19 комментариев

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«Барса» до 80-й горела 0:2, но победила! Ка-а-ак? 😱

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Три гола за восемь минут!

Кино в Ла Лиге: «Барса» вернулась с 0:2 за восемь минут! «Сельта» уже предвкушала победу над фаворитом, но в итоге все растеряла – и осталась ни с чем.

Дубль Левадовского, 1+1 от Канселу – так прошел камбэк «Барселоны»

Каталонцы почти весь матч искали себя. В первом тайме пропустили от Йоргена Ларсена, а Френки де Йонг получил травму голеностопа и заменился на Гави. После перерыва испанец чуть не привез пенальти – подкатился в штрафной «Барсы» под Жонатана Бамбу. Повезло, что судья Марио Мелеро Лопес не усмотрел нарушения – возможно, из-за того, что Бамба начинал падать еще до касания Гави.

Игроки «Сельты» долго спорили, но в итоге пришлось забивать с игры усилиями Анастасиос Дувикас. 2:0 на 76-й минуте – казалось, «Барса» задавлена. Но каталонцы проявили железный характер.

⚽️ Уже на 81-й интрига вернулась: Феликс технично забросил, Левандовски забил в пятом матче подряд.

⚽️⚽️ На 85-й «Барса» сравняла – и вновь Роберт! Теперь уже с передачи другого Жоау – Канселу. Оба португальца безупречно влились в команду.

⚽️⚽️⚽️ А на 89-й «Сельта» совсем приуныла – Канселу ворвался в штрафную и принял шикарный заброс от Гави. 3:2 в пользу «Барсы» – фантастика!

«Мы верили до конца, играли храбро, – говорит Хави. – Мы проанализируем наши ошибки. Эта ремонтада стала возможна благодаря вере, стремлению к победе. Когда играешь не лучшим образом, нужно использовать такие преимущества.

Мы рисковали все больше и больше. Мы остались с двумя центральными защитниками, а все остальные были атакующими игроками. Нам пришлось рисковать, и это сработало. Сегодня все получилось, но мы должны играть лучше. Это было не лучшее наше выступление».

Рафа Бенитес понимает, почему «Барса» вернулась.

«Не думаю, что результат отражает то, как прошел матч. Все дело в игроках, которые у тебя есть. Я не сторонник тактических баталий, разницу делают игроки. Замены Хави разумны, потому что его изначальный план не сработал. У «Барсы» много качественных игроков разного профиля, и они этим пользуются. Они будут делать это часто, имея потенциал для борьбы за титулы», – объяснил тренер «Сельты».

«Я сыграл очень плохо, допускал много ошибок». Канселу воткнул победный, но грустит из-за проблем в обороне

Несколько важных деталей, чтобы подчеркнуть форму новичков и «Барсы» в целом.

● Феликс впервые провел полный матч, уже оформил 3+2 в четырех играх за «Барселону». До этого забивал «Бетису» в Ла Лиге и «Антверпену» в ЛЧ, причем сразу 2+1.

● Канселу пришел крайним защитником, но не может без ярких подключений в атаку: тоже гол «Бетису», против «Сельты» сделал 1+1. При этом португалец остался недоволен собой – иногда Канселу обрезался при переводах на противоположный фланг:

«Сегодня я сыграл очень плохо, допускал много ошибок... Я потерял концентрацию, это ненормально. Нужно быть собранным и играть до конца, и это помогло нам взять три очка. Лучше сыграть плохо и выиграть, чем сыграть хорошо и проиграть».

● «Барса» выиграла шесть матчей подряд с общим счетом 21:6. Единственная ничья в сезоне – скандальные 0:0 с «Хетафе» еще в первом туре. «Реал» пока без потерь, но ему еще играть гостевой матч с «Атлетико».

● А вот у «Сельты» проблемы: лишь одна победа и 17-е место в Ла Лиге. Бенитес пока не радует.

Барселона – Сельта 3:2 (0:1, 3:1)
Дата проведения
23 сентября, 19.30, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 19 Ларсен, 0:2 – 76 Дувикас, 1:2 – 81 Левандовски, 2:2 – 85 Левандовски, 3:2 – 89 Жоау Канселу.
Барселонатер Стеген, Жоау Канселу, Кристенсен (Бальде, 60), Кунде, Алонсо (Ямаль, 46), Гюндоган, Ромеу (Араухо, 46), де Йонг (Гави, 36), Жоау Феликс, Ферран Торрес (Рафинья, 72), Левандовски.
СельтаВильяр, Мингеса, Старфельт, Нуньес (Родригес, 90), Домингес, Ристич, Де Ла Торре, Бельтран, Бамба (Дотор, 90), Аспас (Сведберг, 78), Ларсен (Дувикас, 66).
Предупреждения:
Кристенсен (36), Гави (39), Нуньес (43).

На неделе был еще один мощный камбэк – в Лиге конференций. 

Фото: Javier Borrego/Global Look Press

19 комментариев

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Arsen5270
Ответ воен
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с какими денежными вливаниями? ты про 3 миллиона, которые Барселона потратила в это трансферное окно?
Всегда найдёте что нибудь сказать...🤡🤡🤡
+26
-3
+23
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Паргев Алина
Ну прям красавцы конечно. Когда 2 ой пропустили я честно расстроился. Думал все, до сих пор не верится. Вот так надо и дальше играть показать характер. Чтобы опять начали бояться басы)))
+17
-2
+15
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Avazbek Rasulov
Как же хорош Араухо! 👍
Оборону держит железно, плюс в атаке создаёт острые.
Настоящий монстр.
Если не будут травмы, то про Алонсо можно забыть навсегда. Невозможно смотреть как он работает, хватит уже
+8
0
+8
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Никита Самарин
По стопам Тоттенхэма 👣. Ну а так конечно это было сильно, просто буря эмоций 🤩.
+4
-1
+3
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Александр Северный
где то в Америке новоиспечённый ЧМ с тремя сыновьями был безумно рад этому камбэку.
+3
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Молодой Френки
Гави, Канселу, Феликс - отлично сработали и совершили настоящий камбэк. Надеюсь с Френки ничего серьезного. Ждём что завтра Реал вынесут вперед ногами и тогда будет заслуженное первое место
+5
-4
+1
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Potapson
Левандовски подтвердил что он всё ещё топ. Способен перевернуть игру в казалось в безнадёжной ситуации
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0
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umnik3
Опять, отскочили. Пройдет ли все это в матчах с Порто? Как контратака в сторону Барсы, так яички скукоживаются. Тревожно на душе.
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Kurt_Cobain
Был на матче. Стадион конечно мега убогий на манжуике, вообще нихрена не видно. Но атмосфера огонь.
0
0
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Nerazzurri-88
Интер делал круче с Сампдорией)
0
0
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Бронислав Каминский
Обидно,что Де Йонг сломался...
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Ibra Meji
А Лёва? крут же
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cam
Ответ Avazbek Rasulov
Как же хорош Араухо! 👍 Оборону держит железно, плюс в атаке создаёт острые. Настоящий монстр. Если не будут травмы, то про Алонсо можно забыть навсегда. Невозможно смотреть как он работает, хватит уже
Араухо в этом матче сыграл так себе, в концовке чуть не привез, срезал мяч прямо в ноги соперникам
0
0
0
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Евгений Сафрошкин
Ответ Молодой Френки
Гави, Канселу, Феликс - отлично сработали и совершили настоящий камбэк. Надеюсь с Френки ничего серьезного. Ждём что завтра Реал вынесут вперед ногами и тогда будет заслуженное первое место
На 1,5 месяца выбыл,к сожалению. Пропустит и класико.
0
0
0
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Молодой Френки
Ответ Евгений Сафрошкин
На 1,5 месяца выбыл,к сожалению. Пропустит и класико.
Кошмар
+1
-1
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