68 комментариев

Лучший в Ла Лиге.

У «Реала» кризис травм? В нападении живыми остались только Хоселу и Родриго? «Хетафе» упирается все 90 минут? Кто всех спасет?

Конечно, Джуд Беллингем!

Англичанин снова забил. Победный. На 95-й минуте. В первом матче на обновленном «Сантьяго Бернабеу»!

«Хетафе» сдерживал «Реал» в первом тайме и вел после гола Майораля. После перерыва вышел Тони Кроос, «Реал» взял себя в руки и начал создавать моменты. Уже на 47-й минуте Хоселу сравнял счет.

Но вот второй забить не могли очень долго – вратарь Сория тащил все и сделал 10 сэйвов. Только на пятой добавленной минуте Лукас Васкес классно пробил из-за штрафной, вратарь отбил перед собой – а там как раз Джуд был первым на добивании. И не промахнулся.

Празднование перед трибунами «Сантьяго Бернабеу» – 🤩🤩🤩

У Джуда уже пять голов в четырех матчах за «Реал». Три гола из пяти стали победными – да, в четырех первых турах Ла Лиги Беллингем три раза приносил победу команде.

В XXI веке только четыре футболиста начинали с голами в первых четырех матчах в Ла Лиге: Златан Ибрагимович, Криштиану Роналду, Сеск Фабрегас и вот теперь Джуд Беллингем. Неплохая компания.

Прямо сейчас Джуд – лучший игрок Ла Лиги:

⚽️ лучший бомбардир «Реала» (5 голов);

⚽️ лучший бомбардир Ла Лиги (5 голов);

⚽️ лучший в «Реале» по гол+пас (5+1);

⚽️ лучший в Ла Лиге по гол+пас (5+1);

🏆 лучший игрок матча в первых трех турах сезона и лучший игрок августа.

Результативность Джуда удивляет даже Карло Анчелотти. Вот что сказал тренер «Реала» после победы над «Хетафе»: «Мы создавали моменты и в итоге добыли заслуженную победу благодаря голу Беллингема, который привык выигрывать. Думаю, с точки зрения мастерства выступления Джуда не удивляют. Удивляет то, что он забил в каждом матче и такое количество голов».

Голевые подвиги Беллингема позволяют «Реалу» лидировать в Ла Лиге – 4 матча, 4 победы, ни одного потерянного очка.

Фото: Oscar J. Barroso/Global Look Press; Gettyimages.ru/Angel Martinez