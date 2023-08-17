Она теперь играет за «Спортинг».

Две очевидные причины трансферов футболистов: спортивная (из клуба слабее в клуб сильнее) и финансовая (с повышением зарплаты). Карл Старфельт перешел из «Селтика» в «Сельту» по другой причине. Очень уважительной.

Быть ближе к девушке!

В спортивном плане трансфер выглядел спорно: железный игрок основы действующего чемпиона Шотландии и участника группового этапа ЛЧ переезжает в «Сельту» – финансово нестабильную, способную скорее бороться за сохранение места в Ла Лиге, чем за еврокубки.

Мотивацию Старфельта прояснил главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс после последнего матча шведа за шотландский клуб – оказалось, что Карл уходит, чтобы быть поближе к девушке.

«Карл чувствовал, что пришло время двигаться дальше. Он очень уважал клуб, ему нравилось играть здесь. Но иногда приходится идти на компромисс. У него очень крепкие отношения с девушкой – мы все принимаем решения с оглядкой на семью. Он был честен со мной, когда до меня дошли эти новости. Мы хорошо посидели и поболтали об этом. Я прекрасно понимаю его мотивацию», – сказал Роджерс.

Старфельт встречается с футболисткой. Познакомились в «Селтике», но девушка этим летом переехала в «Спортинг»

Джасинта Галабадаараччи – девушка Старфельта – профессиональная австралийская футболистка. До лета этого года она тоже играла за «Селтик». Там и познакомились.

Но в июле Джасинта перешла в «Спортинг», а между ней и Карлом образовалась дистанция почти в две тысячи километров. Австралийка тепло попрощалась с болельщиками, но за пару месяцев до ухода из «Селтика» прибила шотландских комментаторов, которые во время репортажа обсуждали ее отношения со Старфельтом.

«Телеканалы должны сосредоточиться на футболе, а не на моей личной жизни – она никак не связана с игрой, и об этом не нужно было упоминать. Никого это не должно волновать.

Я хочу, чтобы люди приходили и помогали продвигать женский футбол, а не беспокоились о том, что я делаю вне поля. Я закрытый человек. Хочу, чтобы люди поддерживали меня на трибунах, но не нужно вмешиваться в дела, которые касаются только меня», – говорила Галабадаараччи.

Сам Старфельт, который с 2019-го по 2021 год играл за «Рубин», в это трансферное окно мог перейти в «Спартак» – московский клуб интересовался шведом после срыва переговоров по Давинсону Санчесу. Но в случае переезда в РПЛ Карл еще больше отдалился бы от Джасинты – от Москвы до Лиссабона больше четырех тысяч километров. От Виго до столицы Португалии гораздо ближе – около 400 км.

Фото: Gettyimages.ru/Steve Welsh; Colin Poultney/Global Look Press