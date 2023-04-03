Без Каземиро грустно.

«Ман Юнайтед» грустно проиграл «Ньюкаслу» – 0:2 спустили команду Тен Хага на 4-е место.

Ярче всего матч описывает статистика xG: 4,04 – 0,41 в пользу «сорок». Тотальное доминирование!

Если первый тайм «Юнайтед» продержались благодаря вдохновенным сэйвам Де Хеа, то во второй половине вратаря уже не хватило. «Ньюкасл» открыл счет на 65-й минуте: Бруно Гимараэс мягко навесил на дальнюю штангу, откуда Сен-Максимен головой скинул на Джо Уиллока, тот забивал уже в пустые.

«Ньюкасл» продолжил давить и под самый конец забил еще: Каллум Уилсон пробил точно в угол после хорошей подачи Триппьера со стандарта. Легкие 2:0!

«Мне неприятно об этом говорить, но соперник сегодня был лучше, особенно в плане решительности, страсти, желания. Он сильнее хотел выиграть и добился своего, – злился Тен Хаг. – Создавали моменты, но нужно идти вперед так же решительно. Мы были недостаточно хороши и оставляли для них слишком много возможностей. Надо быть голодными и отдавать на поле все силы.

Мы уже возвращались на победный путь после игры с «Ливерпулем», так что я не переживаю. Я верю в команду. Мы вернемся».

«МЮ» снова не выиграл в АПЛ. Без Каземиро грустно

Перед матчем Эрик тен Хаг четко проговорил – «Юнайтед» борется за все трофеи:

«Пока все хорошо, но сезон начинается сейчас. Мы находимся в правильном состоянии, мы получаем вознаграждение за все, ради чего работаем. Речь идет о титулах, месте в четверке. Когда этого нет, то получается, что все напрасно. Сейчас мы на верном пути. Мы развили команду и разработали манеру игры, так что есть хорошая база для выступления и добычи результата. Пора нам начинать».

Но получается не очень: клуб уже три матча подряд не побеждает в АПЛ – впервые за сезон. «МЮ» выдал в чемпионате трехматчевую серию без побед впервые с апреля 2022-го, а общий счет на этом отрезке – 0:9 – даже немного пугает.

Плюс «МЮ» не забил в трех матчах АПЛ подряд впервые аж с февраля 2020 года.

Возможная причина спада – отсутствие Каземиро. Бразилец дисквалифицирован: в игре 27-го тура с «Саутгемптоном» он получил красную карточку второй раз за сезон и вылетел на 4 матча. Пока отбыл только один.

А ведь «МЮ» без Каземиро проиграл 4 из 8 матчей чемпионата, зато с ним в составе лишь 3 из 19 – никто и не скрывает, что опорника не хватает. «Каземиро – большая потеря для «МЮ» в его нынешнем виде, – считает Пол Скоулз. – Видно, что он привнес в эту команду с точки зрения опыта и лидерства – и это очень много. Да, «Ньюкасл» играл очень хорошо, если бы вы выключились из этой игры, а они забили еще 4 или 5, никто бы не удивился».

Как там гонка за ЛЧ?

Если участники чемпионской гонки в АПЛ давно определились, то вот борьба за места в еврокубках максимально непредсказуемая:

Претендентов очень много.

• График «МЮ» плотнее, чем у конкурентов – все из-за ЛЕ, ведь там два матча с «Севильей», а потом возможен спарринг с «Ювентусом». А вот в чемпионате расписание кажется не самым сложным: из топов только кризисные «Челси» и «Тоттенхэм», плюс «Брайтон» в гостях.

• «Тоттенхэм» уволил Антонио Конте и буксует, но впереди важнейший отрезок сезона: лондонцам еще предстоят матчи с «Брайтоном», «МЮ», «Ньюкаслом» и «Ливерпулем», при этом с последним трио играть подряд – фактически три топ-матча за неделю.

• «Ньюкаслу» весьма повезло с календарем: из топ-клубов остались только «Тоттенхэм» и «Арсенал», хотя решающим будет ближайший отрезок с тремя играми в гостях подряд, ведь на выезде команда Хау чувствует себя на так раскрепощенно, как дома.

• Теневые претенденты на ЛЧ – «Брайтон» и «Ливерпуль», которые чуть отстают от явных кандидатов из-за меньшего количества сыгранных матчей. Если «Ливерпуль» спасет только чудо, то вот «Брайтон» вполне может осилить вызов. Хотя команде Де Дзерби еще играть и с «МЮ», и с «Сити», и с «Арсеналом».

Фото: REUTERS/Scott Heppell, Lee Smith