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6 команд рискуют вылететь из Ла Лиги. Остался тур, «Валенсия» все еще в опасности

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У «Вальядолида» Роналдо худшие шансы.

В чемпионате Испании остался последний тур, главные интриги – в борьбе за выживание и за последнее еврокубковое место.

Кто вылетит? На грани «Сельта» и даже «Валенсия»

По итогам 37-го тура вылетел «Эспаньол» – после 2:2 с «Валенсией» потеряли даже математические шансы. «Эспаньол» присоединился к «Эльче», который попрощался еще в начале мая.

Остался последний билет в Сегунду – и на него шесть претендентов. В Ла Лиге нет стыковых матчей, три команды вылетают напрямую.

«Вальядолид» сыграл 0:0 с «Альмерией», у команды по-прежнему нет 40 очков. Считается, что это минимум для выживания. В последнем туре принимают прямого конкурента – «Хетафе». Клубу Роналдо проигрывать уж точно нельзя, а победа точно обезопасит, потому что уж как минимум соперника оставят ниже.

«Сельта» здорово начинала вторую часть сезона, но под конец расклеилась и оказалась на грани вылета. После 0:2 от «Кадиса» шансы снизились: надо верить, что «Вальядолид» не выиграет, самим придется играть на победу с «Барселоной» (правда, немотивированной). Похоже, еще и без Яго Аспаса – у него травма.

• «Альмерия» сыграла вничью с «Вальядолидом», хотя в случае победы над прямым конкурентом уже обеспечила бы себе место в Ла Лиге. Не получилось. Остался выезд к «Эспаньолу», потерявшему шансы.

«Валенсия» все еще здесь – казалось, что победа над «Реалом» оставляет команду в элите, но 0:1 с «Мальоркой» и 2:2 с «Эспаньолом» вернули ее в рутину этой борьбы. Впереди выезд к «Бетису», который уже решил задачу-минимум и вышел в Лигу Европы.

«Хетафе» и «Кадис» могут остаться даже при поражениях, но это не гарантия. Все зависит от «Сельты» и «Альмерии». А вот ничьи утвердят их прописку. «Хетафе» играть с «Вальядолидом», а «Кадис» едет в гости к «Эльче».

За Лигу конференций тоже жесткая борьба. Пятеро на одно место

В чемпионате Испании определились почти все участники еврокубков:

• ЛЧ: «Барселона», «Атлетико», «Реал Мадрид» и «Реал Сосьедад»;

• ЛЕ: «Вильярреал» и «Бетис».

Последнее вакантное место – седьмое, дающее пропуск в Лигу конференций. После победы «Реала» в Кубке Испании еврокубковый слот переехал в Ла Лигу. «Осасуна» была в финале и могла там пробиться в ЛЕ, если бы победила, но теперь ее потолок – ЛК. Пока команда как раз седьмая.

Но нужно выдержать конкуренцию с «Атлетиком», «Жироной», «Райо» и «Севильей».

«Осасуне» играть с «Жироной» – столкновение внутри этой группы претендентов, «Атлетик» едет на «Сантьяго Бернабеу», «Райо» – к «Мальорке», а «Севилья» – к «Сосьедаду», только что гарантировавшему себе ЛЧ.

Хотя севильцы уже в среду могут добиться и Лиги чемпионов: у них финал Лиги Европы с «Ромой». Победитель получит бонусный пропуск в групповой этап ЛЧ.

Последний тур Ла Лиги в воскресенье будет жарким.

А что в РПЛ? Последний тур определит призеров и последнего, кто точно останется

Фото: globallookpress.com/Ivan Terron/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Angel Martinez

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