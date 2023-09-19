Гол-шедевр от Хакими: усадил Хуммельса и пробил внешней! Не пощадил «Боруссию»
Вау!
«ПСЖ» разобрался с «Боруссией» – 2:0, дважды забив после перерыва. Первый мяч Мбаппе положил с пенальти, второй – шедевр Ашрафа Хакими.
Хакими сыграл двоечку с Витиньей в штрафной. Потом издевательски уложил Хуммельса на паузе и технично проткнул внешней стороной стопы в дальний угол.
Наслаждаемся голом-красавцем.
Хакими раскрылся в «Боруссии» – уже тогда блистал в атаке
Ашраф провел в «Боруссии» два года – с 2018-го по 2020-й.
Поначалу он играл слева в защите. Тренер Люсьен Фавр уже тогда давал ему больше свободы, чем правому защитнику Пишчеку. Марокканец в дебютном сезоне оформил солидные для защитника-новичка 2+4.
Потом Хакими расцвел. «Боруссия» перешла на систему 3-4-3, Ашраф стал чаще бегать в атаку, что отразилось на результативности – 5 голов и 10 ассистов в Бундеслиге-2019/20.
«Мой кумир – Марсело, – признался Хакими в интервью Marca. – Благодаря ему я понял, что крайний защитник может быть таким же грозным оружием в атаке, как центрфорвард. Мне довелось играть с ним, и он дал мне много полезных советов».
«Ашраф всегда думает об атаке. Неважно, на какой позиции он играет, ему важно поддержать партнеров впереди», – говорил Фавр.
Ашраф мечтал играть за «Мадрид», но в итоге сначала съездил в «Интер», а теперь рвет бровку за «ПСЖ».
- Дата проведения
- 19 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес (Данилу Перейра, 88), Угарте, Витинья (Ли Кан Ин, 80), Заир-Эмери, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Гонсалу Рамуш, 80).
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Боруссия Д –
Кобель, Хуммельс, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон, Вольф (Бенсебайни, 78), Забитцер (Нмеча, 14), Джан (Байно-Гиттенс, 76), Брандт (Ройс, 62), Мален (Фюллькруг, 62), Адейеми.
- Предупреждения:
- Шлоттербек (66), Джан (67), Рюэрсон (90).
Фото: Gettyimages.ru/Johannes Simon, Jörg Schüler
Энрике ставит более "барселонскую" игру, чем Пеп и Хави, здорово смотрится. Тройка нападения и Витинья хорошо держат мяч, Хакими по-евсеевски смещается в центр для контроля.
Вобшем, повезло французам, что Рубиалес сам отдал такого тренера.