11 комментариев

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Очень жесткое класико: разгром «Реала», драка и травмы. С рекордом – 82к зрителей в США

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Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Ферран Торрес Ферран Торрес
Фермин Лопес
Усман Дембеле Усман Дембеле
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Футбол Футбол

«Не бывает товарищеским».

Первое класико сезона, выставочный матч, получился очень жарким.

«Барселона» и «Реал» превратили подготовительную игру в американском Арлингтоне, седьмом по населению городе Техаса, в жесткую битву.

При 82 026 зрителей – это рекорд для класико в США.

3:0 с яркими хайлайтами. И пятью перекладинами

«Барса» разгромила «Реал», потому что хорошо использовала моменты.

Усман Дембеле положил в дальний после остроумного треугольника при розыгрыше штрафного в начале матча, а под самый конец добавили 20-летний талант из «Ла Масии» Фермин Лопес – хлестким ударом из-за штрафной, и Ферран Торрес, когда изящно обыграл Тибо Куртуа.

Отдельное шоу – штанги и перекладины. Шесть за матч! Как будто челлендж.

Начал Ориоль Ромеу, только вернувшийся в «Барсу» – перекладина. Дальше попадали только мадридцы. Еще четыре перекладины: с пенальти Винисиус (назначили за руку Араухо), с игры Винисиус – ударил с разворота и раньше времени побежал праздновать, хотя мяч не пересек линию, во втором тайме мощно издали бил Орельен Тчуамени, следом снова Винисиус.

Плюс разок мяч попал в штангу «Барселоны».

В шоке даже Карло Анчелотти: «Такое случается довольно редко. Не думаю, что когда-либо происходило в моей карьере. Казалось, перед воротами «Барсы» была стена».

Три травмы, грубый подкат сзади, конфликт до драки. Потому что класико «не бывает товарищеским»

Хватало и грубости: жесткие стыки, подкаты сздали. Еще в первом тайме с поля из-за повреждений ушли Илкай Гюндоган, Андреас Кристенсен и Ферлан Менди.

Похоже, серьезнее всего у новичка «Барсы» из «Сити»: первое класико выбило Гюндогана минимум на два матча предсезонки.

Под конец первого тайма Эдер Милитао снес Марка-Андре Тер Штегена – вратарю «Барсы» понадобились медики.

Главную массовую стычку спровоцировал Френки де Йонг: ударил Эдера Милитао по ногам сзади. Не очень похоже, что целился в мяч. Из хайлайтов на ютуб-канале «Барселоны» этот момент вырезали.

Ненадолго, но вспыхнула небольшая драка.

После недавних 3:5 от «Арсенала» Хави жаловался как раз на количество фолов соперника: «Их интенсивность очень меня удивила. Это ненормально для предсезонного матча. Было столько тактических фолов... Матч больше походил на игру Лиги чемпионов, а не на товарищеский».

Но тут у тренера «Барсы» похожих вопросов не возникает: «Мы довольны, как мы бились. Это класико, и нормально, что такие матчи не бывают товарищескими. Отмечу, что игра была равной. Было все: иногда мы подолгу владели мячом, иногда терпели, причем терпели против физически очень мощного соперника – самого физически мощного в мире».

До старта Ла Лиги меньше двух недель, первое официальное класико сезона – 29 октября в Барселоне.

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Фото: East News/David Buono/Icon Sportswire, SAM HODDE/Getty AFP; Gettyimages.ru/Sam Hodde

11 комментариев

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Антон Орехов
Надеюсь никто сильно не травмировался!!!
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TwoWeekStubble
Отработали каждый пенни, заплаченный за билеты.
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Nike of FW
про подкат Чуамени на Гюндогана "забыли" , а там очень опасно было ....ногу заминал и фиксировал между своими представитель мадрида. после такого подката Найнголана по сути завершилась карьера Рафиньи Алькантары ....
+3
0
+3
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LaffyTaffy
Супер матч был, похлеще многих матчей в ЛЧ
+3
-1
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NartApsua
Ответ Maksat S
Винисуса никто не обидел ?
Перекладина. Три раза.
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Артём Поддубный
Цирк, что на поле, что в интервью
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Алексей Жилин
фигня война
0
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Maksat S
Винисуса никто не обидел ?
0
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