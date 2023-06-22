21 комментарий

«Интер Майами» на несколько дней лишился вратаря по странной причине. Ник Марсман попал в больницу, потому что его укусил паук.

Вратарь неудачно сходил с семьей в зоопарк

В соцсетях о происшествии написала жена Марсмана – Натали ден Деккер. Семья отправилась в зоопарк, а дальше вот что произошло:

«Обратная сторона жизни в тропическом климате – если ядовитый паук укусит вас в зоопарке, вас госпитализируют на три дня. Счастлива, что ты вернулся домой, теперь поправляйся скорее».

Это тот самый вратарь, который сказал, что «Интер Майами» не готов к переходу Месси

Полностью цитата звучала так: «Переход Месси – это здорово, но я не думаю, что наш клуб сейчас к этому готов. У нас временный стадион, люди могут просто выходить на поле. Ограждений нет, например. Когда мы идем от тренировочного поля к стадиону, нет никаких систем безопасности».

Марсман откровенничал еще до объявления трансфера Месси. Но при этом добавил: «Надеюсь, что он перейдет». Просто имел в виду, что не вся инфраструктура готова к приезду суперзвезды.

Один из совладельцев клуба Хорхе Мас пообещал усилить меры безопасности и сообщил, что протоколы по ней уже подготовлены. Например, игроков будут доставлять на стадион в автобусе через туннель.

Кто вообще такой вратарь Марсман?

Марсман – голландский голкипер, выступавший за «Твенте», «Утрехт» и «Фейеноорд». Ему 32 года. В позапрошлом году переехал в МЛС – это первый опыт за пределами Нидерландов.

В 2010-м 19-летний Марсман выиграл вместе с «Твенте» Суперкубок Нидерландов – команда победила «Аякс». Голкипер сидел в запасе и наблюдал, как защита соперника с Тоби Альдервейрельдом пропускает от Люка де Йонга, а оборона «Твенте» успешно справляется с атаками Кристиана Эриксена и Луиса Суареса.

Еще один памятный момент – турнир для молодежек в Тулоне в 2012-м. Марсман отправился в составе голландской сборной вместе с Дэйви Проппером и Стевеном Бергейсом. Голландцы тогда довольствовались лишь бронзой, победив в матче за третье место французов с Колоджейчаком и Сидибе.

В «Интере Майами» Марсман – запасной вратарь. Он еще не играл в сезоне-2023, да и вообще с лета-2022 провел только два матча.

Укусы пауков и правда опасны?

Неизвестно, какой именно паук укусил Марсмана.

В большинстве случаев укусы пауков вызывают покраснение раны и зуд, иногда – судорогу и мышечные боли. Как правило, помощь врачей человеку в этом случае не нужна. Однако определенные виды пауков действительно опасны.

Например, укус каракурта, который водится в России в основном на юге, вызывает жгучие боли и может привести к смерти. Есть еще паук желтый сак – он агрессивен, укус может спровоцировать сильную аллергическую реакцию. А при укусе крестовиком человек может пару дней испытывать слабость.

Необходимо помнить, что пауки нападают на человека только в целях самозащиты, но на природе всегда необходимо быть внимательными.

В США, куда отправился Лео Месси, водятся черные вдовы, тарантулы, а еще – коричневый паук-отшельник с шестью глазами. Укусы всех этих пауков опасны.

Весной 2022-го американцы рассказывали о массовом появлении в стране черных пауков Джоро с желтыми полосками, но они неопасны – их клыки недостаточно малы для того, чтобы проникнуть в кожу. А университет Джорджии вообще назвал таких пауков самыми стеснительными из всех видов. И живут они в не слишком людных местах.

Фото: Gettyimages.ru/Joe Raedle / Staff, Justin Sullivan / Staff; globallookpress.com/Wang Lili/XinHua; East News/AP Photo/Doug Murray; instagram.com/thenathaliedendekker; en.wikipedia.org