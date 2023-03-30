17 комментариев

«Ну не мог же он разучиться».

Карьера одного из самых ярких талантов «Барселоны» Ансу Фати стремительно падает: парень вылетел из основы в клубе, пропустил матчи сборной Испании – новый тренер Луис де ла Фуэнте посчитал, что вингер «Вильярреала» Йереми Пино и Хоселу из «Эспаньола» будут в атаке полезнее.

Вне поля тоже тревожно.

«Если бы все зависело от меня, уже завтра мы покинули бы клуб». Отец Фати атакует

Бори Фати резко прорвало в интервью COPE, вот четыре абзаца его крика души:

«Я не понимаю, почему Ансу играет так мало. Речь идет о 10-м номере клуба. Помните, как Винисиуса мочили два года назад? С Ансу может произойти то же самое. Прошу вас, защитите его. Он – десятый номер, он пришел из Ла-Масии.

До травмы Ансу выходил в одном составе с Дембеле, Гризманном и Суаресом. А почему сейчас он не играет? Он же в отличной физической форме. К огда «Барсе» было хуже, чем сейчас, в клубе вынудили Ансу пораньше вернуться после тяжелой травмы, чтобы играть. Раньше они хотели, чтобы Ансу снова делал людей счастливее. Когда он на 100% здоров – никто вдруг не хочет его видеть ? Ну не мог же он разучиться играть в футбол. Как так?

Ансу не хочет уходить, но я хотел бы, чтобы он добился успеха. Я больше не приду на стадион, я зол на клуб. Через месяц мы встретимся с [агентом Жорже] Мендешем. Беспокоит, что Ансу так мало играет. Мы говорим про человека, который выступает за сборную и заслуживает большего. Не знаю, почему Хави не играет с Ансу в атаке. У него должны быть свои причины. Неприязни Ансу не испытывает, так как Хави навечно его кумир, но я очень зол.

[Спортивный директор Матеу] Алемани сказал мне, что Ансу – часть наследия клуба. Как отец я говорю сыну – лучше уйти. Но Ансу отвечает, что не согласен с этим. Он очень хочет остаться, но если бы все зависело от меня, уже завтра мы покинули бы клуб . Если ситуация не изменится, нам придется уйти, а он говорит мне, что я ошибаюсь».

Родители и правда сильно влияют на Фати. Например, именно семья отговорила Ансу от операции на колене в январе прошлого года. Испанец решил вылечиться консервативно, но вскоре снова вылетел – и колено до сих пор тревожит. «Барса» осталась очень недовольна решением Фати, а Ансу никак не может вернуться на прежний уровень.

Травмы одолевают Ансу. Летят одна за одной

В этом сезоне у вингера уже 38 играх, но большинство он начинает со скамейки: всего 11 матчей в основе. И только шесть голов во всех турнирах.

Хотя это уже достижение – обычно Ансу играет еще реже.

Вспомним его синусоиду.

• В ноябре 2020-го Фати ворвался в основу у Роналда Кумана и здорово сыгрался с Лео Месси. Ансу много забивал, а потом порвал мениск левого колена. Операция и 323 дня без футбола.

• Фати вернулся по-королевски: в сентябре 2021-го забил в первом же матче после возвращения и заплакал от счастья. Все налаживалось: за пять матчей три мяча, но в начале ноября снова травма, на этот раз подколенное сухожилие.

• Парень вылечил и эту травму, а камбэк опять получился волшебным: Ансу забил «Реалу» в класико и пытался даже исполнять через себя. Но второй матч после выздоровления – и снова слезы из-за травмы.

Сейчас Ансу всего 20, а он уже пропустил пропустил 492 дня из-за повреждений – заметно больше года в сумме. Учитывая, что он восстанавливается и снова травмируется, говорить про стабильность, набор формы и игровой тонус совсем не получается.

Фати расстроен – но не хочет уходить из «Барсы»

Инсайдер Жорди Кардеро пишет, что игроку очень не понравилось публичное выступление отца. Ансу раздумывает над публичными извинениями в социальных сетях, но переживает, что семья негативно отреагирует на такой шаг.

Фати совсем не нравится лишнее внимание: ему не понравилось даже то, что, что в сеть попало видео с домашним празднованием его вызова в сборную Испании на ЧМ-2022. Фати скромный, не открывает личную жизнь и редко дает интервью. Он интроверт, мало разговаривает даже на тренировках, но ради партнеров выкладывается максимально. Он любит «Барсу» и не хочет уходить, сообщают источники из его окружения.

«Барселона» все понимает и продавать Фати пока не собирается. Инсайдер Луис Мигельсанц сообщает, что близки футболиста все равно смотрят на рынок в поисках вариантов и считают, что справедливая сумма за Ансу – всего 35 млн евро. Marca пишет, что агент игрока Жорже Мендеш тоже выступает за уход из «Барсы»: по его мнению, в этом сезоне цена Фати падает с каждым днем.

«Он не продается, – утверждает Хави. – Я не понимаю, почему мы говорим о продаже Фати, когда рынок закрылся. Ансу – фундаментальный игрок для нас. Испытываю к нему необычайное доверие и надеюсь на его прогресс. Он игрок настоящего и будущего. Я в него верю. Пока Фати должен набраться терпения и двигаться понемногу».

Вопрос – хватит ли у Ансу терпения и здоровья, чтобы вернуться на нужный уровень.

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago, Juan Manuel Serrano Arce, Alex Caparros, Jason McCawley