21 комментарий

Трибуны игнорировал.

Лионель Месси сыграл за «ПСЖ» последний раз.

В субботу клуб подтвердил: «После двух сезонов в столице Франции приключение Месси в «ПСЖ» подходит к концу. Клуб желает Лео многочисленных успехов в дальнейшей карьере».

«Я бы хотел поблагодарить клуб, Париж и его жителей за эти два года. Я желаю вам всего наилучшего в будущем», – скромно попрощался аргентинец.

Перед последним туром против «Клермона» Лео выглядел счастливым: на поле вышел вместе с сыновьями Тиаго, Матео и Чио. Все – в новой форме.

С клубом, кстати, прощался и Серхио Рамос – об уходе испанца рассказали накануне.

Фанаты «ПСЖ» довольны – они давно требовали ухода Месси.

Перед матчем, когда Лео объявляли в стартовом составе, имя освистали.

Сам матч ветеранам не удался: «ПСЖ» проиграл «Клермону», причем гости отыгрались с 0-2 в начале первого тайма.

На 63-й минуте форвард Грежон Кье забил третий. За 10 минут до этого аргентинец не реализовал стопроцентный момент: ударил выше после шикарного спринта Килиана Мбаппе.

В концовке Месси исполнил прощальный штрафной – и тут мимо.

После матча Лео совсем не грустил.

А подходить к фанатам не стал.

Итоги союза Месси и «ПСЖ»:

• 74 матча;

• 32 гола;

• 35 ассистов;

Три трофея: выиграл оба чемпионата Франции и один Суперкубок.

Он лучший ассистент Лиги 1 с 16 голевыми передачами в этом сезоне, плюс у него 16 мячей.

«Я бы хотел поблагодарить Лионеля Месси за два сезона в Париже. Было очень приятно увидеть, как семикратный обладатель «Золотого мяча» играет в составе «ПСЖ» и на «Парк де Пренс», выигрывает два чемпионства подряд, вдохновляет наших молодых футболистов. Его помощь «ПСЖ» и всей Лиге 1 нельзя недооценивать. Мы желаем Лео и его семье всего наилучшего», – прощается президент клуба Нассер Аль-Хелайфи.

На церемонии награждения, кстати, освистали не только Месси, но и тренера Кристофа Гальтье (возможно, он тоже уйдет, есть слухи о приходе Жозе Моуринью). А вот Неймара, наоборот, приветствовали. Всех для вручения вызывали по очереди, так что RMC Sport было нетрудно отследить реакцию.

Что дальше?

Похоже, все пути ведут Лео в Саудовскую Аравию.

Еще в начале апреля «Аль-Хилаль» предложил Месси контракт на 400 млн евро, и тот отказался из-за желания еще немного поиграть в Европе.

Саудовцы не сдались и пришли с другим предложением. Как сообщает Foot Mercato, клуб из Эр-Рияда предложил двухлетний контракт на 1,2 млрд евро – 600 млн евро в год. Пишут, что агент игрока Хорхе Месси уже принял предложение. Лео держит в голове вариант с «Барсой», но склоняется к варианту с «Аль-Хилалем».

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP, Alain JOCARD / AFP, AP Photo/Michel Euler