50 комментариев

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Новые правила пенальти уже бесят вратарей. Внедрят летом

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Шутят: может вратарю вообще стоять спиной?

Нас ждет новая порция изменений в футбольных правилах: теперь действия вратарей при пенальти будут отслеживать еще тщательнее.

Больше никакого трештока.

Что поменяется?

В январе Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально объявил, что собирается изменить формулировки правил таким образом, чтобы «обязать судей реагировать на неприемлемые и несправедливые действия вратарей по отношению к исполнителю 11-метрового».

Все началось после ЧМ-2022, из-за чрезмерной уверенности голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Он – мастер трештока, мы отдельно изучали этот феномен. Аргентинец в Катаре психологически давил и на Нидерланды в четвертьфинале, и на Францию в финале. Выиграл обе серии и привел сборную к золоту ЧМ.

В IFAB не оценили: с 1 июля вратари во время пенальти «не должны демонстрировать неуважение к сопернику и игре, то есть отвлекать бьющего игрока нечестным путем». Правило приняли, оно вступит в силу со следующего сезона.

И это не все. Празднования голов теперь должны отдельно учитывать при расчете добавленного времени. Похоже, станут компенсировать еще больше. Органическим путем придет к таким цифрам.

Кроме того, теперь правила не требуют мер для лишнего игрока или постороннего человека, оказавшегося на поле во время голевого эпизода – если, конечно, он не повлиял на момент (и это тоже похоже на последствие ЧМ).

«Вратарь должен стоять к бьющему спиной». Эми и Меньян не оценили новинки

Первым скептически высказался сам виновник изменений.

«Я взял тот удар, который надо было взять. Не знаю, отобью ли пенальти в ближайшие 20 лет. Может и нет, но те пенальти, которые я взял на Кубке Америки и ЧМ-2022, помогли нам победить. Мне достаточно и этого. Нам всегда придется приспосабливаться к изменениям в правилах и желанию ФИФА. Проблем не будет, не переживайте. Мы адаптируемся», – говорил Эми Мартинес в феврале.

Считаю, когда дело доходит до пенальти, начинается совсем другая игра. Здесь вратарь один – против нападающего и другого кипера. Некоторые не понимают, потому что они хотят, чтобы вратарь стоял на линии и просто прыгал за мячом. Зато бьющему можно подпрыгивать и замедляться перед ударом, потом праздновать у тебя перед лицом, скользить на коленях, потанцевать. Вратари должны просто вынимать мяч из сетки. Бросать его им обратно. Разве это так? Я этого не понимаю».

Лаутаро Мартинес поддерживает партнера по сборной: «Я не вижу ничего плохого в том, как Эми разговаривает с соперниками или отмечает сэйвы. Я поддерживаю его. Слышал, что хотят ввести новые правила из-за него. Выходит, нападающему можно праздновать, а вратарям нельзя? Почему? Мартинес не делает ничего из ряда вон выходящего».

Кипер Франции и «Милана» Майк Меньян предлагает не останавливаться: «Новые правила пенальти от IFAB в 2026-м: вратарь должен стоять к бьющему спиной, а в случае сэйва даем свободный удар в пользу соперника».

Табличка «сарказм»!

А как вам такие изменения?

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Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Matthias Hangst

50 комментариев

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TheFrosty
Зато козлиные разбеги и паузы это норм. Ведь пенку так сложно забить - по статистике всего 9 пенок из 10 забивается. При том что адекватность наказания пенки в 9 случаях из 10 не соответствует моменту - чилик падает на краю штрафной в окружении защитников под адовым углом к воротам, но бьет пенку с 11 метров по центру.
Уже 10 лет говорю - перенесите точку удара пенки хотя бы на 7 метров назад - и все решится: и козлиные разбеги станут смешными, и скилл бьющего будет решать, и вратари будут реагировать на мяч а не угадывать сторону, и адекватность наказания будет соответствовать моменту, но давны еще лет 100 будут гнобить именно вратаря.
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Bestcapper
Я не против жестких правил для вратарей, сделайте жесткие правила для бьющих... Левандовски сто раз как конь прыгает перед тем как ударить, сто раз топчется, то замахнется, то не замахнется... Должен быть просто разбег и удар, взял вратарь не взял другой вопрос, а тут просто какая-то хрень уже идет с исполнением...
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MrWillSee
Ответ Alexander Alexander
Пенальти игра нервов, Мартинез, как бы он не нравился многим, владеет этой игрой в совершенстве, это его фишка. Жаль, что футбол лишают этого.
Да не лишат, на практике хрен докажешь «неуважение»
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RembaXXX
Тогда бы уж и эти подпрыгивания и замедления запретили, сплошь и рядом вижу как "звезды" бьют, практически останавливаются, это по сути нарушение правил, но судьи предпочитают это игнорировать.
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Ruscello
При том произволе правил, который есть сейчас и после последнего чемпионата мира в особенности, пенальти стоило бы ставить только за нарушения внутри вратарской площадки, это сразу лимитирует некоторых особенно "неадекватных" или "заряженных" судей.
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Анатолий Дмитриевич
и что будет, если вратарь будет продолжать делать, как раньше? ну дадут желтую, Мартинес в финале, например, получил перед ударом Тчуамени, но нужного эффекта все равно добился)
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IStranger
Ответ Roman Betenya
Абсолютно идиотское нововведение. Разумеется, за прямые оскорбления типа "я твою маму десять раз" нужно наказывать, но психологический прессинг - часть футбола, и крайне важная. Вспомнить того же Дудека, если кому-то не нравится Мартинес. Такими темпами можно докатиться до ограничения скорости бега, чтобы не обижать тихоходов.
А Дудек у Гроббелаара скопировал. Идиотизм, этим и интересен футбол - не только техника, но и психология решают. А сейчас пытаются в компьютерную игру превратить.
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zenitchyk
глупые изменения
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lus
Куда уже больше, вратарей и так ограничили во всем при пробитии пенальти. Шансов не дать забить и так не много. Осталось изменить расстояние пенальти метров до пяти или сделать ворота метров десять в ширину.
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AlexZhano__
Я считаю бредом, что вратарей стали заставлять строго стоять на линии во время пенок (да, выбегать из вратарской тоже было бы нагло, но выходит, что у бьющего больше свободы действий).
А вот если говорить о провокационном поведении вратарей, подобному тому, что демонстрировал аргентинский вратарь на ЧМ, за такое я бы давал прямую красную карточку при малейшем проявлении чего-то такого.
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vik444
Посмотрите как пробивают 7-метровый в гандболе. Там такие танцы и ничего. Психология да. Причем тут неуважение. Надо вообще вратарям больше давать свободы и чтобы им можно выходить на линию вратарской. Надоели людишки, которые у власти и поганят футбол.
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а ты смешной
Ответ Карма такая карма
Ужас. Взять пенальти и так уже достижение, зачем усложнять киперам жизнь? Одиннадцатиметровый это и так расстрел почти что.
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LaffyTaffy
Полюбому французы нажаловались после финала … иначе бы этих изменений не было
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2ran
Абсолютно правильные изменения. Маритинес заколебал своими выходками.
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Из Парижа с любовью
Есть вариант по лучше
Вообще убрать вратаря из ворот во время пенальти
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Alex Kuznetsov
Мартинес показал им то что они заслуживают.
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Диана Богатыревс
За то Мартинес добрый и хороший
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SNpn
Ответ Арсений Артамонов
Странные пункты 2 и 3. Что не так с «паненкой»? Ну и тем более с пробитием по центру?
"Нечестное состязание" - причина, по которой ввели новые ограничения для вратарей. В 90% случаев вратарь будет гадать и прыгать в угол. Бьющему позволены любые трюки, вратарю не позволено ничего, кроме как подбросить монетку и завалиться на бок. Я не вижу тут баланса, о которому так пекутся функицонеры.
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Kolsky Nickel
Ответ K. Eropegov
А как это измерить и провести границу между дозволенным и недозволенным?
А пусть вообще без разбега бьют, кривляйся сколько хочешь, стоя на одном месте
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МОНТЁР ТуПи
Ответ Седесим Куиндесимов
Запретите уже ДОБИВАНИЯ после отбитого пенальти. Вот это настоящее издевательство над вратарями.
Тоже есть смысл,как и буллит в хоккее!!!
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МОНТЁР ТуПи
Ответ MXMVS
Лучше бы запретили замедление перед пробитием, вот этот бред я точно не понимаю
Замедления и прыжки козлячьи!!! А психологически это в каждом спорте задевают и в боксе можно выиграть морально на пресухе, как Конор удавил Альдо!
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Zombieset
Ответ XXXVI
Танцы перед пробитием полевым не запретили?
ДзаДза не одобряет
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Седесим Куиндесимов
Ответ Смоки Кот
в серии пенальти добиваний нет, а в игре с какого фига запретить? Тогда и добивания после сейвов в игре надо запретить по твоей логике.
Еще бы в серии пенальти были добивания. Это же бред. Пенальти это и так на 80% гол, зачем лишать вратарей подвигов и смотреть на клоунаду у линии штрафной?
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Денис Оськин
Нечего отсутствие воспитания переносить на футбольное поле. Пусть Меньян скажет Мартинесу «спасибо».
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ernar11
мне кажется, лучше всего установить таймер для пробития пенальти. 3-4 секунд вполне достаточно для небольшого разбега и удара. Тогда станет меньше остановок перед ударом.
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