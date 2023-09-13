Последняя порция в сентябре.

Во вторник сыграли девять матчей квалификации Евро-2024. Выбрали самое яркое.

Холанд забивает и в сборной – вместе с Эдегором. Испанцы развлеклись: 13:1 за два матча

● Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор принесли норвежцам победу над Грузией (2:1). У Холанда семь голов в семи матчах сезона-2023/24, в 26 матчах за сборную форвард наколотил уже 25 мячей.

У Норвегии блистали не только лидеры, но и 18-летний Антонио Нуса, у него два ассиста. Левый вингер уже в основе «Брюгге». В том числе и с его помощью норвежцы оторвались от грузин и приблизились к топ-2. Но шансы увидеть Холанда на Евро все еще небольшие: впереди грозные испанцы и неожиданно мощные шотландцы.

● Испанцы не заметили Кипр (6:0). Нико Уильямс сверкнул во втором матче подряд: после гола и ассиста с грузинами оформил две голевые. Он, в отличие от старшего брата Иньяки, все-таки дождался вызова в испанскую сборную. Уильямс-старший уже играет за Гану.

Еще впечатлил Ферран Торрес: вышел вместо юного Ламина Ямаля (обновившего, кстати, рекорд Гави, теперь он самый молодой игрок испанской основы) и сделал дубль. У Феррана, кстати, в этом сезоне уже есть и два гола за «Барселону».

Испанцы после гостевых 0:2 от Шотландии взбодрились, у них две шикарные победы подряд. В прошлом туре разорвали Грузию 7:1. Общий счет за два матча: 13:1!

В октябрьскую паузу им как раз играть с шотландцами дома – примут безупречного лидера в Севилье 12 октября.

Итальянцы подвинули Украину. Северная Македония еще претендует на Евро

● Италия Лучано Спаллетти с трудом победила Украину (2:1). Все решил дубль полузащитника Давиде Фраттези. К нему долго присматривался «Милан», в итоге он летом ушел из «Сассуоло» в «Интер», потенциально – чтобы взять роль Марцело Брозовича. А теперь тащит и сборную.

Украина ответила голом Андрея Ярмоленко – этого мало, чтобы сохранить второе место в группе.

● Северная Македония выиграла у Мальты (2:1). Две голевые у Эниса Барди – 28-летнего хавбека, который долго играл за «Леванте». Мальте уже ничего не поможет: 0 очков в пяти матчах. А вот Северная Македония еще борется за Евро.

В октябре у итальянцев важнейший выезд на «Уэмбли» к англичанам, а до этого – разминка с Мальтой.

Бельгия и Австрия синхронно выиграли. Лукаку – лучший бомбардир отбора

● Бельгия разгромила эстонцев (5:0). Развлекался Ромелу Лукаку: у него дубль за две минуты и голевая. Форвард в этом отборе забил Эстонии уже четыре мяча, в прошлой игре тоже был дубль. Он лучший бомбардир квалификации Евро-2024: восемь голов. Следом Скотт Мактоминей (Шотландия) и Расмус Хейлунд (Дания) – у них по шесть.

Лукаку забил 76-й и 77-й голы за сборную в 110-м матче. Он лучший и в истории Бельгии. За европейские сборные больше забили только три футболиста: Роберт Левандовски (Польша, 81 гол в 144 матчах), Ференц Пушкаш (Венгрия и Испания, 84 гола в 89 матчах) и Криштиану Роналду (Португалия, 123 гола за 201 матч).

● Австрия на выезде прибила шведов (3:1). Марко Арнаутович с дублем, команда Ральфа Рангника – по-прежнему без поражений. Здесь пока без конкурентов за выход на Евро: Бельгия и Австрия в заметном отрыве от шведов.

В октябре у шведов только выезд к Бельгии – если не зацепиться и там, точно конец.

Беларусь валится, румыны выиграли скандальный матч

● Беларусь проиграла Израилю (0:1). С мечтами о Евро нужно окончательно прощаться: в прошлом туре не забили Андорре, теперь получили уже четвертое поражение в отборе.

● Швейцария разгромила Андорру (3:0). Гранит Джака сделал 1+1, он начал новый сезон в «Байере». 84% владения, 22:0 по ударам (хотя только три в створ) – тотальное превосходство и предсказуемый результат.

● Румыния с Косово играли дольше всех – из-за скандальной паузы, румыны победили (2:0). Победный мяч у капитана Никушора Станчу, который в первом тайме, когда из-за баннеров «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния» матч останавливали на 50 минут, ходил успокаивать своих фанатов.

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Параллельно провели пару товарищеских топ-матчей.

● Страдающая Германия уже с временным главным Руди Феллером (он спортивный директор федерации) обыграла Францию (2:1). На голы Томаса Мюллера и Лероя Сане ответил только Антуан Гризманн с пенальти. Германия прервала серию из пяти матчей без побед, спровоцировавшую увольнение Ханса-Дитера Флика, а французы, наоборот, проиграли впервые за 10 матчей.

● Англия в принципиальном матче победила шотландцев (3:1). У Джуда Беллингема на этот раз гол и ассист. В английской команде грустит разве что Харри Магуайр, у него автогол. У Англии 600-я победа в истории, это рекорд среди европейских сборных.

Фото: Ane Frosaker/Global Look Press