Тяжелейшая победа «Ливерпуля» над «Ньюкаслом»! Трент привез гол, еще и 60 минут вдесятером из-за красной Ван Дейка
Прощальный матч Салаха?
«Ливерпуль» чудом спасся против «Ньюкасла» – победа 2:1 при 60 минутах в меньшинстве.
Привоз Трента, красная Ван Дейку и дубль Дарвина – сюжет!
«Ливерпуль» плохо выглядел.
❌ 25-я минута – Мохамед Салах легонько отдал пас назад, но Трент Александер-Арнолд не справился с приемом – англичанин пропустил мяч мимо ног, чем воспользовался вингер Энтони Гордон. Воспитанник «Эвертона» улетел к Алиссону – и хладнокровно катнул между ног.
❌ 28-я минута – через пару минут «Ливерпуль» попрощался с Вирджилом ван Дейком: голландец не успевал за Александером Исаком и срубил шведа у границы штрафной. Прямая красная.
Еще через 8 минут «Ливерпуль» мог пропускать еще раз – удар Альмирона чудом вытащил Алиссон.
«Ньюкасл» продолжал давить, после перерыва ничего не изменилось. Казалось, «Ливерпулю» ничего не светит, но тут на 77-й минуте на поле вышел Дарвин Нуньес.
Уругваец перевернул игру.
⚽️ 81-я минута – защитник «Ньюкасла» Свен Ботман вдохновился Трентом и запутался в ногах, Нуньес подхватил мяч и четко пробил в дальний угол.
⚽️93’ – Салах исполнил шикарную передачу – и отыскал на углу штрафной Дарвина. Без шансов для Ника Поупа!
А ведь до этого Дарвин не забивал 7 матчей подряд – последний раз еще «Лидсу» в далеком апреле.
«Это было сложнее, чем против «Барсы». Клопп доволен
Вторая победа «Ливерпуля» в этом сезоне.
• Юрген Клопп доминирует над Эдди Хау – уже 11 побед подряд. Это самая длинная тренерская серия побед, никого немец не обыгрывает чаще.
• Переживаем за Трента: по данным Opta, англичанин совершил четвертую результативную ошибку с сезона-2019/20. Больше только у Тайрона Мингза из «Астон Виллы» (6), а также парочки из «Эвертона» – Конора Коуди и Шеймуса Коулмэна (5).
• Зато в порядке Алиссон: бразилец совершил 7 сейвов, его лучший перфоманс в АПЛ после перехода в «Ливерпуль» летом 2018-го.
Клопп доволен: «Это было намного сложнее, чем против «Барселоны» (речь о полуфинале Лиги чемпионов-2018/19, когда «Ливерпуль» победил «Барсу» 4:0 после 0:3 в первом матче – Sports.ru). Сегодня все было иначе. Плохо начинали игру, пропустили гол, остались в меньшинстве. Потом мы стали играть лучше. В перерыве было ощущение, что не все потеряно.
Дарвин не в восторге, что мало играет. Сейчас начало сезона, нам нужны стабильность и результаты. Он будет играть, никаких сомнений. Нам нужен каждый. У нас новая команда. Нужно время. Нуньес забивает два гола и не может перестать улыбаться. Это крайне важно для команды».
«Наш план очень быстро полетел в трубу, но мы сплотились и сотворили что-то великое, – радуется Трент. – Одно из наших лучших выступлений под руководством Юргена».
Но не все так сладко. Возможно, матч с «Ньюкаслом» уже стал последним для Мохаммеда Салаха – по информации KSA Sport, вингер полетит в Дубай, где пройдет медосмотр перед трансфером в «Аль-Иттихад».
Хотя Юрген все еще настаивает на своем: «Он никуда не уходит».
😱 Неужели потеряем еще и Салаха? Саудовцы готовы платить ему больше, чем Роналду
- Дата проведения
- 27 августа, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
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Ньюкасл –
Поуп, Триппьер, Шер, Ботман (Таргетт, 87), Берн, Бруно Гимараэс, Тонали (Лонгстафф, 72), Альмирон, Жоэлинтон (Андерсон, 82), Гордон (Барнс, 72), Исак (Уилсон, 72).
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Матип (Куанса, 77), ван Дейк, Робертсон, Эндо (Эллиотт, 58), Собослаи, Мак Аллистер (Нуньес, 77), Салах, Диас (Гомес, 33), Гакпо (Диогу Жота, 58).
- Предупреждения:
- Александер-Арнолд (6), Триппьер (51), Нуньес (85).
- Удаление:
- ван Дейк (28).
Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol
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