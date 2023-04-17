53 комментария

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В «Челси» плохо вообще все – признание Лэмпарда. С ним проиграли все три матча и забили лишь однажды

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Тотальная грусть.

Страдания «Челси» никак не заканчиваются: после увольнения Грэма Поттера стало только хуже, временный тренер Фрэнк Лэмпард команду пока не разбудил.

Три поражения подряд вслед за сменой босса, а дальше – ответный «Реал» в Лиге чемпионов.

Концентрат проблем: Лэмпард признает, что недоволен буквально всеми аспектами

После 1:2 от «Брайтона» в АПЛ даже Фрэнк не скрывает ужаса: «Это самое заслуженное поражения из трех. Нам нужно говорить о результатах. Победы приходят лишь с качеством игры. С этой точки зрения поражение разочаровывает больше всего: нас обыграли в основах, «Брайтон» – хорошая команда, поэтому мы должны отдать им должное. Они могут так играть практически против любого соперника.

Я разочарован всеми аспектами. Выиграла та команда, которая была лучше, она могла выиграть с более крупным счетом. «Брайтон» играл как команда. Мы недостаточно хороши во всех компонентах футбола: в борьбе и передвижении. Это не вопрос отношения к делу как такового. Нас ждет важная игра с «Реалом» во вторник, не надо слишком расстраиваться, стоит разобраться, почему все произошло именно так. В футболе все может быстро поменяться».

Лэмпард не просто так хвалит «Брайтон»: на «Стэмфорд Бридж» гости нанесли аж 26 ударов по воротам Кепы – впервые за все время сбора статистики так много, то есть с сезона-2003/04 никто так не доминировал над «Челси» в АПЛ.

Журналист Мануэль Санчес пишет, что после игры владелец Тодд Боули пробыл в раздевалке около часа и долго говорил с игроками. Лэмпард не возражал:

«Меня это устраивает. Кажется, нашего прежнего владельца [Романа Абрамовича] критиковали за то, что он не посещал матчи, не был рядом, хотя это не всегда соответствовало действительности. Помню, как игрок я радовался тому, что владелец впервые зашел в раздевалку. Я не думаю, что это плохо. Я сам высказался, но и владелец хотел зайти, поддержать, поговорить с футболистами, он может так делать. Это не проблема. Это показывает его страсть, а это первое, что мне нравится»

Вместе с Боули раздевалку посетил и другой совладелец клуба Бехдад Эгбали – уже во время матча на них сыпались проклятия фанатов.

У «Челси» больше поражений, чем побед. Ситуация отпугивает потенциальных тренеров

Насколько все плохо:

• У «Челси» серия без побед из шести матчей. Последний раз лондонцы выигрывали 11 марта (3:1 с «Лестером»). С тех пор две ничьих и четыре поражения, в том числе три подряд при Лэмпарде.

• «Челси» забил 30 мячей в 31 матче АПЛ. Клуб только 15-й в лиге: меньше у аутсайдеров «Вест Хэма» (29), «Вулверхэмптона» (26), «Эвертона» (24), «Ноттингем Форест» (24) и «Саутгемптона» (24). Пропустили при этом лондонцы уже 33 мяча.

• У «Челси» в сезоне-2022/23 больше поражений, чем побед: выиграли 15 раз, сыграли 10 ничьих и проиграли 17 матчей. Всего в сезоне у команды 42 мяча во всех турнирах при 46 пропущенных.

Неудачи пугают даже потенциальных кандидатов-тренеров. Например, As сообщает, что Луис Энрике очень разочарован в том числе назначением Лэмпарда, потому что хотел руководить «Челси» в матчах с «Реалом». Энрике – главный кандидат на пост: в клубе верят, что Луис не только поставит красивый футбол, но и поможет заполучить хавбека «Барсы» Гави.

Юный испанец может заменить Мэйсона Маунта. Похоже, англичанин уйдет летом: ESPN пишет, что если Маунт не примет предложенный контракт, явно будет продан. Потенциальные кандидаты – потерявший шансы на трансфер Беллингема «Ливерпуль» и «Бавария» Томаса Тухеля.

Что дальше в календаре? Напряженно

«Челси» при Лэмпарде предстоит адский график: еще играть с «МЮ», «Арсеналом», «Ман Сити» и «Ньюкаслом». Между встречами со всей топ-4 вместятся крепкие «Брентфорд», «Борнмут» и «Ноттингем Форест».

Про еврокубки «Челси» уже забыл. Хорошо хоть, что отрыв от зоны вылета тоже серьезный – 12 очков.

Лига чемпионов – последний шанс скрасить сезон. Но на «Сантьяго Бернабеу» проиграли 0:2, дома предстоит атаковать и забивать ради шансов хотя бы на интригу.

Азар в «Челси», по которому мы скучаем. Магнетизм, доминирование по обводкам и сезоны без травм

Фото: Gettyimages.ru/Alex Davidson, Eddie Keogh

53 комментария

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igls54
При Абрамовиче такой ##### не было
+61
-5
+56
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Helge
Ответ Ольга Иванова
Проще всех выгнать и набрать новую команду, чем пытаться что-то исправить с этим составом! Половина игроков вообще не понимает, что делать на поле!
При Абрамовиче их бы вообще не было в клубе. Но дело не в самом Аркадьиче, а в том, что выгнали весь толковый менеджмент, который и держал клуб в группе топ-команд. Сейчас люди начинают всё с нуля и просто не понимают, что надо делать, а что нет
+42
0
+42
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Михаил Тихомиров
Абрамович приди, порядок наведи!
+28
-3
+25
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DolJun
лэмпард слабый тренер, это уже не новость, но на той позиции что он сейчас - ему и не нужно хватать звезды с неба, необходимо было откатиться до предыдущей удачно работавшей схемы и вернуть уверенность парой побед, можно с минимальным перевесом и желательно всухую. но проблема в том, что у этого челси нет бэкапа, до которого можно было бы откатываться. поттер с его хваленой подготовкой команды под каждого соперника плюс травмы не оставили ни схемы, ни понятного стартового состава, а решение оставить единственного напа и бадьяшиле вне заявки оставляют синих в лч и с проблемами сзади, и со сложностями в атаке - читай - сладкой булочкой для реала, который может в пол-ноги пройти и готовиться к сити. кто бы не пришел на его место - на предсезонке, избавившись от балласта, ему будет проще, ведь эта команда - буквально чистый лист. не, ну серьезно, вы видели гифку где кепа объясняет футболистам как расставиться по полю? это так плохо, что даже весело.
+16
-3
+13
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Evgeny Trifonov
Ответ Ноно Гомес
Фрэнки Фрэнки Фрэнки, не везёт тебе с тренерством, может Джона Терри надо было попробовать?
Опасно, игроки переживали бы за своих жён
+11
-2
+9
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maximus3737
Я думаю, что состав несмотря на все разговоры у Челси вполне неплох. Не хватает адекватного тренера. А так по именам не хуже чем у МЮ например. Этот сезон забыть как страшный сон и сделать в межсезонье ставку на верного тренера. В Луиса Энрике почему -то совсем не верится. Нагельсманн на бумаге выглядит гораздо интереснее.
+9
-1
+8
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Саша Казенкинский
Ответ Ольга Иванова
Проще всех выгнать и набрать новую команду, чем пытаться что-то исправить с этим составом! Половина игроков вообще не понимает, что делать на поле!
Ну да, со двора набрали ноунеймов. Там состав обзавидуешься, три игрока на каждую позицию. Проблемы в менеджменте и в организации игры и вообще жизни команды (всех же убрали под корень), футболисты такие же заложники бардака в клубе
+7
0
+7
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Gnoyniy Jacques Derrida
Так они бы ещё Петржелу кризисным менеджером назначили. Кто-то ожидал от Лэмпарда волевых матчей и хоть каких-то побед?
+7
0
+7
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Ilyas Saduov
Видел все 19 сезонов Челси при Абрамовиче. 2 из них были провальными (15/16 и 17/18), но такой безнадеги никогда не было
+7
0
+7
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Дмитрий Кораблев
Так никто же не пояснил Боули, что Тед Лассо не может возглавить клуб!
+6
0
+6
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superteam
Ответ Ольга Иванова
Проще всех выгнать и набрать новую команду, чем пытаться что-то исправить с этим составом! Половина игроков вообще не понимает, что делать на поле!
Половина этих игроков 2 года назад ЛЧ брала с Тухелем. Проблема в системе, а не в игроках, и даже не в тренере
+6
0
+6
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Evgen_Hazard
Если теоретически допустить, что Челси проиграет все оставшиеся встречи (с чего бы там им зацепиться за хотя бы одно очко?), то мне кажется шансы на вылет есть и очень серьезные. Ну или зону перед вылетом, а это клеймо Боули на всю его бестолковую жизнь
+5
-1
+4
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Dmitriy Brovin
У Челси так много игроков, но как бы это странно не звучало им нужны еще игроки на 2-3 позиции и продать игроков( обамеянг, пулишич, зиеш точно). Ну и тренер конечно нужен который будет разгребать
+4
0
+4
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Konstantin Meerov
Как только Романа кинули британские лорды и пэры, он обратился к Каббале будучи португальским евреем. Наколдовал трудностей )))
+5
-1
+4
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Вячеслав Пустохин
Ответ Ilyas Saduov
Видел все 19 сезонов Челси при Абрамовиче. 2 из них были провальными (15/16 и 17/18), но такой безнадеги никогда не было
Тоже видел все сезоны с Абрамовичем, до сих пор в шоке от того как быстро можно уничтожить клуб
+3
0
+3
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Вячеслав Пустохин
Я думаю, что скатятся ещё ниже в таблице АПЛ. Но это, конечно, надо было умудриться так развалить команду, ещё недавно бравшую ЛЧ
+3
0
+3
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Nick Black
Вот что бывает когда руководство дает тренеру бесконечное количество шансов. Сильно затянули с увольнением Поттера.
+2
0
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Меган Лайф
Ответ DolJun
лэмпард слабый тренер, это уже не новость, но на той позиции что он сейчас - ему и не нужно хватать звезды с неба, необходимо было откатиться до предыдущей удачно работавшей схемы и вернуть уверенность парой побед, можно с минимальным перевесом и желательно всухую. но проблема в том, что у этого челси нет бэкапа, до которого можно было бы откатываться. поттер с его хваленой подготовкой команды под каждого соперника плюс травмы не оставили ни схемы, ни понятного стартового состава, а решение оставить единственного напа и бадьяшиле вне заявки оставляют синих в лч и с проблемами сзади, и со сложностями в атаке - читай - сладкой булочкой для реала, который может в пол-ноги пройти и готовиться к сити. кто бы не пришел на его место - на предсезонке, избавившись от балласта, ему будет проще, ведь эта команда - буквально чистый лист. не, ну серьезно, вы видели гифку где кепа объясняет футболистам как расставиться по полю? это так плохо, что даже весело.
На самом деле кажется все даже хуже, чем чистый лист. Лэмпард так себе тренер, но все таки живая легенда и некий мотиватор. После смены тренера команда должна была хоть немного ожить, но вместо этого она ещё сильнее развалилась. Отчасти ситуация похожа на фк мем - число пассажиров, которых невозможно продать в разы превышает количество игроков, которые хотя бы полировать лавку пригодны
+3
-1
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Ноно Гомес
Ответ Evgeny Trifonov
Опасно, игроки переживали бы за своих жён
Точняк)))) +
+2
0
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Evgen_Hazard
Ответ Владислав Ярлыков
есть ли примеры в АПЛ, когда кто-то вылетал с 39 очками?
Сезон 02/03 ВэстХэм с 42 очками
+2
0
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Ольга Иванова
Ответ Михаил Тихомиров
Абрамович приди, порядок наведи!
Проще всех выгнать и набрать новую команду, чем пытаться что-то исправить с этим составом! Половина игроков вообще не понимает, что делать на поле!
+3
-2
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Евгений Потудинский
Рома прости мы всё про###и...
+1
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Фабио Капелыч
У меня есть скепсис относительно назначения Энрике, он давно не тренировал клубы. Да, был тренером Барсы, но с Месси, Неймаром и Суаресом возможно и Поттер и Френки Лэмпард, выиграли бы ЛЧ и Ла Лигу. В общем назначение Энрике это безусловно риск. Я бы подумал про Конте.
+1
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Алексей Матыгин
600 лямов на ветер)))
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Alexandr Barsukov
Скорее всего Челси сегодня выиграет игру но не пройдет реал.
+1
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