«Боруссия» уже оступилась. В Германии не чемпионская гонка, а игра в поддавки
Теперь все снова в руках «Баварии».
По итогам прошлого тура дортмундская «Боруссия» вышла на чистое первое место в Бундеслиге. Судя по всему, задержаться там не получится – по чемпионским перспективам ударила ничья с «Бохумом», который начинал тур на 15-м месте (1:1).
«Боруссия» пропустила уже на 5-й минуте: Антони Лосилла точно попал в девятку из-за штрафной. Грегор Кобель дотянулся до мяча, но не спас.
Ответ прилетел уже через пару минут. Мален, Аллер и Адейеми убежали в атаку, первый прострелил, второй подправил, третий замкнул на дальней – 1:1.
«Боруссия» давила, много била по воротам (22 удара, 7 в створ), но так и не забила второй – отлично играл вратарь «Бохума» Мануэль Риманн. У него 6 спасений.
В конце был настоящий штурм, гости даже забили, но судья зафиксировал офсайд у Матса Хуммельса.
В итоге лидер Бундеслиги наколотил 2,93 xG, но забил всего лишь раз – и уехал из соседнего Бохума (между стадионами меньше 17 км) с ничьей. Хотя победа над 15-й командой был ой как нужна.
Как дела в чемпионской гонке? Все снова в руках «Баварии»
Главный факт – «Бавария» выйдет на первое место, если в воскресенье дома обыграет «Герту» с последнего места. Последняя победа берлинского клуба случилась еще 25 февраля. Как вы понимаете, шансы у мюнхенцев очень хорошие.
Тем не менее, за 6 последних туров команда, занимающая первое место в Бундеслиге, выиграла лишь один раз – это победа «Баварии» над «Фрайбургом». В остальных матчах лидер трижды проиграл и 2 раза скатал ничью.
Судя по темпу, с которым «Бавария» и «Боруссия» теряют очки, шансы на титул есть даже у «Униона», который сейчас отстает от «Дортмунда» на 6 очков (хотя берлинский клуб тоже много проигрывает весной).
Ну что, кто будет чемпионом Германии?
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.30, «Рурштадион»
-
Бохум –
Риманн, Гамбоа (Джанко, 78), Ордец, Машович, Данило Соарес (Стафилидис, 85), Лосилла, Штегер, Остерхаге (Кунде, 85), Асано (Цоллер, 78), Антви-Аджей, Хофманн (Брошински, 70).
-
Боруссия Д –
Кобель, Рюэрсон (Модест, 88), Хуммельс, Зюле, Геррейру, Джан, Брандт (Ройс, 74), Беллингем, Аллер (Мукоко, 73), Мален (Вольф, 88), Адейеми (Рейна, 81).
- Предупреждения:
- Данило Соарес (30), Аллер (43), Адейеми (43).
Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron; globallookpress.com/IMAGO/Maik Hallter
2 комментария