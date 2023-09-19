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Гол-шедевр от Хакими: усадил Хуммельса и пробил внешней! Не пощадил «Боруссию»

Ашраф Хакими Ашраф Хакими
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Люсьен Фавр Люсьен Фавр
Футбол Футбол

Вау!

«ПСЖ» разобрался с «Боруссией» – 2:0, дважды забив после перерыва. Первый мяч Мбаппе положил с пенальти, второй – шедевр Ашрафа Хакими.

Хакими сыграл двоечку с Витиньей в штрафной. Потом издевательски уложил Хуммельса на паузе и технично проткнул внешней стороной стопы в дальний угол.

Наслаждаемся голом-красавцем.

Хакими раскрылся в «Боруссии» – уже тогда блистал в атаке

Ашраф провел в «Боруссии» два года – с 2018-го по 2020-й.

Поначалу он играл слева в защите. Тренер Люсьен Фавр уже тогда давал ему больше свободы, чем правому защитнику Пишчеку. Марокканец в дебютном сезоне оформил солидные для защитника-новичка 2+4.

Потом Хакими расцвел. «Боруссия» перешла на систему 3-4-3, Ашраф стал чаще бегать в атаку, что отразилось на результативности – 5 голов и 10 ассистов в Бундеслиге-2019/20.

«Мой кумир – Марсело, – признался Хакими в интервью Marca. – Благодаря ему я понял, что крайний защитник может быть таким же грозным оружием в атаке, как центрфорвард. Мне довелось играть с ним, и он дал мне много полезных советов».

«Ашраф всегда думает об атаке. Неважно, на какой позиции он играет, ему важно поддержать партнеров впереди», – говорил Фавр.

Ашраф мечтал играть за «Мадрид», но в итоге сначала съездил в «Интер», а теперь рвет бровку за «ПСЖ».

ПСЖ Франция – Боруссия Д Германия 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 49, пенальти Мбаппе, 2:0 – 58 Хакими.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес (Данилу Перейра, 88), Угарте, Витинья (Ли Кан Ин, 80), Заир-Эмери, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Гонсалу Рамуш, 80).
Боруссия ДКобель, Хуммельс, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон, Вольф (Бенсебайни, 78), Забитцер (Нмеча, 14), Джан (Байно-Гиттенс, 76), Брандт (Ройс, 62), Мален (Фюллькруг, 62), Адейеми.
Предупреждения:
Шлоттербек (66), Джан (67), Рюэрсон (90).

Фото: Gettyimages.ru/Johannes Simon, Jörg Schüler

6 комментариев

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Имя Фамилия
Ну это парный гол с Витиньей, оба заслужили упоминание в заголовке.
+2
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Слончик
Псж вообще был хорош.
Энрике ставит более "барселонскую" игру, чем Пеп и Хави, здорово смотрится. Тройка нападения и Витинья хорошо держат мяч, Хакими по-евсеевски смещается в центр для контроля.
Вобшем, повезло французам, что Рубиалес сам отдал такого тренера.
+2
0
+2
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Lebron James
Жалко что его продали его за копейки Интеру... А ведь мог сейчас в Реале играть
+1
0
+1
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Антоша
Восьмой номер Боруссии топ! Как же он чувствует игру
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corazón blanco
Ответ Lebron James
Жалко что его продали его за копейки Интеру... А ведь мог сейчас в Реале играть
Во-первых тогда был ковидный год, поэтому Мадрид и решил его продать + Ашраф после удачного вояжа в Дортмунд думал, что будет первым выбором тренера, а когда оказалось, что нужно еще выигрывать конкуренцию, Хакими не захотел бороться за место в стартовом составе и был не против этого трансфера.
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