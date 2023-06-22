13 комментариев

Главное событие лета в международном футболе – сборная Испании выиграла Лигу наций, обыграв хорватов по пенальти! Решающим стал удар Дани Карвахаля – да еще какой: подсек мяч, исполнив паненку.

В российской истории есть грустный пример, когда это не сработало. А какие удары были триумфальными? Давайте вспоминать.

Антонин Паненка, финал Евро-1976

С него все и началось! В решающем матче чемпионата Европы встретились Чехословакия и ФРГ, сыграли 2:2, пришлось определять победителя в серии пенальти. Ули Хенесс промахнулся, а Паненка вышел на решающий удар и легонько подсек мяч.

Через мгновение чехословаки выиграли золото, а заодно и изобрели ставший известным на весь мир удар в стиле Паненки. Позже такой пенальти просто стали называть «паненкой» – с маленькой буквы.

Паненка рассказывал, что отрабатывал этот удар в течение двух лет после того, как смазал два пенальти в одной игре. «Я просыпался посреди ночи и думал об этом, – говорил он. – Я знал, что вратари обычно выбирают одну сторону, и даже если удар очень сильный, его можно отбить ногами. А вот если пробить тихонечко и по центру, кипер, решив прыгать в один из углов, уже не переложится в центр».

«Наш вратарь хорошо отбивал пенальти, и я частенько проигрывал ему на спор деньги или шоколад. Используя этот хитрый удар, я стал чаще побеждать в нашем пари. И даже растолстел от такого количества шоколада», – вспоминал он.

Франческо Тотти, полуфинал Евро-2000

Голландцы тогда полтора часа не могли забить десятерым итальянцам и даже в послематчевой серии пенальти смазали три удара из четырех. Италия, напротив, забила три и победила. Один из ударов исполнил Франческо Тотти. Италия к этому времени комфортно вела 2:0 в серии.

Предыстория такая: Тотти пробовал этот удар на тренировке и пообещал исполнить в игре, хотя партнеры не слишком этому верили, да еще и подкалывали. «Выбора не было – или паненка, или я – трепло», – рассказывал итальянец в своей автобиографии. И добавил: «Подойдя к точке, я посмотрел на ван дер Сара. Черт, я прикалывался над Ди Бьяджо, но этот парень реально смотрелся как осьминог, а ворота вдруг стали маленькими».

Но Тотти не ошибся.

Элдер Поштига, четвертьфинал Евро-2004

Португалия довела классный матч с Англией до серии пенальти, где в первых пяти ударах команды совершили по промаху. Шестым у португальцев пошел бить Поштига – еще и после забитого Эшли Коулом пенальти. И аккуратно положил мяч по центру.

Португалец рассказывал РИА спустя 16 лет: «Когда ты молод, то не чувствуешь всего давления. Перед домашним чемпионатом Европы я уже забивал такие пенальти и решил попробовать снова. Вообще не думал о том, насколько важен этот момент, у меня в голове не было абсолютно ничего. Я просто пробил. Будь я старше, точно не решился бы так поступить в матче с англичанами. Кстати, после Евро я лет пять не исполнял пенальти паненкой».

Артем Милевский, 1/8 финала ЧМ-2006

Скучнейший матч Украины и Швейцарии закончился без голов, но даже в серии пенальти забивала только одна команда. Ситуация у Милевского не была такой удобной, как у Тотти – только что промахнулись Шевченко и Штреллер, счет до сих пор 0:0.

Он говорил ua-football.com, что самым сложным в тот момент было идти на удар: «Такое впечатление, что идешь километров 10 к мячу». О паненке сказал так: «Подумал, что вратарь вряд ли продумает, что молодой пацан будет так бить. Все равно будет куда-то прыгать. Вот и вся моя смекалка на тот момент».

Безумие вдвойне: до этого ЧМ 21-летний Милевский даже ни разу не играл за сборную.

Зинедин Зидан, финал ЧМ-2006

Матерацци, красная карточка, промах Трезеге, чемпионство Италии – все это было позже. Начинался тот финал с пенальти в пользу Франции, который исполнил Зидан. Чуть не ошибся – мяч попал в перекладину, но все же отлетел за линию ворот. Кстати, это был первый пропущенный Буффоном гол на турнире от чужого игрока – до этого лишь Дзаккардо забивал в свои.

Летом 2022-го Зидан вспоминал в интервью Telefoot: «Было начало матча. Подумал, что будет еще достаточно времени. У меня была секунда или две на принятие решения. Передо мной был вратарь, который очень хорошо меня знает, поэтому мне нужно было что-то придумать. Не думаю, что это было безумием».

Себастьян Абреу, четвертьфинал ЧМ-2010

Суперэмоциональный матч Уругвая и Ганы даже закончился изящно. Уругвайцы вели в серии пенальти 3:2 и ударом Абреу могли ее завершить. Тот подошел к мячу и спокойно подсек его по центру.

Абреу рассказывал, что наблюдал за ганским вратарем – тот валился еще до удара. Так что и перед своим пенальти уругваец был уверен, что голкипер на месте не останется. Кстати, Абреу даже угодил в книгу рекордов Гиннесса, сыграв за 31 (!) клуб. Но паненку с чемпионата мира все равно будут помнить больше. Тем более что в таком стиле он исполнял пенальти очень часто – больше 20 раз. Однажды даже бил два раза подряд в одном матче.

Похожий пример – бразилец Джалминья, который в 1990-е сильно прокачал этот скилл и бесил вратарей своими паненками регулярно. Доставалось «Арсеналу» на «Хайбери», «Милану» на «Сан-Сиро», даже Войцеху Ковалевски в «Шахтере».

И лишь пожимал плечами: «Голкиперу это не нравится. Но какая разница между попаданием мяча в угол или в центр? Я не понимаю этого раздражения».

Андреа Пирло, четвертьфинал Евро-2012

Пирло, как и Тотти за 12 лет до этого, бил третьим в той послематчевой серии после Англии, но ситуация отличалась. Тогда итальянцы перед ударом Тотти вели 2:0, а сейчас вообще уступали 1:2 после промаха Монтоливо.

Пирло в автобиографии писал, что не планировал бить как Тотти. Причем даже при разбеге еще не решил, какой именно удар производить.

«Принял решение перед самым ударом, когда увидел, что Джо Харт мечется на линии. Когда вратарь дернулся, я понял, что нужно делать. Я импровизировал – только так можно приблизить шансы к 100%. Я не пижонил, это не мой стиль. Наверное, это признание многих огорчит, но в действительности все не так романтично, как казалось. Мной двигал чистый расчет: паненка показалась мне наименее рискованным вариантом», – объяснил итальянец.

Серхио Рамос, полуфинал Евро-2012

Давление было жутким – ведь Рамос за пару месяцев до этого с точки запулил мяч в космос в полуфинале Лиги чемпионов. Но пообещал брату, что следующий пенальти пробьет паненкой. И в полуфинале против португальцев все так же вышел бить четвертым – и исполнил. Как обещал – подсек мяч!

«Я много чего слышал: что давление слишком велико, что я не готов брать на себя ответственность и так далее… Все наоборот: я люблю ответственность», – реплика Рамоса о том моменте. Несмотря на риск, он не сомневался: «Я видел движение вратаря и был достаточно уверен, что он прыгнет».

Алексис Санчес, финал Кубка Америки-2015

Чилийцы бились с аргентинцами и даже несмотря на точный удар Месси вели в серии 3:1, когда Игуаин и Банега свои пенальти запороли. Решающим должен был стать удар Санчеса.

Не сказать, что паненка была исполнена идеально, но как факт – мяч все-таки влетел в ворота по центру, после легкого касания. А Чили выиграл турнир.

Ашраф Хакими, 1/8 финала ЧМ-2022

А это уже свежий пример. Марокканцы выдержали 120 минут бесконечных распасовок испанцев и выбили их с ЧМ в серии пенальти. Решающий удар нанес Хакими – спокойно подсек мяч.

Дальше было еще круче – прошли Португалию в четвертьфинале и стали четвертыми по итогам ЧМ. Но паненка Хакими точно будет в ряду главных воспоминаний о марокканском футболе.

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst, Meng Dingbo/XinHua; East News/ODD ANDERSEN / AFP, JUAN MABROMATA / AFP; Gettyimages.ru/Henri Szwarc/Bongarts, Cameron Spencer, Laurence Griffiths, Lars Baron