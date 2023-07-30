11 комментариев

«Не бывает товарищеским».

Первое класико сезона, выставочный матч, получился очень жарким.

«Барселона» и «Реал» превратили подготовительную игру в американском Арлингтоне, седьмом по населению городе Техаса, в жесткую битву.

При 82 026 зрителей – это рекорд для класико в США.

3:0 с яркими хайлайтами. И пятью перекладинами

«Барса» разгромила «Реал», потому что хорошо использовала моменты.

Усман Дембеле положил в дальний после остроумного треугольника при розыгрыше штрафного в начале матча, а под самый конец добавили 20-летний талант из «Ла Масии» Фермин Лопес – хлестким ударом из-за штрафной, и Ферран Торрес, когда изящно обыграл Тибо Куртуа.

Отдельное шоу – штанги и перекладины. Шесть за матч! Как будто челлендж.

Начал Ориоль Ромеу, только вернувшийся в «Барсу» – перекладина. Дальше попадали только мадридцы. Еще четыре перекладины: с пенальти Винисиус (назначили за руку Араухо), с игры Винисиус – ударил с разворота и раньше времени побежал праздновать, хотя мяч не пересек линию, во втором тайме мощно издали бил Орельен Тчуамени, следом снова Винисиус.

Плюс разок мяч попал в штангу «Барселоны».

В шоке даже Карло Анчелотти: «Такое случается довольно редко. Не думаю, что когда-либо происходило в моей карьере. Казалось, перед воротами «Барсы» была стена».

Три травмы, грубый подкат сзади, конфликт до драки. Потому что класико «не бывает товарищеским»

Хватало и грубости: жесткие стыки, подкаты сздали. Еще в первом тайме с поля из-за повреждений ушли Илкай Гюндоган, Андреас Кристенсен и Ферлан Менди.

Похоже, серьезнее всего у новичка «Барсы» из «Сити»: первое класико выбило Гюндогана минимум на два матча предсезонки.

Под конец первого тайма Эдер Милитао снес Марка-Андре Тер Штегена – вратарю «Барсы» понадобились медики.

Главную массовую стычку спровоцировал Френки де Йонг: ударил Эдера Милитао по ногам сзади. Не очень похоже, что целился в мяч. Из хайлайтов на ютуб-канале «Барселоны» этот момент вырезали.

Ненадолго, но вспыхнула небольшая драка.

После недавних 3:5 от «Арсенала» Хави жаловался как раз на количество фолов соперника: «Их интенсивность очень меня удивила. Это ненормально для предсезонного матча. Было столько тактических фолов... Матч больше походил на игру Лиги чемпионов, а не на товарищеский».

Но тут у тренера «Барсы» похожих вопросов не возникает: «Мы довольны, как мы бились. Это класико, и нормально, что такие матчи не бывают товарищескими. Отмечу, что игра была равной. Было все: иногда мы подолгу владели мячом, иногда терпели, причем терпели против физически очень мощного соперника – самого физически мощного в мире».

До старта Ла Лиги меньше двух недель, первое официальное класико сезона – 29 октября в Барселоне.

Фото: East News/David Buono/Icon Sportswire, SAM HODDE/Getty AFP; Gettyimages.ru/Sam Hodde