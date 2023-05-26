10 комментариев

Суммируем гонку в Германии.

В Бундеслиге чемпионская интрига растянулась до последнего тура – в субботу титул разыграют дортмундская «Боруссия» (схлестнется с «Майнцем» дома) и «Бавария» («Кельн» в гостях). «Боруссия» сейчас лидирует: 70 очков против 68.

Концовка сезона в Германии = игра в кошки-мышки. «Боруссия» и «Бавария» постоянно делились лидерством

Сезон в Бундеслиге получился турбулентным и для «Боруссии», и для «Баварии».

«Бавария» лидировала в чемпионате с 1-го по 4-й тур. После 5-го тура вперед внезапно вырвался «Фрайбург», а с 6-го по 12-й тур лидером был «Унион Берлин».

После 13-го тура вперед снова вышла «Бавария» – и не отдавала лидерство до 25-го тура, по итогам которого мюнхенцев обогнала «Боруссия». Дортмундцы совершили впечатляющий камбэк: после 15-го тура они ушли на зимнюю паузу с отставанием от «Баварии» в девять очков.

С 24-го тура лидер Бундеслиге менялся 5 раз – это рекорд чемпионата в формате 34 матчей .

Интересно, что «Бавария» лидировала в таблице в общей сложности 234 дня, а «Боруссия» – лишь 21 день. И теперь все зависит от «Дортмунда».

14 лет назад «Вольфсбург» тоже отыграл девять очков и стал чемпионом

Последний раз настолько большое отставание от лидера в Бундеслиге отыгрывал «Вольфсбург» в сезоне-2008/09. Тогда на зимнюю паузу (после 17-го тура) команда ушла на девятом месте, отставая от лидирующего «Хоффенхайма» на девять очков.

Во втором круге «Хоффенхайм» посыпался и в итоге занял лишь седьмое место, набрав за вторую половину чемпионата 20 очков. Зато ожил «Вольфсбург» – в 25-м туре вырвался на первую строчку и больше ее никому не уступил.

Даже «Баварии», финишировавшей второй с 67 очками. «Вольфсбург» набрал 69.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin/Bongarts, Lars Baron