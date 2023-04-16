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Скандал в Ла Лиге: Рюдигера оскорбили и закидали с трибун, когда он дарил футболку маленькому фанату

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«Если ты смелый, спустись и скажи мне в лицо».

«Реал» неоптимальным составом дожал на выезде «Кадис» (2:0), забив на 72-й и 76-й минутах. После матча разочарованные фанаты хозяев спровоцировали скандал.

Все случилось, когда Антонио Рюдигер отдавал маленькому болельщику «Реала» футболку. В этот момент на него с трибун полетели не только оскорбления, но и разные предметы. Журналист The Athletic Гильермо Рай написал в твиттере (видео инцидента здесь), что защитника назвали «сукиным сыном». Некоторые источники утверждают, что перед этим раздавалось «черный ублюдок».

«Если ты смелый, спустись сюда, скажи это мне в лицо», – призывал Рюдигер фаната.

Когда Антонио уже уходил, к нему зачем-то подбежал полузащитник «Кадиса» Рубен Алькарас – завязалась потасовка.

Ни одна из сторон пока не комментировала случившееся.

«Кем ты себя возомнил? Пеле?» В первом круге матч «Реала» и «Кадиса» тоже прошел скандально

В ноябре «Реал» обыграл «Кадис» 2:1, но после матча шумиха поднялась не из-за игры, а вокруг Винисиуса. В одном из эпизодов защитник «Кадиса» Фали Хименес заехал Родриго рукой по голове и спровоцировал конфликт, в который тут же включился бразилец. После игры всплыли детали. 

Хименес утверждал, что неумышленно сфолил на Родриго и извинился, но все испортил Винисиус: «Я пошел против Родриго в отбор, но не собирался вредить ему. Локоть я не выставлял. Если пересматриваешь этот эпизод в замедленном повторе, то он кажется серьезнее, чем был на самом деле. Я быстро извинился. А Винисиус сказал нам, что «Кадис» – клуб из второго дивизиона».

«Кем ты себя возомнил? Пеле?» – реплика в адрес Винисиуса в перерыве матча. Как пишет El Partidazo de COPE, с таким вопросом к нему подошли Хименес и еще два игрока «Кадиса» – Феде Сан-Эметерио и Иван Алехо. Родриго же обвинил Хименеса в умышленном ударе локтем.

Карло Анчелотти высказался после матча с емкой воспитательной фразой для Винисиуса: «Ты выходишь на поле играть в футбол, а не провоцировать».

Два года назад «Валенсия» ушла с поля, обвинив игрока «Кадиса» в расизме. Доказательств так и не нашли

В Кадисе уже гремел расистский скандал. В апреле 2021-го защитник «Валенсии» Муктар Диакаби заявил, что его оскорбил игрок «Кадиса» Хуан Кала, назвав «черным дерьмом». Эта же запись была в протоколе судьи, опубликованном через пару дней – и там же утверждалось, что этого не слышал никто, кроме француза.

Из-за этого матч приостанавливали, но «Валенсия» (по просьбе Диакаби и под угрозой снятия трех очков) вернулась на поле, но проиграла. А уже после матча выяснились подробности. «Валенсия» требовала наказания для Калы, а игрок «Кадиса» заявлял, что не говорил ничего расистского.

«Я не знаю, выдумал ли Диакаби эти оскорбления или неправильно услышал. Медиа превратили эту историю в цирк, – возмущался испанец. – Матчи сейчас проходят без зрителей. На поле 20-25 камер, микрофоны, футболисты, судьи – и никто ничего не услышал».

За дело взялась Ла Лига, которая привлекла специалистов по чтению по губам. Выяснилось, что оскорбления и правда были, но не расистские. Кала произнес «дерьмо, оставь меня в покое, извини, не злись». Доказательств расизма в том случае так и не нашли.

«Нельзя столько времени быть расистом и не говорить про это». Все заступаются за Гальтье

Фото: globallookpress.com/IMAGO/900/Cordon Press

44 комментария

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ZA.RMA
Ответ Akmor
Потому что Рюдигер явно что -то сказал болелам Кадиса. Может, в ответ на оскорбления. Может, первый начал. Правильный вопрос: зачем Рюдигер пошел к трибунам болел Кадиса (судя по фото.и видео) отдавать футболку единственному болельщику Реала? Это называется "провокация с риском возникновения беспорядков на общественном мероприятии".
Это называется попытка поддержать единственно болельщика; а то что вы пишите про провокацию - так это ваши домысли, которые не имеют конкретного основания)
+156
-10
+146
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Фёдор Кузнецов
Наверное это провокация от Винисиуса была
+127
-7
+120
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ZA.RMA
Невозможно контролировать фанатов и их гнев, но что хотел Алькарас?
+62
-2
+60
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Костя Киреев
Ждем рассказов о том, что это все Винисиус виноват.
+35
-8
+27
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Hans Castorp
Ответ Vlad
В последнее время участились оскорбления в адрес чернокожих игроков в ЛЛ. Например такое не происходит в Лиге 1, т.к. большинство игроков выходцы из африканских стран бывших колоний Франции. Помню в 2010 году играли сборная Франция и сборная Алжира. Так если бы не форма, то можно было подумать, что светлолицые игроки сборной Алжира - это французские футболисты, а все чернокожие из сборной Франции - это футболисты африканского Алжира
Алжир- это белая Африка если что , жители Алжира максимум смуглые , но точно не чернокожие
+26
-1
+25
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Raul14
Там просто сидел Винисиус и спровоцировал))
+26
-4
+22
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Lagojunior
Если ты смелый, Ловкий, умелый — В джунгли тебя зовут!
+21
-1
+20
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Tyrone Woodley
Ответ Akmor
Потому что Рюдигер явно что -то сказал болелам Кадиса. Может, в ответ на оскорбления. Может, первый начал. Правильный вопрос: зачем Рюдигер пошел к трибунам болел Кадиса (судя по фото.и видео) отдавать футболку единственному болельщику Реала? Это называется "провокация с риском возникновения беспорядков на общественном мероприятии".
По такой логике, гостевая команда не должна забивать голы, праздновать их, не подавать угловые и бросать ауты - явная же провокация))
+10
-2
+8
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fudoshika
Ответ ZA.RMA
Невозможно контролировать фанатов и их гнев, но что хотел Алькарас?
Он видимо тоже хотел футболку Рюдигера, завидует мальчику
+6
0
+6
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Amalfitano
Где все эти светлые люди которые постоянно пишут про "Только в России ..."? Уже можно писать про "Только в Испании ..." или это другое?
+14
-8
+6
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Фёдор Кузнецов
Когда был конфликт с Винисиусом было несколько новостей через 8-9 часов после матча, сейчас прошло уже почти 15 часов, а это единственная новость
+6
-1
+5
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Julia Balinova
Ответ GeorgeCostensa
Хуан КАЛа кого-то назвал "дерьмом". Эпично, конечно.
Вы же понимаете, что на его языке (как и на любом другом кроме русского) это не является каламбуром? Если бы его звали Хуан Щитла, ещё можно было бы пошутить за триста, но здесь-то что эпичного, если никакого каламбура там нет?
+7
-3
+4
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Asad Nizamov
Ответ Men77
да да, и издевался над японцем тоже по доброму на ЧМ, типа "маленький коротконогий япошка, попробуй догони"😁
Эмм, ты 100% не видел и 5 игр Рюдегера факт, ты явно родился не позже 2005 года. Так уж и быть разъясню малому, это стиль бега для него норма, когда нужно на прямой быстро кого то оббежать то он так бежит, а остальное это твоя фантазия
+4
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mekafff
Ответ m1t9
на выезде такое может случится. сам факт игрока соперников в упоре у трибуны местных уже горячо. обычно в таких случаях посылают менеджера на трибуну, с просьбой родителей спуститься с малым в подтрибунку и там ему вручают подарок. а просто подойти с поля к трибуне - практика скорее домашних матчей а не выездных
Какое-то животное поведение, если честно.

Ты пришел на игру, футболисты стараются, развлекают тебя, а ты как последнее быдло ведешь себя.
+4
0
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shooher
Ответ Vlad
В последнее время участились оскорбления в адрес чернокожих игроков в ЛЛ. Например такое не происходит в Лиге 1, т.к. большинство игроков выходцы из африканских стран бывших колоний Франции. Помню в 2010 году играли сборная Франция и сборная Алжира. Так если бы не форма, то можно было подумать, что светлолицые игроки сборной Алжира - это французские футболисты, а все чернокожие из сборной Франции - это футболисты африканского Алжира
В северной Африке чернокожих практически нет, там же в основном арабы, они смуглые. Бывал и в Тунисе, и в Алжире, и в Марокко. Там негров очень мало. Как и на севере Египта.
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Алексей Матыгин
Рюдигер мужик
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Badfucker
К слову, в протоколах не пишут сами оскорбления. Пишут сам факт и его тематическую особенность (нецензурную брань, расизм, ксенофобию и т.п.). Или это такое модное нововведение в ЛаЛиге интересное лишь журналистам или просто выдумка?
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Omar Omaroff
Ответ filippa
вот удивительно. почему большинство скандадов происходит с действующими играками реала. то вини все чмырят. то рюдигера. может карма? или совпадение?
Остальные игроки из второсортных клубов так себе игроки и неинтересны журналистам.А так такого дерьма полно везде,почитай хотя бы комментарии представителей народа которых Гитлер считал низшей расой.
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Мурад Гамзаев
All lives matter
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hannibal ante portas
Судя по фото Вини этому парню палец в нос засунул
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Сикарио
Кадис и есть клуб 2-го дивизиона - отсталая деревня.
+5
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Adeen
Ответ Denis242424
Комментарий удален пользователем
Англию забыл. Очень стремительно темнеют.
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m1t9
на выезде такое может случится. сам факт игрока соперников в упоре у трибуны местных уже горячо. обычно в таких случаях посылают менеджера на трибуну, с просьбой родителей спуститься с малым в подтрибунку и там ему вручают подарок. а просто подойти с поля к трибуне - практика скорее домашних матчей а не выездных
+1
0
+1
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Vlad
В последнее время участились оскорбления в адрес чернокожих игроков в ЛЛ. Например такое не происходит в Лиге 1, т.к. большинство игроков выходцы из африканских стран бывших колоний Франции. Помню в 2010 году играли сборная Франция и сборная Алжира. Так если бы не форма, то можно было подумать, что светлолицые игроки сборной Алжира - это французские футболисты, а все чернокожие из сборной Франции - это футболисты африканского Алжира
+9
-8
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Борис Мещеринов
Ответ Hans Castorp
Алжир- это белая Африка если что , жители Алжира максимум смуглые , но точно не чернокожие
ты абсолютно прав! Мой дед военный , он в 1972 - 1974 годах служил в Алжир е , там подавляющее большинство - арабы , они смуглые , но не негры. И , кстати , с нашими очень дружили!
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