8 комментариев

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Фигу в «Реале», Шевченко в «Челси», Неймар в «ПСЖ»: крупнейшие летние трансферы ХХI века

Луиш Фигу Луиш Фигу
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Рио Фердинанд Рио Фердинанд
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Дидье Дрогба Дидье Дрогба
Майкл Эссьен Майкл Эссьен
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Фернандо Торрес Фернандо Торрес
Робиньо Робиньо
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Давид Вилья Давид Вилья
Хавьер Пасторе Хавьер Пасторе
Тиаго Силва Тиаго Силва
Артур Артур
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Неймар Неймар
Антони Антони
Луис Суарес Луис Суарес
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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Элитная компания.

Трансферное окно в большинстве европейских лиг только открылось, а претендент на рекордный переход уже есть: Джуд Беллингем уехал из «Дортмунда» в «Реал» за 103 млн евро. Такой ценник не стал бы самым крупным только в пяти годах XXI века: 2016-м, 2017-м, 2018-м, 2019-м и 2021-м.  

Тем интереснее вспомнить главные переходы в начале века – тогда цифры были скромнее.

Заранее уточним: все суммы – по версии Transfermarkt. В расчет брались только летние окна, указаны самые дорогие трансферы по годам.

2000-й: Луиш Фигу – из «Барселоны» в «Реал» за 60 млн евро

Скандальный переход за немыслимые по тем временам 60 млн евро. Фигу сильно досталось от болельщиков «Барселоны»: в него летели не только оскорбления, но и зажигалки, бутылки и даже свиная голова.

Фигу подпортил себе репутацию, но в «Реале» все же не потерялся: 57 голов и 93 ассиста в 245 матчах.

2001-й: Зинедин Зидан – из «Юве» в «Реал» за 77,5 млн

Мадридский клуб обновил трансферный рекорд следующим летом – и о потраченной сумме точно никто не жалеет. Чего только стоит гол Зилана «Байеру» в финале ЛЧ-2001/02. Спустя годы Флорентино Перес сказал: «Зидан был самым дешевым трансфером в моей карьере».

2002-й: Рио Фердинанд – из «Лидса» в «МЮ» за 46 млн

Фердинанд прошел впритык с еще одним топ-трансфером того лета: Роналдо переехал из «Интера» в «Реал» за 45 млн. Рио уверен: в современных реалиях он стоил бы не меньше 170 млн фунтов (около 200 млн евро). Здесь мы проверили его тезис.

2003-й: Дэвид Бекхэм – из «МЮ» в «Реал» за 37,5 млн

Бекхэм, разругавшийся с Алексом Фергюсоном, мог оказаться в «Барселоне»: Жоан Лапорта обещал трансфер англичанина на выборах. Но в «Барсу» поехал Роналдиньо, а в «Реал» – Бекхэм. Полузащитник блистал, но из трофеев забрал с «Реалом» только Суперкубок Испании-2003 и Ла Лигу-2006/07.

2004-й: Дидье Дрогба – из «Марселя» в «Челси» за 38,5 млн

Скромный ивуариец, который стеснялся говорить из-за плохого уровня английского, превратился в настоящую легенду «Челси»: 164 гола и 86 ассистов в 381 матче.

2005-й: Майкл Эссьен – из «Лиона» в «Челси» за 38 млн

Продолжение стартовой закупки Романа Абрамовича. Эссьен за 38 млн, как и Дрогба, тоже задержался в команде надолго. Майкл провел в «Челси» отличные 7,5 лет – дважды побеждал в АПЛ, однажды выиграл ЛЧ.

2006-й: Андрей Шевченко – из «Милана» в «Челси» за 43,9 млн

Один из самых провальных трансферов в истории АПЛ. «Челси» забрал Шевченко в статусе лучшего бомбардира ЛЧ, но уже через пару лет лондонские болельщики иронично кричали соперникам: «Вы настолько дерьмовые, что позволили Шеве вам забить».

2007-й: Фернандо Торрес – из «Атлетико» в «Ливерпуль» за 38 млн

Торрес сразу же освоился в «Ливерпуле»: в дебютном матче гол «Челси», дальше – статус одного из лучших игроков АПЛ. Со временем форвард признался: «Без сомнения, это был мой пик как игрока». Правда, дальше был переход в «Челси» и мемные промахи. 

2008-й: Робиньо – из «Реала» в «Сити» за 43 млн

Первый трансфер, с которого началась эпоха шейхов. «Сити» так резко перехватил бразильца у «Челси», что сам Робиньо, кажется, не понял: «В дедлайн трансферного окна «Челси» сделал хорошее предложение для «Реала» и лично для меня. Оно было принято. Ой, извините. «Ман Сити». Бразилец эффектно начал (гол Чеху со штрафного), но со временем поймал звезду, стал лениться и ссориться с партнерами. Грустный итог двух лет в «Сити»: 53 матча и 0 трофеев.

2009-й: Криштиану Роналду – из «МЮ» в «Реал» за 94 млн

Тут вы все понимаете: Криштиану обошелся в рекордную сумму, зато стал символом «Реала» и одним из двух главных игроков поколения. Роналду коллекционировал рекорды, победы в ЛЧ и «Золотые мячи».

2010-й: Давид Вилья – из «Валенсии» в «Барсу» за 40 млн

Вилья сделал памятный дубль «Реалу», а еще решил исход финала ЛЧ-2011, когда забил третий мяч в ворота «МЮ». Но в 2012-м Давид получил тяжелую травму, пролетел мимо Евро, а после возвращения на поле стал меньше помогать «Барселоне».

2011-й: Хавьер Пасторе – из «Палермо» в «ПСЖ» за 42 млн

Еще один трансфер-символ: в 2011-м в «ПСЖ» сменилось руководство, Пасторе стал самым дорогим новичком. Аргентинец в молодости поражал техникой и видением поля. В «ПСЖ» крепко начал (16+6 в дебютном сезоне), но дальше поплыл из-за критики и большого количества травм. В итоге набрал французских трофеев, но абсолютной звездой так и не стал.

2012-й: Тиаго Силва – из «Милана» в «ПСЖ» за 42 млн

Силва был капитаном «Милана», считался наследником Мальдини, но в итоге уехал в «ПСЖ». Здесь бразилец показал себя еще ярче, став одним из лучших защитников мира. Восемь элитных сезонов, все внутренние трофеи. Не хватало только Лиги чемпионов, ее Силва забрал уже вместе с «Челси».

2013-й: Гарет Бэйл – из «Тоттенхэма» в «Реал» за 101 млн

Первый переход за 100+ млн. Девять лет Бэйла в Мадриде наполнены не только травмами и конфликтами, но и великими голами. Гарет тащил команду к трофеям: у него три гола с игры в финалах ЛЧ (рекорд «Реала»), два из них были победными.

2014-й: Луис Суарес – из «Ливерпуля» в «Барсу» за 81,7 млн

Суарес выиграл с «Барсой» 13 трофеев: 4 чемпионства, 4 Кубка Испании, Лигу чемпионов-2015 (с победным голом в финале), клубный Чемпионат мира, Суперкубок Европы и 2 Суперкубка Испании. Луис – легенда «Барсы» и звено великого трио MSN. Как же жаль, что его так легко и невежливо отпустили.

2015-й: Кевин де Брюйне – из «Вольфсбурга» в «Сити» за 76 млн

Сейчас даже трудно поверить, что когда-то Де Брюйне слабо играл в «Челси» Жозе Моуринью, его отпустили в Германию, а уже оттуда Кевин вернулся в Премьер-лигу – и с тех пор зажигает в Манчестере. Перед «Сити» Де Брюйне провел великий сезон в Бундеслиге с 10+20 по гол+пас. А в «Сити» наконец-то выиграл ЛЧ, хоть и грустно, что опять травмировался в финале.

2016-й: Поль Погба – из «Ювентуса» в «Ман Юнайтед» за 105 млн

В идеальной форме Погба неудержим, но лень и проблемы с дисциплиной все-таки не позволили ему стать главной звездой «Ман Юнайтед». Поль жаловался, что его не ценили, не мог определиться, нравится ему родной клуб или нет – возвращение француза в «МЮ» точно получилось спорным.

2017-й: Неймар – из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн

До сих пор самый дорогой трансфер в истории футбола. Неймар разрывал в «Барсе», а потом стал забивать за «Париж». Бразилец по-прежнему творит магию, берет внутренние трофеи – но проблемы в ЛЧ никуда не уходят: единственную взял еще с «Барсой» в 2015-м.

2018-й: Килиан Мбаппе – из «Монако» в «ПСЖ» за 180 млн

Тогда парижане выкупили Мбаппе у «Монако». Результат мы все знаем: Килиан – главная звезда клуба, в прошлом году его уговаривал остаться сам президент Франции Эммануэль Макрон. Сейчас Мбаппе снова отправляют в «Реал», но у «ПСЖ» свои козыри – бесконечный бюджет и море привилегий для нападающего.

2019-й: Жоау Феликс – из «Бенфики» в «Атлетико» за 127 млн

Летом 2019-го было сразу три перехода за 100+ млн: еще Азар поехал в Мадрид (за 115 млн),а Гризманн – в Барселону за 120 млн. Забавно, что при выборе из этой троицы Феликс кажется самой удачной сделкой, хотя вопросов к нему много. Пока он так и не сверкнул под руководством Диего Симеоне. Сейчас возвращается в клуб после непростой аренды в «Челси».

2020-й: Артур Мело – из «Барселоны» в «Ювентус» за 80,6 млн

Эта сделка – с намеренно завышенным ценником, за которую потом и прилетело «Юве». Увидели искусственный прирост капитала:«Ювентус» в сезоне-2020/21 продал Пьянича «Барселоне» за 60 млн евро и купил у «Барселоны» Артура за 80,6 млн евро.

Кай Хавертц летом 2020-го перешел в «Челси» за чуть более скромные 80 млн.

2021-й: Джек Грилиш – из «Астон Виллы» в «Ман Сити» за 117,5 млн

Самая дорогая покупка в истории «Сити». У Грилиша была сложная адаптация. Сейчас цифры все еще не поражают (5+7 в 28 матчах АПЛ), но Джек все равно внес весомый вклад в требл. А 60 часов пьяного Грилиша и великая фотография – одни из ярчайших воспоминаний всего сезона.

2022-й: Антони – из «Аякса» в «МЮ» за 95 млн

В начале лета «МЮ» мог купить вингера в два раза дешевле – но затянул и переплатил. Бразилец пока осваивается в Манчестере. У Антони 11 результативных действий (8+3) в сезоне-2022/23. Из запоминающегося: важнейший гол «Барселоне» и своеобразный финт в матче ЛЕ с «Шерифом».

2023-й: Джуд Беллингем – из «Боруссии» в «Реал» за 103 млн

Пока Мбаппе никуда не ушел, список самых дорогих возглавляет новичок «Реала» Джуд Беллингем. Гонки за юного англичанина не получилось – Джуд хотел только в Мадрид.

10 самых дорогих трансферов лета-2023. Пара имен вас точно удивит

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun, Charlotte Tattersall, Aurelien Meunier, Denis Doyle, Siu Pong Wu Lau, Gary M. Prior, Carlos Alvarez; AP Photo/Paul White

8 комментариев

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Bob Ganiev
я бы посмотрел на топ определяющих трансферов, которые меняют клуб. например переход Ронни в Барсу
+2
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Александр Едуков
А где великий Азар?
+1
0
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tnec
Its a fucking disgrace ….©️ Фраза сказанной Дрогба также легендарна, как I’ll be back от Арни
0
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S. A.
В ближайшее время Райс перебьёт Беллингема
0
0
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aceyourfriendbro
Ответ AF007
Бэхэм здесь самый середняк конечно, за исключением последних пятерых
Если Бэкс в этом списке середняк, то страшно представить, на каком уровне Пасторе в футбол играл)
+1
-1
0
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Andrew Chepaylo
Ответ AF007
Бэхэм здесь самый середняк конечно, за исключением последних пятерых
Робиньо, Пасторе
0
0
0
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Vova Hoshafian
Ответ Александр Едуков
А где великий Азар?
Его стерли из истори)
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