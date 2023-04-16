Скандал в Ла Лиге: Рюдигера оскорбили и закидали с трибун, когда он дарил футболку маленькому фанату

«Если ты смелый, спустись и скажи мне в лицо».

«Реал» неоптимальным составом дожал на выезде «Кадис» (2:0), забив на 72-й и 76-й минутах. После матча разочарованные фанаты хозяев спровоцировали скандал.

Все случилось, когда Антонио Рюдигер отдавал маленькому болельщику «Реала» футболку. В этот момент на него с трибун полетели не только оскорбления, но и разные предметы. Журналист The Athletic Гильермо Рай написал в твиттере (видео инцидента здесь), что защитника назвали «сукиным сыном». Некоторые источники утверждают, что перед этим раздавалось «черный ублюдок».

«Если ты смелый, спустись сюда, скажи это мне в лицо», – призывал Рюдигер фаната.

Когда Антонио уже уходил, к нему зачем-то подбежал полузащитник «Кадиса» Рубен Алькарас – завязалась потасовка.

Ни одна из сторон пока не комментировала случившееся.

«Кем ты себя возомнил? Пеле?» В первом круге матч «Реала» и «Кадиса» тоже прошел скандально

В ноябре «Реал» обыграл «Кадис» 2:1, но после матча шумиха поднялась не из-за игры, а вокруг Винисиуса. В одном из эпизодов защитник «Кадиса» Фали Хименес заехал Родриго рукой по голове и спровоцировал конфликт, в который тут же включился бразилец. После игры всплыли детали.

Хименес утверждал, что неумышленно сфолил на Родриго и извинился, но все испортил Винисиус: «Я пошел против Родриго в отбор, но не собирался вредить ему. Локоть я не выставлял. Если пересматриваешь этот эпизод в замедленном повторе, то он кажется серьезнее, чем был на самом деле. Я быстро извинился. А Винисиус сказал нам, что «Кадис» – клуб из второго дивизиона».

«Кем ты себя возомнил? Пеле?» – реплика в адрес Винисиуса в перерыве матча. Как пишет El Partidazo de COPE, с таким вопросом к нему подошли Хименес и еще два игрока «Кадиса» – Феде Сан-Эметерио и Иван Алехо. Родриго же обвинил Хименеса в умышленном ударе локтем.

Карло Анчелотти высказался после матча с емкой воспитательной фразой для Винисиуса: «Ты выходишь на поле играть в футбол, а не провоцировать».

Два года назад «Валенсия» ушла с поля, обвинив игрока «Кадиса» в расизме. Доказательств так и не нашли

В Кадисе уже гремел расистский скандал. В апреле 2021-го защитник «Валенсии» Муктар Диакаби заявил, что его оскорбил игрок «Кадиса» Хуан Кала, назвав «черным дерьмом». Эта же запись была в протоколе судьи, опубликованном через пару дней – и там же утверждалось, что этого не слышал никто, кроме француза.

Из-за этого матч приостанавливали, но «Валенсия» (по просьбе Диакаби и под угрозой снятия трех очков) вернулась на поле, но проиграла. А уже после матча выяснились подробности. «Валенсия» требовала наказания для Калы, а игрок «Кадиса» заявлял, что не говорил ничего расистского.

«Я не знаю, выдумал ли Диакаби эти оскорбления или неправильно услышал. Медиа превратили эту историю в цирк, – возмущался испанец. – Матчи сейчас проходят без зрителей. На поле 20-25 камер, микрофоны, футболисты, судьи – и никто ничего не услышал».

За дело взялась Ла Лига, которая привлекла специалистов по чтению по губам. Выяснилось, что оскорбления и правда были, но не расистские. Кала произнес «дерьмо, оставь меня в покое, извини, не злись». Доказательств расизма в том случае так и не нашли.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/900/Cordon Press