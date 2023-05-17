135 комментариев

Он смог.

«Ман Сити» переиграл «Интер» и наконец-то покорил Лигу чемпионов. Они так этого ждали!

Это уже шестой финал главного еврокубка в карьере Пепа Гвардиолы: дважды был в шаге от такого титула как игрок, три раза – как тренер.

Чаще из тренеров в решающих матчах бывал только Карло Анчелотти, которого Пеп не пустил в этом сезон: у итальянца пятью Гвардиола присоединился к Алексу Фергюсону, Юргену Клоппу и Марчелло Липпи с четырьмя.

1992-й: титул в 20 лет

Гвардиола дебютировал за «Барсу» в 1990-м, а в сезоне-1991/92 был уже ключевым игроком в команде, сделавшей золотой дубль – в 20 лет ему по делу отдали 10-й номер. Пеп так впечатлял, что после сезона итальянский журнал Guerin Sportivo назвал его лучшим игроком мира до 21 года.

Финальный матч Кубка европейских чемпионов (предшественника ЛЧ, то был последний розыгрыш перед реформой) против «Сампдории» для шел «Барсы» трудно. Дотянули до дополнительного времени, только там – на 112-й минуте – со штрафного всадил Роналд Куман.

Сразу после гола голландца тренер «Барсы» Йохан Кройфф заменил Гвардиолу – но роль юного Пепа все равно не переоценить.

1994-й: «Милан» сделал больно

«Барса» выиграла два следующих чемпионата Испании, а в 1994-м снова вышла в финал – уже ЛЧ. В группе с «Монако», «Галатасараем» и «Спартаком» заняли первое место, в полуфинале хлопнули «Порту», а в финале ждал «Милан» с Паоло Мальдини, Звонимиром Бобаном и Марселем Десайи.

Миланцы забили по два в каждом тайме и разгромили «Барселону» – 4:0. «Мы все думали, что будем играть против кучки оборванцев, но они надрали нам задницы. «Милан» был настолько лучше, что я надеялся, что игра скоро закончится», – так рефлексировал Гвардиола.

Это был второй и последний финал главного еврокубка в игровой карьере Пепа.

2009-й: требл в тренерском дебюте

Через 15 лет Пеп вышел в финал уже как главный тренер «Барсы» – в первый же сезон. Он же – лучший в карьере.

«Барселона» сделала требл. Венцом величия стал римский финал против «Ман Юнайтед» Алекса Фергюсона: голы Самюэля Это’О и Лео Месси принесли титул и зафиксировали момент господства.

«Я не смогу превзойти этот результат. Мы осознаем, что сделали нечто великолепное. Хочу поздравить весь клуб и болельщиков. Мы не лучшая команда в истории «Барселоны», но мы провели лучший сезон. Мы выиграли три титула, но важно и то, как мы их завоевали», – восхищался Пеп. Превзойти и правда невозможно, есть шансы только повторить.

2011-й: трофей в суперстиле

Через два года «Барса» Гвардиолы снова была максимально близка к треблу: выиграли и Ла Лигу, и ЛЧ (только в финале Кубка Испании малину испортил «Реал»).

Решающий матч Лиги чемпионов – снова против «МЮ». «Мы должны сыграть гораздо лучше, чем в Риме, чтобы выиграть финал. Мы не играли достаточно интенсивно в последнее время. Если бы мы в Риме играли так же, как сейчас, мы бы не победили «МЮ», – Пеп был настроен несколько пессимистично.

На «Уэмбли» счет открыл Педро, но Уэйн Руни быстро сравнял. Во втором тайме «Барса» дожала: благодаря голам Месси и Давида Вильи забрали четвертый Кубок чемпионов в истории клуба.

«Мы рады, что побеждаем, но также рады тому, в каком стиле мы это делаем», – Пеп акцентировал на том, как именно выиграли. В ту «Барсу», которые он построил, влюблялись миллионы.

2021-й: прошлый шанс в «Сити»

Пеп ждал следующего финала ЛЧ долгие 10 лет – он успел заслужить имидж тренера, который вечно мудрит с тактикой в решающих матчах. В «Баварии» он так далеко не заходил, в Англии тоже получилось не сразу.

На пути к финалу в интенсивном постковидном сезоне «Сити» убрал обе «Боруссии» и «ПСЖ» – а в финале ждал «Челси», который тренировал неудобный Томас Тухель. Все решил гол Кая Хавертца в конце первого тайма. Во втором к напастям добавилась обидная травма Кевина де Брюйне – и трофей уплыл.

«Я постарался выставить оптимальный состав для победы. В первом тайме нам не удавалось взламывать оборону. После перерыва стало гораздо лучше. Против оборонительных построений «Челси» это было непросто. Мы не очень справлялись с длинными передачами и подборами. В таких моментах требуется вдохновение. Мы провели выдающийся сезон. К сожалению, не победили. Пытались, но не смогли», – резюмировал Гвардиола после матча.

2023-й: заслуженный успех «Сити»

Через два года Пеп снова пробовал выиграть ЛЧ – «Интер» пытался, но помешать не смог.

Он смог.

Великий.

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные трофеи

Фото: Gettyimages.ru/Pierre-Philippe Marcou, Jasper Juinen, Clive Brunskill