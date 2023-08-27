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Тяжелейшая победа «Ливерпуля» над «Ньюкаслом»! Трент привез гол, еще и 60 минут вдесятером из-за красной Ван Дейка

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
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Прощальный матч Салаха?

«Ливерпуль» чудом спасся против «Ньюкасла» – победа 2:1 при 60 минутах в меньшинстве.

Привоз Трента, красная Ван Дейку и дубль Дарвина – сюжет!

«Ливерпуль» плохо выглядел.

❌ 25-я минута – Мохамед Салах легонько отдал пас назад, но Трент Александер-Арнолд не справился с приемом – англичанин пропустил мяч мимо ног, чем воспользовался вингер Энтони Гордон. Воспитанник «Эвертона» улетел к Алиссону – и хладнокровно катнул между ног.

❌ 28-я минута – через пару минут «Ливерпуль» попрощался с Вирджилом ван Дейком: голландец не успевал за Александером Исаком и срубил шведа у границы штрафной. Прямая красная.

Еще через 8 минут «Ливерпуль» мог пропускать еще раз – удар Альмирона чудом вытащил Алиссон.

«Ньюкасл» продолжал давить, после перерыва ничего не изменилось. Казалось, «Ливерпулю» ничего не светит, но тут на 77-й минуте на поле вышел Дарвин Нуньес.

Уругваец перевернул игру.

⚽️ 81-я минута – защитник «Ньюкасла» Свен Ботман вдохновился Трентом и запутался в ногах, Нуньес подхватил мяч и четко пробил в дальний угол.

⚽️93’ – Салах исполнил шикарную передачу – и отыскал на углу штрафной Дарвина. Без шансов для Ника Поупа!

А ведь до этого Дарвин не забивал 7 матчей подряд – последний раз еще «Лидсу» в далеком апреле.

«Это было сложнее, чем против «Барсы». Клопп доволен

Вторая победа «Ливерпуля» в этом сезоне.

• Юрген Клопп доминирует над Эдди Хау – уже 11 побед подряд. Это самая длинная тренерская серия побед, никого немец не обыгрывает чаще.

• Переживаем за Трента: по данным Opta, англичанин совершил четвертую результативную ошибку с сезона-2019/20. Больше только у Тайрона Мингза из «Астон Виллы» (6), а также парочки из «Эвертона» – Конора Коуди и Шеймуса Коулмэна (5).

• Зато в порядке Алиссон: бразилец совершил 7 сейвов, его лучший перфоманс в АПЛ после перехода в «Ливерпуль» летом 2018-го.

Клопп доволен: «Это было намного сложнее, чем против «Барселоны» (речь о полуфинале Лиги чемпионов-2018/19, когда «Ливерпуль» победил «Барсу» 4:0 после 0:3 в первом матче – Sports.ru). Сегодня все было иначе. Плохо начинали игру, пропустили гол, остались в меньшинстве. Потом мы стали играть лучше. В перерыве было ощущение, что не все потеряно.

Дарвин не в восторге, что мало играет. Сейчас начало сезона, нам нужны стабильность и результаты. Он будет играть, никаких сомнений. Нам нужен каждый. У нас новая команда. Нужно время. Нуньес забивает два гола и не может перестать улыбаться. Это крайне важно для команды».

«Наш план очень быстро полетел в трубу, но мы сплотились и сотворили что-то великое, – радуется Трент. – Одно из наших лучших выступлений под руководством Юргена».

Но не все так сладко. Возможно, матч с «Ньюкаслом» уже стал последним для Мохаммеда Салаха – по информации KSA Sport, вингер полетит в Дубай, где пройдет медосмотр перед трансфером в «Аль-Иттихад».

Хотя Юрген все еще настаивает на своем: «Он никуда не уходит».

😱 Неужели потеряем еще и Салаха? Саудовцы готовы платить ему больше, чем Роналду

Ньюкасл – Ливерпуль 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
27 августа, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 25 Гордон, 1:1 – 81 Нуньес, 1:2 – 90 Нуньес.
НьюкаслПоуп, Триппьер, Шер, Ботман (Таргетт, 87), Берн, Бруно Гимараэс, Тонали (Лонгстафф, 72), Альмирон, Жоэлинтон (Андерсон, 82), Гордон (Барнс, 72), Исак (Уилсон, 72).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип (Куанса, 77), ван Дейк, Робертсон, Эндо (Эллиотт, 58), Собослаи, Мак Аллистер (Нуньес, 77), Салах, Диас (Гомес, 33), Гакпо (Диогу Жота, 58).
Предупреждения:
Александер-Арнолд (6), Триппьер (51), Нуньес (85).
Удаление:
ван Дейк (28).

Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol

1 комментарий

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alexrychkov
Бум!
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