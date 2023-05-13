Что с дисциплиной?

У Магомеда-Шапи Сулейманова, который играет за «Хапоэль» из Беер-Шевы, большие неприятности – его дисквалифицировали на 10 матчей чемпионата Израиля за участие в драке.

Что за драка?

В Израиле близка к развязке чемпионская гонка: в минувшем туре прошел матч главных претендентов на титул – «Хапоэля» из Беер-Шевы и «Маккаби» из Хайфы. «Хапоэль» вырвал победу на последних секундах – а после финального свистка началась массовая потасовка.

Активное участие в ней принимал Шапи, которого заменили в начале второго тайма. В итоге Сулейманов дал пощечину Долеву Хазизе из «Маккаби».

«Извиняюсь перед ассоциацией, болельщиками и людьми, сидящими здесь. Это мой первый сезон в Израиле – за это время мы сыграли четыре матча с «Хайфой», и они все были очень напряженными. Мы никогда не попадали в подобные ситуации. После игры я написал Долеву и извинился перед ним. Я никогда не делал ничего подобного и не участвовал в беспорядках», – объяснял Шапи на слушаниях относительно инцидента.

Прокурору аргументы экс-игрока «Краснодара» показались не очень убедительными – он потребовал для него дисквалификации на 12 матчей. «Это игрок, который с самого начала был вовлечен в инцидент. Несмотря на извинения, он повел себя как вспыльчивый игрок и требует дисквалификации на 12 игр», – объяснял прокурор.

Итоговое решение оказалось мягче – но пропустит Шапи все равно немало.

Будущее Шапо под вопросом: в мае сообщалось, что «Хапоэль» определится с выкупом игрока только в конце сезона. Возможно, длительная дисквалификация заставит руководство клуба сомневаться еще сильнее.

В январе Шапи словил 4-матчевую дисквалификацию – специально заехал локтем в лицо сопернику

Это уже не первая длительная дисквалификация Сулейманова в Израиле. В середине января «Хапоэль» играл в финале Кубка Тото (третий по значимости турнир страны) против «Маккаби» из Нетаньи.

Во время игры хавбек «Маккаби» Эден Карцев два раза грубо сфолил на Шапи, но судья на это не отреагировал. Тогда Сулейманов начал действовать самостоятельно – и в одном из эпизодов специально влетел в Карцева на всей скорости, выставив вперед локоть. Это было очень грубо.

Россиянина удалили после просмотра ВАР, а Израильская ассоциация футбола, проанализировав эпизод, дисквалифицировала Шапи на четыре игры.

Фото: Hapoel Beer Sheva FC