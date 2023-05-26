10 комментариев

«Боруссия» отыграла у «Баварии» 9 очков после зимней паузы. А потом лидеры Бундеслиги устроили поддавки
Суммируем гонку в Германии.
В Бундеслиге чемпионская интрига растянулась до последнего тура – в субботу титул разыграют дортмундская «Боруссия» (схлестнется с «Майнцем» дома) и «Бавария» («Кельн» в гостях). «Боруссия» сейчас лидирует: 70 очков против 68.
Концовка сезона в Германии = игра в кошки-мышки. «Боруссия» и «Бавария» постоянно делились лидерством
Сезон в Бундеслиге получился турбулентным и для «Боруссии», и для «Баварии».
«Бавария» лидировала в чемпионате с 1-го по 4-й тур. После 5-го тура вперед внезапно вырвался «Фрайбург», а с 6-го по 12-й тур лидером был «Унион Берлин».
После 13-го тура вперед снова вышла «Бавария» – и не отдавала лидерство до 25-го тура, по итогам которого мюнхенцев обогнала «Боруссия». Дортмундцы совершили впечатляющий камбэк: после 15-го тура они ушли на зимнюю паузу с отставанием от «Баварии» в девять очков.
С 24-го тура лидер Бундеслиге менялся 5 раз – это рекорд чемпионата в формате 34 матчей.
Интересно, что «Бавария» лидировала в таблице в общей сложности 234 дня, а «Боруссия» – лишь 21 день. И теперь все зависит от «Дортмунда».
14 лет назад «Вольфсбург» тоже отыграл девять очков и стал чемпионом
Последний раз настолько большое отставание от лидера в Бундеслиге отыгрывал «Вольфсбург» в сезоне-2008/09. Тогда на зимнюю паузу (после 17-го тура) команда ушла на девятом месте, отставая от лидирующего «Хоффенхайма» на девять очков.
Во втором круге «Хоффенхайм» посыпался и в итоге занял лишь седьмое место, набрав за вторую половину чемпионата 20 очков. Зато ожил «Вольфсбург» – в 25-м туре вырвался на первую строчку и больше ее никому не уступил.
Даже «Баварии», финишировавшей второй с 67 очками. «Вольфсбург» набрал 69.
Почему «Боруссия» играет в черно-желтом? Откуда взялся салатовый в 90-х? Какое прозвище клуба есть только в России?
Алкоголь, драки, угрозы уйти из Бундеслиги в Серию А. За это «Баварию» прозвали ФК «Голливуд»
Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin/Bongarts, Lars Baron
Волевая победа на 90-й минуте.
С одной стороны, итоговое поражение Баварии будет по делу, их вторые таймы при Тухеле - это УГ, но с другой у меня опять осадок от отвратительной игры Боруссии на Альянс Арене, это раздвигание ног к 30-й минуте из года в год уже просто достало, с учетом того, что Бавария и близко не образца требла 13-х или 20-х годов
Один Байер никого с 2003 года не отдаёт, потому что после сдачи в 2002 чуть не вылетел