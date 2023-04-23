«Рексхэм» актера Рейнольдса – чемпион! И все счастливы: владельцы плачут, фанаты безумно празднуют на поле
Главные эмоции выходных.
«Рексхэм» сделал это: выиграл пятый дивизион и 15 лет спустя вернулся в профессиональный футбол (к нему относятся первые четыре уровня английской пирамиды).
В решающем матче команда обыграла «Борэм Вуд» – 3:1.
Хотя началась игра плохо: «Рексхэм» пропустил уже на 43-й секунде. Видимо, переволновались. Сравняли уже на 15-й минуте, а во втором тайме Пол Маллин сделал исторический дубль.
После финального свистка стадион охватило ликование. Фанаты выбежали на поле, а голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни, совладельцы, не верили своему счастью.
Каждый хотел бы оказаться в такой толпе.
И чувствовать то же самое.
Актеры купили клуб в 2021-м, а теперь точно стали частью его истории.
«Рексхэм» в упорнейшей борьбе (110 очков против 106) обошел в таблице «Ноттс Каунти», чуть ранее обыграли конкурента в драматичном очном матче.
МакЭлхенни после чемпионства плакал.
А Рейнольдс тут же делился счастьем с близкими.
«Я не уверен, что смогу выразить то, что произошло сегодня вечером. У меня нет слов, – сказал Рейнольдс в интервью BT Sport. – Люди спрашивают, почему «Рексхэм»? Да вот почему! Это происходит прямо сейчас, вот почему».
Можем только повторить: вот почему!
Вот поэтому!
Райан респектнул главному конкуренту, которому для прямого повышения не хватило космических 106 очков: «Мы особенно рады, потому что «Ноттс Каунти» чертовски хорош. Они заслуживают того, чтобы подняться. Мы болеем за «Ноттс Каунти». Мы хотим, чтобы они поднялись».
МакЭлхенни отметил бомбардира своей команды: «Я хотел бы сказать, что Пол Маллин (автор дубля) – один из величайших футболистов в мире!».
Вратарь Бен Фостер, который еще недавно играл в АПЛ, ничуть не жалеет, что месяц назад оказался в «Рексхэме»:
«Черт возьми, нет! Нет! Я знаю, как много это для них значит. Семь игр, которые я здесь играл – о боже, фанаты – безумцы! Я уже как будто дома, этот клуб отличается от всех».
«Удивительное чувство, – говорит главный тренер Фил Паркинсон. – Эмоции пробирают от ощущения того, что клуб пережил за последние 15 лет. Горжусь выступлением команды и фанатами».
Абсолютное счастье!
Рейнольдс и МакЭлхенни купили клуб после сериала Sunderland ‘Til I Die. Теперь думают об АПЛ
«Рексхэм» играет в Англии, но это валлийский клуб с историей. Он основан в 1864-м (старейший в Уэльсе), 23 раза выигрывал Кубок Уэльса, здесь заканчивал Иан Раш и провел восемь лет карьеры сын сэра Алекса Даррен Фергюсон. Чемпионат Уэльса появился только в 1992 году, и тогда в него обязали вступить все валлийские клубы, кроме «Кардиффа», «Суонси» и «Рексхэма», находившихся на тот момент как минимум в четвертом английском дивизионе.
15 лет назад «Рексхэм» вылетел из четвертой лиги в пятую – и застрял. За это время болельщики успели спасти команду от банкротства, клуб закрепился в середняках полупрофессионального дивизиона и почти не мечтал о повышении.
Спасение пришло с неожиданной стороны. Весной 2020-го друзья-актеры, в числе которых был Хампфри Кер, посоветовали МакЭлхенни документальный сериал Sunderland ‘Til I Die. Роб втянулся и написал Керу, будущему исполнительному директору «Рексхэма»: «Мы должны сделать то же самое. Купить клуб и снять про него документальный фильм. Как думаешь, какой можно приобрести?»
Скорее всего, эта идея так и осталась бы в мечтах, но МакЭлхенни написал на почту Райану Рейнольдсу, суперзвезде «Дедпула» и совладельцу компании American Gin (в августе 2020-го ее продали за 610 млн долларов). В 5:30 утра Рейнольдс ответил, что хочет не спонсировать, а стать совладельцем футбольного клуба.
Новым владельцам сразу же пришлось пообщаться с трастом болельщиков «Рексхэма» и заверить их, что они не будут ничего рушить, а хотят только вернуть команду в профессиональный футбол.
Вместе со звездами Голливуда пришли деньги: на футболках команды рекламируются TikTok и Expedia, а матчи показывают на BT Sport – одном из главных спортивных каналов Британии.
Появились и совсем амбициозные планы – Рейнольдс уже не стесняется говорить про АПЛ:
«Это лучший опыт за всю мою жизнь, не считая моей семьи. Этот проект рассчитан на несколько десятилетий, и все, что с ним связано, просто волшебно. Мы рассматривали кучу разных клубов, но «Рексхэм» был совершенен, ему просто нужно было немного внимания. План состоит в том, чтобы попасть в АПЛ. Если это теоретически возможно, то почему бы и нет? Это и есть наша цель».
«Рексхэм» из Уэльса – новая звезда английского подземелья. Старый клуб из пятой лиги купили американские актеры и делают медиапроект
Фото: East News/Oli SCARFF / AFP; Gettyimages.ru/Jan Kruger
Главное, чтобы после пары сложных сезонов они не забросили это дело
Очень крутая история, которая изначально была похожа на пиар-проект. Но так вырвать победу, так радоваться - что может быть более настоящим?
Вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна. <...>
Всё-таки очевидно, что конфликт устаревшей формы (вырождающаяся британская монархия) и глумливого содержания (посмотрите на лица их недавних премьеров – Бориски Джонсона, Терезки Мэй и этого, как бишь его, Сунака, имени не помню) создаёт весьма причудливых тварей.
Впрочем, плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия.