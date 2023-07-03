«Бывало, после 5:0 без его гола он швырял бутсы».

Гарет Бэйл наслаждается жизнью после завершения карьеры. Так, за очередной партией в гольф он с улыбкой вспоминал про взаимоотношения с Криштиану Роналду во времена «Реала»:

«Криштиану был в порядке. Конечно, у него были моменты, когда, например, мы побеждали 5:0, но он не забивал. После этого Роналду входил в раздевалку и швырял свои бутсы, словно злится , но он был приятным парнем. У нас не было никаких проблем.

– Когда он выигрывал «Золотые мячи», благодарил команду?

Думаю, да, но... Да».

Сейчас-то Гарет высказывается так, но вообще Криштиану – один из главных источников его проблем периода в «Реале».

Бэйл пошел к психологу из-за Роналду. Его очень нервировала конкуренция

После перехода в «Реал» Бэйлу с первых дней было непросто – из-за давления, которого раньше в карьере он не испытывал. Гарет стоил так дорого, что очень и очень многие пытались ткнуть его в эти цифры.

«Я не понимаю этого трансфера. 100 млн за Бэйла – абсурд. В Испании у многих людей проблемы с финансами и высокий уровень безработицы, а клуб покупает футболиста за 100 млн», – возмущался Рафаэл ван дер Варт. «Впечатление, что он отсутствует на поле», – говорил мэтр Хорхе Вальдано.

Первый сезон Гарет провел на одном уровне с Криштиану, но потом начались проблемы.

Бэйл много брал на себя и старался в одиночку решать моменты, пока Карло Анчелотти приходилось оправдывать валлийца. Но зимой 2015-го Marca опубликовала скандальное заявление анонимного игрока «Мадрида»: «Есть только один Криштиану. Бэйл – очень сильный футболист, но он не способен самостоятельно выигрывать матчи».

Гарет тяжело пережил тот период, а летом 2015-го даже обратился к популярному психологу Джейми Эдвардсу, который до этого хорошо помог Люку Шоу и Джо Харту. Позже издание Daily Mail раскрыло секрет: основной проблемой Гарета была именно конкуренция с Роналду .

Оценить эффект от работы с психологом достаточно тяжело. Со следующего сезона Гарета начали мучить травмы – в сезоне-2015/16 он пропустил 40% матчей, в следующем сезоне – 55. Эпизодами валлиец был очень крут, но глобально – сдал и потух.

Кстати, похоже, что у Бэйла действительно чувствительная психика. Жозе Моуринью признавал, что несколько лет постоянных травм нанесли серьезный урон самочувствию валлийца.

Роналду и правда помешал Бэйлу заиграть в «Реале». Как именно?

Осенью 2020-го эту тему в отдельном тексте раскрыл Вадим Лукомский.

В «Тоттенхэме» Бэйл прошел через потрясающую эволюцию: левый защитник – атакующий левый вингер – левый вингер со свободой перемещения в атаке – правый вингер со смещениями в центр – десятка с практически неограниченной свободой по всему полю. С каждой следующей ролью свобода Гарета значительно возрастала. Это важнейший элемент его прогресса.

«Мадрид» не мог предоставить ему аналогичную свободу. Это хорошо отражается в цифрах: топ-3 результатов Бэйла по количеству передач за матч (вовлеченность в игру) – это два его последних сезона в «Тоттенхэме» и Евро-2016 с Уэльсом. Последнее удивительно, учитывая, что Уэльс владел мячом намного меньше «Реала».

«Они в чем-то похожи с Криштиану. Партнеры знают, что таким футболистам нужно максимально часто давать мяч. Тогда они будут эффективны», – объяснял Райан Гиггз.

При Анчелотти проблема была в дублировании функций. Когда итальянец выпускал Роналду и Бэйла в обычных 4-3-3 и команда выглядела слишком предсказуемой. Роналду тогда лишь начинал переход от вингера к роли гения в штрафной.

Постепенно проблема приобрела более системный характер – максимизация качеств Бэйла против максимизации качеств Роналду. «Реал» выбрал португальца.

Зидан – точно. Каждое его глобальное решение помогло португальцу. Заточенность на Роналду лишь росла – с каждым сезоном у него был все больший процент от всех ударов «Мадрида». Выбор пяти из шести партнеров был очевиден. За последнюю роль боролись Иско, Васкес, Асенсио и... Бэйл.

Зидан находил ситуативные решения проблемы, которые подчеркивали потенциал, но не приближали Гарета к статусу незаменимого. Например, выпускал его в паре с Бензема в 4-4-2 ромб, когда Роналду был дисквалифицирован. Бэйл забил в том матче, но это только подчеркивало, что оптимальная роль в системе Зидана совпадает с той, что занимает Криштиану.

Бэйл нервничал, что отразилось на его окружении. Агент Джонатан Барнетт ходил к Пересу за спиной у Анчелотти и просил поменять позицию Бэйла – использовать под нападающим, хотя такой позиции в схеме Карло вообще не было.

«Агент Гарета сказал Пересу, что парень хочет играть в центре, а не на фланге, – вспоминал тренер. – Больше всего огорчило, что он не пошел ко мне напрямую, ведь такие встречи показывают истинное настроение игрока, отношение к проблеме. Позже я объяснил Гарету, что правый фланг, возможно, не идеальная позиция для него, но оптимальная для интересов команды».

Интересом «Реала» всегда был Роналду.

Фото: Gettyimages.ru/Dave Thompson / Stringer, Laurence Griffiths / Staff, Angel Martinez / Stringer, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer