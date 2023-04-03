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«МЮ» влетел «Ньюкаслу» при кошмарном xG. У Тен Хага 0:9 за 3 последних матча и риск остаться без ЛЧ

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Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Джо Уиллок Джо Уиллок
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Каллум Уилсон Каллум Уилсон
Каземиро Каземиро
Футбол Футбол

Без Каземиро грустно.

«Ман Юнайтед» грустно проиграл «Ньюкаслу» – 0:2 спустили команду Тен Хага на 4-е место.

Ярче всего матч описывает статистика xG: 4,04 – 0,41 в пользу «сорок». Тотальное доминирование!

Если первый тайм «Юнайтед» продержались благодаря вдохновенным сэйвам Де Хеа, то во второй половине вратаря уже не хватило. «Ньюкасл» открыл счет на 65-й минуте: Бруно Гимараэс мягко навесил на дальнюю штангу, откуда Сен-Максимен головой скинул на Джо Уиллока, тот забивал уже в пустые.

«Ньюкасл» продолжил давить и под самый конец забил еще: Каллум Уилсон пробил точно в угол после хорошей подачи Триппьера со стандарта. Легкие 2:0!

«Мне неприятно об этом говорить, но соперник сегодня был лучше, особенно в плане решительности, страсти, желания. Он сильнее хотел выиграть и добился своего, – злился Тен Хаг. – Создавали моменты, но нужно идти вперед так же решительно. Мы были недостаточно хороши и оставляли для них слишком много возможностей. Надо быть голодными и отдавать на поле все силы.

Мы уже возвращались на победный путь после игры с «Ливерпулем», так что я не переживаю. Я верю в команду. Мы вернемся».

«МЮ» снова не выиграл в АПЛ. Без Каземиро грустно

Перед матчем Эрик тен Хаг четко проговорил – «Юнайтед» борется за все трофеи:

«Пока все хорошо, но сезон начинается сейчас. Мы находимся в правильном состоянии, мы получаем вознаграждение за все, ради чего работаем. Речь идет о титулах, месте в четверке. Когда этого нет, то получается, что все напрасно. Сейчас мы на верном пути. Мы развили команду и разработали манеру игры, так что есть хорошая база для выступления и добычи результата. Пора нам начинать».

Но получается не очень: клуб уже три матча подряд не побеждает в АПЛ – впервые за сезон. «МЮ» выдал в чемпионате трехматчевую серию без побед впервые с апреля 2022-го, а общий счет на этом отрезке – 0:9 – даже немного пугает.

Плюс «МЮ» не забил в трех матчах АПЛ подряд впервые аж с февраля 2020 года.

Возможная причина спада – отсутствие Каземиро. Бразилец дисквалифицирован: в игре 27-го тура с «Саутгемптоном» он получил красную карточку второй раз за сезон и вылетел на 4 матча. Пока отбыл только один.

А ведь «МЮ» без Каземиро проиграл 4 из 8 матчей чемпионата, зато с ним в составе лишь 3 из 19 – никто и не скрывает, что опорника не хватает. «Каземиро – большая потеря для «МЮ» в его нынешнем виде, – считает Пол Скоулз. – Видно, что он привнес в эту команду с точки зрения опыта и лидерства – и это очень много. Да, «Ньюкасл» играл очень хорошо, если бы вы выключились из этой игры, а они забили еще 4 или 5, никто бы не удивился».

Как там гонка за ЛЧ?

Если участники чемпионской гонки в АПЛ давно определились, то вот борьба за места в еврокубках максимально непредсказуемая:

Претендентов очень много.

• График «МЮ» плотнее, чем у конкурентов – все из-за ЛЕ, ведь там два матча с «Севильей», а потом возможен спарринг с «Ювентусом». А вот в чемпионате расписание кажется не самым сложным: из топов только кризисные «Челси» и «Тоттенхэм», плюс «Брайтон» в гостях.

• «Тоттенхэм» уволил Антонио Конте и буксует, но впереди важнейший отрезок сезона: лондонцам еще предстоят матчи с «Брайтоном», «МЮ», «Ньюкаслом» и «Ливерпулем», при этом с последним трио играть подряд – фактически три топ-матча за неделю.

• «Ньюкаслу» весьма повезло с календарем: из топ-клубов остались только «Тоттенхэм» и «Арсенал», хотя решающим будет ближайший отрезок с тремя играми в гостях подряд, ведь на выезде команда Хау чувствует себя на так раскрепощенно, как дома.

• Теневые претенденты на ЛЧ – «Брайтон» и «Ливерпуль», которые чуть отстают от явных кандидатов из-за меньшего количества сыгранных матчей. Если «Ливерпуль» спасет только чудо, то вот «Брайтон» вполне может осилить вызов. Хотя команде Де Дзерби еще играть и с «МЮ», и с «Сити», и с «Арсеналом».

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
2 апреля, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 65 Уиллок, 2:0 – 88 Уилсон.
НьюкаслПоуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Андерсон, 84), Мерфи (Гордон, 68), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 68), Исак (Уилсон, 80).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Варан (Линделеф, 83), Мартинес (Пельистри, 83), Шоу, Забитцер, Бруну Фернандеш, Мактомини (Фред, 82), Антони (Санчо, 62), Вегорст (Марсьяль, 62), Рэшфорд.

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Фото: REUTERS/Scott Heppell, Lee Smith

5 комментариев

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Borboter
ладно бы просто проиграли,но смотреть на этого деревянного Вегоста и привязанного к ленте Дехеа просто невозможно, ещё эти замены... игроки НК выдохнули, когда увидели что Антони меняют... ещё этот нытик обрезальщик Фернандеш... В общем если бы и выиграли, всё равно никакого удовольствия от просмотра такой игры. А ещё Варан молодец, напомнил о себе со своими розыгрышами в штрафной.
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PFC_ZENIT
Всё у МЮ впереди, тяжелейший календарь среди всех топ клубов даёт о себе знать. Да и не стоит забывать, что это первый год голландца во главе клуба. Место в 4 наверняка будет, пара неудачных матчей в марте не сломают команду
0
-1
-1
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Ман Сити
Даешь Ньюкасл и Брайтон в ЛЧ
+1
-1
0
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Иван Иванов
Всё-таки Роналду был прав! 😉
+2
0
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pizzatcarizza
Ньюкасл чемпик
+1
-1
0
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