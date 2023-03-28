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Меньян спас Францию, Нидерланды настреляли 50 ударов, Левандовски вновь не забил за сборную. Отбор на Евро-2024 продолжается

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27 марта прошли восемь матчей второго тура в отборе на Евро-2024. Оцениваем исходы матчей, турнирное положение и календарь на лето:

Группа В

• Голландцы принимали Гибралтар: во Франции Мемфис Депай промахнулся с пенальти, а сейчас забил с игры, после ошибки вратаря на выходе – стало 5+2 в матчах с этим соперником. Натан Аке добавил головой после навеса Дензела Думфриса, а потом забил снова, уже ногой с помощью рикошета – 3:0.

А еще Нидерланды без остановки колотили по воротам Гибралтара: 49 попыток фиксирует сайт УЕФА, 50 – твиттер OptaJohan. Правда, примерно треть ударов все же заблокировали защитники Гибралтар, а в створ прилетело 11 (22 мимо).

• Ирландия держалась в первом тайме матча с Францией, но треснула в начале второго: Джош Каллен у своей штрафной покатил мяч под удар Бенжамену Павару – и тот выстрелил под перекладину. Франция вполне могла упустить победу на 90-й минуте, но Майк Меньян сотворил невообразимый сэйв после удара Коллинза.

• У Франции 6 очков, у Нидерландов и Греции – по 3, Ирландия и Гибралтар – без очков. Греки и ирландцы провели на матч меньше.

• Летом Франция и Ирландия поочередно сыграют с Гибралтаром и Грецией, пока Нидерланды будут заняты финальным турниром Лиги наций.

Группа Е

• Поляки с Фернанду Сантушем после неудачи в Чехии сухо сыграли с Албанией – единственный гол на счету Кароля Свидерского, который со второй попытки сыграл на добивании. Левандовски молчит за сборную второй матч подряд.

• Молдова и Чехия неожиданно не забили – 0:0. Последний раз молдавская команда не проигрывала сборной из топ-40 в 2014 году, когда сыграла 1:1 в России.

• Чехия лидирует с четырьмя очками, три у Польши, два у Молдовы, одно у Фарер, а Албания – без очков. У двух последних команд на игру меньше.

• Летом Чехия и Польша проведут по одному матчу – соответственно против Фарер и Молдовы. Против обоих аутсайдеров сыграет и Албания.

Группа F

• После разгрома от бельгийцев шведы отыгрались на азербайджанцах: Эмиль Форсберг – ударом в дальний угол завершил красивый проход, Бахлул Мустафазаде в свои ворота прервал передачу Александра Исака, после очередного обреза соперника прострел замкнул Виктор Дьюкереш, Йеспер Карлссон мощно реализовал штрафной, а Энтони Эланга прервал неточный пас, добежал до чужих ворот и сделал 5:0. У Азербайджана 9 пропущенных за две игры.

• Австрия мучилась с Эстонией: Михаэль Грегоритч пробил в перекладину с пенальти, а потом у эстонцев отличился Рауно Саппинен. Флориан Кайнц во втором тайме результативно сыграл на отскоке, а в самом конце Грегоритч исправился, в затяжной атаке ковырнув мяч примерно с точки пенальти – 2:1. В Линце австрийцы безошибочны – все четыре матча выиграны, 17 голов забито.

• Австрия набрала шесть очков, по три у Бельгии и Швеции, без очков Эстония и Азербайджан. Эстонцы и бельгийцы сыграли на матч меньше.

• Летом в этой группе Бельгия примет Австрию и потом съездит в Эстонию. Австрийцы дома сыграют со шведами. Начнется следующий тур с матча Азербайджан – Эстония.

Группа G

• Доминик Собослаи несколько дней назад сильно расстроил тренера Марко Росси, но теперь исправился, классно забив со штрафного Болгарии. Венгры уже в первом тайме вынесли соперника – Вечеи добил мяч после ошибки вратаря, а Адам красиво покатил в дальний угол из-за штрафной – 3:0.

• Душан Влахович забил в третьем матче подряд за Сербию – оформил дубль в Черногории, классно замкнув прострел и реализовав момент в контратаке. Так сербы выиграли 2:0.

• Сербия лидирует с шестью очками, по три у Венгрии и Черногории, очков не набрали Литва и Болгария. Литовцы и венгры провели на игру меньше.

• Летом Венгрия сыграет с Черногорией и Литвой, а Болгария – с Литвой и Сербией.

Что там в отборе к Евро-2024: еще один дубль Роналду, чудо Казахстана и 7 голов Исландии

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne TPX IMAGES OF THE DAY, Piroschka Van De Wouw, Stevo Vasiljevic, TT News Agency, David W Cerny; globallookpress.com/IMAGO/AUINPHO/Ben Brady

1 комментарий

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Brigant
Кельты крутые.
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