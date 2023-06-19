Люксембург претендует на Евро!

Теперь-то европейский футбол уходит на каникулы: сыграли последние июньские матчи квалификации к Евро-2024. Мы отдельно восторгались юбилеем Криштиану с победным голом и водным поло в Шотландии, а ниже – другие любопытные сюжеты.

Холанд принес Норвегии долгожданную победу. Обогнал Сульшера и достал Карью

Сборная Норвегии наконец-то выиграла. После трех подряд неудач в квалификации победили Кипр – 3:1!

Включился Эрлинг Холанд: два гола плюс ассист Оле Сольбаккену из «Ромы». Правда, в отборе у него даже теперь только три мяча – ждали большего и от суперфорварда, и от сборной.

Эрлингу в 22 года догнал Джона Карью по голам за Норвегию: по 24 мяча, у Карью 91 матч, а у Холанда – всего 25. Позади и великий Оле-Гуннар Сульшер (23 гола в 67 матчах). Рекорд принадлежит Йергену Юве: 33 гола еще в 1920-е. Вопрос времени.

Положение Норвегии с одной стороны не такое уж провальное, особенно после шотландской победы в затянувшемся матче с Грузией. Но с другой – у Испании на две игры меньше (июнь пропускали из-за полуфинала-финала Лиги наций), поэтому выход на Евро пока выглядит только мечтой.

У Лукаку дубль. И голевая суперсерия в квалификациях

Бельгия спокойно разобралась с эстонцами – 3:0. Ярче всех выглядел Ромелу Лукаку, после неудачного финала ЛЧ он вообще разрывает. В прошлом матче забил Австрии, а теперь грохнул Эстонию. Сначала воспользовался навесом Юри Тилеманса, потом прострелом крайнего защитника Артюра Теате.

Первый мяч вроде бы записывали не на Лукаку, считали автоголом, но потом касание все же нашли. Ромелу в сборной явно возрождается: уже шесть голов в трех матчах отбора: три шведам, один австрийцам и теперь еще два эстонцам. Всего уже 75 голов за Бельгию, это топ-4 бомбардиров за историю европейских сборных. У Лукаку голы 15 матчей квалификации подряд. Серию начал почти шесть лет назад. Мощь!

Во втором тайме бельгийцы довели до разгрома – дебютный гол за сборную у молодого полузащитника ПСВ Йохана Бакайоко.

Доменико Тедеско, несмотря на неприятную историю с Тибо Куртуа, все еще не проигрывает: три победы и единственная ничья с Австрией Ральфа Рангника. Бельгия на втором месте в группе, впереди те самые австрийцы с лишним матчем и сегодняшней победой над шведами благодаря дублю Кристофа Баумгартнера из «Хоффенхайма» после 80-й минуты.

Провал Польши: дали сделать из 2:0 за тайм 2:3 Молдове. Проиграли с голом и пасом Левандовского

Польша неожиданно проиграла Молдове – 2:3. С учетом сюжета матча это провал вдвойне.

В первом тайме Роберт Левандовски забил и отдал, поляки вели 2:0 к перерыву – да, в гостях, но как будто бы все спокойно.

Но во втором накрыл молдавкий ураган. С дублем Иона Николэеску и победным на 85-й минуте от Владислава Бабогло. Даже на 79-й минуте поляки еще вели, но 24-летний Николэеску из израильского «Бейтара» добавил свой второй. И стал лучшим бомбардиром в современной истории Молдовы: абил суммарно 12 мячей, важнейшим дублем обогнал Сергея Клещенко, мелькавшего в конце 90-х у Анатолия Бышовца в «Зените», а затем в «Черноморце» и «Сибири».

Польша после такого откатилась на четвертое место в группе, Молдова ее обошла. Албания свой матч у аутсайдера спокойно выиграла – у Фарерских островов – 3:1, а один из голов у полузащитника «Интера» Кристьян Аслани, его первый за сборную в официальных матчах. Албанцы и Чехия выше поляков тоже – так что Роберт Левандовски уже очень рискует проехать мимо немецкого Евро.

Коротко о других матчах:

• Неожиданный претендент на выход – Люксембург! В португальской группе намечается борьба за второе место, карлик выиграл второй матч подряд, теперь у «Боснии» (2:0). Три дня назад побеждали Лихтенштейн (тоже 2:0), до того была ничья против Словакии. Они как раз друг от друга недалеко: словаки только благодаря свежей победе над Лихтенштейном (1:0) на три очка выше.

• Венгрия обыграла Литву – 2:0, по разу у Роланда Шаллаи и Барнабаша Варги – лучшего бомбардира чемпионата Венгрии. Варге уже 29, он играл за местный «Пакш», но летом переходит в «Ференцварош» к Станиславу Черчесову.

• Сербия спасла игру с Болгарией: мучались всю игру, пропустили на 47-й, но отыгрались на 96-й благодаря полузащитнику Дарко Лазовичу. И все равно отдали первое место Венгрии – ниже из-за разницы мячей.

Германия и Бразилия синхронно проиграли. У немцев вообще товарищеский кризис

Два вечерних товарищеских матча – с неожиданными результатами.

Германия проиграла Колумбии – 0:2, у немцев в четырех товарняках после чемпионата мира только одна ничья, 3:3 с Украиной, остальные – поражения. Еще получали 2:3 от Бельгии и 0:1 от Польши. У Ханс-Дитера Флика меньше года на домашнего Евро, а напряжение растет и растет. Как и недовольство внутри страны.

Бразилия в Лиссабоне проиграла Сенегалу, главный герой – Садьо Мане, сделавший итоговые 4:2 двумя голами во втором тайме. А ведь бразильцы забили первыми, в итоге у Маркиньоса мяч не только в чужие, но и в свои. Малком впервые вышел в основном составе, отыграл 57 минут.

Фото: globallookpress.com/Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Heiko Becker