17 комментариев

Вы это видели?
Блог

«Если перейдешь, мы отрежем тебе три пальца». Фанаты «ПСЖ» против Влаховича

ПСЖ ПСЖ
Сборная Сербии по футболу Сборная Сербии по футболу
лига 1 Франция лига 1 Франция
Душан Влахович Душан Влахович
Ювентус Ювентус
серия А Италия серия А Италия
болельщики болельщики
возможные трансферы возможные трансферы
Футбол Футбол

Все из-за одного жеста.

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович в шаге от перехода в «ПСЖ».

Журналист Альфредо Педулла сообщает, что парижский клуб подпишет серба независимо от того, покинет ли «ПСЖ» Килиан Мбаппе – чемпион Франции хочет Душана, потому что осознает, что не договорится с «Тоттенхэмом» по Харри Кейну.

По информации Footmercato, с Влаховичем уже согласовали 5-летний контракт на 11 млн евро в год. «Юве» просят за нападающего 90 млн. 

Инсайдер Джанлука Ди Марцио добавляет, что «ПСЖ» еще думает. Несмотря на это, фанаты парижан уже встречают Душана.

«Мы отрежем тебе три пальца». Фанаты угрожают Душану

На фоне слухов об интересе к Влаховичу группа ультрас «ПСЖ» сделала фото с угрозой, адресованной лично сербскому футболисту.

Восемь человек сфотографировались рядом с «Парк де Пренс» с плакатом и надписью: «Если ты перейдешь в «Париж», мы отрежем тебе три пальца». 

Ультрас «ПСЖ» уже встречали так Люку Эрнандеса: когда L’Équipe написал, что клуб купит защитника «Баварии» за 35-40 млн евро, они наехали на игрока в соцсетях. «Тебе здесь не рады, марселец. И мы дадим об этом знать», – написал Ромен Мабиль, глава объединения Collectif Ultras Paris.

Душану не привыкать к угрозам. Когда он переходил в «Ювентус» из «Фиорентины», местные фанаты вешали возле стадиона плакаты с угрозами и оскорблениями: «Уважение не завоевать голами. Ты – дерьмовый горбун», «Твоя охрана не спасет тебя. Все кончено, цыган!» и «Влахович – дерьмо».

Пришлось подключать полицию.

За что угрожают Влаховичу?

Акция фанатов – отсылка на сделанное в сборной Сербии совместное фото Влаховича с защитником Стефаном Митровичем и хавбеком Неманей Радоничем. Влахович и Радонич были в футболках с изображением карты, где Косово показан частью Сербии.

Митрович и Влахович показали жест с тремя поднятыми пальцами. Приветствие распространено в Сербии со Средних веков, когда оно было «защитным знаком». Оно также используется как символ победы или радости. Жест восходит и к религии – к образу Святой Троицы.

Во время конфликта на территории бывшей Югославии использовался как сербский символ. Перед Боснийской войной боснийских сербов поощряли голосовать на референдуме 1991 года с помощью плакатов с изображением трех пальцев. Сербские солдаты поднимали три пальца как знак победы.

А вот некоторыми сербами приветствие используется как форма выражения национальной гордости – например, оно распространено у сербских националистов, а в странах бывшей Югославии сербское троеперстное приветствие воспринимается как провокационное и оскорбительное.

Ого, Лукаку кинул «Интер» ради «Ювентуса». А ведь клялся в любви

Фото: instagram.com/fudbalskisavezsrbije; twitter.com/Alphaapsg; globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AVSamaranch
и чем не понравилось сербское приветствие лягушатникам?
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Helge
парижские шиптари что ли?
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лютик
Это еще культурный обмен от косовцев в Париже или уже иммигрантский произвол?
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rude.
Ответ AVSamaranch
и чем не понравилось сербское приветствие лягушатникам?
Мусли видимо.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
александр модов
Дикари никакого отношения не имеющие к настоящим французам...и да Косово это Сербия.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роберт ЛеванГОЛьски
А им какое дело балканских разборок?
Он же против Франции и ПСЖ ничего не высказывал.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
max bogomazov
Весь Париж в варварах,а их волнует Душан
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
endrioo
Давно парижане не ездили на Корсику, им бы там все популярно рассказали бы и показали.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бродяга-симпатяга
Кто то еще думает что Париж это Франция?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
theDemon
а парижским марионеткам-то он чем насолил?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitrii Shuka
Ответ Helge
которым рубили руки сто пятьдесят лет назад
А, понял, он не правильно написал просто. Он имел в виду, что рубили руки, а сейчас пальцы, слабаки кароч
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ну вот такие вот фанаты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eao79rus
Чуть больше ста лет назад бельгийцы массово рубили руки жителям Конго, теперь их близкие родственники грозятся отрезать человеку три пальца. Мельчают европейцы, однако
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
idemidov
Что-то мне подсказывает что среди ультрас ПСЖ повышенный процент мусульман.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Ответ Helge
парижские шиптари что ли?
Почему шпитари? Там половина населения - мусульмане, родители которых или они сами выходцы из северной Африки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitrii Shuka
Ответ eao79rus
Чуть больше ста лет назад бельгийцы массово рубили руки жителям Конго, теперь их близкие родственники грозятся отрезать человеку три пальца. Мельчают европейцы, однако
вы о каких близких родственниках?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Helge
Ответ Dmitrii Shuka
вы о каких близких родственниках?
которым рубили руки сто пятьдесят лет назад
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий