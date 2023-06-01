«Я должен оставаться сильным». Гудель потерял дочь за пару дней до финала Лиги Европы – но сыграл
Герой дня.
Лига Европы-2022/23 – очередной триумф «Севильи» в турнире, но для одного футболиста эта победа особенно важна.
Речь про защитника Неманю Гуделя.
За пару дней до финала серб рассказал, что его беременная девушка Анастасия потеряла ребенка – выкидыш на пятом месяце беременности. У них с Неманей должна была родиться дочь.
Первым информацию косвенно подтвердил брат Немани, защитник «Кордобы» Драгоша Гудель. «Я знаю, что она будет смотреть на нас с небес», – оставил такое сообщение в соцсетях. Сербские медиа сразу обо всем догадались.
Гудель сначала отреагировал сдержанным «Спасибо» в соцсетях.
Затем посвятил выигранный трофей дочери.
«Это тяжелое время, но я должен оставаться сильным. Ради него. Ради жены. Я верю, что наша семья может это пережить. Спасибо за вашу поддержку, но не беспокойтесь за меня», – отблагодарил игрок не только фанатов, но и «Севилью», которая хотела пораньше отпустить серба в отпуск.
Неманя убедил тренера Мендилибара, что психологически готов играть. Тренер выпустил Гуделя в старте, но на 128-й минуте все-таки пришлось уйти с поля из-за травмы.
Анастасия, которой незадолго до случившегося исполнилось 25 лет, вернулась из Испании в Белград, чтобы пережить трагедию с семьей.
Недавно Гудель чуть не потерял брата
В марте что-то страшное случилось в третьем дивизионе Испании: Драгоша Гудель потерял сознание и свалился на газон: позже выяснилось, что у игрока остановилось сердце.
Врачи сразу выбежали на поле, но первый удар дефибриллятора не помог.
Пугающие минуты. Врачи «Кордобы» не сдавались: доктор Сегура и его сын Бретонес продолжали делать Гуделю массаж сердца и сердечно-легочную реанимацию. Сердце игрока завелось.
Его удалось спасти. Чуть позже Драгиша уже улыбался в больнице.
«Сердце моего брата бьется во многом благодаря немедленному вмешательству медицинской службы «Кордобы» и лично доктора Сегуры. Вечно благодарен ему за это. Настоящий воин уже стоит на ногах, потому что он никогда не сдается», – трогательно писал Неманя.
Легчайшая серия пенальти для «Севильи». Есть даже ноу-лук гол!
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- Дата проведения
- 31 мая, 22.00, «Пушкаш Арена»
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Севилья –
Буну, Навас (Монтьель, 95), Баде, Гудель (Маркао Тейшейра, 120), Теллес (Рекик, 95), Ракитич, Фернандо (Жордан, 120), Окампос, Оливер Торрес (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46), Эн-Несири.
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Рома –
Руй Патрисиу, Челик (Залевски, 90), Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Льоренте, 105), Матич (Бове, 120), Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 105), Дибала (Вейналдум, 68), Абрахам (Белотти, 75).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.
Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij; Instagram/nemanjagudelj, dragigudelj
Я ещё удивился, что он с iphone 11-12 гоняет, даже на фотке видно)
для футболиста с его зарплатой это сильно))
у нас бы лимитчики от такого поперхнулись