8 комментариев

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«Надеюсь, Суарес их уничтожит». Мэддисон перешел в «Тоттенхэм», который раньше ненавидел 😬

Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Тоттенхэм
Мэтт Доэрти Мэтт Доэрти
Хуниор Фирпо Хуниор Фирпо
Эндрик
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Джек Грилиш Джек Грилиш
Футбол Футбол

Вот что бывает, когда не удаляешь старые твиты.

Джеймс Мэддисон перешел в «Тоттенхэм» – лондонцы заплатили «Лестеру» за полузащитника 40 млн евро. Сразу после официального объявления в соцсетях появились скриншоты из твиттера Джеймса 10-летней давности – похоже, он не очень любил «Тоттенхэм».

Больше всего претензий было к Гарету Бэйлу.

«Страстно ненавижу Гарета Бэйла. Ты, обезьяна, успокойся. Уилшер в 10 раз лучше тебя, шимпанзе», – писал Мэддисон в ноябре 2012-го. В тот день «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» со счетом 5:2.

«Надеюсь, Луис Суарес уничтожит «Тоттенхэм» сегодня – не люблю «шпор». Но больше всего я не люблю эту обезьяну, о которой все говорят», – твит Джеймса от марта 2013-го. Тогда «Ливерпуль» победил со счетом 3:2, Суарес забил, а Бэйл отдал ассист.

В подобные истории влипали Грилиш, Санчо и Эндрик

• В 2020 году фанаты «Тоттенхэма» уже находили компромат на новичка – пострадал Мэтт Доэрти. В 2013 году Доэрти выдал целую серию признаний в любви к «Арсеналу».

«Да, я большой фанат «Арсенала», «Да, «Вулвз» – мой номер один, но «Арсенал» сразу за ним», «Поражение «Арсенала» просто уничтожило мой день», «Арсенал», пожалуйста, выиграй сегодня» – писал Доэрти. Тогда Мэтт выкрутился – удалил эти твиты прямо на презентации.

• В тоже же году журналисты раскопали твиты нового голкипера «Арсенала» – исландца Рунара Алекс Рунарссона. В 2011-м он называл Арсена Венгера «французским ублюдком» и «самым тупым человеком в мире». В лондонском клубе исландец так и не закрепился – сейчас играет в аренде за «Аланьяспор».

• Джеку Грилишу после перехода в «Ман Сити» припомнили твиты 10-летней давности, в которых игрок восхищался «МЮ». Здесь можете найти расшифровку всех посланий 17-летнего Джека.

• Джейдон Санчо после перехода в «МЮ» перестраховался и удалил вполне безобидный твит – фото в футболке «Сити» (чьим воспитанником и является Джейдон) с подписью: «Футбол – голубой». Если что, это отсылка к клубным цветам.

• Хуниор Фирпо перешел в «Барсу» в 2019-м, а за семь лет до этого писал в твиттере гадости про Лео Месси. «Месси – сын шлюхи», «Месси, верю, что ты встретишь психа, который сломает тебе ноги», «Хорошо, если крысиное дерьмо Месси травмируется. Надеюсь, он умрет и больше не забьет», – писал 15-летний Фирпо

«В то время мой лучший друг был из Барселоны и фанател от Месси. Чтобы позлить друга, я писал гадости про Лео всякую чушь. Это детские разборки. Я писал ерунду и про свою девушку Джулию, которая стала моей женой и мамой нашей дочери. Конечно, Месси – лучший игрок в мире, это не обсуждается. Когда в 15 лет тебя никто не знает, ты делаешь глупости и даже не допускаешь, что это может повлиять на твою жизнь. Если мои твиты кого-то обидели и мне придется извиниться – без проблем сделаю это», – оправдывался позже Хуниор.

• В конце прошлого года в неприятную историю попал 16-летний новичок «Реала» Эндрик. После полуфинала ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией бразилец восхитился ассоциирующимся с «Барселоной» Лео Месси – фанаты «Реала» не оценили этого и массово призвали Эндрика удалить твит. Что он и сделал. 

• В 2012-м «Сити» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:2, а защитник лондонского клуба Кайл Уокер написал: «Фанаты «Сити», сейчас вы можете говорить что угодно, но мы дождемся конца сезона. Болели ли вы за этот клуб, когда он был на дне? Глоры». Пять лет спустя Уокер перешел в «Сити».

• Полузащитник «КПР» Джоуи Бартон в 2014-м высмеивал «Бернли», вышедший в АПЛ, за то, что на параде по случаю повышения было слишком мало народу. А затем выложил в твиттер фото с колонной тракторов и с намеком на провинциальное происхождение клуба написал: «Приношу извинения «Бернли». Слышал, что фанаты уже в пути». Угадаете, куда в следующем сезоне перешел Бартон? 

Помните другие подобные истории?

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Новичок «Тоттенхэма» прямо на презентации удалил твиты о любви к «Арсеналу»

Фото: instagram.com/spursofficial

8 комментариев

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wooreyslav
все уже и раньше видели проявления биполярного расстройства на стримах
+39
-2
+37
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Holy Diver
Малютки не выкупили трехслойную от Короля.
+28
0
+28
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Rojo Crio
Какая разница кто что писал в пубертатном периоде.
+10
0
+10
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badibeg
Из всех приведенных примеров именно ситуация с Мэддисоном самая мерзкая как по мне. Все остальные писали конкретно про симпатию к клубу-сопернику, но про сам клуб в котором сейчас играют ничего плохого не говорили (исключение Фирпо, но можно сделать скидку на возраст + тут речь не о Барсе, а о Месси). А вот Мэддисон конкретно писал что "не люблю Тоттенхем".

жаль конечно что в наше время футбол в основном состоит из наемников, хотя лет 10-15 назад как мне кажется на это бы заостряли внимание, но просто тогда не было твиттера)
+11
-3
+8
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AurelioDeLaurentis
реакция реала к поступку Эндрика очень позорная, на ЧМ22 Месси не был в составе Барсы, тем более признать величия игрока это удел достойных людей и клубов ☝️
+8
-1
+7
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Кто составил коспекты Лобановского?
Он и сербов раньше ненавидел...
+3
0
+3
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DolJun
грилиш свои твиты по-русски писал?
+1
0
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Кирилл Петров
Глушаков)
+1
-1
0
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