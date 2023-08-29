68 комментариев

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Беллингем вытащил победу для «Реала» на 90+5! Теперь 5 голов за 4 матча – великий старт

Давид Сория Давид Сория
Ла Лига Ла Лига
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Хетафе Хетафе
Лукас Васкес Лукас Васкес
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Лучший в Ла Лиге.

У «Реала» кризис травм? В нападении живыми остались только Хоселу и Родриго? «Хетафе» упирается все 90 минут? Кто всех спасет?

Конечно, Джуд Беллингем!

Англичанин снова забил. Победный. На 95-й минуте. В первом матче на обновленном «Сантьяго Бернабеу»!

«Хетафе» сдерживал «Реал» в первом тайме и вел после гола Майораля. После перерыва вышел Тони Кроос, «Реал» взял себя в руки и начал создавать моменты. Уже на 47-й минуте Хоселу сравнял счет.

Но вот второй забить не могли очень долго – вратарь Сория тащил все и сделал 10 сэйвов. Только на пятой добавленной минуте Лукас Васкес классно пробил из-за штрафной, вратарь отбил перед собой – а там как раз Джуд был первым на добивании. И не промахнулся.

Празднование перед трибунами «Сантьяго Бернабеу» – 🤩🤩🤩

У Джуда уже пять голов в четырех матчах за «Реал». Три гола из пяти стали победными – да, в четырех первых турах Ла Лиги Беллингем три раза приносил победу команде. 

В XXI веке только четыре футболиста начинали с голами в первых четырех матчах в Ла Лиге: Златан Ибрагимович, Криштиану Роналду, Сеск Фабрегас и вот теперь Джуд Беллингем. Неплохая компания.

Прямо сейчас Джуд – лучший игрок Ла Лиги:

⚽️ лучший бомбардир «Реала» (5 голов);

⚽️ лучший бомбардир Ла Лиги (5 голов);

⚽️ лучший в «Реале» по гол+пас (5+1);

⚽️ лучший в Ла Лиге по гол+пас (5+1);

🏆 лучший игрок матча в первых трех турах сезона и лучший игрок августа.

Результативность Джуда удивляет даже Карло Анчелотти. Вот что сказал тренер «Реала» после победы над «Хетафе»: «Мы создавали моменты и в итоге добыли заслуженную победу благодаря голу Беллингема, который привык выигрывать. Думаю, с точки зрения мастерства выступления Джуда не удивляют. Удивляет то, что он забил в каждом матче и такое количество голов».

Голевые подвиги Беллингема позволяют «Реалу» лидировать в Ла Лиге – 4 матча, 4 победы, ни одного потерянного очка.

Реал Мадрид – Хетафе 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
2 сентября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 11 Майораль, 1:1 – 47 Хоселу, 2:1 – 90 Беллингем.
Реал МадридАррисабалага, Карвахаль (Васкес, 76), Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия (Начо, 46), Модрич, Браим Диас, Тчуамени (Вальверде, 80), Камавинга (Кроос, 46), Беллингем, Родриго, Хоселу.
ХетафеСория, Суарес (Кармона, 77), Митрович, Дуарте, Альварес, Джене, Альдерете (Арамбарри, 46), Максимович, Аленья (Иглесиас, 58), Майораль (Лосано, 90), Латаса (Мата, 77).
Предупреждения:
Латаса (7), Рюдигер (45), Кроос (51), Сория (68), Иглесиас (81), Альварес (83), Майораль (87), Кармона (90).

Фото: Oscar J. Barroso/Global Look PressGettyimages.ru/Angel Martinez

68 комментариев

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VuNePonimaete
3 победных гола за 4 игры, это ли не лучший старт за всю историю футбола??
+115
-12
+103
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Anton Kortenko
Боруссия продала Холланда и Джуда за менее чем 200 млн. евро. живите с этим.
+91
-9
+82
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VuNePonimaete
Ответ Усы Годзиллы
как бы Холанд в Сити не лучше начал? там вообще безумные цифры были
чекнул, у Холанда 2 победных гола в первых 4 турах. Джуд в этом показателе лучше :)
+78
-1
+77
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Артём Поддубный
Да чего уж там, Джуд Беллингем сейчас лучший игрок Ла Лиги. Я бы сказал что у него лучший старт за всю историю Ла Лиги, а может и в истории футбола.
+47
-7
+40
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андрэ
Ответ Anton Kortenko
Боруссия продала Холланда и Джуда за менее чем 200 млн. евро. живите с этим.
мы и до этого жили и после будем
+34
-1
+33
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Сергей Кудряшов
Ответ Anton Kortenko
Боруссия продала Холланда и Джуда за менее чем 200 млн. евро. живите с этим.
У Холланда изначально отступные прописаны были. У Биллингема оставался год контракта и он хотел уйти. Они выжали максимум из продажи.
+29
0
+29
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JENNINGS
Ответ Усы Годзиллы
как бы Холанд в Сити не лучше начал? там вообще безумные цифры были
Ну, справедливости ради, Холланд - центральный нападающий, Беллингем - полузащитник :)
Хотя теперь я уже сомневаюсь ))
+28
0
+28
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Ночной кошмар Логинова
Давай еще один в следующем туре и сходу войдешь в историю
+24
-1
+23
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Усы Годзиллы
Ответ VuNePonimaete
3 победных гола за 4 игры, это ли не лучший старт за всю историю футбола??
как бы Холанд в Сити не лучше начал?

там вообще безумные цифры были
+18
-5
+13
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Alexander Nickitin
Ответ Сергей Лебедев
вот и нафига манерный Мбаппе нужен?
на тот фиг что то что щас происходит это аномалия. центр хав не будет каждую игру забивать. а когда он перестанет забивать что будут за результаты? если б не Беллингем Реал бы мог пару очков на старте вообще набрать
+13
0
+13
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Bob Ganiev
Ответ Дмитрий Рабко
Это круче старта Месси в американском Пивном Кубке .
Месси на пенсии в Маями на яхте попивает коктейль, Беллингем же начинает свою вероятно великую карьеру.
+12
0
+12
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Alex Rhea
игрока по таланту калибра Зидана
+12
-1
+11
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Дмитрий Рабко
Это круче старта Месси в американском Пивном Кубке .
+20
-12
+8
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Berlin Alexanderplatz
Ответ Артём Поддубный
Да чего уж там, Джуд Беллингем сейчас лучший игрок Ла Лиги. Я бы сказал что у него лучший старт за всю историю Ла Лиги, а может и в истории футбола.
пока рано для такого сверхглобального вывода, но дай Б-г, чтобы через 2-3 матча мы так и сказали с полным основанием
+7
0
+7
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Артём Поддубный
Ответ Berlin Alexanderplatz
пока рано для такого сверхглобального вывода, но дай Б-г, чтобы через 2-3 матча мы так и сказали с полным основанием
ну, через два матча уже будет другой вопрос, а на данный момент этот парень лучший в лиге.
+7
-1
+6
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Сергей Лебедев
вот и нафига манерный Мбаппе нужен?
+5
0
+5
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annayeweziz95@gmail.com
Ответ Murder Weapon
как дела у Мбаппе )
обитает в 6 лиге Европы
+4
0
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Artmann
Ответ annayeweziz95@gmail.com
Мне вот игра Крооса понравилось.если бы не тупизна карвахаля .могли бы спокойно доиграть матч.
Кроос до сих пор топовый полузащитник.
+3
0
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yusupov_kazbek@icloud.com
Но кто это все принес .не поборись Диас за мяч,и если не удар Васкеса .замены поменяли игру.вот кто в основе должны играть.Васкес давно это заслужил,а Диас не плохо себя показал в другом клубе.
+4
-1
+3
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Ophiomorph
Ответ yusupov_kazbek@icloud.com
Но кто это все принес .не поборись Диас за мяч,и если не удар Васкеса .замены поменяли игру.вот кто в основе должны играть.Васкес давно это заслужил,а Диас не плохо себя показал в другом клубе.
Диас провёл посредственный матч
+3
-1
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Artmann
Ответ Alexander Nickitin
"великий" Модрич столько за десять лет еле наковырял, да еще год на лавочке сидел в 27. Беллингем мега топовый хав. Пересу надо не жевать сопли с Мбаппе защиту обновить и нападающего купить
Без работы Модрича Реал так просто побеждать может только мусор из Ла-Лиги.
+2
0
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annayeweziz95@gmail.com
Мне вот игра Крооса понравилось.если бы не тупизна карвахаля .могли бы спокойно доиграть матч.
+2
0
+2
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Kushaevtm
Все таки Реал там еще две штанги и перекладину обстрелял.
То, что Джуд забивает — это отлично. Но это так же значит, что не особо идет игра например у Родриго. Джокера Асенсио нет, а его роль никто не занял. Хоселу неплохо справляется для своего уровня, но нужен нап, который будет свои 25-30 голов делать.
+2
0
+2
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Доктор Кто
Правильно сделал - что выбрал великий Реал!
+2
0
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annayeweziz95@gmail.com
Ответ Дмитрий Рабко
Это круче старта Месси в американском Пивном Кубке .
ты не понимаешь Млс круче Лалиги.🤭
+5
-3
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