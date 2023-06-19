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Уникальный Хесус Навас: первым выиграл ЧМ, Евро и Лигу наций!

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Собрал полную коллекцию.

Неочевидный испанский герой после победы в Лиге наций – полузащитник «Севильи» Хесус Навас.

Для страны это первый трофей за 11 лет, а для 37-летнего Наваса – третий большой трофей в сборной. И все титулы у него разные.

Великий!

Навас первый с таким набором, потому что среди современных сборных (и игроков) больше и не было кандидатов кроме испанцев. Первую Лигу наций выиграла Португалия – у нее только победа на Евро, вторую взяла Франция – только чемпион мира.

В составе сборной Испании есть еще и Жорди Альба, сейчас – капитан. Но у него подобного достижения нет, потому что левый защитник еще был в команде-2010, выигрывал с ней только второй чемпионат Европы.

А Навас во всех турнирах был важен для сборной, нигде не просиживал полностью.

• В ЮАР сразу ехал игроком обоймы, выходил против Швейцарии и Гондураса в группе, потом четыре матча подряд оставался в запасе, но все-таки появился на 60-й минуте финала с Нидерландами.

• На Евро-2012 не сыграл ни одного полного матча, но оставался важной опцией в ротации: вышел на 25 минут с Италией в группе (1:1), на полчаса с хорватами (0:1), а потом помог выбить Криштиану в полуфинале, там все решилось в пенальти. Финал Хесус провел в запасе.

• Навас в полном порядке и сейчас: после насыщенного сезона за «Севилью» с еврокубками до самого конца, с победой в Лиге Европы, он отыграл все 90 минут против Италии в полуфинале, в финале доиграл до 97-й, только когда мышцы совсем отказывали, его заменили на Дани Карвахаля, будущего автора победной паненки.

Еще раз: за сезон Навас отыграл 49 матчей во всех турнирах за «Севилью», снова выиграл Лигу Европы и даже стал лучшим игроком турнира.

В 37 лет он – ключевой и для клуба, и для сборной.

Гигант!

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Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Alex Grimm; globallookpress.com/imago sportfotodienst

6 комментариев

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Фарид Харисов
Когда Навас потерялся на банке в МанСити я вообще думал, что он скоро закончит.

А Хесус до сих пор в старте сборной и лучший игрок ЛЕ этого сезона.
+4
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Altim
Красавец! Очень рад за него. Всегда приятно за легенд!)
+3
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Ярослав Филипченко
Легенда! Уважение! Мощь!
P.s. чекаю, как работает стандартный вокабуляр базы на старте комментариев 😁
+2
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Hasan_072
Пуйоль😪
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Mark Andre Ter Shtegen
Он не выиграл Копу, хааххахаха)
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2ran
Франция не была чемпионом Европы?
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