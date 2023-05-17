135 комментариев

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Пеп выиграл 4 из 6 финалов ЛЧ. Была и боль, но теперь время счастья

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Он смог.

«Ман Сити» переиграл «Интер» и наконец-то покорил Лигу чемпионов. Они так этого ждали!

Это уже шестой финал главного еврокубка в карьере Пепа Гвардиолы: дважды был в шаге от такого титула как игрок, три раза – как тренер.

Чаще из тренеров в решающих матчах бывал только Карло Анчелотти, которого Пеп не пустил в этом сезон: у итальянца пятью Гвардиола присоединился к Алексу Фергюсону, Юргену Клоппу и Марчелло Липпи с четырьмя.

1992-й: титул в 20 лет

Гвардиола дебютировал за «Барсу» в 1990-м, а в сезоне-1991/92 был уже ключевым игроком в команде, сделавшей золотой дубль – в 20 лет ему по делу отдали 10-й номер. Пеп так впечатлял, что после сезона итальянский журнал Guerin Sportivo назвал его лучшим игроком мира до 21 года.

Финальный матч Кубка европейских чемпионов (предшественника ЛЧ, то был последний розыгрыш перед реформой) против «Сампдории» для шел «Барсы» трудно. Дотянули до дополнительного времени, только там – на 112-й минуте – со штрафного всадил Роналд Куман.

Сразу после гола голландца тренер «Барсы» Йохан Кройфф заменил Гвардиолу – но роль юного Пепа все равно не переоценить.

1994-й: «Милан» сделал больно

«Барса» выиграла два следующих чемпионата Испании, а в 1994-м снова вышла в финал – уже ЛЧ. В группе с «Монако», «Галатасараем» и «Спартаком» заняли первое место, в полуфинале хлопнули «Порту», а в финале ждал «Милан» с Паоло Мальдини, Звонимиром Бобаном и Марселем Десайи.

Миланцы забили по два в каждом тайме и разгромили «Барселону» – 4:0. «Мы все думали, что будем играть против кучки оборванцев, но они надрали нам задницы. «Милан» был настолько лучше, что я надеялся, что игра скоро закончится», – так рефлексировал Гвардиола.

Это был второй и последний финал главного еврокубка в игровой карьере Пепа.

2009-й: требл в тренерском дебюте

Через 15 лет Пеп вышел в финал уже как главный тренер «Барсы» – в первый же сезон. Он же – лучший в карьере.

«Барселона» сделала требл. Венцом величия стал римский финал против «Ман Юнайтед» Алекса Фергюсона: голы Самюэля Это’О и Лео Месси принесли титул и зафиксировали момент господства.

«Я не смогу превзойти этот результат. Мы осознаем, что сделали нечто великолепное. Хочу поздравить весь клуб и болельщиков. Мы не лучшая команда в истории «Барселоны», но мы провели лучший сезон. Мы выиграли три титула, но важно и то, как мы их завоевали», – восхищался Пеп. Превзойти и правда невозможно, есть шансы только повторить. 

2011-й: трофей в суперстиле

Через два года «Барса» Гвардиолы снова была максимально близка к треблу: выиграли и Ла Лигу, и ЛЧ (только в финале Кубка Испании малину испортил «Реал»).

Решающий матч Лиги чемпионов – снова против «МЮ». «Мы должны сыграть гораздо лучше, чем в Риме, чтобы выиграть финал. Мы не играли достаточно интенсивно в последнее время. Если бы мы в Риме играли так же, как сейчас, мы бы не победили «МЮ», – Пеп был настроен несколько пессимистично.

На «Уэмбли» счет открыл Педро, но Уэйн Руни быстро сравнял. Во втором тайме «Барса» дожала: благодаря голам Месси и Давида Вильи забрали четвертый Кубок чемпионов в истории клуба.

«Мы рады, что побеждаем, но также рады тому, в каком стиле мы это делаем», – Пеп акцентировал на том, как именно выиграли. В ту «Барсу», которые он построил, влюблялись миллионы.

2021-й: прошлый шанс в «Сити»

Пеп ждал следующего финала ЛЧ долгие 10 лет – он успел заслужить имидж тренера, который вечно мудрит с тактикой в решающих матчах. В «Баварии» он так далеко не заходил, в Англии тоже получилось не сразу.

На пути к финалу в интенсивном постковидном сезоне «Сити» убрал обе «Боруссии» и «ПСЖ» – а в финале ждал «Челси», который тренировал неудобный Томас Тухель. Все решил гол Кая Хавертца в конце первого тайма. Во втором к напастям добавилась обидная травма Кевина де Брюйне – и трофей уплыл.

«Я постарался выставить оптимальный состав для победы. В первом тайме нам не удавалось взламывать оборону. После перерыва стало гораздо лучше. Против оборонительных построений «Челси» это было непросто. Мы не очень справлялись с длинными передачами и подборами. В таких моментах требуется вдохновение. Мы провели выдающийся сезон. К сожалению, не победили. Пытались, но не смогли», – резюмировал Гвардиола после матча.

2023-й: заслуженный успех «Сити»

Через два года Пеп снова пробовал выиграть ЛЧ – «Интер» пытался, но помешать не смог. 

Он смог.

Великий.

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные трофеи

Фото: Gettyimages.ru/Pierre-Philippe Marcou, Jasper Juinen, Clive Brunskill

135 комментариев

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Alexlagodny
Удачи Гвардиоле в финале, заслужил!!! Размазали Реал, как масло на бутерброде ))
+122
-12
+110
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Alex Alex
Как-то куцо написано все, еще это Пеп бесячее.
В 2011 Барселона провела просто совершенный матч. Это танец был настоящий. Лучше чем в том финале - сыграть в футбол на таком уровне невозможно. Тот МУ был слабее, чем в 2009, но все равно сильный и Барса его просто смела издевательски легко.
Гвардиола без всяких Но - лучший тренер этого века (21). Просто надо это еще юридически оформить парой ушастых.
Просто издевательство над футболом, что у физрука Зидана 3 чашки, а у гениального Хосепа 2.
Он и в Баварии и тут не добрал. Пора брать уже.
+110
-46
+64
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barca1899messi
Ответ Владимир Великий
Будем объективны: в 2009 к титулу его вытащили за уши.
Какой-то ты не последовательный. пишешь про объективность и в то же время, начинаешь писать чушь.
+60
-20
+40
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zamzam
Ответ Андрей Ж
Ни в коем случае не принижаю заслуг Пепа, он лучший 100% Но получается, что для взятия ЛЧ ему все-равно нужен читерский игрок в лице Месси или Холанда (статистика которых выходит за рамки разумного) Но с другой стороны вряд ли надо судить об успешности тренера (как и команд) именно по взятым кубков Чемпионов (чемпионаты говорят о силе команды намного больше, чем ЛЧ, тк там порой удача одного матча, стиль соперника (который может настроиться на 2 кубковых игры, а потом слить 4 в чемпионате), решение судьи и т.д сильно влияют на результат, но именно за это мы её и любим Если б сейчас ЛЧ проводили топ 20 команд в два круга, то Сити был бы бессменным чемпионом лет 10 уже (немного утрирую, но выиграл бы явно больше остальных)
Холланд так себе помощник был в играх с Реалом, оба матча
+41
-5
+36
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Добрый, старый Камп Ноу
Удачи в этом финале!
+29
-1
+28
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Кирилл Коробкин
Ответ Santa-Barbara
Про Зидана никто не вспомнит через 10-20 лет. Он не привнес ничего нового в футбол, не оставил никакого тренерского следа. Да, будут знать про 3 ЛЧ подряд, но имя тренера никто не вспомнит, потому что не за что. Гвардиола же вписал себя в число великих, даже если снова намудрит и отдаст ЛЧ.
Ахахах, про Зидана забудут? Смешное заявление, великий игрок и единственный тренер с таким достижением.
+29
-5
+24
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Андрей Ж
Ни в коем случае не принижаю заслуг Пепа, он лучший 100%
Но получается, что для взятия ЛЧ ему все-равно нужен читерский игрок в лице Месси или Холанда (статистика которых выходит за рамки разумного)
Но с другой стороны вряд ли надо судить об успешности тренера (как и команд) именно по взятым кубков Чемпионов (чемпионаты говорят о силе команды намного больше, чем ЛЧ, тк там порой удача одного матча, стиль соперника (который может настроиться на 2 кубковых игры, а потом слить 4 в чемпионате), решение судьи и т.д сильно влияют на результат, но именно за это мы её и любим
Если б сейчас ЛЧ проводили топ 20 команд в два круга, то Сити был бы бессменным чемпионом лет 10 уже (немного утрирую, но выиграл бы явно больше остальных)
+33
-12
+21
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Santa-Barbara
Ответ Seven2482
Физрук Зидан уделывает пепку по всем статьям. Он чемпион мира и европы + 3 ушастых подряд.. Пепка вывозит за счёт миллиардных вливаний в состав
Про Зидана никто не вспомнит через 10-20 лет. Он не привнес ничего нового в футбол, не оставил никакого тренерского следа. Да, будут знать про 3 ЛЧ подряд, но имя тренера никто не вспомнит, потому что не за что. Гвардиола же вписал себя в число великих, даже если снова намудрит и отдаст ЛЧ.
+51
-34
+17
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Le_Mogul
Сити не почувствовал ни Баварию (которая вторая в общем рейтинге за всю историю КЕЧ/ЛЧ) , ни Реал (лидер рейтинга). Такая команда должна брать ЛЧ.
+20
-5
+15
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ander9
Ответ Владимир Великий
Ошибаться это одно. В наглую вытаскивать за уши купленным судьёй, как Барсу Пепа в 2009, другое.
Это про матч, гдеЭвребе удалил игрока Барсы в первом тайме и Барса две трети матча играла вдевятером полевых игроков? При этом ,Челси вел в счете,а Дрогба,вместо того,чтобы забивать,,все падал и падал,при каждом удобном моменте?
В итоге,этот Челси надоел футбольным богам и Иньеста попал мячом в угол.
+27
-12
+15
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Юрий Кечко
Ответ Seven2482
Физрук Зидан уделывает пепку по всем статьям. Он чемпион мира и европы + 3 ушастых подряд.. Пепка вывозит за счёт миллиардных вливаний в состав
Зачем мешать в один котёл игроцкую карьеру и тренера ? Зидан более велик как игрок это очевидно
Ну а Пеп как тренер
+9
-1
+8
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Алексей Куликов
Ответ zamzam
Холланд так себе помощник был в играх с Реалом, оба матча
Сразу видно того, кто не смотрел игру, а смотрит обзоры и статистику. Если в первом матче Рюдигер неплохо заглушил Холланда, то во втором матче Холланд заставил страдать оборону Реала, 2 раза должен был забивать, если бы не чудо сейвы Куртуа, ну и в целом стянул на себя защиту, освободив партнёров.
+10
-2
+8
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Владимир Великий
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ barca1899messi
Какой-то ты не последовательный. пишешь про объективность и в то же время, начинаешь писать чушь.
Какая же это чушь, если Эвребе не поставил несколько верных пенальти в ворота сыплющейся Барсы Пепа.
+29
-21
+8
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predMBAPPE
Ответ Alexlagodny
Удачи Гвардиоле в финале, заслужил!!! Размазали Реал, как масло на бутерброде ))
Скорее растворил как сахар в кипятке)
+10
-3
+7
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al77
Да ладно вам... у итальянцев шансов нет.
МС лучше по составу, мегамотивированы, более сильный тренер.
просто что бы Интер навязал борьбу это им нужно провести лучший матч.

МС может проиграть только сам себе.
+7
0
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stoudemire
Не люблю Сити по умолчанию как фанат Юнайтед, но нельзя не признать доминирующую мощь горожан на данном отрезке времени. Классный футбол, много забивают голов, АПЛ разрывают не первый год. Наверное заслуживают трофея ЛЧ за все старания, но Интер может удивить.
+6
0
+6
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Палыч-59
Ответ Alex Alex
Почему вы его так упорно зовёте Пепом? Раздражает его Хосеп зовут!
Возможно на европейских спортсах наших тренеров тоже называют Лёня, Стас, Валера
+5
0
+5
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Владимир Великий
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ander9
Это про матч, гдеЭвребе удалил игрока Барсы в первом тайме и Барса две трети матча играла вдевятером полевых игроков? При этом ,Челси вел в счете,а Дрогба,вместо того,чтобы забивать,,все падал и падал,при каждом удобном моменте? В итоге,этот Челси надоел футбольным богам и Иньеста попал мячом в угол.
Школьник. Эверебе удалил Абидаля во втором тайме, к тому моменту он уже не поставил несколько верных пенальти в ворота Барсы "великого" тренера Гвардьолы.
+17
-13
+4
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Tun
Ответ Le_Mogul
Сити не почувствовал ни Баварию (которая вторая в общем рейтинге за всю историю КЕЧ/ЛЧ) , ни Реал (лидер рейтинга). Такая команда должна брать ЛЧ.
При чем тут рейтинг? Аякс этих чашек за всю историю набрал больше Интера, у Стяуа их больше, чем у Арсенала, как это связано с сезоном, когда Бавария еле опережает Боруссию, а Реал безбожно отстал от Барсы?
+5
-1
+4
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Adam Murdalov
Ответ Владимир Великий
Доказательства будешь у следователя просить. Вас уже поймали на том, как вы судей в Испании покупаете.
Атлетико гол с офсайда, Ювентус на последних секундах пенальти, голы с офсайда Баварии и непоставленная пенка за игру рукой Марсело. Вам бы молчать фанатам реала и не заикаться про судей
+6
-2
+4
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Ashot Kafka
Ответ Santa-Barbara
Про Зидана никто не вспомнит через 10-20 лет. Он не привнес ничего нового в футбол, не оставил никакого тренерского следа. Да, будут знать про 3 ЛЧ подряд, но имя тренера никто не вспомнит, потому что не за что. Гвардиола же вписал себя в число великих, даже если снова намудрит и отдаст ЛЧ.
Чушь. Большинству болельщиков плевать на схемы, тактики, билдапы и тд, тренеров запоминают по результату
+14
-10
+4
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predMBAPPE
Болелы Реала: 14 14 14 14 14 14 14🤣👍🏻
+12
-8
+4
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Edgardinho
Ответ Alexlagodny
Удачи Гвардиоле в финале, заслужил!!! Размазали Реал, как масло на бутерброде ))
А масло было сливочное?)
+5
-1
+4
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Didar Sherkhan
Ответ Андрей Ж
Ни в коем случае не принижаю заслуг Пепа, он лучший 100% Но получается, что для взятия ЛЧ ему все-равно нужен читерский игрок в лице Месси или Холанда (статистика которых выходит за рамки разумного) Но с другой стороны вряд ли надо судить об успешности тренера (как и команд) именно по взятым кубков Чемпионов (чемпионаты говорят о силе команды намного больше, чем ЛЧ, тк там порой удача одного матча, стиль соперника (который может настроиться на 2 кубковых игры, а потом слить 4 в чемпионате), решение судьи и т.д сильно влияют на результат, но именно за это мы её и любим Если б сейчас ЛЧ проводили топ 20 команд в два круга, то Сити был бы бессменным чемпионом лет 10 уже (немного утрирую, но выиграл бы явно больше остальных)
ты про Суперлигу имеешь ввиду?)
+3
0
+3
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barca1899messi
Ответ Владимир Великий
Ошибаться это одно. В наглую вытаскивать за уши купленным судьёй, как Барсу Пепа в 2009, другое.
А у тебя есть доказательство что судья Был куплен если нет доказательств так прекрати делать языком то что ты делаешь внизу в своей тёлки если есть доказательства предъяви их Будь мужиком Отвечай за свои слова если конечно мужик вообще
+7
-4
+3
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