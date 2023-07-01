8 комментариев

Элитная компания.

Трансферное окно в большинстве европейских лиг только открылось, а претендент на рекордный переход уже есть: Джуд Беллингем уехал из «Дортмунда» в «Реал» за 103 млн евро. Такой ценник не стал бы самым крупным только в пяти годах XXI века: 2016-м, 2017-м, 2018-м, 2019-м и 2021-м.

Тем интереснее вспомнить главные переходы в начале века – тогда цифры были скромнее.

Заранее уточним: все суммы – по версии Transfermarkt. В расчет брались только летние окна, указаны самые дорогие трансферы по годам.

2000-й: Луиш Фигу – из «Барселоны» в «Реал» за 60 млн евро

Скандальный переход за немыслимые по тем временам 60 млн евро. Фигу сильно досталось от болельщиков «Барселоны»: в него летели не только оскорбления, но и зажигалки, бутылки и даже свиная голова.

Фигу подпортил себе репутацию, но в «Реале» все же не потерялся: 57 голов и 93 ассиста в 245 матчах.

2001-й: Зинедин Зидан – из «Юве» в «Реал» за 77,5 млн

Мадридский клуб обновил трансферный рекорд следующим летом – и о потраченной сумме точно никто не жалеет. Чего только стоит гол Зилана «Байеру» в финале ЛЧ-2001/02. Спустя годы Флорентино Перес сказал: «Зидан был самым дешевым трансфером в моей карьере».

2002-й: Рио Фердинанд – из «Лидса» в «МЮ» за 46 млн

Фердинанд прошел впритык с еще одним топ-трансфером того лета: Роналдо переехал из «Интера» в «Реал» за 45 млн. Рио уверен: в современных реалиях он стоил бы не меньше 170 млн фунтов (около 200 млн евро). Здесь мы проверили его тезис.

2003-й: Дэвид Бекхэм – из «МЮ» в «Реал» за 37,5 млн

Бекхэм, разругавшийся с Алексом Фергюсоном, мог оказаться в «Барселоне»: Жоан Лапорта обещал трансфер англичанина на выборах. Но в «Барсу» поехал Роналдиньо, а в «Реал» – Бекхэм. Полузащитник блистал, но из трофеев забрал с «Реалом» только Суперкубок Испании-2003 и Ла Лигу-2006/07.

2004-й: Дидье Дрогба – из «Марселя» в «Челси» за 38,5 млн

Скромный ивуариец, который стеснялся говорить из-за плохого уровня английского, превратился в настоящую легенду «Челси»: 164 гола и 86 ассистов в 381 матче.

2005-й: Майкл Эссьен – из «Лиона» в «Челси» за 38 млн

Продолжение стартовой закупки Романа Абрамовича. Эссьен за 38 млн, как и Дрогба, тоже задержался в команде надолго. Майкл провел в «Челси» отличные 7,5 лет – дважды побеждал в АПЛ, однажды выиграл ЛЧ.

2006-й: Андрей Шевченко – из «Милана» в «Челси» за 43,9 млн

Один из самых провальных трансферов в истории АПЛ. «Челси» забрал Шевченко в статусе лучшего бомбардира ЛЧ, но уже через пару лет лондонские болельщики иронично кричали соперникам: «Вы настолько дерьмовые, что позволили Шеве вам забить».

2007-й: Фернандо Торрес – из «Атлетико» в «Ливерпуль» за 38 млн

Торрес сразу же освоился в «Ливерпуле»: в дебютном матче гол «Челси», дальше – статус одного из лучших игроков АПЛ. Со временем форвард признался: «Без сомнения, это был мой пик как игрока». Правда, дальше был переход в «Челси» и мемные промахи.

2008-й: Робиньо – из «Реала» в «Сити» за 43 млн

Первый трансфер, с которого началась эпоха шейхов. «Сити» так резко перехватил бразильца у «Челси», что сам Робиньо, кажется, не понял: «В дедлайн трансферного окна «Челси» сделал хорошее предложение для «Реала» и лично для меня. Оно было принято. Ой, извините. «Ман Сити». Бразилец эффектно начал (гол Чеху со штрафного), но со временем поймал звезду, стал лениться и ссориться с партнерами. Грустный итог двух лет в «Сити»: 53 матча и 0 трофеев.

2009-й: Криштиану Роналду – из «МЮ» в «Реал» за 94 млн

Тут вы все понимаете: Криштиану обошелся в рекордную сумму, зато стал символом «Реала» и одним из двух главных игроков поколения. Роналду коллекционировал рекорды, победы в ЛЧ и «Золотые мячи».

2010-й: Давид Вилья – из «Валенсии» в «Барсу» за 40 млн

Вилья сделал памятный дубль «Реалу», а еще решил исход финала ЛЧ-2011, когда забил третий мяч в ворота «МЮ». Но в 2012-м Давид получил тяжелую травму, пролетел мимо Евро, а после возвращения на поле стал меньше помогать «Барселоне».

2011-й: Хавьер Пасторе – из «Палермо» в «ПСЖ» за 42 млн

Еще один трансфер-символ: в 2011-м в «ПСЖ» сменилось руководство, Пасторе стал самым дорогим новичком. Аргентинец в молодости поражал техникой и видением поля. В «ПСЖ» крепко начал (16+6 в дебютном сезоне), но дальше поплыл из-за критики и большого количества травм. В итоге набрал французских трофеев, но абсолютной звездой так и не стал.

2012-й: Тиаго Силва – из «Милана» в «ПСЖ» за 42 млн

Силва был капитаном «Милана», считался наследником Мальдини, но в итоге уехал в «ПСЖ». Здесь бразилец показал себя еще ярче, став одним из лучших защитников мира. Восемь элитных сезонов, все внутренние трофеи. Не хватало только Лиги чемпионов, ее Силва забрал уже вместе с «Челси».

2013-й: Гарет Бэйл – из «Тоттенхэма» в «Реал» за 101 млн

Первый переход за 100+ млн. Девять лет Бэйла в Мадриде наполнены не только травмами и конфликтами, но и великими голами. Гарет тащил команду к трофеям: у него три гола с игры в финалах ЛЧ (рекорд «Реала»), два из них были победными.

2014-й: Луис Суарес – из «Ливерпуля» в «Барсу» за 81,7 млн

Суарес выиграл с «Барсой» 13 трофеев: 4 чемпионства, 4 Кубка Испании, Лигу чемпионов-2015 (с победным голом в финале), клубный Чемпионат мира, Суперкубок Европы и 2 Суперкубка Испании. Луис – легенда «Барсы» и звено великого трио MSN. Как же жаль, что его так легко и невежливо отпустили.

2015-й: Кевин де Брюйне – из «Вольфсбурга» в «Сити» за 76 млн

Сейчас даже трудно поверить, что когда-то Де Брюйне слабо играл в «Челси» Жозе Моуринью, его отпустили в Германию, а уже оттуда Кевин вернулся в Премьер-лигу – и с тех пор зажигает в Манчестере. Перед «Сити» Де Брюйне провел великий сезон в Бундеслиге с 10+20 по гол+пас. А в «Сити» наконец-то выиграл ЛЧ, хоть и грустно, что опять травмировался в финале.

2016-й: Поль Погба – из «Ювентуса» в «Ман Юнайтед» за 105 млн

В идеальной форме Погба неудержим, но лень и проблемы с дисциплиной все-таки не позволили ему стать главной звездой «Ман Юнайтед». Поль жаловался, что его не ценили, не мог определиться, нравится ему родной клуб или нет – возвращение француза в «МЮ» точно получилось спорным.

2017-й: Неймар – из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн

До сих пор самый дорогой трансфер в истории футбола. Неймар разрывал в «Барсе», а потом стал забивать за «Париж». Бразилец по-прежнему творит магию, берет внутренние трофеи – но проблемы в ЛЧ никуда не уходят: единственную взял еще с «Барсой» в 2015-м.

2018-й: Килиан Мбаппе – из «Монако» в «ПСЖ» за 180 млн

Тогда парижане выкупили Мбаппе у «Монако». Результат мы все знаем: Килиан – главная звезда клуба, в прошлом году его уговаривал остаться сам президент Франции Эммануэль Макрон. Сейчас Мбаппе снова отправляют в «Реал», но у «ПСЖ» свои козыри – бесконечный бюджет и море привилегий для нападающего.

2019-й: Жоау Феликс – из «Бенфики» в «Атлетико» за 127 млн

Летом 2019-го было сразу три перехода за 100+ млн: еще Азар поехал в Мадрид (за 115 млн),а Гризманн – в Барселону за 120 млн. Забавно, что при выборе из этой троицы Феликс кажется самой удачной сделкой, хотя вопросов к нему много. Пока он так и не сверкнул под руководством Диего Симеоне. Сейчас возвращается в клуб после непростой аренды в «Челси».

2020-й: Артур Мело – из «Барселоны» в «Ювентус» за 80,6 млн

Эта сделка – с намеренно завышенным ценником, за которую потом и прилетело «Юве». Увидели искусственный прирост капитала:«Ювентус» в сезоне-2020/21 продал Пьянича «Барселоне» за 60 млн евро и купил у «Барселоны» Артура за 80,6 млн евро.

Кай Хавертц летом 2020-го перешел в «Челси» за чуть более скромные 80 млн.

2021-й: Джек Грилиш – из «Астон Виллы» в «Ман Сити» за 117,5 млн

Самая дорогая покупка в истории «Сити». У Грилиша была сложная адаптация. Сейчас цифры все еще не поражают (5+7 в 28 матчах АПЛ), но Джек все равно внес весомый вклад в требл. А 60 часов пьяного Грилиша и великая фотография – одни из ярчайших воспоминаний всего сезона.

2022-й: Антони – из «Аякса» в «МЮ» за 95 млн

В начале лета «МЮ» мог купить вингера в два раза дешевле – но затянул и переплатил. Бразилец пока осваивается в Манчестере. У Антони 11 результативных действий (8+3) в сезоне-2022/23. Из запоминающегося: важнейший гол «Барселоне» и своеобразный финт в матче ЛЕ с «Шерифом».

2023-й: Джуд Беллингем – из «Боруссии» в «Реал» за 103 млн

Пока Мбаппе никуда не ушел, список самых дорогих возглавляет новичок «Реала» Джуд Беллингем. Гонки за юного англичанина не получилось – Джуд хотел только в Мадрид.

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun, Charlotte Tattersall, Aurelien Meunier, Denis Doyle, Siu Pong Wu Lau, Gary M. Prior, Carlos Alvarez; AP Photo/Paul White