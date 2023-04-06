7 комментариев

«Аякс» вышел в финал Кубка Нидерландов, в полуфинале обыграв «Фейеноорд» (2:1).

Победа со скандалом: фанат «Фейеноорда» разбил Классену голову зажигалкой

На 51-й минуте полузащитник «Аякса» Дэви Классен воспользовался отскоком мяча в штрафной соперника и затолкал его в ближний угол ворот Тимона Велленройтера.

Спустя некоторое время фанаты ответили: на 62-й минуте с трибун в голову Классену прилетела зажигалка. К сожалению, попадание очень точное.

Из-за случившегося игру остановили практически на полчаса. Однако переносить игру не планировали: «Аякс» хотел доиграть.

Руководители клубов и Федерация футбола Нидерландов до последнего решали, как поступать в такой ситуации. Такого не ожидал никто.

Помощник тренера «Фейеноорда» воспользовался паузой и попытался вправить мозги болельщикам: «Фанаты с этой трибуны, подумайте мозгом, черт возьми! Сделайте так, чтобы на поле больше ничего не прилетело».

И хотя команды вернулись, сам Классен продержался на поле лишь несколько минут: на 64-й присел на газон и схватился за голову, а уже через две минуты вместо него вышел Брайан Бробби.

До конца игры счет не изменился: победа «Аякса» 2:1.

Впрочем, матч стал огненным еще до этого. Фанаты «Фейеноорда» массово зажигали файеры перед матчем.

Еще до истечения первой минуты матча футболисты ушли в подтрибунку из-за дыма на поле.

После игры Дэви Классен рассказал об эпизоде с брошенной зажигалкой: «Эти игры всегда безумны, но такого мы не ожидали. Я не хотел уходить с поля, потому что тогда ты признаешь, что они победили, а тебе не хочется, чтобы они победили.

Когда я вернулся на поле, я почувствовал, как у меня раскалывается голова».

«Аякс» выбил «Фейеноорд» из Кубка Нидерландов, но в чемпионате все в пользу «Фейе»

«Аякс» в финале встретится с «ПСВ» Руда ван Нистелроя.

В Кубке Нидерландов у «Аякса» все замечательно, но в чемпионате дела идут хуже: второе место и 8 очков отставания как раз от «Фейеноорда». Очные встречи тоже за командой из Роттердама: гостевая победа на «Йохан Кройфф Арене» (3:2) и ничья дома (1:1).

В последний раз «Фейеноорд» становился чемпионом в сезоне-2016/17, в XXI веке это единственное золото: до этого команда забирала чемпионство в Эредивизи-1998/99.

«Аякс» против «Фейеноорда» – чересчур жестокое дерби. Были и и атаки на игроков, и убийство фаната

Фанаты «Аякса» и «Фейеноорда» конфликтуют с 1970-х. Самое известное столкновение – «Битва при Бевервейке» , в результате которой в 1997 году фанаты «Фейеноорда» убили болельщика «Аякса» Карло Пикорни. Из-за «Битвы при Бевервейке» оба матча между «Аяксом» и «Фейеноордом» в сезоне-1997/98 состоялись без гостевых болельщиков.

Случались и нападения фанатов на футболистов команд: в 2004-м бывший игрок «Фейеноорда» Хорхе Акунья подвергся атаке во время матча резервных команд, а Робина ван Перси спас тренер «Аякса» Джон ван’т Шип и бывший игрок «Аякса» Даниэль де Риддер.

В феврале 2009 года снова дошло до того, что клубы договорились с Федерацией футбола Нидерландов о недопуске гостевых фанатов на матч в течение следующих пяти лет, но бесполезно. Во время финала Кубка Нидерландов-2013/14 против «Зволле» фанаты «Аякса» закидали штрафную своего вратаря файерами после первого гола команды и игру прервали на 30 минут. Логичный вопрос: какое отношение «Зволле» имеет к дерби? Никакого, просто финал проходил на «Де Кейп», это домашний стадион «Фейеноорда». Вот фанаты «Аякса» его и испортили. Тогда клуб запретил фанатам выезжать на выезд против «Фейеноорда» до сезона-2016/17.

Порой фанаты действовали жестче. В 2015-м кто-то поджег одно из административных зданий «Аякса», главными подозреваемыми были фанаты «Фейеноорда». Случалось и наоборот: зимой 2016-го вратарь «Аякса» Кеннет Вермеер перешел в «Фейеноорд», и в февральском матче фанаты «Аякса» сожгли на трибунах чучело Вермеера. Клуб отреагировал: закрыл на следующем дерби сектор фанатской группировки, которая сделала это.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de; кадры трансляции ESPN; Gettyimages.ru/Tim De Waele; East News/ANP MAURICE VAN STEEN /ANP/Sipa USA