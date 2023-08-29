68 комментариев

Беллингем вытащил победу для «Реала» на 90+5! Теперь 5 голов за 4 матча – великий старт
Лучший в Ла Лиге.
У «Реала» кризис травм? В нападении живыми остались только Хоселу и Родриго? «Хетафе» упирается все 90 минут? Кто всех спасет?
Конечно, Джуд Беллингем!
Англичанин снова забил. Победный. На 95-й минуте. В первом матче на обновленном «Сантьяго Бернабеу»!
«Хетафе» сдерживал «Реал» в первом тайме и вел после гола Майораля. После перерыва вышел Тони Кроос, «Реал» взял себя в руки и начал создавать моменты. Уже на 47-й минуте Хоселу сравнял счет.
Но вот второй забить не могли очень долго – вратарь Сория тащил все и сделал 10 сэйвов. Только на пятой добавленной минуте Лукас Васкес классно пробил из-за штрафной, вратарь отбил перед собой – а там как раз Джуд был первым на добивании. И не промахнулся.
Празднование перед трибунами «Сантьяго Бернабеу» – 🤩🤩🤩
У Джуда уже пять голов в четырех матчах за «Реал». Три гола из пяти стали победными – да, в четырех первых турах Ла Лиги Беллингем три раза приносил победу команде.
В XXI веке только четыре футболиста начинали с голами в первых четырех матчах в Ла Лиге: Златан Ибрагимович, Криштиану Роналду, Сеск Фабрегас и вот теперь Джуд Беллингем. Неплохая компания.
Прямо сейчас Джуд – лучший игрок Ла Лиги:
⚽️ лучший бомбардир «Реала» (5 голов);
⚽️ лучший бомбардир Ла Лиги (5 голов);
⚽️ лучший в «Реале» по гол+пас (5+1);
⚽️ лучший в Ла Лиге по гол+пас (5+1);
🏆 лучший игрок матча в первых трех турах сезона и лучший игрок августа.
Результативность Джуда удивляет даже Карло Анчелотти. Вот что сказал тренер «Реала» после победы над «Хетафе»: «Мы создавали моменты и в итоге добыли заслуженную победу благодаря голу Беллингема, который привык выигрывать. Думаю, с точки зрения мастерства выступления Джуда не удивляют. Удивляет то, что он забил в каждом матче и такое количество голов».
Голевые подвиги Беллингема позволяют «Реалу» лидировать в Ла Лиге – 4 матча, 4 победы, ни одного потерянного очка.
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Аррисабалага, Карвахаль (Васкес, 76), Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия (Начо, 46), Модрич, Браим Диас, Тчуамени (Вальверде, 80), Камавинга (Кроос, 46), Беллингем, Родриго, Хоселу.
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Хетафе –
Сория, Суарес (Кармона, 77), Митрович, Дуарте, Альварес, Джене, Альдерете (Арамбарри, 46), Максимович, Аленья (Иглесиас, 58), Майораль (Лосано, 90), Латаса (Мата, 77).
Фото: Oscar J. Barroso/Global Look Press; Gettyimages.ru/Angel Martinez
Хотя теперь я уже сомневаюсь ))
там вообще безумные цифры были
То, что Джуд забивает — это отлично. Но это так же значит, что не особо идет игра например у Родриго. Джокера Асенсио нет, а его роль никто не занял. Хоселу неплохо справляется для своего уровня, но нужен нап, который будет свои 25-30 голов делать.