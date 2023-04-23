14 комментариев

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«Рексхэм» актера Рейнольдса – чемпион! И все счастливы: владельцы плачут, фанаты безумно празднуют на поле

Рексхэм Рексхэм
Д4 Англия Д4 Англия
Д5 Англия Д5 Англия
Бен Фостер Бен Фостер
Пол Маллин
Ноттс Каунти Ноттс Каунти
Футбол Футбол

Главные эмоции выходных.

«Рексхэм» сделал это: выиграл пятый дивизион и 15 лет спустя вернулся в профессиональный футбол (к нему относятся первые четыре уровня английской пирамиды).

В решающем матче команда обыграла «Борэм Вуд» – 3:1.

Хотя началась игра плохо: «Рексхэм» пропустил уже на 43-й секунде. Видимо, переволновались. Сравняли уже на 15-й минуте, а во втором тайме Пол Маллин сделал исторический дубль.

После финального свистка стадион охватило ликование. Фанаты выбежали на поле, а голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни, совладельцы, не верили своему счастью.

Каждый хотел бы оказаться в такой толпе.

И чувствовать то же самое.

Актеры купили клуб в 2021-м, а теперь точно стали частью его истории.

«Рексхэм» в упорнейшей борьбе (110 очков против 106) обошел в таблице «Ноттс Каунти», чуть ранее обыграли конкурента в драматичном очном матче.

МакЭлхенни после чемпионства плакал.

А Рейнольдс тут же делился счастьем с близкими.

«Я не уверен, что смогу выразить то, что произошло сегодня вечером. У меня нет слов, – сказал Рейнольдс в интервью BT Sport. – Люди спрашивают, почему «Рексхэм»? Да вот почему! Это происходит прямо сейчас, вот почему».

Можем только повторить: вот почему!

Вот поэтому!

Райан респектнул главному конкуренту, которому для прямого повышения не хватило космических 106 очков: «Мы особенно рады, потому что «Ноттс Каунти» чертовски хорош. Они заслуживают того, чтобы подняться. Мы болеем за «Ноттс Каунти». Мы хотим, чтобы они поднялись».

МакЭлхенни отметил бомбардира своей команды: «Я хотел бы сказать, что Пол Маллин (автор дубля) – один из величайших футболистов в мире!».

Вратарь Бен Фостер, который еще недавно играл в АПЛ, ничуть не жалеет, что месяц назад оказался в «Рексхэме»:

«Черт возьми, нет! Нет! Я знаю, как много это для них значит. Семь игр, которые я здесь играл – о боже, фанаты – безумцы! Я уже как будто дома, этот клуб отличается от всех».

«Удивительное чувство, – говорит главный тренер Фил Паркинсон. – Эмоции пробирают от ощущения того, что клуб пережил за последние 15 лет. Горжусь выступлением команды и фанатами».

Абсолютное счастье!

Рейнольдс и МакЭлхенни купили клуб после сериала Sunderland ‘Til I Die. Теперь думают об АПЛ

«Рексхэм» играет в Англии, но это валлийский клуб с историей. Он основан в 1864-м (старейший в Уэльсе), 23 раза выигрывал Кубок Уэльса, здесь заканчивал Иан Раш и провел восемь лет карьеры сын сэра Алекса Даррен Фергюсон. Чемпионат Уэльса появился только в 1992 году, и тогда в него обязали вступить все валлийские клубы, кроме «Кардиффа», «Суонси» и «Рексхэма», находившихся на тот момент как минимум в четвертом английском дивизионе.

15 лет назад «Рексхэм» вылетел из четвертой лиги в пятую  – и застрял. За это время болельщики успели спасти команду от банкротства, клуб закрепился в середняках полупрофессионального дивизиона и почти не мечтал о повышении.

Спасение пришло с неожиданной стороны. Весной 2020-го друзья-актеры, в числе которых был Хампфри Кер, посоветовали МакЭлхенни документальный сериал Sunderland ‘Til I Die. Роб втянулся и написал Керу, будущему исполнительному директору «Рексхэма»: «Мы должны сделать то же самое. Купить клуб и снять про него документальный фильм. Как думаешь, какой можно приобрести?»

Скорее всего, эта идея так и осталась бы в мечтах, но МакЭлхенни написал на почту Райану Рейнольдсу, суперзвезде «Дедпула» и совладельцу компании American Gin (в августе 2020-го ее продали за 610 млн долларов). В 5:30 утра Рейнольдс ответил, что хочет не спонсировать, а стать совладельцем футбольного клуба.

Новым владельцам сразу же пришлось пообщаться с трастом болельщиков «Рексхэма» и заверить их, что они не будут ничего рушить, а хотят только вернуть команду в профессиональный футбол.

Вместе со звездами Голливуда пришли деньги: на футболках команды рекламируются TikTok и Expedia, а матчи показывают на BT Sport – одном из главных спортивных каналов Британии.

Появились и совсем амбициозные планы – Рейнольдс уже не стесняется говорить про АПЛ:

«Это лучший опыт за всю мою жизнь, не считая моей семьи. Этот проект рассчитан на несколько десятилетий, и все, что с ним связано, просто волшебно. Мы рассматривали кучу разных клубов, но «Рексхэм» был совершенен, ему просто нужно было немного внимания. План состоит в том, чтобы попасть в АПЛ. Если это теоретически возможно, то почему бы и нет? Это и есть наша цель».

«Рексхэм» из Уэльса – новая звезда английского подземелья. Старый клуб из пятой лиги купили американские актеры и делают медиапроект

Фото: East News/Oli SCARFF / AFP; Gettyimages.ru/Jan Kruger

14 комментариев

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Crazy Writer
Классная статья! Вот ради такого и нужен настоящий футбол - эмоции и радость болельщиков просто круть.
+21
0
+21
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Владимир Ч
Люди покупают дворовую команду (кот. правда собирает полный небольшой стадион), поднимают ее на следующий уровень, мечтают об АПЛ и кайфуют от процесса - цивилизация! А у нас фанайди, сгон бюджетников на стадионы и ряженые барабанщики за 900руб. на матче топов...
+23
-3
+20
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Нионель Ералду
У них вышел первый сезон документалки. Смотрю сейчас и восторгаюсь
Главное, чтобы после пары сложных сезонов они не забросили это дело
+6
0
+6
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bsanchezb
Конечно спойлер к второму сезону сериала - но все равно раз за ребят! Мои поздравления! Роб и Райан делают много для клуба и города.
+4
0
+4
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Марат Люсьеныч
кайфовая история. возможно это будет похоже на историю сэра Элтона Джона
+3
0
+3
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Владимир Ч
Ответ Uzbad
Вряд-ли сейчас Золушку из четвертого дивизиона можно за 5-6 лет привести ко второму месту в чемпионате.
Тут главное свобода возможностей, люди с деньгами готовы поиграть в мечтателей, а рыночная экономика (маркетинг, соц. сети реклама) позволяет потихоньку строить финансовый фундамент для мечты. У нас в любой момент может придти товарищ майор, оформить тебя иноагентом и все отобрать или введут фанйди для всех мелких команд + закроют соц.сети и ютуб и нечем подпитывать финансовый фундамент. Поэтому у нас пока страна для силовиков, а не для мечтателей...
+3
0
+3
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Uzbad
Ответ Марат Люсьеныч
кайфовая история. возможно это будет похоже на историю сэра Элтона Джона
Вряд-ли сейчас Золушку из четвертого дивизиона можно за 5-6 лет привести ко второму месту в чемпионате.
+2
0
+2
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farp
Я не пойму: это сельский или городской Мак?
+1
0
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a2wai
Боули есть у кого поучиться, как правильно управлять клубом.
+1
-1
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Эдуард Суровый
Мак, какого чёрта? где Чарли и Фрэнк?
0
0
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шампион
Шутить про голливудский хэппи-энд слишком банально.
Очень крутая история, которая изначально была похожа на пиар-проект. Но так вырвать победу, так радоваться - что может быть более настоящим?
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Lumberjack
Вот это настоящий МЕДИАфутбол, а не кучка распильщиков и клоунов из ютуба. Люди делают ПРОЕКТ, а не ОСВАИВАЮТ )
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bevooch
Ответ Владимир Ч
Люди покупают дворовую команду (кот. правда собирает полный небольшой стадион), поднимают ее на следующий уровень, мечтают об АПЛ и кайфуют от процесса - цивилизация! А у нас фанайди, сгон бюджетников на стадионы и ряженые барабанщики за 900руб. на матче топов...
Так это загнивающие британцы. Не чета нашим традиционным ценностям и особому пути. Вот и Д. И. Медведев высказался буквально на днях:

Вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна. <...>
Всё-таки очевидно, что конфликт устаревшей формы (вырождающаяся британская монархия) и глумливого содержания (посмотрите на лица их недавних премьеров – Бориски Джонсона, Терезки Мэй и этого, как бишь его, Сунака, имени не помню) создаёт весьма причудливых тварей.
Впрочем, плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия.
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