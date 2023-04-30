Вторым за месяц.

Карим Бензема – главный герой результативной победы над «Альмерией» (4:2). Он забил три уже в первом тайме.

⚽️ На 5-й минуте Карим замкнул в пустые ворота передачу Винисиуса с фланга.

⚽️⚽️ Через 12 минут точно пробил в угол после паса от Родриго, выдавшего классный слалом.

⚽️⚽️⚽️ С пенальти на 42-й спокойно пробил в левый угол.

У Бензема теперь 17 голов в Ла Лиге – до Роберта Левандовского лишь один мяч. Карим мощно ускорился как раз сейчас весной, это его третий хет-трик за месяц.

Бензема догоняет. В 2023-м забивает больше

Первая часть сезона больше удалась Левандовскому: 13 мячей в 15 матчах, он был лучшим бомбардиром чемпионата к паузе. Бензема там провел в два раза меньше матчей, хотя был так же эффективен: 7 мячей в 8 играх. После паузы на чемпионат мира и полноценного восстановления от травмы Карим мощнее: 10 голов в 12 играх, у Левандовского 6 в 13 матчах.

Бензема травмируется намного чаще: он пропустил треть матчей (11 из 32) из-за повреждений – чаще мышечных, поляк пропустил по здоровью только один. Зато Роберт был вне заявки три игры подряд в начале 2023-го из-за дисквалификации за оскорбление судьи.

У Бензема мячей меньше на два, а игр – на семь.

Бензема – теперь 4-й бомбардир в истории Ла Лиги. Выше только Месси, Криш и легенда «Бильбао»

Хет-трик стал особенным для Бензема: он обошел Уго Санчеса и вышел на четвертое место по голам в Ла Лиге – теперь у него 236 мячей. Больше лишь у Тельмо Сарры из «Атлетика» Бильбао, игравший в 1940-50-е (252), Криштиану Роналду (311) и Лионеля Месси (474).

По голам за «Реал» во всех турнирах Карим Бензема идет на втором месте (352), выше только недостижимый Криштиану (450).

Хет-трик в ворота «Альмерии» стал для француза 11-м за «Реал» во всех турнирах. А три мяча в ворота «Вальядолида» пять туров назад вошли в историю: это третий самый быстрый хет-трик для мадридского клуба (6 минут 30 секунд) – быстрее это делали только Паиньо в 1950-м (4 минуты) и Фернандо Йерро в 1992-м (6 минут).

Левандовски притих. Возможно, ему было труднее без Дембеле

После чемпионата мира Роберт скромнее: у него с 31 декабря 2022-го (первый матч после возвращения из Катара) шесть голов. В субботу он забил «Бетису».

Журналист Гильем Балаге предполагал, что затишье Левандовского связано с отсутствием Усмана Дембеле: они много помогают создавать моменты друг другу, в целом поляк забивает при французе на поле в три раза чаще и опасных моментов получает в два с половиной раза больше.

До конца сезона шесть туров. Между Бензема и Левандовски в гонке бомбардиров гораздо более напряженная и сочная борьба, чем в чемпионской гонке, где «Реал» уже почти ни на что не претендует.

Фото: East News/Thomas COEX / AFP; globallookpress.com/IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSIN, Mutsu Kawamori/AFLO