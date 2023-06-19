24 комментария

Рубен Невеш, Кулибали и Зиеш на низком старте в Саудовскую Аравию. А кто еще?
Все слухи.
Саудовская Аравия – главный рынок летнего трансферного окна. Недавно мы подбивали, кто может оказаться в местном чемпионате – в списке фигурировали большие имена вроде Рамоса, Ди Марии, Модрича и Бускетса.
С тех пор слухов стало еще больше.
Кулибали, Зиеш и Рубен Невеш близки к Саудовской Аравии. Модрич и Кроос отказались
• CBS Sports писал, что «Аль-Хилаль» хочет Неймара – готов предложить парижанам 45 млн евро за трансфер, а бразильцу зарплату в 200 млн евро в год. Но есть ощущение, что Ней попробует зацепиться за контракт в европейских топ-клубах.
• Еще один игрок «ПСЖ» – Мауро Икарди – интересен «Аль-Таавуну». Сделка пока на ранней стадии, поэтому информации по деталям возможного контракта нет.
• «Аль-Таавун» также присматривается к Морате – предложили ему зарплату в 50 млн евро в год. Альваро склоняется к тому, чтобы остаться в Европе.
• Кружат саудовцы и вокруг «Реала»: Bild сообщает, что Кроос уже отказался от переезда на Ближний Восток. Модрич, похоже, тоже не поедет в Саудовскую Аравию – отказался от зарплаты в 200 млн евро за три года ради сезона в «Реале». Заработать Лука еще успеет.
• Саудовцам интересны и экс-игроки «Реала» – на Мариано Диаса, у которого этим летом истек контракт с мадридцами, претендуют «Аль-Шабаб» и «Аль-Фатех».
• У Мане, который выдал не самый удачный сезон в «Баварии», есть предложение от «Аль-Иттифака». Пока неизвестно, что по этому поводу думает Садьо.
• «Аль-Ахли» интересуется затухшим в «Челси» Эдуаром Менди – предлагает сенегальцу контракт на три года.
• Но самый вероятный кандидат на отъезд в Саудовскую Аравию среди топовых сенегальцев – Калиду Кулибали. «Аль-Хилаль» предлагает защитнику «Челси» 90 млн евро за три года.
• «Аль-Хилаль» вообще разогнался не на шутку – Sky Sports пишет, что клуб согласовал с «Вулвз» трансфер Рубена Невеша за 47 млн евро.
• Много слухов вокруг Лукаку и «Аль-Хилаля» – там Ромелу предлагают 25 млн евро в год, но бельгиец вроде как не согласен на такие условия и хочет остаться в «Интере».
• Два неназванных саудовских клуба интересуются 30-летним Брозовичем. За него «Интер» хочет 25-30 млн евро. По тому же маршруту может отправиться Эдин Джеко – в 37 лет можно и подзаработать.
• Велика вероятность, что мы увидим в Саудовской Аравии Хакима Зиеша. В «Аль-Насре» марокканцу готовы предложить 30 млн евро в год – переговоры идут успешно, а игрок заинтересован в трансфере.
• Также «Аль-Наср» хочет в состав еще одного португальца – Вильяма Карвалью из «Бетиса». Переговоры в продвинутой стадии.
В Саудовскую Аравию могут переехать Аллегри и Гальтье
В Саудовской Аравии ждут и тренеров с именем.
• «Аль-Иттифак» уже официально объявил о назначении Стивена Джеррарда.
• «Аль-Хилаль» предложил Аллегри 60 млн евро за три года и еще 10 млн евро бонусами. Тренер «Ювентуса» пока думает.
• Моуринью встречался в Лондоне с представителями «Аль-Ахли», но решил отказаться от крупного предложения саудовцев.
• А вот «Аль-Шебаб» ведет переговоры с Гальтье, который все еще числится главным тренером «ПСЖ» – судя по инсайдам Foot Mercato, они продвигаются успешно.
Кого еще ждем в Саудовской Аравии?
УЕФА, похоже, напрягают большие траты Саудовской Аравии
На днях босс УЕФА Александер Чеферин дал интервью, в котором сквозит недовольство тем, что в мировом футболе появился новый большой игрок.
«Назовите мне хотя бы одного игрока топ-уровня, который на пике формы или в начале карьеры уехал играть в Саудовскую Аравию? Дело не только в деньгах. Игроки хотят выигрывать топовые турниры, а они – в Европе.
Боюсь ли я исхода игроков туда? Нет, нет, нет. Я считаю, что это ошибка саудовского футбола. В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков. Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры», – заявил Чеферин в разговоре с Washington Post.
Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke / Stringer, Matthias Hangst / Staff, Clive Mason / Staff, Justin Setterfield / Staff, Mike Hewitt / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff
звезда пусть и на исходе карьеры привнесет популярности футболу ОЧЕНЬ много!
зачекиниттся со звездой - это не про популярность и не про футбол
Ага, чтобы потом смотреть, как лучших игроков разбирают себе Барселоны, Реалы и Манчестеры. По такому пути, например, пошли Нидерланды и Португалия. В итоге, ни один здравомыслящий болельщик не из этих стран эти унылые турниры (из которых каждый сезон продают лидеров) не будет.
А, в Китае же еще один "бразилец" Маскерано играл)) Два напарника, с Карлитосом, по Коринтиансу и Вест Хэму.
Я так когда-то за Китаем и МЛС следил. Хоть сейчас там следов "наших" за годы и не осталось.
Был бы уровень нынешнего Краснодара плюс минус.
Но факт, что лучше свой регион развивать, чем платить Это о и компании
А вот Саудовцы именно на звездность напирают. Ну и настолько старых игроков, как Роналду с Бензема, не вспомню. Витцель и Халк моложе были. По итогу Аксель потом еще в Европу вернулся и поиграл за БД, сейчас Атлетико, всего-то 34 года. Если шутить, то он вернулся завершать карьеру в Европу))
Чифирин, который говорит о том, что саудиты не развивают футбол внутри, очевидно совершенно не знаком с тем, как в Саудовской Аравии поставлен вопрос. В противном случае он бы не сморозил этой глупости.
Президента УЕФА же просто используют для саботажа саудовской заявки на ЧМ.