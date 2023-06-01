Герой дня.

Лига Европы-2022/23 – очередной триумф «Севильи» в турнире, но для одного футболиста эта победа особенно важна.

Речь про защитника Неманю Гуделя.

За пару дней до финала серб рассказал, что его беременная девушка Анастасия потеряла ребенка – выкидыш на пятом месяце беременности. У них с Неманей должна была родиться дочь.

Первым информацию косвенно подтвердил брат Немани, защитник «Кордобы» Драгоша Гудель. «Я знаю, что она будет смотреть на нас с небес», – оставил такое сообщение в соцсетях. Сербские медиа сразу обо всем догадались.

Гудель сначала отреагировал сдержанным «Спасибо» в соцсетях.

Затем посвятил выигранный трофей дочери.

«Это тяжелое время, но я должен оставаться сильным. Ради него. Ради жены. Я верю, что наша семья может это пережить. Спасибо за вашу поддержку, но не беспокойтесь за меня», – отблагодарил игрок не только фанатов, но и «Севилью», которая хотела пораньше отпустить серба в отпуск.

Неманя убедил тренера Мендилибара, что психологически готов играть. Тренер выпустил Гуделя в старте, но на 128-й минуте все-таки пришлось уйти с поля из-за травмы.

Анастасия, которой незадолго до случившегося исполнилось 25 лет, вернулась из Испании в Белград, чтобы пережить трагедию с семьей.

Недавно Гудель чуть не потерял брата

В марте что-то страшное случилось в третьем дивизионе Испании: Драгоша Гудель потерял сознание и свалился на газон: позже выяснилось, что у игрока остановилось сердце.

Врачи сразу выбежали на поле, но первый удар дефибриллятора не помог.

Пугающие минуты. Врачи «Кордобы» не сдавались: доктор Сегура и его сын Бретонес продолжали делать Гуделю массаж сердца и сердечно-легочную реанимацию. Сердце игрока завелось.

Его удалось спасти. Чуть позже Драгиша уже улыбался в больнице.

«Сердце моего брата бьется во многом благодаря немедленному вмешательству медицинской службы «Кордобы» и лично доктора Сегуры. Вечно благодарен ему за это. Настоящий воин уже стоит на ногах, потому что он никогда не сдается», – трогательно писал Неманя.

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij; Instagram/nemanjagudelj, dragigudelj