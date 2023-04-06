7 комментариев

Ад в Нидерландах: фанат «Фейеноорда» разбил голову Классену из «Аякса». Это всегда очень жестокое дерби
«Аякс» вышел в финал Кубка Нидерландов, в полуфинале обыграв «Фейеноорд» (2:1).
Победа со скандалом: фанат «Фейеноорда» разбил Классену голову зажигалкой
На 51-й минуте полузащитник «Аякса» Дэви Классен воспользовался отскоком мяча в штрафной соперника и затолкал его в ближний угол ворот Тимона Велленройтера.
Спустя некоторое время фанаты ответили: на 62-й минуте с трибун в голову Классену прилетела зажигалка. К сожалению, попадание очень точное.
Из-за случившегося игру остановили практически на полчаса. Однако переносить игру не планировали: «Аякс» хотел доиграть.
Руководители клубов и Федерация футбола Нидерландов до последнего решали, как поступать в такой ситуации. Такого не ожидал никто.
Помощник тренера «Фейеноорда» воспользовался паузой и попытался вправить мозги болельщикам: «Фанаты с этой трибуны, подумайте мозгом, черт возьми! Сделайте так, чтобы на поле больше ничего не прилетело».
И хотя команды вернулись, сам Классен продержался на поле лишь несколько минут: на 64-й присел на газон и схватился за голову, а уже через две минуты вместо него вышел Брайан Бробби.
До конца игры счет не изменился: победа «Аякса» 2:1.
Впрочем, матч стал огненным еще до этого. Фанаты «Фейеноорда» массово зажигали файеры перед матчем.
Еще до истечения первой минуты матча футболисты ушли в подтрибунку из-за дыма на поле.
После игры Дэви Классен рассказал об эпизоде с брошенной зажигалкой: «Эти игры всегда безумны, но такого мы не ожидали. Я не хотел уходить с поля, потому что тогда ты признаешь, что они победили, а тебе не хочется, чтобы они победили.
Когда я вернулся на поле, я почувствовал, как у меня раскалывается голова».
«Аякс» выбил «Фейеноорд» из Кубка Нидерландов, но в чемпионате все в пользу «Фейе»
«Аякс» в финале встретится с «ПСВ» Руда ван Нистелроя.
В Кубке Нидерландов у «Аякса» все замечательно, но в чемпионате дела идут хуже: второе место и 8 очков отставания как раз от «Фейеноорда». Очные встречи тоже за командой из Роттердама: гостевая победа на «Йохан Кройфф Арене» (3:2) и ничья дома (1:1).
В последний раз «Фейеноорд» становился чемпионом в сезоне-2016/17, в XXI веке это единственное золото: до этого команда забирала чемпионство в Эредивизи-1998/99.
«Аякс» против «Фейеноорда» – чересчур жестокое дерби. Были и и атаки на игроков, и убийство фаната
Фанаты «Аякса» и «Фейеноорда» конфликтуют с 1970-х. Самое известное столкновение – «Битва при Бевервейке», в результате которой в 1997 году фанаты «Фейеноорда» убили болельщика «Аякса» Карло Пикорни. Из-за «Битвы при Бевервейке» оба матча между «Аяксом» и «Фейеноордом» в сезоне-1997/98 состоялись без гостевых болельщиков.
Случались и нападения фанатов на футболистов команд: в 2004-м бывший игрок «Фейеноорда» Хорхе Акунья подвергся атаке во время матча резервных команд, а Робина ван Перси спас тренер «Аякса» Джон ван’т Шип и бывший игрок «Аякса» Даниэль де Риддер.
В феврале 2009 года снова дошло до того, что клубы договорились с Федерацией футбола Нидерландов о недопуске гостевых фанатов на матч в течение следующих пяти лет, но бесполезно. Во время финала Кубка Нидерландов-2013/14 против «Зволле» фанаты «Аякса» закидали штрафную своего вратаря файерами после первого гола команды и игру прервали на 30 минут. Логичный вопрос: какое отношение «Зволле» имеет к дерби? Никакого, просто финал проходил на «Де Кейп», это домашний стадион «Фейеноорда». Вот фанаты «Аякса» его и испортили. Тогда клуб запретил фанатам выезжать на выезд против «Фейеноорда» до сезона-2016/17.
Порой фанаты действовали жестче. В 2015-м кто-то поджег одно из административных зданий «Аякса», главными подозреваемыми были фанаты «Фейеноорда». Случалось и наоборот: зимой 2016-го вратарь «Аякса» Кеннет Вермеер перешел в «Фейеноорд», и в февральском матче фанаты «Аякса» сожгли на трибунах чучело Вермеера. Клуб отреагировал: закрыл на следующем дерби сектор фанатской группировки, которая сделала это.
Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de; кадры трансляции ESPN; Gettyimages.ru/Tim De Waele; East News/ANP MAURICE VAN STEEN /ANP/Sipa USA
"Есть кое-что в отношениях фанатов Аякса и Фейенорда, что нужно понять. Они ненавидят друг друга. Эта ненависть еще более усиливается тем обстоятельством, что из истории большинства клубов в Голандии, более нет никого заслуживающего ненависти.
Это вражда городов, районов. Взять, к примеру, Аякс: гордость Амстердама, города – посла мировой культуры, города с богатыми прилавками магазинов, места юношеского интузиазма. Вряд ли найдется больший контраст с Фейенордом из непревлекательного Роттердама – города людей с твердым характером, дома для доков, маслорафинирующих заводов и безжалостного тяжелого физического труда.
Таким образом существует сильное соперничество между городами. Но многие из хулиганов Фейенорда и Аякса – люди из маленьких провинциальных городков, которые как спутники находятся вокруг Амстердама и Роттердама. Альфен, Боскооп, Гоуда, Войерден, Лейдон – это дома голландских футбольных бойцов. Такой вид сплоченности друзей легче отыскать среди болельщиков из маленьких городов и не так легко в больших городах, - говорит 24-летний Ян – член фейеноордской банды. И не забывайте Бодегравен. Знайте, это очень криминальный маленький город."