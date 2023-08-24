Южноафриканский клуб «Кайзер Чифс» подписал 24-летнего колумбийского форварда. На первый взгляд, ничего примечательного – пришел из боливийского чемпионата, за последние два месяца редко играл и ничего не забивал, да еще и сумма трансфера неизвестна.

Но привлекло имя – Эфмамджжейсонд Гонсалес. И в таком имени содержится таинственный смысл. Эту историю заметил телеграм-канал Mi viejo Chamartín.

В имени названия всех 12 месяцев года! Испанский акроним

В составе «Кайзер Чифс» можно заметить типичные африканские имена: вроде Итумеленга, Татайаоне, Сийетембы, Мдудузи, Лелогоноло и даже Нкосингифиле.

Но Эфмамджжейсонд все-таки отличается. Во-первых, он не африканец. Во-вторых, написание на английском языке Efmamjjasond кажется странным. Например, зачем в середине имени сразу три согласные, да еще и две из них – одинаковые?

Оказалось, каждая буква – первая в названии месяца на испанском языке. То есть: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre и Diciembre.

На английском имя бы почти не отличалось от испанского: Jfmamjjasond. По-русски звучало бы Яфмамииасонд.

У родителей даже есть логика. Странноватая, конечно

«Нам просто нравятся 12 месяцев в году», – подчеркивали родители футболиста, объясняя свой выбор. Эту цитату приводили аргентинские медиа, когда парень перешел в «Сан-Лоренсо».

И все-таки его больше знают как Джейсонда Гонсалеса. Без «Эфмам» в начале, без двойной j. Хотя он сам говорил, что его из-за странного имени называли и «Календарем», и «Альманахом».

В мире есть только два Эфмамджжейсонда. Еще так назвали школу в Доминиканской республике. Вероятно, по той же причине.

Что Эфмамджжейсонд за игрок: не закрепился в Аргентине, много забивал в Боливии, получил красную за драку

В июне парню исполнилось 24 года. В 20 он занимался в колумбийском «Атлетико Насьонале» и понравился тренеру Хорхе Альмирону, так что перебрался в его «Сан-Лоренсо» и подписал контракт.

Там, правда, так и не сыграл – уходил в аренду, голов было мало, в 2023-м он потом бесплатно достался боливийскому «Реал Санта-Крус». Там и раскрылся: восемь голов за 16 матчей. После как раз уехал в «Кайзер Чифс».

В Боливии колумбиец мощно начинал – с восьми голов за девять игр. С мая пошло сложнее: и играл реже, и больше ничего не забивал. К тому же удаление схватил, когда поддался на провокацию (0:35 в хайлайтах), ударил соперника:

«Кайзер Чифс» – вызов. Это пятая команда прошлого сезона в чемпионате ЮАР, она играет на огромном 94-тысячном стадионе в Йоханнесбурге и располагает только двумя легионерами не из Африки, до нашего героя был только Эдсон Кастильо из Венесуэлы, игравший в конце 2010-х за «Нефтчи».

Старт в лиге ЮАР у «Кайзер Чифс» сложный – ничья и два поражения. Может, сложится лучше со 189-сантиметровым форвардом с непростым именем.

Фото: instagram.com/kcfcofficial; unsplash.com/Behnam Norouzi