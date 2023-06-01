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«Я должен оставаться сильным». Гудель потерял дочь за пару дней до финала Лиги Европы – но сыграл

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Драгиша Гудель
Севилья Севилья
Футбол Футбол

Герой дня.

Лига Европы-2022/23 – очередной триумф «Севильи» в турнире, но для одного футболиста эта победа особенно важна.

Речь про защитника Неманю Гуделя.

За пару дней до финала серб рассказал, что его беременная девушка Анастасия потеряла ребенка – выкидыш на пятом месяце беременности. У них с Неманей должна была родиться дочь. 

Первым информацию косвенно подтвердил брат Немани, защитник «Кордобы» Драгоша Гудель. «Я знаю, что она будет смотреть на нас с небес», – оставил такое сообщение в соцсетях. Сербские медиа сразу обо всем догадались. 

Гудель сначала отреагировал сдержанным «Спасибо» в соцсетях.

Затем посвятил выигранный трофей дочери.

«Это тяжелое время, но я должен оставаться сильным. Ради него. Ради жены. Я верю, что наша семья может это пережить. Спасибо за вашу поддержку, но не беспокойтесь за меня», – отблагодарил игрок не только фанатов, но и «Севилью», которая хотела пораньше отпустить серба в отпуск.

Неманя убедил тренера Мендилибара, что психологически готов играть. Тренер выпустил Гуделя в старте, но на 128-й минуте все-таки пришлось уйти с поля из-за травмы.

Анастасия, которой незадолго до случившегося исполнилось 25 лет, вернулась из Испании в Белград, чтобы пережить трагедию с семьей.

Недавно Гудель чуть не потерял брата

В марте что-то страшное случилось в третьем дивизионе Испании: Драгоша Гудель потерял сознание и свалился на газон: позже выяснилось, что у игрока остановилось сердце.

Врачи сразу выбежали на поле, но первый удар дефибриллятора не помог.

Пугающие минуты. Врачи «Кордобы» не сдавались: доктор Сегура и его сын Бретонес продолжали делать Гуделю массаж сердца и сердечно-легочную реанимацию. Сердце игрока завелось.

Его удалось спасти. Чуть позже Драгиша уже улыбался в больнице.

«Сердце моего брата бьется во многом благодаря немедленному вмешательству медицинской службы «Кордобы» и лично доктора Сегуры. Вечно благодарен ему за это. Настоящий воин уже стоит на ногах, потому что он никогда не сдается», – трогательно писал Неманя.

Легчайшая серия пенальти для «Севильи». Есть даже ноу-лук гол!

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Севилья Испания – Рома Италия 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:1
Дата проведения
31 мая, 22.00, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 34 Дибала, 1:1 – 55, автогол Манчини.
СевильяБуну, Навас (Монтьель, 95), Баде, Гудель (Маркао Тейшейра, 120), Теллес (Рекик, 95), Ракитич, Фернандо (Жордан, 120), Окампос, Оливер Торрес (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46), Эн-Несири.
РомаРуй Патрисиу, Челик (Залевски, 90), Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Льоренте, 105), Матич (Бове, 120), Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 105), Дибала (Вейналдум, 68), Абрахам (Белотти, 75).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.
Предупреждения:
Матич (22), Рафа Мир (36), Пеллегрини (45), Манчини (48), Кристанте (65), Ракитич (65), Челик (74), Залевски (105), Ламела (109), Жордан (120), Монтьель (120), Окампос (120), Карсдорп (120).

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij; Instagram/nemanjagudeljdragigudelj

5 комментариев

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LaffyTaffy
Гудель стена, конечно.
Я ещё удивился, что он с iphone 11-12 гоняет, даже на фотке видно)
для футболиста с его зарплатой это сильно))
у нас бы лимитчики от такого поперхнулись
+4
0
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Censormorum
Ответ Direct free kick
Не лучшая попытка сыграть на чувствах. Почитайте историю Кима Вильфорта из сборной Дании 1992
Да что ты, черт возьми, такое несёшь?
+4
0
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