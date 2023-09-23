19 комментариев

Три гола за восемь минут!

Кино в Ла Лиге: «Барса» вернулась с 0:2 за восемь минут! «Сельта» уже предвкушала победу над фаворитом, но в итоге все растеряла – и осталась ни с чем.

Дубль Левадовского, 1+1 от Канселу – так прошел камбэк «Барселоны»

Каталонцы почти весь матч искали себя. В первом тайме пропустили от Йоргена Ларсена, а Френки де Йонг получил травму голеностопа и заменился на Гави. После перерыва испанец чуть не привез пенальти – подкатился в штрафной «Барсы» под Жонатана Бамбу. Повезло, что судья Марио Мелеро Лопес не усмотрел нарушения – возможно, из-за того, что Бамба начинал падать еще до касания Гави.

Игроки «Сельты» долго спорили, но в итоге пришлось забивать с игры усилиями Анастасиос Дувикас. 2:0 на 76-й минуте – казалось, «Барса» задавлена. Но каталонцы проявили железный характер.

⚽️ Уже на 81-й интрига вернулась: Феликс технично забросил, Левандовски забил в пятом матче подряд.

⚽️⚽️ На 85-й «Барса» сравняла – и вновь Роберт! Теперь уже с передачи другого Жоау – Канселу. Оба португальца безупречно влились в команду.

⚽️⚽️⚽️ А на 89-й «Сельта» совсем приуныла – Канселу ворвался в штрафную и принял шикарный заброс от Гави. 3:2 в пользу «Барсы» – фантастика!

«Мы верили до конца, играли храбро, – говорит Хави. – Мы проанализируем наши ошибки. Эта ремонтада стала возможна благодаря вере, стремлению к победе. Когда играешь не лучшим образом, нужно использовать такие преимущества.

Мы рисковали все больше и больше. Мы остались с двумя центральными защитниками, а все остальные были атакующими игроками. Нам пришлось рисковать, и это сработало. Сегодня все получилось, но мы должны играть лучше. Это было не лучшее наше выступление».

Рафа Бенитес понимает, почему «Барса» вернулась.

«Не думаю, что результат отражает то, как прошел матч. Все дело в игроках, которые у тебя есть. Я не сторонник тактических баталий, разницу делают игроки. Замены Хави разумны, потому что его изначальный план не сработал. У «Барсы» много качественных игроков разного профиля, и они этим пользуются. Они будут делать это часто, имея потенциал для борьбы за титулы», – объяснил тренер «Сельты».

«Я сыграл очень плохо, допускал много ошибок». Канселу воткнул победный, но грустит из-за проблем в обороне

Несколько важных деталей, чтобы подчеркнуть форму новичков и «Барсы» в целом.

● Феликс впервые провел полный матч, уже оформил 3+2 в четырех играх за «Барселону». До этого забивал «Бетису» в Ла Лиге и «Антверпену» в ЛЧ, причем сразу 2+1.

● Канселу пришел крайним защитником, но не может без ярких подключений в атаку: тоже гол «Бетису», против «Сельты» сделал 1+1. При этом португалец остался недоволен собой – иногда Канселу обрезался при переводах на противоположный фланг:

«Сегодня я сыграл очень плохо, допускал много ошибок... Я потерял концентрацию, это ненормально. Нужно быть собранным и играть до конца, и это помогло нам взять три очка. Лучше сыграть плохо и выиграть, чем сыграть хорошо и проиграть».

● «Барса» выиграла шесть матчей подряд с общим счетом 21:6. Единственная ничья в сезоне – скандальные 0:0 с «Хетафе» еще в первом туре. «Реал» пока без потерь, но ему еще играть гостевой матч с «Атлетико».

● А вот у «Сельты» проблемы: лишь одна победа и 17-е место в Ла Лиге. Бенитес пока не радует.

Фото: Javier Borrego/Global Look Press