24 комментария

Все слухи.

Саудовская Аравия – главный рынок летнего трансферного окна. Недавно мы подбивали, кто может оказаться в местном чемпионате – в списке фигурировали большие имена вроде Рамоса, Ди Марии, Модрича и Бускетса.

С тех пор слухов стало еще больше.

Кулибали, Зиеш и Рубен Невеш близки к Саудовской Аравии. Модрич и Кроос отказались

•‎ CBS Sports писал, что «Аль-Хилаль» хочет Неймара – готов предложить парижанам 45 млн евро за трансфер, а бразильцу зарплату в 200 млн евро в год. Но есть ощущение, что Ней попробует зацепиться за контракт в европейских топ-клубах.

•‎ Еще один игрок «ПСЖ» – Мауро Икарди – интересен «Аль-Таавуну». Сделка пока на ранней стадии, поэтому информации по деталям возможного контракта нет.

•‎ «Аль-Таавун» также присматривается к Морате – предложили ему зарплату в 50 млн евро в год. Альваро склоняется к тому, чтобы остаться в Европе.

•‎ Кружат саудовцы и вокруг «Реала»: Bild сообщает, что Кроос уже отказался от переезда на Ближний Восток. Модрич, похоже, тоже не поедет в Саудовскую Аравию – отказался от зарплаты в 200 млн евро за три года ради сезона в «Реале». Заработать Лука еще успеет.

•‎ Саудовцам интересны и экс-игроки «Реала» – на Мариано Диаса, у которого этим летом истек контракт с мадридцами, претендуют «Аль-Шабаб» и «Аль-Фатех».

•‎ У Мане, который выдал не самый удачный сезон в «Баварии», есть предложение от «Аль-Иттифака». Пока неизвестно, что по этому поводу думает Садьо.

•‎ «Аль-Ахли» интересуется затухшим в «Челси» Эдуаром Менди – предлагает сенегальцу контракт на три года.

•‎ Но самый вероятный кандидат на отъезд в Саудовскую Аравию среди топовых сенегальцев – Калиду Кулибали. «Аль-Хилаль» предлагает защитнику «Челси» 90 млн евро за три года.

•‎ «Аль-Хилаль» вообще разогнался не на шутку – Sky Sports пишет, что клуб согласовал с «Вулвз» трансфер Рубена Невеша за 47 млн евро.

•‎ Много слухов вокруг Лукаку и «Аль-Хилаля» – там Ромелу предлагают 25 млн евро в год, но бельгиец вроде как не согласен на такие условия и хочет остаться в «Интере».

•‎ Два неназванных саудовских клуба интересуются 30-летним Брозовичем. За него «Интер» хочет 25-30 млн евро. По тому же маршруту может отправиться Эдин Джеко – в 37 лет можно и подзаработать.

•‎ Велика вероятность, что мы увидим в Саудовской Аравии Хакима Зиеша. В «Аль-Насре» марокканцу готовы предложить 30 млн евро в год – переговоры идут успешно, а игрок заинтересован в трансфере.

•‎ Также «Аль-Наср» хочет в состав еще одного португальца – Вильяма Карвалью из «Бетиса». Переговоры в продвинутой стадии.

В Саудовскую Аравию могут переехать Аллегри и Гальтье

В Саудовской Аравии ждут и тренеров с именем.

•‎ «Аль-Иттифак» уже официально объявил о назначении Стивена Джеррарда.

•‎ «Аль-Хилаль» предложил Аллегри 60 млн евро за три года и еще 10 млн евро бонусами. Тренер «Ювентуса» пока думает.

•‎ Моуринью встречался в Лондоне с представителями «Аль-Ахли», но решил отказаться от крупного предложения саудовцев.

•‎ А вот «Аль-Шебаб» ведет переговоры с Гальтье, который все еще числится главным тренером «ПСЖ» – судя по инсайдам Foot Mercato, они продвигаются успешно.

Кого еще ждем в Саудовской Аравии?

УЕФА, похоже, напрягают большие траты Саудовской Аравии

На днях босс УЕФА Александер Чеферин дал интервью, в котором сквозит недовольство тем, что в мировом футболе появился новый большой игрок.

«Назовите мне хотя бы одного игрока топ-уровня, который на пике формы или в начале карьеры уехал играть в Саудовскую Аравию? Дело не только в деньгах. Игроки хотят выигрывать топовые турниры, а они – в Европе.

Боюсь ли я исхода игроков туда? Нет, нет, нет. Я считаю, что это ошибка саудовского футбола. В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков. Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры», – заявил Чеферин в разговоре с Washington Post.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke / Stringer, Matthias Hangst / Staff, Clive Mason / Staff, Justin Setterfield / Staff, Mike Hewitt / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff