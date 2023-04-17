11 комментариев

Родриго отпраздновал гол «Челси» в стиле Роналду – своего кумира. SIUUU!
В честь кумира.
Родриго – главный герой ответной игры «Реала» и «Челси» в 1/4 финала ЛЧ: «Мадрид» выиграл 2:0, бразилец забил оба.
Второй вышел особенно издевательским. Хотя первый впечатляет даже больше – особенно тем, как Родриго его отпраздновал.
SIUUU!
«Сначала я подумал отпраздновать, прокатившись по газону на коленях, но потом на ум пришел мой кумир Криштиану», – улыбаясь, объяснил бразилец.
SIUUU – культовое празднование Криша. Напоминаем, откуда оно взялось
Роналду и SIUUU – уже единое целое, поэтому часто казалось, что словно он всю жизнь праздновал голы только так. Нет, легендарный жест появился уже после перехода Криштиану в «Мадрид».
Впервые португалец так отпраздновал свой гол в Майами – в финале первого Международного кубка чемпионов. В августе 2013-го «Реал» переиграл «Челси» 3:1 с дублем Рона. Во втором голе он замкнул навес Иско, убежал к флажку и презентовал миру новый ритуал.
«Я начал говорить SIU, когда был в «Реале». Когда мы выигрывали, все говорили SIUUU, и я начал тоже говорить так. Не помню точных причин, это было естественно, – вспоминал игрок в 2019-м. – В США мы играли против «Челси», и я не знаю, откуда взялось это празднование, но я только что забил гол – и это просто вырвалось. Я стал делать это чаще, а болельщики видели и говорили: «Криштиану, SIUUU». Я такой: «Вау! Люди помнят обо мне благодаря этому! Ну хорошо, я буду продолжать».
Со временем форвард допилил детали – появились разворот в воздухе и расставленные ноги. Рон не зря называет празднование счастливым: за следующие пять лет он выиграет Евро-2016, четыре ЛЧ и четыре «Золотых мяча». Кстати, крик впервые гремел на вручении «Золотого мяча» за 2014 год, когда Криштиану закричал прямо со сцены.
Роналду потом подтвердил: «Игроки «Мадрида» знают, что я кричу так всегда, когда забиваю гол или праздную победу. Это наша командная фишка».
Побед становилось все больше – становилось SIU все громче.
В финале ЛЧ-2016/17 Криш царил над «Ювентусом» – весь Кардифф дрожал.
После ухода из «Реала» великое празднование никуда не делось.
Даже в самый тяжелые времена Криштиану находил момент, чтобы подарить фирменный жест.
И на каждом стадионе фанат кричат SIU вместе с ним.
А в это время кумир: у Роналду сдали нервы, он сделал удушающий сопернику в воздухе. Жутковатое видео
Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh, Naomi Baker, Denis Doyle, Alex Grimm, Mike Ehrmann; AFP/GLYN KIRK, FABRICE COFFRINI
Роналду приручил нас настолько высокому уровню, что теперь для некоторых уход в 38 лет в СА считается позором, во как. Еще ни одного спортсмена не хейтили за что тот ушёл доигрывать и заработать денег под конец карьеры. Ни Бэкхема, Ни Рональдиньо, Ни Иньесту, Ни Пеле, Ни Марадону не хейтили за то что те уехали доигрывать. даже Леонолья не хейтят за то что тот ушел в лигу где вообще нет конкуренции. а ведь фанаты меси смеялись над тем же Робертом, Мбапее мол они играют в лиге фермеров и что их достижения ничего не стоят🤫 а теперь ваш арг играет там. но пиар как всегда на стороне меси. ИБРАГИМОВИЧ, Казани они блистали в лиге 1 но никто не давал им зм. да тот же мбапее почему-то не получил зм, но только как меси начал играть в лиге 1 то сми, журналисты и глоры сразу начали восвхолять меси)) вот вам и сила пиара