50 комментариев

Шутят: может вратарю вообще стоять спиной?

Нас ждет новая порция изменений в футбольных правилах: теперь действия вратарей при пенальти будут отслеживать еще тщательнее.

Больше никакого трештока.

Что поменяется?

В январе Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально объявил, что собирается изменить формулировки правил таким образом, чтобы «обязать судей реагировать на неприемлемые и несправедливые действия вратарей по отношению к исполнителю 11-метрового».

Все началось после ЧМ-2022, из-за чрезмерной уверенности голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Он – мастер трештока, мы отдельно изучали этот феномен. Аргентинец в Катаре психологически давил и на Нидерланды в четвертьфинале, и на Францию в финале. Выиграл обе серии и привел сборную к золоту ЧМ.

В IFAB не оценили: с 1 июля вратари во время пенальти «не должны демонстрировать неуважение к сопернику и игре, то есть отвлекать бьющего игрока нечестным путем» . Правило приняли, оно вступит в силу со следующего сезона.

И это не все. Празднования голов теперь должны отдельно учитывать при расчете добавленного времени. Похоже, станут компенсировать еще больше. Органическим путем придет к таким цифрам.

Кроме того, теперь правила не требуют мер для лишнего игрока или постороннего человека, оказавшегося на поле во время голевого эпизода – если, конечно, он не повлиял на момент (и это тоже похоже на последствие ЧМ).

«Вратарь должен стоять к бьющему спиной». Эми и Меньян не оценили новинки

Первым скептически высказался сам виновник изменений.

«Я взял тот удар, который надо было взять. Не знаю, отобью ли пенальти в ближайшие 20 лет. Может и нет, но те пенальти, которые я взял на Кубке Америки и ЧМ-2022, помогли нам победить. Мне достаточно и этого. Нам всегда придется приспосабливаться к изменениям в правилах и желанию ФИФА. Проблем не будет, не переживайте. Мы адаптируемся», – говорил Эми Мартинес в феврале.

Считаю, когда дело доходит до пенальти, начинается совсем другая игра. Здесь вратарь один – против нападающего и другого кипера. Некоторые не понимают, потому что они хотят, чтобы вратарь стоял на линии и просто прыгал за мячом. Зато бьющему можно подпрыгивать и замедляться перед ударом, потом праздновать у тебя перед лицом, скользить на коленях, потанцевать . Вратари должны просто вынимать мяч из сетки. Бросать его им обратно. Разве это так? Я этого не понимаю».

Лаутаро Мартинес поддерживает партнера по сборной: «Я не вижу ничего плохого в том, как Эми разговаривает с соперниками или отмечает сэйвы. Я поддерживаю его. Слышал, что хотят ввести новые правила из-за него. Выходит, нападающему можно праздновать, а вратарям нельзя? Почему? Мартинес не делает ничего из ряда вон выходящего».

Кипер Франции и «Милана» Майк Меньян предлагает не останавливаться: «Новые правила пенальти от IFAB в 2026-м: вратарь должен стоять к бьющему спиной, а в случае сэйва даем свободный удар в пользу соперника» .

Табличка «сарказм»!

А как вам такие изменения?

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Matthias Hangst