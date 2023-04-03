11 комментариев

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Моуринью защитил Станковича от фанатов «Ромы»: те называли его «цыганом», но успокоились после жеста Жозе

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«Рома» разгромила «Сампдорию» (3:0), забив все три мяча в большинстве. После удаления Джейсона Мурильо не только начался разгром генуэзцев, но и случился памятный эпизод, о котором стало известно после матча.

Центральной фигурой выступил главный тренер «Сампдории» Деян Станкович.

Станкович возмутился красной карточке и нарвался на оскорбления фанатов «Ромы»

«Сампдория» осталась вдесятером, а Станкович злился на арбитра и что-то долго доказывал. Вот этот момент:

Много-много эмоций.

Потом эмоции стихли, и Станкович подозвал игрока на замену. И снова эмоционально обратился к резервному арбитру.

А уже в следующий момент камера выхватила реакцию тренера на скандирования с трибун. Фанаты кричали: «Станкович – чертов цыган!»

Тот саркастично покивал трибуне, приложив руку к груди.

Жозе Моуринью поднялся с места и призвал фанатов успокоиться.

Стоял так некоторое время.

Судя по всему, Жозе добился своего.

Для Станковича же этот тайм сложился непросто: «Сампдория» буквально тут же пропустила от Вейналдума, а в конце добавили Дибала с пенальти и Эль-Шаарави – 0:3.

Станкович после матча говорил о гордости, Моуринью – об оскорблении друзей

Станкович 6 лет играл за «Лацио» и выиграл чемпионат Италии, так что точно не входит в число любимцев фанатов «Ромы». После игры он отреагировал: «Неужели эти скандирования так вас интересуют? Горжусь быть цыганом, даже Жозе это знает. Благодарен ему, что он успокоил фанатов. Но меня никто не может обидеть этим высказыванием».

Еще 10 лет Станкович выступал за «Интер», в том числе под руководством Моуринью, с которым они до сих пор в отличных отношениях. Жозе сказал: «Я сделал это для прекрасного человека и отличного друга. У него есть семья, есть дети, и это некрасиво. У нас замечательные болельщики, но моих друзей все это касаться не должно».

Жозе добавил: «Он не обязан меня благодарить. Я поступил так, как и должен был. Деки – мой друг, и он неприкасаем».

Друзья уже встречались как тренеры прошлой осенью: Станкович возглавил «Сампдорию» в октябре и в первом домашнем матче принимал как раз «Рому» Моуринью. Гости победили (1:0), а перед игрой Станкович и Моуринью тепло поприветствовали друг друга с поцелуями.

Они активно общались и раньше. «Многие тренеры участвовали в моем развитии, как с футбольной, так и с человеческой точки зрения. Моуринью сыграл в этом важную роль, – рассказывал Станкович в интервью SportKlub, когда возглавил «Црвену Звезду». – Он поздравил меня [с назначением], хотя и очень удивился. Конечно, когда он оправился от удивления, мы уже профессионально пообщались».

Перед матчем он откровенничал в интервью Corriere dello Sport: «Я очень уважаю Моуриньо. Он пришел в «Интер», но и тогда Жозе сумел улучшить меня на те 20-30%, о которых я и не подозревал. Мы больше никогда не теряли друг друга из виду. Я и сейчас спрашиваю у него совета, мы обмениваемся мнениями. Это человек и тренер необыкновенного ума и способностей».

«Цыгане» – это еще и прозвище «Црвены Звезды»

А с этой командой у Станковича связана и игровая, и тренерская карьера. Там он начинал как футболист, выиграв чемпионат Югославии и три Кубка, а спустя 20 лет возглавил клуб и добавил три чемпионства и два Кубка Сербии.

У прозвища «цыгане» есть несколько версий:

• За «Црвену Звезду» всегда болело много людей, в том числе и цыган.

• Хорваты так часто обзывали сербов еще во времена Югославии, и прозвище приклеилось.

• Слово «Делие» (знаменитая фанатская группировка «Црвены Звезды») имеет турецкие корни.

• Фанаты «Партизана» высмеивали полосатую форму «Црвены Звезды», считая ее безвкусицей.

• Есть и притянутая за уши версия, но о ней иногда тоже вспоминают: в 1960-х перед одним из матчей «Партизана» и «Црвены Звезды» была объявлена минута молчания в память об игроке «Партизана». Фанаты «Звезды» продолжали шуметь. А веселье на похоронах – особенность у цыган. Хотя в этом случае под такое прозвище можно подвести далеко не одну «Звезду».

Так что скандирование фанатов «Ромы» даже подошло Станковичу, если брать только лишь футбольную его часть. Как и ответ тренера о том, что он горд быть «цыганом». Но смысл, конечно, был не в «Црвене Звезде». Кому как не фанатам «Ромы» об этом знать – они много раз это слышали от других, когда за их клуб играл Эдин Джеко.

0:4 – «Наполи» влетел «Милану». Худшее домашнее поражение в XXI веке

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»; globallookpress.com/Predrag Milosavljevic/XinHua

11 комментариев

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Санитар-волк
Достойно ведут себя оба, и Жозе, вступаясь, и Деян, не играя в обижанки.
+2
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Lifar Skladchikov
Ответ •milord•
Думаю, когда Жозе уйдёт, все фанаты футбола почувствуют, что часть этой игры ушла вместе с ним
Надеюсь уйдет зацепив трофей с какой-нибудь сборной. Благо их сейчас 3 штуки в Европе.
+1
0
+1
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Bayern2004
Ответ Алмаз Хазиев
как будет по итальянский "цыган"?
Zingaro.
0
0
0
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Mihail1987
Ответ Fox_Mulder_12
Тот гол Шальке Нойеру…
Абсолютная фантастика
0
0
0
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9_volk
Ответ Алмаз Хазиев
как будет по итальянский "цыган"?
zingaro - дзИнгаро
+1
0
+1
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batterbin
Ответ Алмаз Хазиев
как будет по итальянский "цыган"?
Итальянский цыган, скорее всего, переведется, как Italiano gitano
0
0
0
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StarsAndArrows
Ответ Алмаз Хазиев
как будет по итальянский "цыган"?
Ciganni bilat.
+17
0
+17
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Fox_Mulder_12
Тот гол Шальке Нойеру…
+10
0
+10
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Всё знаю
ромамерда
0
-1
-1
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Алмаз Хазиев
как будет по итальянский "цыган"?
0
0
0
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•milord•
Думаю, когда Жозе уйдёт, все фанаты футбола почувствуют, что часть этой игры ушла вместе с ним
+37
-4
+33
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