7 комментариев

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Трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» подвис из-за собак. В смысле?

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Футбол Футбол

Неожиданное препятствие на пути в Саудовскую Аравию.

В новостях о скором уходе Фабиньо из «Ливерпуля» за 40 млн неожиданный поворот.

По данным Relevo, сделка с «Аль-Иттихадом» подвисает из-за собак бразильца – двух французских бульдогов. В Саудовской Аравии эта порода считается опасной и въехать в страну с такими собаками нельзя. 

«Аль-Иттихад» запросил специальное разрешение у правительства, чтобы Фабиньо смог привезти своих домашних животных. Также рассматривается вариант с размещением собак в Бахрейне, одной из стран, граничащих с Саудовской Аравией. 

Болельщики «Аль-Иттихада» помогают завершению сделки как могут – даже запустили в социальных сетях кампанию под лозунгом «Впустите собак Фабиньо».

Почему такие строгие правила?

На сайте посольства США в Саудовской Аравии сказано, что собаки, въезжающие в страну, должны подпадать под одну из следующих категорий:

• охотничьи собаки;

• сторожевые собаки;

• собаки-поводыри.

Под запретом большой список пород – от ротвейлеров до той-терьеров.

Дело в том, что мусульманам позволено иметь собаку только для нужды (как раз для охоты, защиты дома или помощи слепым). Держать собаку дома просто так запрещено. Их слюна считается нечистой. 

Фабиньо не первый, кто столкнулся с такой проблемой – отмечается, что из-за правил ввоза животных в Саудовскую Аравию задерживается трансфер еще одного футболиста. 

Если найти лазейки не получится, Фабиньо склоняется к отмене трансфера. 

Почему «Ливерпуль» готов отпустить Фабиньо?

Сезон-2022/23 стал для Фабиньо кризисным – как и для всего «Ливерпуля». Бразилец пребывал в ужасной форме и перестал давать нужный Юргену Клоппу объем. Все было настолько плохо, что роль Фабиньо в разные отрезки сезона отходила Хендерсону и 18-летнему Стефану Байчетичу.

В конце сезона Фабиньо все же подтянулся – из-за смены системы игры «Ливерпуля». Бразильца больше не оставляли в полузащите одного – его поддерживал Трент Александр-Арнольд. 

Летом Клопп затеял перестройку полузащиты – ушли Джеймс Милнер Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен. На низком старте Джордан Хендерсон – его тоже ждут в Саудовской Аравии. 

Теперь еще и Фабиньо.

По данным The Athletic, раньше мерсисайдцы искали полузащитника, который сможет заменить Фабиньо в долгосрочной перспективе, но теперь вынуждены сосредоточиться на футболистах, готовых сразу занять важное место в команде.

В числе кандидатов – Ромео Лавиа («Саутгемптон»), Софьян Амрабат («Фиорентина»), Райан Гравенберх («Бавария») и Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»).

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; Instagram/fabinhorebecatavares

7 комментариев

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SHOTKA
Я конечно уважаю религию, но что за двойные стандарты? Собаку не для дела извините, но с открытыми коленями бегать, да ради бога.
Вы уж определитесь.
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sbvinn
Ответ SHOTKA
Я конечно уважаю религию, но что за двойные стандарты? Собаку не для дела извините, но с открытыми коленями бегать, да ради бога. Вы уж определитесь.
Двойные стандарты в религии?! Да где это видано!
+11
0
+11
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ilich 1973
Друзей предавать нельзя
+9
0
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sudoku
Ответ red hikkikomori
Надо было Кима перехватить у Баварии, с ним таких проблем не возникло бы)
Если без шуток - то воззможно. ТАА в полузащиту с обменом позициями с Кимом. Могло и получиться.
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0
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Эмиль Джафаров
Будет восторг нереальный, если из-за собак он откажется от трансфера и таких денег. Фабиньо человечище
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