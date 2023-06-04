21 комментарий

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Прощание Месси с «ПСЖ»: фанаты освистали, проиграл «Клермону», сразу ушел

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Трибуны игнорировал.

Лионель Месси сыграл за «ПСЖ» последний раз.

В субботу клуб подтвердил: «После двух сезонов в столице Франции приключение Месси в «ПСЖ» подходит к концу. Клуб желает Лео многочисленных успехов в дальнейшей карьере».

«Я бы хотел поблагодарить клуб, Париж и его жителей за эти два года. Я желаю вам всего наилучшего в будущем», – скромно попрощался аргентинец.

Перед последним туром против «Клермона» Лео выглядел счастливым: на поле вышел вместе с сыновьями Тиаго, Матео и Чио. Все – в новой форме.

С клубом, кстати, прощался и Серхио Рамос – об уходе испанца рассказали накануне.

Фанаты «ПСЖ» довольны – они давно требовали ухода Месси.

Перед матчем, когда Лео объявляли в стартовом составе, имя освистали.

Сам матч ветеранам не удался: «ПСЖ» проиграл «Клермону», причем гости отыгрались с 0-2 в начале первого тайма.

На 63-й минуте форвард Грежон Кье забил третий. За 10 минут до этого аргентинец не реализовал стопроцентный момент: ударил выше после шикарного спринта Килиана Мбаппе.

В концовке Месси исполнил прощальный штрафной – и тут мимо.

После матча Лео совсем не грустил.

А подходить к фанатам не стал.

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Итоги союза Месси и «ПСЖ»:

• 74 матча;

• 32 гола;

• 35 ассистов;

Три трофея: выиграл оба чемпионата Франции и один Суперкубок.

Он лучший ассистент Лиги 1 с 16 голевыми передачами в этом сезоне, плюс у него 16 мячей.

«Я бы хотел поблагодарить Лионеля Месси за два сезона в Париже. Было очень приятно увидеть, как семикратный обладатель «Золотого мяча» играет в составе «ПСЖ» и на «Парк де Пренс», выигрывает два чемпионства подряд, вдохновляет наших молодых футболистов. Его помощь «ПСЖ» и всей Лиге 1 нельзя недооценивать. Мы желаем Лео и его семье всего наилучшего», – прощается президент клуба Нассер Аль-Хелайфи.

На церемонии награждения, кстати, освистали не только Месси, но и тренера Кристофа Гальтье (возможно, он тоже уйдет, есть слухи о приходе Жозе Моуринью). А вот Неймара, наоборот, приветствовали. Всех для вручения вызывали по очереди, так что RMC Sport было нетрудно отследить реакцию.

Что дальше?

Похоже, все пути ведут Лео в Саудовскую Аравию.

Еще в начале апреля «Аль-Хилаль» предложил Месси контракт на 400 млн евро, и тот отказался из-за желания еще немного поиграть в Европе.

Саудовцы не сдались и пришли с другим предложением. Как сообщает Foot Mercato, клуб из Эр-Рияда предложил двухлетний контракт на 1,2 млрд евро – 600 млн евро в год. Пишут, что агент игрока Хорхе Месси уже принял предложение. Лео держит в голове вариант с «Барсой», но склоняется к варианту с «Аль-Хилалем».

Больше деталей о будущем Месси – здесь

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP, Alain JOCARD / AFP, AP Photo/Michel Euler

21 комментарий

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Moffo
1,2 ярда нихуляль себе
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Kanonir152
Ответ Partizanski
Ложил он на ПСЖ, вот такой вот ваш замечательный Месси
Если Вас бьют по руке, вы продолжите ее протягивать?
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Roman Araslanov
Эх, бедный Месси. Он так старался помочь команде целым НИЧЕМ, цель свою выполнил, но фанаты недовольны. Как так, как так?! Он вам дал целое НИЧЕГО, а вы его за это освистываете)
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Ganiball13
Единственное, что по настоящему сделал Месси, так это благодаря его безмерному хайпу, на время некоторые люди стали смотреть Лигу 1. На этом по большому счету все
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Edwin_Hubble
Ответ Фруктовый роналду
1,2 миллиарда серьезно ? Вот это хинкаль ему положили на тарелку.Ну теперь посмотрим кто там продажный а кто нет.Люди смеються что криш нахваливает арабскую лигу.Ну посмотрим что будет говорить месси за такие деньги.Что выберет месси бабло или честь вернуться в барсу где гиганские налоги.Ждем............ но выбор я думаю очевиден 😁😁
Уровень твоего развития показывает не только комментарий, но и то, что ты написал фамилию Роналду на своём никнейме со строчной буквы.
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Otabek Ismatov
Ответ Roman Araslanov
Эх, бедный Месси. Он так старался помочь команде целым НИЧЕМ, цель свою выполнил, но фанаты недовольны. Как так, как так?! Он вам дал целое НИЧЕГО, а вы его за это освистываете)
Роман, чем тебя он так обидел?
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Kanonir152
За клуб играл лучший игрок мира. Достойно играл. Какого хрена еще надо болельщикам ПСЖ
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Роман
С ПСЖ он ничего не смог. Возможно его карьера подходит к концу.
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Габи Жезус
Ответ Kanonir152
За клуб играл лучший игрок мира. Достойно играл. Какого хрена еще надо болельщикам ПСЖ
за два года игры в ПСЖ ему нужно было проявить себя в 4 матчах (1/8 лч 2023,2022)

по итогу у него там 0+0 и незабитый пенальти

первый сезон кстати он вообще провалил, закончив в лиге с 6 голами

с чего вдруг фанаты ПСЖ должны считать его лучшим в мире?
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Minkor
Ответ Partizanski
Ложил он на ПСЖ, вот такой вот ваш замечательный Месси
Ну для начала тогда уж клал. Но 16+16 таковым не выглядит.
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Domian
Ответ Roman Araslanov
Эх, бедный Месси. Он так старался помочь команде целым НИЧЕМ, цель свою выполнил, но фанаты недовольны. Как так, как так?! Он вам дал целое НИЧЕГО, а вы его за это освистываете)
Тебе что плохого сделал Чемпион Мира Месси?)
Уж более величайшей карьеры чем у Лео придумать сложно.
Чем он перед вами провинился хейтеры?)))
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Domian
Ответ Roman Araslanov
Эх, бедный Месси. Он так старался помочь команде целым НИЧЕМ, цель свою выполнил, но фанаты недовольны. Как так, как так?! Он вам дал целое НИЧЕГО, а вы его за это освистываете)
Хотя я понял, фанат бездаря из аль насры.
Ну в крахе роналду Месси не виноват)
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кто-то
Ответ Roman Araslanov
Эх, бедный Месси. Он так старался помочь команде целым НИЧЕМ, цель свою выполнил, но фанаты недовольны. Как так, как так?! Он вам дал целое НИЧЕГО, а вы его за это освистываете)
Тогда пусть всех освистывают, даже мбаппе
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