Вы это видели?
Блог

5:0 «Барселоны» – с дублем и голевой Феликса. Не зря рвался на «Камп Ноу»

Жоау Феликс Жоау Феликс
Антверпен Антверпен
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Атлетико Атлетико
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Барселона Барселона
Футбол Футбол

«Барселона» легко разобралась с «Антверпеном» – 5:0 дома.

Снова порадовал Жоау Феликс – два гола, ассист. Его старт в Каталонии впечатляет. 

У Феликса голы в трех матчах подряд – такой приятной серии не было с 2018-го

«Барса» повела уже на 12-й минуте – Феликс принял пас Гюндогана и точно пробил в угол. Первый мяч каталонцев в этой ЛЧ сделали новички – и оба пришли бесплатно. Гюндоган свободным агентом, а Феликс – в аренду без права выкупа.

Жоау вообще забил в третьем матче подряд – до этого «Бетису» и Люксембургу за сборную. Прежняя такая серия была осенью 2018-го – за «Бенфику» и Португалию U-21.

Вскоре португалец отметился голевой на Роберта Левандовского: пара финтов слева, шикарный заброс и классное завершение.

Для поляка гол стал особенным – сотый мяч в еврокубках (92 в Лиге чемпионов плюс 8 в Лиге Европы). Скоро большой юбилей и в ЛЧ.

А еще Роберт (35 лет и 29 дней) побил рекорд Жерара Пике (34 года и 260 дней), став самым возрастным автором гола за «Барсу» в Лиге чемпионов.

«Барса» всегда была моим первым выбором». Феликс мечтал играть на «Камп Ноу»

Феликс уехал из «Атлетико» с конфликтом, когда признался, что мечтает играть за конкурента. «Барса» всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к ним. Я мечтал об этом с детства. Если трансфер произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой», – заявил португалец в интервью инсайдеру Фабрицио Романо.

«Атлетико» сразу забрал у Жоау 7-й номер, а «Барса» стала искать варианты, чтобы оформить переход. В итоге все получилось: Ансу Фати отправился в «Брайтон», а Феликс уже разрывает за каталонцев. Жоау ради перехода в «Барсу» ужался в зарплате на 50%, зато исполнил мечту детства.

После крупной победы над «Бетисом» Феликс светился от радости. «Очень приятные ощущения. В этой команде легко играть. Все были очень хороши. Когда система налажена, мяч ходит быстро и голы забиваются.

Я работаю, чтобы показывать самый высокий уровень. Атмосфера в команде в целом очень хорошая. Я счастлив. Перемены пошли на пользу мне, моей семье и друзьям», – сказал португалец.

Пока это простая аренда на год без права выкупа. 

Барселона Испания – Антверпен Бельгия 5:0 (3:0, 2:0)
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Estadi Olímpic Lluís Companys»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Жоау Феликс, 2:0 – 19 Левандовски, 3:0 – 22, автогол Батай, 4:0 – 54 Гави, 5:0 – 66 Жоау Феликс.
Барселонатер Стеген, Жоау Канселу (Серджи Роберто, 76), Кристенсен, Кунде, Бальде, Гюндоган, де Йонг (Ромеу, 58), Гави (Лопес, 58), Рафинья (Ферран Торрес, 68), Жоау Феликс (Ямаль, 68), Левандовски.
АнтверпенБюте, Батай (Керк, 74), Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал, Кейта, Эккеленкамп (Юсуф, 61), Вермерен, Муя (Валенсия, 83), Баликвиша (де Лат, 61), Янссен (Иленикена, 60).
Предупреждение:
Гави (36).

Фото: Tom Goyvaerts/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru/Alex Caparros

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nadim Terente
Добро пожаловать в семью!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий