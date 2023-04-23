14 комментариев

Главные эмоции выходных.

«Рексхэм» сделал это: выиграл пятый дивизион и 15 лет спустя вернулся в профессиональный футбол (к нему относятся первые четыре уровня английской пирамиды).

В решающем матче команда обыграла «Борэм Вуд» – 3:1.

Хотя началась игра плохо: «Рексхэм» пропустил уже на 43-й секунде. Видимо, переволновались. Сравняли уже на 15-й минуте, а во втором тайме Пол Маллин сделал исторический дубль.

После финального свистка стадион охватило ликование. Фанаты выбежали на поле, а голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни, совладельцы, не верили своему счастью.

Каждый хотел бы оказаться в такой толпе.

И чувствовать то же самое.

Актеры купили клуб в 2021-м, а теперь точно стали частью его истории.

«Рексхэм» в упорнейшей борьбе (110 очков против 106) обошел в таблице «Ноттс Каунти», чуть ранее обыграли конкурента в драматичном очном матче.

МакЭлхенни после чемпионства плакал.

А Рейнольдс тут же делился счастьем с близкими.

«Я не уверен, что смогу выразить то, что произошло сегодня вечером. У меня нет слов, – сказал Рейнольдс в интервью BT Sport. – Люди спрашивают, почему «Рексхэм»? Да вот почему! Это происходит прямо сейчас, вот почему».

Можем только повторить: вот почему!

Вот поэтому!

Райан респектнул главному конкуренту, которому для прямого повышения не хватило космических 106 очков: «Мы особенно рады, потому что «Ноттс Каунти» чертовски хорош. Они заслуживают того, чтобы подняться. Мы болеем за «Ноттс Каунти». Мы хотим, чтобы они поднялись».

МакЭлхенни отметил бомбардира своей команды: «Я хотел бы сказать, что Пол Маллин (автор дубля) – один из величайших футболистов в мире!».

Вратарь Бен Фостер, который еще недавно играл в АПЛ, ничуть не жалеет, что месяц назад оказался в «Рексхэме»:

«Черт возьми, нет! Нет! Я знаю, как много это для них значит. Семь игр, которые я здесь играл – о боже, фанаты – безумцы! Я уже как будто дома, этот клуб отличается от всех».

«Удивительное чувство, – говорит главный тренер Фил Паркинсон. – Эмоции пробирают от ощущения того, что клуб пережил за последние 15 лет. Горжусь выступлением команды и фанатами».

Абсолютное счастье!

Рейнольдс и МакЭлхенни купили клуб после сериала Sunderland ‘Til I Die. Теперь думают об АПЛ

«Рексхэм» играет в Англии, но это валлийский клуб с историей. Он основан в 1864-м (старейший в Уэльсе), 23 раза выигрывал Кубок Уэльса, здесь заканчивал Иан Раш и провел восемь лет карьеры сын сэра Алекса Даррен Фергюсон. Чемпионат Уэльса появился только в 1992 году, и тогда в него обязали вступить все валлийские клубы, кроме «Кардиффа», «Суонси» и «Рексхэма», находившихся на тот момент как минимум в четвертом английском дивизионе.

15 лет назад «Рексхэм» вылетел из четвертой лиги в пятую – и застрял. За это время болельщики успели спасти команду от банкротства, клуб закрепился в середняках полупрофессионального дивизиона и почти не мечтал о повышении.

Спасение пришло с неожиданной стороны. Весной 2020-го друзья-актеры, в числе которых был Хампфри Кер, посоветовали МакЭлхенни документальный сериал Sunderland ‘Til I Die. Роб втянулся и написал Керу, будущему исполнительному директору «Рексхэма»: «Мы должны сделать то же самое. Купить клуб и снять про него документальный фильм . Как думаешь, какой можно приобрести?»

Скорее всего, эта идея так и осталась бы в мечтах, но МакЭлхенни написал на почту Райану Рейнольдсу, суперзвезде «Дедпула» и совладельцу компании American Gin (в августе 2020-го ее продали за 610 млн долларов). В 5:30 утра Рейнольдс ответил, что хочет не спонсировать, а стать совладельцем футбольного клуба.

Новым владельцам сразу же пришлось пообщаться с трастом болельщиков «Рексхэма» и заверить их, что они не будут ничего рушить, а хотят только вернуть команду в профессиональный футбол.

Вместе со звездами Голливуда пришли деньги: на футболках команды рекламируются TikTok и Expedia, а матчи показывают на BT Sport – одном из главных спортивных каналов Британии.

Появились и совсем амбициозные планы – Рейнольдс уже не стесняется говорить про АПЛ:

«Это лучший опыт за всю мою жизнь, не считая моей семьи. Этот проект рассчитан на несколько десятилетий, и все, что с ним связано, просто волшебно. Мы рассматривали кучу разных клубов, но «Рексхэм» был совершенен, ему просто нужно было немного внимания. План состоит в том, чтобы попасть в АПЛ. Если это теоретически возможно, то почему бы и нет? Это и есть наша цель».

Фото: East News/Oli SCARFF / AFP; Gettyimages.ru/Jan Kruger