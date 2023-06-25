8 комментариев

Вот что бывает, когда не удаляешь старые твиты.

Джеймс Мэддисон перешел в «Тоттенхэм» – лондонцы заплатили «Лестеру» за полузащитника 40 млн евро. Сразу после официального объявления в соцсетях появились скриншоты из твиттера Джеймса 10-летней давности – похоже, он не очень любил «Тоттенхэм».

Больше всего претензий было к Гарету Бэйлу.

«Страстно ненавижу Гарета Бэйла. Ты, обезьяна, успокойся. Уилшер в 10 раз лучше тебя, шимпанзе», – писал Мэддисон в ноябре 2012-го. В тот день «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» со счетом 5:2.

«Надеюсь, Луис Суарес уничтожит «Тоттенхэм» сегодня – не люблю «шпор». Но больше всего я не люблю эту обезьяну, о которой все говорят», – твит Джеймса от марта 2013-го. Тогда «Ливерпуль» победил со счетом 3:2, Суарес забил, а Бэйл отдал ассист.

В подобные истории влипали Грилиш, Санчо и Эндрик

• В 2020 году фанаты «Тоттенхэма» уже находили компромат на новичка – пострадал Мэтт Доэрти. В 2013 году Доэрти выдал целую серию признаний в любви к «Арсеналу».

«Да, я большой фанат «Арсенала», «Да, «Вулвз» – мой номер один, но «Арсенал» сразу за ним», «Поражение «Арсенала» просто уничтожило мой день», «Арсенал», пожалуйста, выиграй сегодня» – писал Доэрти. Тогда Мэтт выкрутился – удалил эти твиты прямо на презентации.

• В тоже же году журналисты раскопали твиты нового голкипера «Арсенала» – исландца Рунара Алекс Рунарссона. В 2011-м он называл Арсена Венгера «французским ублюдком» и «самым тупым человеком в мире». В лондонском клубе исландец так и не закрепился – сейчас играет в аренде за «Аланьяспор».

• Джеку Грилишу после перехода в «Ман Сити» припомнили твиты 10-летней давности, в которых игрок восхищался «МЮ». Здесь можете найти расшифровку всех посланий 17-летнего Джека.

• Джейдон Санчо после перехода в «МЮ» перестраховался и удалил вполне безобидный твит – фото в футболке «Сити» (чьим воспитанником и является Джейдон) с подписью: «Футбол – голубой». Если что, это отсылка к клубным цветам.

• Хуниор Фирпо перешел в «Барсу» в 2019-м, а за семь лет до этого писал в твиттере гадости про Лео Месси. «Месси – сын шлюхи», «Месси, верю, что ты встретишь психа, который сломает тебе ноги», «Хорошо, если крысиное дерьмо Месси травмируется. Надеюсь, он умрет и больше не забьет», – писал 15-летний Фирпо

«В то время мой лучший друг был из Барселоны и фанател от Месси. Чтобы позлить друга, я писал гадости про Лео всякую чушь. Это детские разборки. Я писал ерунду и про свою девушку Джулию, которая стала моей женой и мамой нашей дочери. Конечно, Месси – лучший игрок в мире, это не обсуждается. Когда в 15 лет тебя никто не знает, ты делаешь глупости и даже не допускаешь, что это может повлиять на твою жизнь. Если мои твиты кого-то обидели и мне придется извиниться – без проблем сделаю это», – оправдывался позже Хуниор.

• В конце прошлого года в неприятную историю попал 16-летний новичок «Реала» Эндрик. После полуфинала ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией бразилец восхитился ассоциирующимся с «Барселоной» Лео Месси – фанаты «Реала» не оценили этого и массово призвали Эндрика удалить твит. Что он и сделал.

• В 2012-м «Сити» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:2, а защитник лондонского клуба Кайл Уокер написал: «Фанаты «Сити», сейчас вы можете говорить что угодно, но мы дождемся конца сезона. Болели ли вы за этот клуб, когда он был на дне? Глоры». Пять лет спустя Уокер перешел в «Сити».

• Полузащитник «КПР» Джоуи Бартон в 2014-м высмеивал «Бернли», вышедший в АПЛ, за то, что на параде по случаю повышения было слишком мало народу. А затем выложил в твиттер фото с колонной тракторов и с намеком на провинциальное происхождение клуба написал: «Приношу извинения «Бернли». Слышал, что фанаты уже в пути». Угадаете, куда в следующем сезоне перешел Бартон?

Помните другие подобные истории?

Фото: instagram.com/spursofficial