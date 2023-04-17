53 комментария

Тотальная грусть.

Страдания «Челси» никак не заканчиваются: после увольнения Грэма Поттера стало только хуже, временный тренер Фрэнк Лэмпард команду пока не разбудил.

Три поражения подряд вслед за сменой босса, а дальше – ответный «Реал» в Лиге чемпионов.

Концентрат проблем: Лэмпард признает, что недоволен буквально всеми аспектами

После 1:2 от «Брайтона» в АПЛ даже Фрэнк не скрывает ужаса: «Это самое заслуженное поражения из трех. Нам нужно говорить о результатах. Победы приходят лишь с качеством игры. С этой точки зрения поражение разочаровывает больше всего: нас обыграли в основах, «Брайтон» – хорошая команда, поэтому мы должны отдать им должное. Они могут так играть практически против любого соперника.

Я разочарован всеми аспектами. Выиграла та команда, которая была лучше, она могла выиграть с более крупным счетом. «Брайтон» играл как команда. Мы недостаточно хороши во всех компонентах футбола : в борьбе и передвижении. Это не вопрос отношения к делу как такового. Нас ждет важная игра с «Реалом» во вторник, не надо слишком расстраиваться, стоит разобраться, почему все произошло именно так. В футболе все может быстро поменяться».

Лэмпард не просто так хвалит «Брайтон»: на «Стэмфорд Бридж» гости нанесли аж 26 ударов по воротам Кепы – впервые за все время сбора статистики так много, то есть с сезона-2003/04 никто так не доминировал над «Челси» в АПЛ.

Журналист Мануэль Санчес пишет, что после игры владелец Тодд Боули пробыл в раздевалке около часа и долго говорил с игроками . Лэмпард не возражал:

«Меня это устраивает. Кажется, нашего прежнего владельца [Романа Абрамовича] критиковали за то, что он не посещал матчи, не был рядом, хотя это не всегда соответствовало действительности. Помню, как игрок я радовался тому, что владелец впервые зашел в раздевалку. Я не думаю, что это плохо. Я сам высказался, но и владелец хотел зайти, поддержать, поговорить с футболистами, он может так делать. Это не проблема. Это показывает его страсть, а это первое, что мне нравится»

Вместе с Боули раздевалку посетил и другой совладелец клуба Бехдад Эгбали – уже во время матча на них сыпались проклятия фанатов.

У «Челси» больше поражений, чем побед. Ситуация отпугивает потенциальных тренеров

Насколько все плохо:

• У «Челси» серия без побед из шести матчей. Последний раз лондонцы выигрывали 11 марта (3:1 с «Лестером»). С тех пор две ничьих и четыре поражения, в том числе три подряд при Лэмпарде.

• «Челси» забил 30 мячей в 31 матче АПЛ. Клуб только 15-й в лиге: меньше у аутсайдеров «Вест Хэма» (29), «Вулверхэмптона» (26), «Эвертона» (24), «Ноттингем Форест» (24) и «Саутгемптона» (24). Пропустили при этом лондонцы уже 33 мяча.

• У «Челси» в сезоне-2022/23 больше поражений, чем побед: выиграли 15 раз, сыграли 10 ничьих и проиграли 17 матчей. Всего в сезоне у команды 42 мяча во всех турнирах при 46 пропущенных.

Неудачи пугают даже потенциальных кандидатов-тренеров . Например, As сообщает, что Луис Энрике очень разочарован в том числе назначением Лэмпарда, потому что хотел руководить «Челси» в матчах с «Реалом». Энрике – главный кандидат на пост: в клубе верят, что Луис не только поставит красивый футбол, но и поможет заполучить хавбека «Барсы» Гави.

Юный испанец может заменить Мэйсона Маунта. Похоже, англичанин уйдет летом: ESPN пишет, что если Маунт не примет предложенный контракт, явно будет продан. Потенциальные кандидаты – потерявший шансы на трансфер Беллингема «Ливерпуль» и «Бавария» Томаса Тухеля.

Что дальше в календаре? Напряженно

«Челси» при Лэмпарде предстоит адский график: еще играть с «МЮ», «Арсеналом», «Ман Сити» и «Ньюкаслом». Между встречами со всей топ-4 вместятся крепкие «Брентфорд», «Борнмут» и «Ноттингем Форест».

Про еврокубки «Челси» уже забыл. Хорошо хоть, что отрыв от зоны вылета тоже серьезный – 12 очков.

Лига чемпионов – последний шанс скрасить сезон. Но на «Сантьяго Бернабеу» проиграли 0:2, дома предстоит атаковать и забивать ради шансов хотя бы на интригу.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Davidson, Eddie Keogh