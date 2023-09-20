«Барселона» легко разобралась с «Антверпеном» – 5:0 дома.

Снова порадовал Жоау Феликс – два гола, ассист. Его старт в Каталонии впечатляет.

У Феликса голы в трех матчах подряд – такой приятной серии не было с 2018-го

«Барса» повела уже на 12-й минуте – Феликс принял пас Гюндогана и точно пробил в угол. Первый мяч каталонцев в этой ЛЧ сделали новички – и оба пришли бесплатно. Гюндоган свободным агентом, а Феликс – в аренду без права выкупа.

Жоау вообще забил в третьем матче подряд – до этого «Бетису» и Люксембургу за сборную. Прежняя такая серия была осенью 2018-го – за «Бенфику» и Португалию U-21.

Вскоре португалец отметился голевой на Роберта Левандовского: пара финтов слева, шикарный заброс и классное завершение.

Для поляка гол стал особенным – сотый мяч в еврокубках (92 в Лиге чемпионов плюс 8 в Лиге Европы). Скоро большой юбилей и в ЛЧ.

А еще Роберт (35 лет и 29 дней) побил рекорд Жерара Пике (34 года и 260 дней), став самым возрастным автором гола за «Барсу» в Лиге чемпионов.

«Барса» всегда была моим первым выбором». Феликс мечтал играть на «Камп Ноу»

Феликс уехал из «Атлетико» с конфликтом, когда признался, что мечтает играть за конкурента. «Барса» всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к ним. Я мечтал об этом с детства. Если трансфер произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой», – заявил португалец в интервью инсайдеру Фабрицио Романо.

«Атлетико» сразу забрал у Жоау 7-й номер, а «Барса» стала искать варианты, чтобы оформить переход. В итоге все получилось: Ансу Фати отправился в «Брайтон», а Феликс уже разрывает за каталонцев. Жоау ради перехода в «Барсу» ужался в зарплате на 50%, зато исполнил мечту детства.

После крупной победы над «Бетисом» Феликс светился от радости. «Очень приятные ощущения. В этой команде легко играть. Все были очень хороши. Когда система налажена, мяч ходит быстро и голы забиваются.

Я работаю, чтобы показывать самый высокий уровень. Атмосфера в команде в целом очень хорошая. Я счастлив. Перемены пошли на пользу мне, моей семье и друзьям», – сказал португалец.

Пока это простая аренда на год без права выкупа.

Фото: Tom Goyvaerts/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru/Alex Caparros