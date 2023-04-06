7 комментариев

Абсолютное счастье.

Сенсация в Кубке Франции: «Нант» переиграл дома «Лион» (1:0) благодаря голу Людовика Бласа во втором тайме и вышел в финал турнира.

С окончанием игры главной трибуной стадиона за считанные десятки секунд стало футбольное поле. Фанаты полностью его заполонили.

Заняли практически весь газон.

Особенную любовь получил центральный защитник Николя Паллуа – его взяли в круг, все мечтали прикоснуться к лысине. Видимо, чтобы притянуть удачу на финал.

Красота!

А во время кричалок кто-то достал картонный Кубок Франции, на котором написаны годы завоевания трофея «Нантом» (1979, 1999, 2000, 2022).

Да, скромный «Нант» второй год подряд играет в финале Кубка Франции!

В мае 2022-го «Нант» обыграл в финале «Ниццу» (1:0), которую тогда тренировал Кристоф Гальтье. «Нантом», как и сейчас, руководил Антуан Комбуаре.

За всю историю команда выходила в 9 финалов Кубка Франции, четыре из которых выиграла: в сезонах-1978/79, 1998/99, 1999/00 и 2021/22. Все пять проигранных финалов случились в прошлом веке: в 1966-м, 1970-м, 1973-м, 1983-м и 1993-м.

И во второй раз в истории «Нант» дошел до финала в двух сезонах подряд, первый был в конце 1990-х. И тогда дважды побеждал!

В сезоне-2021/22, кстати, фанаты тоже выбегали на поле после финального свистка в полуфинале: тогда «Нант» прошел дома «Монако» (2:2, 4:2 в серии пенальти). Насладитесь тем моментом:

Соперник определится в четверг. Пара: «Аннеси» – «Тулуза». «Аннеси» – команда второго дивизиона, которая идет лишь в двух очках от зоны вылета. «Тулуза» проводит первый сезон в Лиге 1 после подъема из Лиги 2.

Будет очень увлекательно.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/JB Autissier; East News/LOIC VENANCE / AFP, Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA