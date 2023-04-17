11 комментариев

В честь кумира.

Родриго – главный герой ответной игры «Реала» и «Челси» в 1/4 финала ЛЧ: «Мадрид» выиграл 2:0, бразилец забил оба.

Второй вышел особенно издевательским. Хотя первый впечатляет даже больше – особенно тем, как Родриго его отпраздновал.

SIUUU!

«Сначала я подумал отпраздновать, прокатившись по газону на коленях, но потом на ум пришел мой кумир Криштиану», – улыбаясь, объяснил бразилец.

SIUUU – культовое празднование Криша. Напоминаем, откуда оно взялось

Роналду и SIUUU – уже единое целое, поэтому часто казалось, что словно он всю жизнь праздновал голы только так. Нет, легендарный жест появился уже после перехода Криштиану в «Мадрид».

Впервые португалец так отпраздновал свой гол в Майами – в финале первого Международного кубка чемпионов. В августе 2013-го «Реал» переиграл «Челси» 3:1 с дублем Рона. Во втором голе он замкнул навес Иско, убежал к флажку и презентовал миру новый ритуал.

«Я начал говорить SIU, когда был в «Реале». Когда мы выигрывали, все говорили SIUUU, и я начал тоже говорить так. Не помню точных причин, это было естественно, – вспоминал игрок в 2019-м. – В США мы играли против «Челси», и я не знаю, откуда взялось это празднование, но я только что забил гол – и это просто вырвалось. Я стал делать это чаще, а болельщики видели и говорили: «Криштиану, SIUUU». Я такой: «Вау! Люди помнят обо мне благодаря этому! Ну хорошо, я буду продолжать».

Со временем форвард допилил детали – появились разворот в воздухе и расставленные ноги. Рон не зря называет празднование счастливым: за следующие пять лет он выиграет Евро-2016, четыре ЛЧ и четыре «Золотых мяча». Кстати, крик впервые гремел на вручении «Золотого мяча» за 2014 год, когда Криштиану закричал прямо со сцены.

Роналду потом подтвердил: «Игроки «Мадрида» знают, что я кричу так всегда, когда забиваю гол или праздную победу. Это наша командная фишка».

Побед становилось все больше – становилось SIU все громче.

В финале ЛЧ-2016/17 Криш царил над «Ювентусом» – весь Кардифф дрожал.

После ухода из «Реала» великое празднование никуда не делось.

Даже в самый тяжелые времена Криштиану находил момент, чтобы подарить фирменный жест.

И на каждом стадионе фанат кричат SIU вместе с ним.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh, Naomi Baker, Denis Doyle, Alex Grimm, Mike Ehrmann; AFP/GLYN KIRK, FABRICE COFFRINI