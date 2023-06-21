7 комментариев

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Сколько в Армении натурализованных! Ученик «Баварии», швед, серб, аргентинцы и колумбийцы – что за феномен?

Андре Чалишир
Норберто Бриаско
Угучукву Иву
Лукас Селараян Лукас Селараян
Огнен Чанчаревич
Грант-Леон Ранос
Вбеймар Ангуло
сборная Армении по футболу сборная Армении по футболу
Хоакин Капаррос Хоакин Капаррос
Хорди Монрой
Футбол Футбол

Много любопытных имен.

Сборная Армении шумит в квалификации к Евро-2024 – всерьез борется за выход на большой турнир.

Даже несмотря на поражение от Турции в первом отборочном матче, потому что потом зрелищно хлопнули Уэльс (4:2), выиграли у Латвии (2:1) и вышли на второе место в группе.

Да, хорваты отвлеклись на решающие матчи Лиги наций и по потерянным все еще выше, но это все равно реальная борьба за чемпионат Европы. Например, положение уже заметно лучше, чем у валлийцев, которые полгода назад были на ЧМ-2022.

Особенность этого состава Армении: там много натурализованных.

И не тех, кто родился в странах бывшего СССР, к таким-то в Армении привыкли (Эдуард Сперцян – Ставрополь, Наир Тикнизян – Петербург, Станислав Бучнев – Владикавказ, Давид Давидян – Нижний Новгород, Георгий Арутюнян и Арсен Бегларян – Краснодар). А игроков из очень далеких для Армении стран.

Кто это?

Андре Чалишир: родился в Швеции, там почти всю карьеру

За исключением пары лет в греческом «Аполлон Смирнис» и датском «Силькеборге» всю карьеру строит в Швецрии. В 2018-м Андре получил армянский паспорт – помогли корни. Тогда же защитник и дебютировал за сборную Армении – у него уже 24 матча.

Норберто Бриаско: родился в Аргентине, играет за «Боку»

Родом из Буэнос-Айреса – в испано-армянской семье. Долго выступал за «Уракан», а в 2021-м перешел в «Бока Хуниорс» – хотя в какой-то момент вингером интересовался даже «Милан».

За три года до перехода в аргентинского гранда Бриаско впервые вызвали в сборную Армении. Он подчеркивал, что очень гордится армянскими корнями, поэтому не колебался. С 2018-го у Норберто в сборной 13 матчей, голов пока нет.

Угочукву Иву: родился в Нигерии, покоряет армянские топ-клубы

Из нигерийского города Джос и после обучения в клубе «Эль-Канеми Уорриорс». В феврале 2018-го 19-летний Иву переехал в Армению – подписал контракт с клубом первой лиги «Лори». Полузащитник быстро перерос этот уровень и в 2019-м перешел уже в «Пюник», а затем в «Урарту».

В марте 2023-го Иву получил паспорт Армении и в том же месяце дебютировал за сборную – вышел в основе против сборной Турции.

Лукас Селараян: родился в Аргентине, заметен в МЛС

Селараян – самый опытный из натурализованных в сборной Армении. Лукас родился в аргентинской Кордове и начинал карьеру в клубе «Бельграно», выступал там с 2012-го по 2015-й.

Потом уехал в мексиканский «Тигрес» – там забил 32 гола и отдал 14 ассистов суммарно за четыре года. Однако по-настоящему Лукас расцвел в МЛС – за «Коламбус Крю» он сыграл 101 матч, в них 39 мячей и 23 голевых.

Второй год Селараян в сборной Армении. Его первые два гола – как раз в победном матче с Уэльсом.

Грант-Леон Ранос: родился в Германии, прошел школы «Дортмунда» и «Баварии»

Игрок из семьи этнических армян, он родился в 2003-м, настоящая фамилия – Ераносян. Ранос прошел через академии «Ганновера», дортмундской «Боруссии» и «Баварии» – за вторую команду мюнхенцев Грант-Леон дебютировал во взрослом футболе.

На уровне региональной лиги Баварии у Раноса в прошлом сезоне бешеная статистика: 20 голов и 13 ассистов за 36 матчей. Со следующего сезона Грант-Леон будет играть в «Боруссии» М.

За Армению Грант-Леон дебютировал в марте: сразу сделал дубль в товарняке с Кипром. В матче с Уэльсом талант впечатлил еще одним дублем.

Огнен Чанчаревич: родился в Сербии, был близок к сборной, но заиграл в Армении

Чанчаревич – 33-летний голкипер местного «Алашкерта». До 29 лет он играл в сербских клубах, а в 2017-м даже прилетел вызов в сборную – но кипер так и не вышел на поле. В 2023-м Чанчаревич получил армянское гражданство и в июне дебютировал за новую национальную команду – с Уэльсом. Опытный первый номер.

Вбеймар и Хорди Монрой: родились в Колумбии, теперь в армянских клубах

31-летний Вбеймар начинал карьеру за колумбийские «Патриотас», «Богота», «Атлетико Уила» и «Альянса Петролера». После недолгой командировки в Мексику уехал в армянский «Гандзазар», там играл пять лет. С 2020-го он в «Арарат-Армения».

Тогда же в 2020-м получил и армянское гражданство, за сборную сразу, теперь у опорника уже 10 матчей – правда, последний из них больше года назад.

Брату Хорди 27 лет, он начинал в колумбийском «Санта-Фе», провел там год, пока в 2017-м не уехал в «Бояка Чико» из второго дивизиона. Через три года перешел в молодой армянский «Ноа» из Еревана. Но, в отличие от многих других, не остался в Армении насовсем, в июле 2022-го помчал обратно в Колумбию – в «Индепендьенте Медельин».

Полное имя игрока – Жоа Хорди Монрой Арарат, армянское происхождение у мамы. Парня впервые вызвали в сборную в 2018-м, на квалификацию Евро-2024 пока не приглашают.

Откуда столько натурализованных? Это же не случайность

Есть и те, кто не вызван летом, но в конкуренции: Соломон Удо, родившийся в Нигерии и восемь лет отыгравший в армянских клубах, с годичной паузой на Казахстан; 27-летний вингер «Рандерс» Эдгар Бабаян с датским гражданством, ветеран Александр Карапетян и Саркис Адамян из «Кельна» с немецкими паспортами вдобавок к армянским.

Точечная натурализация – часть стратегии Федерации футбола Армении. В конце 2019-го ее возглавил и встряхнул Армен Меликбекян, но поиск игроков за границей начался еще до него. Яркий пример нового курса – приглашение тренера Хоакина Капарроса, работавшего до осени 2022-го. Пусть работу испанца признали неудачной, это был сигнал.

В натурализации у Армении два пути: футболисты с армянскими корнями, родившиеся в других странах, и легионеры, освоившиеся в местном чемпионате.

Кстати, помогла и реформа РПЛ: с 2020-го футболисты стран-участниц Евразийского экономического союза перестали считаться легионерами. Это развязало руки Федерации футбола Армении – например, Хорен Байрамян, Аршак Корян и Давид Юрченко смогли безболезненно получить паспорта, на их статус в Премьер-лиге это не повлияло.

Парадокс, но успехи сборной Армении совпали с уходом Генриха Мхитаряна, главная звезда армянского футбола попрощался еще в марте 2022-го.

Фото: Gettyimages.ru/Jurij Kodrun globallookpress.com/Jesper Zerman, Hrach Khachatrya, Wayne Tuckwell

7 комментариев

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Кан и Баллак сидят в баре
Еще пару лет и вместо Генриха будем заряжать:
Самый лучший из Армян- Педро Рафикович Гьян!!!
+14
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+14
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Жэд Кэлэд
"главная звезда армянского футбола попроща еще в марте 2022-го." - будь попроща, и к тебе потянутся люди)
Мхитарян как-то резко ушел, так и не попроща
+3
0
+3
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LadMuzin
Это не часть стратегии отдельной федерации, это именно история идет из федерации. Офигел, когда увидел, что даже в молодёжные сборные по баскетболу, натурализовывают пару американцев, все началось в году 15-16.
0
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Хасбулат Махаев
Марокко таким макаром до полуфинала ЧМ дошли) стратегия имеет место быть
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Лео Ораздур
Марио Фернандес воспитанник владивостокской Находки, троюродная бабушка русская из села Нижния Грязи Вологодской области. Денис Черышев натурализованный испанец из Испании- как и Лукас Зелараян в сборной Армении из Аргентины. Ари,этот вообще чистокровный русский ариец из Архангельска. Можно продолжить кучей примерами.
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Водяра
Армянские негры.
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Анатолий Бабкин
Да эта ж тема давно идет. Еще в 2012 за Кубань играл нападающий сборной Армении Маркос Пиццелли. И тогда он, вроде, не единственным бразильцем в сборной был
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