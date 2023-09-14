Ла Лига стала спонсором валлийского клуба из пятого дивизиона. На русском языке даже нет однозначного мнения о том, как называется эта команда: где-то пишется «Лланвайрпилл», где-то – «Лланвайрпулл». Встречается и вариант «Лланфэйрпвлл».

Примечателен другой факт. Этот клуб представляет деревню из Уэльса на острове Англси с сумасшедшим названием «Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох».

Да и сам клуб полностью называется именно так. Если на английский манер, то – Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. И это самое длинное название в мире.

Зачем нужно это сотрудничество? Кажется, Ла Лига продвигает логотип

Сотрудничество начнется с сезона-2023/24, а на футболках команды будет красоваться лого Ла Лиги.

В названии клуба сочетание двух английских «L» встречается пять раз – существуют предположения, что лига еще и поэтому обратила внимание на валлийцев. На презентации формы сочетание LL заменили логотипом Ла Лиги.

Председатель клуба Саманта Джонс-Смит – в восторге: «Для нас это действительно выдающееся партнерство. Это не только самое захватывающее сотрудничество, которое когда-либо было у клуба – оно также позволяет нам совершенствоваться как на поле, так и за его пределами».

Управляющий директор LALIGA в Великобритании и Ирландии Киган Пирс назвал Ла Лигу нечто большим, чем просто футбол в Испании: «Это крупнейшая футбольная экосистема в мире, которую смотрят и которой наслаждаются миллионы. Партнерство станет отличным способом творчески воплотить в жизнь нашу новую символику «LL».

Лучший бомбардир команды Маркис Холланд отметил: «В этом сезоне мы уже смотрим гораздо больше испанского футбола и с нетерпением ждем возможности поучиться чему-то у таких игроков, как Левандовски, Гризманн и Беллингем».

Но что за странное название? Там 58 букв!

С валлийского название Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох переводится как «Церковь святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио возле красной пещеры». Считается, что название было придумано местным портным в 1860-х для привлечения туристов – чтобы это место получило самое длинное название среди всех железнодорожных станций в Великобритании.

До этого деревня называлась тоже длинно, но не настолько: «Лланвайрпуллгуингилл». Сейчас в ней проживает примерно три тысячи человек. Ее называют проще – Лланвайр-Пуллгуингилл. Самому длинному топониму в мире она в любом случае уступает: холм в Новой Зеландии называется 83-буквенным словом «Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху».

В 2002 году сайт этой деревни попал в Книгу рекордов Гиннесса. Нетрудно догадаться – из-за самого длинного доменного имени в интернете. А в 2015-м британский телеведущий Лиам Даттон на канале Channel 4 произнес название без единой запинки – чем сразу всех поразил!

А вам слабо ввести название «Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох» хотя бы за одну минуту? Можно вбивать на русском или на английском (главное не написать вместо LL букву Ч).

А футбольный клуб – старый, но малоизвестный

«Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох» в следующем году отметит 125-летие. Лучшее достижение – дважды становились чемпионами третьей лиги Уэльса, но сейчас играют на пятом уровне.

Из википедии можно узнать, что они играют на небольшом стадиончике, который вмещает тысячу человек. Состав – загадка даже для Transfermarkt, который разместил в команде всего трех игроков, да и тех – без цены. В соцсетях не больше двух тысяч подписчиков. В твиттере за 2022-й был всего лишь один пост – и это репост.

Зато теперь к клубу немного больше внимания.

Фото: La Liga