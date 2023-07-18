17 комментариев

Все из-за одного жеста.

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович в шаге от перехода в «ПСЖ».

Журналист Альфредо Педулла сообщает, что парижский клуб подпишет серба независимо от того, покинет ли «ПСЖ» Килиан Мбаппе – чемпион Франции хочет Душана, потому что осознает, что не договорится с «Тоттенхэмом» по Харри Кейну.

По информации Footmercato, с Влаховичем уже согласовали 5-летний контракт на 11 млн евро в год. «Юве» просят за нападающего 90 млн.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио добавляет, что «ПСЖ» еще думает. Несмотря на это, фанаты парижан уже встречают Душана.

«Мы отрежем тебе три пальца». Фанаты угрожают Душану

На фоне слухов об интересе к Влаховичу группа ультрас «ПСЖ» сделала фото с угрозой, адресованной лично сербскому футболисту.

Восемь человек сфотографировались рядом с «Парк де Пренс» с плакатом и надписью: «Если ты перейдешь в «Париж», мы отрежем тебе три пальца».

Ультрас «ПСЖ» уже встречали так Люку Эрнандеса: когда L’Équipe написал, что клуб купит защитника «Баварии» за 35-40 млн евро, они наехали на игрока в соцсетях. «Тебе здесь не рады, марселец. И мы дадим об этом знать», – написал Ромен Мабиль, глава объединения Collectif Ultras Paris.

Душану не привыкать к угрозам. Когда он переходил в «Ювентус» из «Фиорентины», местные фанаты вешали возле стадиона плакаты с угрозами и оскорблениями: «Уважение не завоевать голами. Ты – дерьмовый горбун», «Твоя охрана не спасет тебя. Все кончено, цыган!» и «Влахович – дерьмо».

Пришлось подключать полицию.

За что угрожают Влаховичу?

Акция фанатов – отсылка на сделанное в сборной Сербии совместное фото Влаховича с защитником Стефаном Митровичем и хавбеком Неманей Радоничем. Влахович и Радонич были в футболках с изображением карты, где Косово показан частью Сербии.

Митрович и Влахович показали жест с тремя поднятыми пальцами. Приветствие распространено в Сербии со Средних веков, когда оно было «защитным знаком». Оно также используется как символ победы или радости. Жест восходит и к религии – к образу Святой Троицы.

Во время конфликта на территории бывшей Югославии использовался как сербский символ. Перед Боснийской войной боснийских сербов поощряли голосовать на референдуме 1991 года с помощью плакатов с изображением трех пальцев. Сербские солдаты поднимали три пальца как знак победы.

А вот некоторыми сербами приветствие используется как форма выражения национальной гордости – например, оно распространено у сербских националистов, а в странах бывшей Югославии сербское троеперстное приветствие воспринимается как провокационное и оскорбительное.

Фото: instagram.com/fudbalskisavezsrbije; twitter.com/Alphaapsg; globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de