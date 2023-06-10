Косплей руки Суареса и чудо-возвращение Раньери. Яркая развязка в гонке за Серию А
Два ярких матча.
В Италии выяснили, кто будет участвовать в Серии А в следующем сезоне. Определялось это в двух параллельных матчах:
Матч за право остаться в Серии А. В нем играли «Специя» и «Верона». У команд поровну очков – с этого сезона в таких случаях место в зоне вылета занимает команда, проигравшая стыковой матч. Регламент простой: 90 минут и серия пенальти в случае ничьей.
Финал плей-офф Серии Б. В нем играли «Кальяри» и «Бари» – тут классическое двухраундовое противостояние. Первый матч закончился ничьей 1:1, «Бари» сравнял счет на 96-й минуте и стал фаворитом – в случае ничьей в ответке они выходили в Серию А, потому что находились на лучшей позиции в таблице.
А теперь про то, как «Верона» и «Кальяри» прорвались в следующий сезон. Драмы хватало.
«Специя» проиграла «Вероне»: не забили с пенальти и не дожали за 20 минут в большинстве
В стыке за вылет из Серии А события развивались очень быстро:
5 минута: капитан «Вероны» Фараони открыл счет. Защитник Итан Ампаду мог остановить мяч на линии ворот, но вместо этого срезал в ворота.
15 минута: уже сам Ампаду получил пас от Шомуродова и бахнул в девятку. Мяч влетел от перекладины. Красиво.
А дальше пришло время бельгийского нападающего «Вероны» Сириля Нгонжа. Он пришел зимой из «Гронингена» (который, кстати, вылетел из Эредивизи), за 14 матчей забил 3 мяча. А тут в решающей игре оформил дубль.
И ведь красиво получилось. Первый гол – классная комбинация. Второй мяч – сам Сириль убежал в контратаку и в одного разобрался с защитниками и вратарем. Чуть помог рикошет, но все по делу. К 38-й минуте счет был уже 3:1.
А потом драма во втором тайме. У «Специи» был отличный шанс перевернуть игру: Шомуродов перекинул вратаря, но капитан Фараони рукой выбил мяч из пустых ворот. Красная карточка и пенальти, Давиде покидал поле в слезах.
Но потом оказалось, что он практически повторил подвиг Луиса Суареса. Спасибо нападающему «Специи» Мбала Нзола.
За оставшиеся 20 минут в большинстве Шомуродов и компания больше ничего не придумали.
«Специя» покидает Серию А спустя три сезона. Особенно обидно, наверное, Итану Ампаду: принадлежащий «Челси» защитник третий год подряд вылетает – до «Специи» он проваливался с «Венецией» и «Шеффилд Юнайтед».
Раньери вывел «Кальяри» в Серию А. Все решил гол на 94-й минуте
В то же время «Кальяри» бился с «Бари» в финале плей-офф Серии Б. Ничья держалась до 94-й минуты. А потом вышедший на замену Леонардо Паволетти замкнул подачу с фланга. И вывел команду в Серию А.
Но главный герой «Кальяри» – все-таки не Паволетти, а Клаудио Раньери. Именно он выпустил нападающего на 89-й минуте.
Да и вообще, Раньери – супер! Клаудио в январе подобрал команду на девятом месте в Серии Б. С того времени «Кальяри» проиграл всего 3 матча, поднялся на 5 место в таблице и затащил плей-офф за повышение в классе.
А владельцы «Бари», наверняка, не очень огорчились. Клуб принадлежит Аурелио де Лаурентису – да, президенту «Наполи». Две команды с одним владельцем не могут играть в Серии А, так что кого-то пришлось бы спешно продавать. А так можно неспеша искать покупателей на «Бари».
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Теперь можно финализировать: «Специя», «Кремонезе» и «Сампдория» спустились в Серию Б. «Дженоа», «Фрозиноне» и «Кальяри» мы увидим в Серии А в сезоне-2023/24.
Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini; globallookpress.com/IMAGO/imagephotoagency.it
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