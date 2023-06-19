24 комментария

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Рубен Невеш, Кулибали и Зиеш на низком старте в Саудовскую Аравию. А кто еще?

Мауро Икарди Мауро Икарди
Альваро Мората Альваро Мората
Неймар Неймар
Калиду Кулибали Калиду Кулибали
Хаким Зиеш Хаким Зиеш
Рубен Невеш Рубен Невеш
Лука Модрич Лука Модрич
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Эдуар Менди Эдуар Менди
Садьо Мане Садьо Мане
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
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Все слухи.

Саудовская Аравия – главный рынок летнего трансферного окна. Недавно мы подбивали, кто может оказаться в местном чемпионате – в списке фигурировали большие имена вроде Рамоса, Ди Марии, Модрича и Бускетса.

С тех пор слухов стало еще больше.

Кулибали, Зиеш и Рубен Невеш близки к Саудовской Аравии. Модрич и Кроос отказались

•‎ CBS Sports писал, что «Аль-Хилаль» хочет Неймара – готов предложить парижанам 45 млн евро за трансфер, а бразильцу зарплату в 200 млн евро в год. Но есть ощущение, что Ней попробует зацепиться за контракт в европейских топ-клубах.

•‎ Еще один игрок «ПСЖ» – Мауро Икарди – интересен «Аль-Таавуну». Сделка пока на ранней стадии, поэтому информации по деталям возможного контракта нет.

•‎ «Аль-Таавун» также присматривается к Морате – предложили ему зарплату в 50 млн евро в год. Альваро склоняется к тому, чтобы остаться в Европе.

•‎ Кружат саудовцы и вокруг «Реала»: Bild сообщает, что Кроос уже отказался от переезда на Ближний Восток. Модрич, похоже, тоже не поедет в Саудовскую Аравию – отказался от зарплаты в 200 млн евро за три года ради сезона в «Реале». Заработать Лука еще успеет.

•‎ Саудовцам интересны и экс-игроки «Реала» – на Мариано Диаса, у которого этим летом истек контракт с мадридцами, претендуют «Аль-Шабаб» и «Аль-Фатех».

•‎ У Мане, который выдал не самый удачный сезон в «Баварии», есть предложение от «Аль-Иттифака». Пока неизвестно, что по этому поводу думает Садьо.

•‎ «Аль-Ахли» интересуется затухшим в «Челси» Эдуаром Менди – предлагает сенегальцу контракт на три года.

•‎ Но самый вероятный кандидат на отъезд в Саудовскую Аравию среди топовых сенегальцев – Калиду Кулибали. «Аль-Хилаль» предлагает защитнику «Челси» 90 млн евро за три года.

•‎ «Аль-Хилаль» вообще разогнался не на шутку – Sky Sports пишет, что клуб согласовал с «Вулвз» трансфер Рубена Невеша за 47 млн евро. 

•‎ Много слухов вокруг Лукаку и «Аль-Хилаля» – там Ромелу предлагают 25 млн евро в год, но бельгиец вроде как не согласен на такие условия и хочет остаться в «Интере». 

•‎ Два неназванных саудовских клуба интересуются 30-летним Брозовичем. За него «Интер» хочет 25-30 млн евро. По тому же маршруту может отправиться Эдин Джеко – в 37 лет можно и подзаработать.

•‎ Велика вероятность, что мы увидим в Саудовской Аравии Хакима Зиеша. В «Аль-Насре» марокканцу готовы предложить 30 млн евро в год – переговоры идут успешно, а игрок заинтересован в трансфере.

•‎ Также «Аль-Наср» хочет в состав еще одного португальца – Вильяма Карвалью из «Бетиса». Переговоры в продвинутой стадии.

В Саудовскую Аравию могут переехать Аллегри и Гальтье

В Саудовской Аравии ждут и тренеров с именем.

•‎ «Аль-Иттифак» уже официально объявил о назначении Стивена Джеррарда.

•‎ «Аль-Хилаль» предложил Аллегри 60 млн евро за три года и еще 10 млн евро бонусами. Тренер «Ювентуса» пока думает.

•‎ Моуринью встречался в Лондоне с представителями «Аль-Ахли», но решил отказаться от крупного предложения саудовцев.

•‎ А вот «Аль-Шебаб» ведет переговоры с Гальтье, который все еще числится главным тренером «ПСЖ» – судя по инсайдам Foot Mercato, они продвигаются успешно.

Кого еще ждем в Саудовской Аравии?

УЕФА, похоже, напрягают большие траты Саудовской Аравии

На днях босс УЕФА Александер Чеферин дал интервью, в котором сквозит недовольство тем, что в мировом футболе появился новый большой игрок.

«Назовите мне хотя бы одного игрока топ-уровня, который на пике формы или в начале карьеры уехал играть в Саудовскую Аравию? Дело не только в деньгах. Игроки хотят выигрывать топовые турниры, а они – в Европе.

Боюсь ли я исхода игроков туда? Нет, нет, нет. Я считаю, что это ошибка саудовского футбола. В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков. Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры», – заявил Чеферин в разговоре с Washington Post.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke / Stringer, Matthias Hangst / Staff, Clive Mason / Staff, Justin Setterfield / Staff, Mike Hewitt / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff

24 комментария

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rpn.abramov
ну ну. когда в Анжи пришел роберто карлос. я лично 10ок человек знал которые пошли на футбол ан стадион только чтоб его увидеть в живу.
звезда пусть и на исходе карьеры привнесет популярности футболу ОЧЕНЬ много!
+16
-4
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Kanonir152
Переход Невеша как старт новой тенденции со знаком минус. Очень было жаль потерять Оскара при его переходе в Китай, а теперь еще и Невеш в 26 лет покидает европейский футбол и непонятно кто еще. Чувствую, что много хороших игроков затеряется с вливанием бабла в футбол СА.
+11
-2
+9
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Egobrain
Ответ rpn.abramov
ну ну. когда в Анжи пришел роберто карлос. я лично 10ок человек знал которые пошли на футбол ан стадион только чтоб его увидеть в живу. звезда пусть и на исходе карьеры привнесет популярности футболу ОЧЕНЬ много!
напомни, куда стали ходить эти люди после того,как сдох Анжи, а Карлос уехал зарабатывать дальше?
зачекиниттся со звездой - это не про популярность и не про футбол
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Мамолюб Муслим
Ответ rpn.abramov
ну ну. когда в Анжи пришел роберто карлос. я лично 10ок человек знал которые пошли на футбол ан стадион только чтоб его увидеть в живу. звезда пусть и на исходе карьеры привнесет популярности футболу ОЧЕНЬ много!
И всё-таки представьте, что было бы , вложи Керимов эти деньги в развитие футбола в регионе, а не в Это’о и Карлоса. Глядишь, и не пришлось бы скоропостижно вектор менять
+6
0
+6
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Bosniec
Ну тут по большей части пенсионеры, которым осталось играть от силы 2-3 года. Максимум, что смогут создать саудиты - это аналог чемпионата Турции, когда у тех были деньги и они приглашали топовых игроков на излете карьеры.
+3
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Max Semenik
Болельщики Ювентуса, небось, молятся, чтобы их избавили от Аллегри.
+3
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Max Semenik
Ответ gustavl8215
Тээкс...что-то увлекательное зарождается в Саудовской Аравии..
Пузырь там зарождается. Упадут цены на нефть или просто шейхам игрушка надоест - мигом выдворят всех звёзд и прикажут про контракты даже и не вспоминать.
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mihhha
напоминает фифу и артмани, когда можно было прокачивать бюджет и покупать кого угодно за счёт большой зп и суммы трансфера)))
+1
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Лев Бабенко
"Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков".

Ага, чтобы потом смотреть, как лучших игроков разбирают себе Барселоны, Реалы и Манчестеры. По такому пути, например, пошли Нидерланды и Португалия. В итоге, ни один здравомыслящий болельщик не из этих стран эти унылые турниры (из которых каждый сезон продают лидеров) не будет.
+1
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Tiestorzn17
Ответ rpn.abramov
ну ну. когда в Анжи пришел роберто карлос. я лично 10ок человек знал которые пошли на футбол ан стадион только чтоб его увидеть в живу. звезда пусть и на исходе карьеры привнесет популярности футболу ОЧЕНЬ много!
Это разовая акция, дальше следить за командой эти люди не будут. Тем более после отъезда звезд. Глоры - путь в никуда.
+1
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Kanonir152
Ответ Vitto
Оскар еще до сих пор пылит в Китае.
Ну вот это и жаль. Неприятный процесс, в котором ненужная богатая лига, вкупе с общим шлаком, собирает очень хороших футболистов.
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Egobrain
Ответ Александр Милитинов
Чеферин не совсем прав. Это только Начало. Вспомните сколько топ бразильцев переехало в Китай! Тевес, Халк, Витсель, Оскар, Паулиньо и т.д
как там с успехами китайского футбола? здорово сработало?
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Dan Kennedy
Ответ Александр Милитинов
Чеферин не совсем прав. Это только Начало. Вспомните сколько топ бразильцев переехало в Китай! Тевес, Халк, Витсель, Оскар, Паулиньо и т.д
Тевес конечно играл за Коринтианс, но бразильцем не являлся :))

А, в Китае же еще один "бразилец" Маскерано играл)) Два напарника, с Карлитосом, по Коринтиансу и Вест Хэму.
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gustavl8215
Ответ Max Semenik
Пузырь там зарождается. Упадут цены на нефть или просто шейхам игрушка надоест - мигом выдворят всех звёзд и прикажут про контракты даже и не вспоминать.
Ну какой-то хайп, следить все же начнут за местным чемпионатом. Хотя бы итоги тура глянуть, кто из "наших" забил.
Я так когда-то за Китаем и МЛС следил. Хоть сейчас там следов "наших" за годы и не осталось.
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Dan Kennedy
Ответ Vitto
Зарабатывают в разы больше, а играют меньше. Завидовать им надо, а не жалеть...
Одно другому не мешает.
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red hikkikomori
Ответ Kanonir152
Переход Невеша как старт новой тенденции со знаком минус. Очень было жаль потерять Оскара при его переходе в Китай, а теперь еще и Невеш в 26 лет покидает европейский футбол и непонятно кто еще. Чувствую, что много хороших игроков затеряется с вливанием бабла в футбол СА.
Ну Невеш все-таки не звезда, ему нигде больше не дадут, а такой шанс заработать может больше и не появиться. Вот если звёзды в расцвете сил туда повалят потоком, тогда да - будет тревожная тенденция , но это вряд ли
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Vitto
Ответ Kanonir152
Ну вот это и жаль. Неприятный процесс, в котором ненужная богатая лига, вкупе с общим шлаком, собирает очень хороших футболистов.
Зарабатывают в разы больше, а играют меньше. Завидовать им надо, а не жалеть...
0
0
0
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Vitto
Ответ Kanonir152
Переход Невеша как старт новой тенденции со знаком минус. Очень было жаль потерять Оскара при его переходе в Китай, а теперь еще и Невеш в 26 лет покидает европейский футбол и непонятно кто еще. Чувствую, что много хороших игроков затеряется с вливанием бабла в футбол СА.
Оскар еще до сих пор пылит в Китае.
0
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Cearvm
Ответ rpn.abramov
ну ну. когда в Анжи пришел роберто карлос. я лично 10ок человек знал которые пошли на футбол ан стадион только чтоб его увидеть в живу. звезда пусть и на исходе карьеры привнесет популярности футболу ОЧЕНЬ много!
Только в итоге ни Анжи, ни китайские покупки ничего не изменили. Мимолетные эмоции ушли вслед за деньгами, саудовцы повторяют ту же ошибку.
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LaffyTaffy
Ответ Мамолюб Муслим
И всё-таки представьте, что было бы , вложи Керимов эти деньги в развитие футбола в регионе, а не в Это’о и Карлоса. Глядишь, и не пришлось бы скоропостижно вектор менять
Ничего бы не было существенного.
Был бы уровень нынешнего Краснодара плюс минус.
Но факт, что лучше свой регион развивать, чем платить Это о и компании
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Dan Kennedy
Чеферин про Китай бред несет, там играли куча игроков в пиковом возрасте, и не все именитые. Из бразильцев выделяются Оскар перешедший в прайме, Элкесон разрывал местную лигу будучи неизвестным в Европе.

А вот Саудовцы именно на звездность напирают. Ну и настолько старых игроков, как Роналду с Бензема, не вспомню. Витцель и Халк моложе были. По итогу Аксель потом еще в Европу вернулся и поиграл за БД, сейчас Атлетико, всего-то 34 года. Если шутить, то он вернулся завершать карьеру в Европу))
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a2wai
Все же знают, почему Саудиты так дотошно занялись своей лигой. Они метят на то, чтобы принять у себя ЧМ-2030. На худой конец ЧМ-2034.

Чифирин, который говорит о том, что саудиты не развивают футбол внутри, очевидно совершенно не знаком с тем, как в Саудовской Аравии поставлен вопрос. В противном случае он бы не сморозил этой глупости.

Президента УЕФА же просто используют для саботажа саудовской заявки на ЧМ.
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