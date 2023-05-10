Символизм Федерико Димарко.

Для 25-летнего защитника «Интера» Федерико Димарко дерби с «Миланом» в полуфинале ЛЧ – не просто важнейший матч сезона. Это еще и грустное воспоминание из детства.

«Я был на «Сан-Сиро» в 2003-м. Как у болельщика «Интера» у меня остались не самые приятные воспоминания о тех матчах, – рассказал он. – Но то, что я там был 20 лет назад, а сейчас могу сыграть в полуфинале… Это невероятное ощущение».

Через 20 лет эмоции совсем другие: в первом матче «Интер» выиграл 2:0, а сам Федерико даже сделал ассист на Генриха Мхитаряна. Пробежался по любимому левому флангу и выкатил поперечную передачу в штрафную. Партнер из Армении реализовал, так уже на 11-й минуте команда Димарко повела в два мяча.

Оцените его вклад.

Содержательно и даже трогательно.

Вообще для Димарко это уже пятая голевая в сезоне ЛЧ – он лишь четвертый защитник за последние 20 сезонов, кому удалось отдать так много ассистов , то же самое получалось только у Дарио Срна, Дани Карвахаля и Давида Алабы.

«Интер» – любовь Федерико с самого детства. Да-да, он был на стадионе в пять лет, а вскоре попал в академию

Федерико родился в Милане. У него есть 20-летний брат Кристиан – тоже профессиональный футболист, но играет только в третьем итальянском дивизионе. В школьные годы они помогали отцу Джанни в семейном магазине фруктов и овощей.

Родители научили Димарко самопожертвованию и усердной работе. Рассказывают, что Феде никогда не уклонялся от просьб отца, активно участвовал в семейной жизни. Но и про любимое увлечение он не забывал.

«Во времена детского сада и начальной школы Федерико и Кристиан любили выходить из дома уже в семь утра, чтобы сделать пару ударов по мячу. Футбол всегда объединял их и укреплял связь между ними», – говорит отец.

Старший из братьев Димарко болеет за «Интер» с раннего детства, любовь к клубу привил ему дядя Джузеппе. Неудивительно, что на «Сан-Сиро» его водили совсем еще малышом: в 2003-м, который сейчас пришелся очень к слову, Феде было всего пять . Конечно, в тот момент он вряд ли осознавал всю значимость происходящего, но не мог не прочувствовать атмосферу скорби, когда «Интер» вылетел, остановился в шаге от финала ЛЧ и пропустил туда принципиального соперника.

Уже в семь лет сам Димарко попал в клуб – чтобы начать долгий путь в академии «Интера». В декабре 2014-го исполнилась мечта: юноша дебютировал за основу, вышел вместо Данило Д′Амброзио в матче Лиги Европы с «Карабахом» (0:0).

Федерико сверкнул на юношеском Евро-2016, его арендовал «Эмполи», и левый защитник стал лучшим игроком и снайпером сборной Италии, которую тренировал наш старый знакомый Паоло Ваноли. Димарко забил четыре из пяти итальянских мячей на юниорском Евро-2016, три их них – с пенальти.

Поворот карьеры забросил парня в швейцарский «Сьон» в сезоне-2017/18, после – аренды в «Парму» и дважды в «Верону» – только в 2021-м он смог зацепиться за основную команду «Интера» и закрепился.

«Главное – всегда иметь голову на плечах и ноги на земле. Потому что быть футболистом – это не только профессия, но и большая привилегия: работать в цехе намного сложнее, Феде это знает. И я желаю ему продолжать наслаждаться этим замечательным путешествием», – говорит Димарко-старший.

Этот сезон – однозначно лучший для Федерико в родном клубе . Сухой матч и ассист в полуфинале Лиги чемпионов – одна из иллюстраций.

20 лет назад в ЛЧ царила Италия. Но «Интер» оказался третьим лишним в полуфиналах

В Лиге чемпионов-2002/03 для Италии все шло прекрасно: в 1/2 финала были сразу три клуба из Серии А. «Ювентус» бился с «Реалом», а «Интер» и «Милан» сетка столкнула между собой.

В первом матче никто из миланцев не забил – 0:0, в ответном – 1:1, но формальным хозяином поля был «Интер», поэтому как раз «Милан» за счет выездного гола (да-да, на том же стадионе, такой парадокс) вышел в финал. Тот решающий мяч забил Андрей Шевченко : продавил в штрафной площади Ивана Кордобу и в падении точно пробил мимо Франческо Тольдо. Это был единственный голевой момент у ворот «Интера» за все 90 минут.

На 84-й минуте «Интер» сравнял – получилось у Обафеми Мартинса, а Мохаммед Каллон вполне мог выводить «Интер» в финал – но запорол выход один на один с Кристианом Аббьяти, который играл вместо травмированного Диды.

«Если и есть один матч, который я хотел бы сыграть снова, так это именно то дерби 2003 года», – признался Каллон после завершения карьеры . Зато Аббьяти был очень рад: «Сэйв после удара Каллона остается самым важным для меня в дерби за всю карьеру».

Шевченко потом назвал как раз тот матч самым памятным в карьере из миланских дерби: «В городе было сумасшедшее напряжение, но когда я вышел на поле, сразу выбросил из головы лишние мысли. Перед моими глазами было только поле и противники».

Финал тоже был итальянским – и «Милан» по пенальти обыграл «Юве». Феде Димарко, вероятно, расстроился еще сильнее.

Фото: AFP/Weng lei; Gettyimages.ru/Giuseppe Maffia