ассист на Джованни Симеоне. «Наполи» победил 4:1 – и прервал трехматчевую серию без побед.
Как забил Хвича: снача запрессинговал Бийола и отобрал мяч.
Затем перекинул кипера Марко Сильвестри и добил в пустые.
🔵 Это первый гол грузина аж с марта! Тогда пострадал «Торино» (4:1).
🔵 После – молчание. 192 дня. 23 матча. 1368 игровых минут.
Неужели он возвращается?
Что там вообще происходит у Хвичи?
Кварацхелия тяжело пережил уход Лучано Спалетти. Но есть и другие обстоятельства.
🔵 По информации Corriere dello Sport, Хвича хочет продлить контракт с «Наполи». Просит 5 млн евро в год, а клуб предлагает только 3,5 млн. Сейчас Кварацхелия зарабатывает около 1 млн – меньше всех из игроков старта «Наполи». Например, Осимхен получает 4,5 млн в год.
Клуб опроверг информацию: «Чушь. Никто в «Наполи» никогда не говорил о возможном продлении – его контракт истекает только через 4 года».
🔵 Несмотря на это, медиа упорно отправляют Хвичу в другой клуб. Если английский Daily Mail пишет про «Ман Юнайтед», то Gazzetta dello Sport называет «Ньюкасл», «Челси» и мадридский «Реал». Хотя агент игрока Мамука Джугели все отрицает:
«Мы не рассматриваем такое. Я скажу в очередной раз: мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи». Когда Хвича будет готов играть за «Реал» или «Барсу», то мы оценим такую перспективу, но мы не рассматриваем возможность уйти. «Наполи» – сильная команда. Здесь мы чувствуем себя как дома».
«Мой сын мечтает выиграть Лигу Чемпионов и играть за «Реал Мадрид», – еще летом рассказал отец Хвичи.
А пока надо вернуть уровень, из-за которого Кварацхелию номинировали на «Золотой мяч».
Осимхен из-за тиктока скандалит с «Наполи». Уже убрал все клубные фото
Самые подорожавшие футболисты 2023 года
- Дата проведения
- 27 сентября, 21.45, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 1:0 – 19, пенальти Зелиньски, 2:0 – 39 Осимхен, 3:0 – 74 Кварацхелия, 3:1 – 80 Самарджич, 4:1 – 81 Симеоне.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Каюсте, 71), Замбо-Ангисса (Распадори, 83), Политано (Линдстрем, 63), Кварацхелия (Элмаз, 83), Осимхен (Симеоне, 63).
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Удинезе –
Сильвестри, Эбоселе (Жоау Феррейра, 59), Бийол, Перес, Кристенсен, Камара (Земура, 72), Уолас (Самарджич, 59), Ловрич (Перейра, 72), Пайеро, Товен (Саксесс, 58), Лукка.
Фото: Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press
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