13 комментариев

Его могли отстранить из-за связей с ультраправым политиком.

Шимон Марчиняк превращается в одну из главных звезд судейства. Он отлично отработал финал ЧМ, а теперь попробует силы в решающем матче Лиги чемпионов.

Напомним его карьерный путь.

Раньше Марчиняк был жестким полузащитником. Как-то назвал одного судью худшим в карьере – а потом с ним работал

Шимон вспоминал, что был жестким полузащитником (играл за «Вислу» из Плоцка) и постоянно жаловался на судейство. Однажды рефери удалил его – Марчиняк после матча сказал, что это худший судья на его памяти. Тот ответил: «Если думаешь, что судить так просто, попробуй сам».

После завершения игровой карьеры Марчиняк прошел судейские курсы – со временем ему стали доверять и международные матчи. В игре молодежных сборных до 21 года Шимон даже встретился с тем арбитром:

«Он сопровождал меня в качестве четвертого судьи. И я всегда говорил ему, что он принял правильное решение, когда удалил меня! Это прекрасная история».

Марчиняк считает, что сейчас игровой опыт ему очень помогает: «Если ты играл, то есть понимание, как футболисты реагируют на разные ситуации». Перед играми поляк обычно слушает музыку: «Она помогает сохранять спокойствие».

Как Марчиняк работал раньше: ошибся в матче сборной России и пропустил Евро из-за тахикардии

Марчиняк начал судить в высшем польском дивизионе еще в 2009-м, через 2 года стал арбитром ФИФА.

Иногда он встревает в скандалы, но в целом судит уверенно.

• В ноябре 2020-го Марчиняк шумно отработал матч сборной России с турками в Лиге наций. Турция получила право на пенальти, хотя Далер Кузяев вроде бы сыграл в мяч.

На тот момент россияне уже были в меньшинстве (Семенова удалили по делу) и уступали 1:2. Турция реализовала шанс.

Вдвойне обидно, что следом сборная России забила второй – но вместо ничейного счета сделала только 2:3.

• Еще Марчиняк работал на Евро-2016 (3 матча, последний в 1/8) и ЧМ-2018 (2 матча в группе), но пропустил Евро-2020 – из-за последствий коронавируса. «Я заболел тахикардией, которая нарушает ритм сердцебиения. В какой-то момент пульс учащался даже в положении сидя, как будто я бодро шагал», – рассказывал арбитр.

При таком диагнозе высокие нагрузки запрещены. Но Марчиняк все равно работал в Польше: «Разница в интенсивности по сравнению с Евро огромна».

• В связи с этим у него был только один матч в Лиге чемпионов-2020/21. Марчиняк весело отсудил встречу «Лейпцига» и «ПСЖ» – с двумя пенальти и красными карточками. Арбитр справедливо удалил Гуйе и Кимпембе, немцы выиграли – 2:1.

• В Катаре польский судья отработал только 3 матча: Франция – Дания (2:1) в группе, Аргентина – Австралия (2:1) в 1/8 финала, а потом оказался сразу в финале. И избежал серьезных ошибок.

Марчиняк без сомнений поставил три (3!) пенальти. Первый – за фол на Анхеле ди Марии, который забил Лионель Месси. Второй – за фол на Маркусе Тюраме, который реализовал Килиан Мбаппе. Третий – за игру рукой Гонсало Монтиеля, забил опять Мбаппе.

Странная история перед финалом ЛЧ – Марчиняка могли отстранить из-за связей с ультраправым политиком

УЕФА выяснил, что Марчиняк участвовал в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом. Глава партии «Новая надежда» известен гомофобными и антисемитскими высказываниями.

УЕФА мог заменить арбитра, но сначала обратился к Марчиняку за разъяснениями. «Я заявляю, что никогда не поддерживал какую-либо политическую партию, организацию или отдельного политика. Решительно и четко дистанцируюсь от любых радикальных, расистских или антисемитских взглядов, заявлений или действий», – написал арбитр в соцсетях.

В итоге судью оставили – в УЕФА сообщили, что Марчиняк извинился за поход на мероприятие: «После проведения тщательной проверки мы получили заявление от Марчиняка, в котором он выражает глубочайшие извинения и дает разъяснения относительно его участия в этом мероприятии».

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Уверенная работа Марчиняка в финале ЧМ оставляет надежду на четкий финал ЛЧ. А вы что ждете от польского арбитра?

Фото: globallookpress.com/Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto, Jan Woitas/dpa, Bartomiej Zborowski/Polska Agencja Prasowa, imago sportfotodienst; instagram.com/_szymonmarciniak_