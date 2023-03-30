17 комментариев

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Отец Фати наехал на «Барсу». Хочет, чтобы сын ушел – потому что не дают играть

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«Ну не мог же он разучиться».

Карьера одного из самых ярких талантов «Барселоны» Ансу Фати стремительно падает: парень вылетел из основы в клубе, пропустил матчи сборной Испании – новый тренер Луис де ла Фуэнте посчитал, что вингер «Вильярреала» Йереми Пино и Хоселу из «Эспаньола» будут в атаке полезнее.

Вне поля тоже тревожно.

«Если бы все зависело от меня, уже завтра мы покинули бы клуб». Отец Фати атакует

Бори Фати резко прорвало в интервью COPE, вот четыре абзаца его крика души:

«Я не понимаю, почему Ансу играет так мало. Речь идет о 10-м номере клуба. Помните, как Винисиуса мочили два года назад? С Ансу может произойти то же самое. Прошу вас, защитите его. Он – десятый номер, он пришел из Ла-Масии.

До травмы Ансу выходил в одном составе с Дембеле, Гризманном и Суаресом. А почему сейчас он не играет? Он же в отличной физической форме. Когда «Барсе» было хуже, чем сейчас, в клубе вынудили Ансу пораньше вернуться после тяжелой травмы, чтобы играть. Раньше они хотели, чтобы Ансу снова делал людей счастливее. Когда он на 100% здоров – никто вдруг не хочет его видеть? Ну не мог же он разучиться играть в футбол. Как так?

Ансу не хочет уходить, но я хотел бы, чтобы он добился успеха. Я больше не приду на стадион, я зол на клуб. Через месяц мы встретимся с [агентом Жорже] Мендешем. Беспокоит, что Ансу так мало играет. Мы говорим про человека, который выступает за сборную и заслуживает большего. Не знаю, почему Хави не играет с Ансу в атаке. У него должны быть свои причины. Неприязни Ансу не испытывает, так как Хави навечно его кумир, но я очень зол.

[Спортивный директор Матеу] Алемани сказал мне, что Ансу – часть наследия клуба. Как отец я говорю сыну – лучше уйти. Но Ансу отвечает, что не согласен с этим. Он очень хочет остаться, но если бы все зависело от меня, уже завтра мы покинули бы клуб. Если ситуация не изменится, нам придется уйти, а он говорит мне, что я ошибаюсь».

Родители и правда сильно влияют на Фати. Например, именно семья отговорила Ансу от операции на колене в январе прошлого года. Испанец решил вылечиться консервативно, но вскоре снова вылетел – и колено до сих пор тревожит. «Барса» осталась очень недовольна решением Фати, а Ансу никак не может вернуться на прежний уровень.

Травмы одолевают Ансу. Летят одна за одной

В этом сезоне у вингера уже 38 играх, но большинство он начинает со скамейки: всего 11 матчей в основе. И только шесть голов во всех турнирах.

Хотя это уже достижение – обычно Ансу играет еще реже.

Вспомним его синусоиду.

• В ноябре 2020-го Фати ворвался в основу у Роналда Кумана и здорово сыгрался с Лео Месси. Ансу много забивал, а потом порвал мениск левого колена. Операция и 323 дня без футбола.

• Фати вернулся по-королевски: в сентябре 2021-го забил в первом же матче после возвращения и заплакал от счастья. Все налаживалось: за пять матчей три мяча, но в начале ноября снова травма, на этот раз подколенное сухожилие.

• Парень вылечил и эту травму, а камбэк опять получился волшебным: Ансу забил «Реалу» в класико и пытался даже исполнять через себя. Но второй матч после выздоровления – и снова слезы из-за травмы.

Сейчас Ансу всего 20, а он уже пропустил пропустил 492 дня из-за повреждений – заметно больше года в сумме. Учитывая, что он восстанавливается и снова травмируется, говорить про стабильность, набор формы и игровой тонус совсем не получается.

Фати расстроен – но не хочет уходить из «Барсы»

Инсайдер Жорди Кардеро пишет, что игроку очень не понравилось публичное выступление отца. Ансу раздумывает над публичными извинениями в социальных сетях, но переживает, что семья негативно отреагирует на такой шаг.

Фати совсем не нравится лишнее внимание: ему не понравилось даже то, что, что в сеть попало видео с домашним празднованием его вызова в сборную Испании на ЧМ-2022. Фати скромный, не открывает личную жизнь и редко дает интервью. Он интроверт, мало разговаривает даже на тренировках, но ради партнеров выкладывается максимально. Он любит «Барсу» и не хочет уходить, сообщают источники из его окружения.

«Барселона» все понимает и продавать Фати пока не собирается. Инсайдер Луис Мигельсанц сообщает, что близки футболиста все равно смотрят на рынок в поисках вариантов и считают, что справедливая сумма за Ансу – всего 35 млн евро. Marca пишет, что агент игрока Жорже Мендеш тоже выступает за уход из «Барсы»: по его мнению, в этом сезоне цена Фати падает с каждым днем.

«Он не продается, – утверждает Хави. – Я не понимаю, почему мы говорим о продаже Фати, когда рынок закрылся. Ансу – фундаментальный игрок для нас. Испытываю к нему необычайное доверие и надеюсь на его прогресс. Он игрок настоящего и будущего. Я в него верю. Пока Фати должен набраться терпения и двигаться понемногу».

Вопрос – хватит ли у Ансу терпения и здоровья, чтобы вернуться на нужный уровень.

Фати разрывал в 16, получил десятку Месси, но вмешались травмы. Он еще может стать суперзвездой «Барсы»?

«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago, Juan Manuel Serrano Arce, Alex Caparros, Jason McCawley

17 комментариев

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Георгий Гуляев
Ответ Arkadios Avgitidis
да он,вообще мяча боится..такое ощущение, что он не знает, что с ним делать.. а с другой стороны, не мог же он забыть, как надо с мячем действовать...ну,не мог,реально..
Мог! Как и торрес, но тот уже о своих проблемах рассказал. А этот усугубляет сложности свои в голове, похоже. Давление на него растёт, нужно идти в аренду и вернуть радость от игры.
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Hilperico
В последнее время европейские игроки гораздо меньше такое показывают, но тут типичный набор перехваленной звезды: травмы, наезды родителей, неопределенность с ролью на поле. Где-то усмехается один Кркич.
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Mr.Bimbo
Боже опять начались эти разговоры про консервативное лечение в комментах, если еще с умтити можно понять, он чуть из-за колена в юные годы карьеру не закончил и отыграл тот сезон полностью, когда франция победила, а нужно было операцию делать. Но с Фати же все по-другому, тем не менее, он сейчас в форме, без травм с начала сезона, причина в чем-то другом... Мб уверенность, пауза большая повлияли, раньше он выходил и не с очевидной позиции решал, а щас в простой фаршмачит все, он не мог за полгода-год растерять это мастерство.
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siragh@yandex.ru
Эй папаня,раньше он чуть быстрей играл футбол и попадал в ворота
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DHARMA Initiative
И ещё один момент важный. Отец сделал из сына мужчину а не наоборот. Точно так же как и Барселона сделала Ансу известным футболистом и 10 номером а не наоборот. Так что если у его отца есть хоть капля ума, он сделает все что бы его сын остался в Барсе и стал топ футболистом, шансы, хоть уже не такие большие, но все же есть...
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DHARMA Initiative
Его отец глупый человек. У его сына проблемы, допустим он по отцовски слеп и так не считает но он же знает что у сына проблемы в клубе, зачем он накаляет ситуацию, только глупый не поймёт что накаленная атмосфера отразится в первую очередь на его сыне!
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Дядя Тима
Все гораздо проще нужно отпускать его в команду попроще ,с подходящем ему стилем оставаться в Испании либо ехать куда то по типу Португалии ,но Ансу придется сильно пожертвовать зарплатой может тогда выйдет на новый уровень
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Arkadios Avgitidis
Ответ Алексей Матыгин
видать травма играет психологическую роль
согласен...другой причины не вижу..ведь, он ещё совсем пацан...стресс,ответственность, давление+ травма..да,тут психологический казус,не физический...
удачи парню!
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Arkadios Avgitidis
Ответ Михаил Деревянных
К сожалению, Ансу очень сдал в этом сезоне. Нет той легкости рывков, движений. Ощущение, что боится идти до конца в стыке или лишний раз дернуться за мячом сильнее. Весь сезон жду, что вот-вот, вот ещё чуть-чуть и снова станет рвать как раньше. Пока, увы, не получается(
да он,вообще мяча боится..такое ощущение, что он не знает, что с ним делать..
а с другой стороны, не мог же он забыть, как надо с мячем действовать...ну,не мог,реально..
+3
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Alexander Alexander
Как бы папаша своим высказываниями не испортил сыну карьеру. Фати действительно сдал, сказались постоянно травмы, надеюсь, что он обретёт себя старого, быстрого и техничного.
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Vlad
Надо было соглашаться на операцию, тем более что Барса сама предлагала оплатить. Но его родные выбрали консервативное лечение.
+10
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кто-то
Вот именно из-за таких высказываний игроков обычно и выпирают с позором, даже если это говорит не игрок, а его родственник. Все прекрасно понимают разочарование отца Фати, но не думаю, что всё надо выносить на публику
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Дмитрий Кораблев
Нет у него позиции на поле - это как центровые в НБА, нет броска - нет смысла держать. Забивным не был - скорость ушла УЖЕ, отбора как от Педри и Гави нет - ленив и не идет в стыки - пуглив. Далее повтор Кркича ждет - аренда возможна НО ...
+5
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+4
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СД18
К чему сейчас эти разговоры, до открытия ТО ещё 2 месяца. Если сможет прийти за это время в себя, тогда можно остатся, если нет, то аренда. Главное не получить еще одну травму.
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Алексей Матыгин
видать травма играет психологическую роль
+3
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Михаил Деревянных
К сожалению, Ансу очень сдал в этом сезоне. Нет той легкости рывков, движений. Ощущение, что боится идти до конца в стыке или лишний раз дернуться за мячом сильнее. Весь сезон жду, что вот-вот, вот ещё чуть-чуть и снова станет рвать как раньше. Пока, увы, не получается(
+29
-1
+28
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turcanudima87@gmail.com
Не думал что это скажу, но пусть уходить.
+19
-3
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