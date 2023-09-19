Вау!

«ПСЖ» разобрался с «Боруссией» – 2:0, дважды забив после перерыва. Первый мяч Мбаппе положил с пенальти, второй – шедевр Ашрафа Хакими.

Хакими сыграл двоечку с Витиньей в штрафной. Потом издевательски уложил Хуммельса на паузе и технично проткнул внешней стороной стопы в дальний угол.

Наслаждаемся голом-красавцем.

Хакими раскрылся в «Боруссии» – уже тогда блистал в атаке

Ашраф провел в «Боруссии» два года – с 2018-го по 2020-й.

Поначалу он играл слева в защите. Тренер Люсьен Фавр уже тогда давал ему больше свободы, чем правому защитнику Пишчеку. Марокканец в дебютном сезоне оформил солидные для защитника-новичка 2+4.

Потом Хакими расцвел. «Боруссия» перешла на систему 3-4-3, Ашраф стал чаще бегать в атаку, что отразилось на результативности – 5 голов и 10 ассистов в Бундеслиге-2019/20.

«Мой кумир – Марсело, – признался Хакими в интервью Marca. – Благодаря ему я понял, что крайний защитник может быть таким же грозным оружием в атаке, как центрфорвард. Мне довелось играть с ним, и он дал мне много полезных советов».

«Ашраф всегда думает об атаке. Неважно, на какой позиции он играет, ему важно поддержать партнеров впереди», – говорил Фавр.

Ашраф мечтал играть за «Мадрид», но в итоге сначала съездил в «Интер», а теперь рвет бровку за «ПСЖ».

Фото: Gettyimages.ru/Johannes Simon, Jörg Schüler