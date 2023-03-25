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Канте возвращается: сыграл час за резерв с поддержкой Силвы и Маунта. Может, конец трехлетним мучениям?

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Надеемся, что все же вылечил колено.

Нголо Канте впервые за семь месяцев вернулся на поле – пока сыграл за резерв «Челси» против «Чарльтона» (3:0).

Французский полузащитник отыграл 60 минут и помог лондонцам выиграть: ушел без голов, выглядел уверенно.

Канте пришли поддержать товарищи по основе: Мэйсон Маунт и Тиаго Силва по-прежнему лечатся, но не забывают о скромном партнере. Англичанин поверх курки даже надел футболку Канте фамилией вперед.

Нголо лечил подколенное сухожилие и не сразу согласился на операцию

Канте не выходил на поле с августа 2022-го: сначала полузащитник отказывался от операции, но потом все-таки пошел на это.

Все из-за травмы подколенного сухожилия. Ожидалось, что француз восстановится к концу февраля, но лечение не форсировали, поэтому дело слегка затянулось.

Нголо уже попадал в заявку на матч с «Эвертоном» (2:2), но провел его на скамейке. «Тренеры, которые были до меня, всегда говорили много хорошего о Канте, потому что он топ игрок. Для нас его отсутствие стало серьезной потерей. Сложно было возвращаться в такой игре, ведь он так долго отсутствовал, но он готов», – говорил тогда Грэм Поттер.

Что у Канте с контрактом?

Сейчас договор до конца сезона, но «Челси» намерен продлить соглашение до 2026-го. Лондонцы после перерыва на сборные сыграют с крепкой «Астон Виллой» – возможно, увидим Канте в АПЛ уже 1 апреля.

Забавная деталь: на одной из тренировок француз пообещал, что если он забьет в первом матче после возвращения, отпразднует, проехавшись по газону на коленях.

«Я так хочу это увидеть!» – отреагировал Кристиан Пулишич. Мы тоже!

Американец добавил: «Если бы этот парень забил в финале чемпионата мира, он бы отпраздновал это так», – и спародировал классический спокойный стиль Нголо.

В сезоне Канте сыграл лишь 2 матча. Когда он стал настолько часто ломаться?

Переломным моментом можно считать финал Лиги Европы-2019 в Баку: до этого у Канте было четыре английских сезона и только 14 пропущенных матчей. После той победы над «Арсеналом» Нголо пропустил аж 84 игры, в этом сезоне сыграл только дважды.

Восстановим хронологию. В начале мая 2019-го Канте получил повреждение икроножной мышцы. К концу месяца, на финал Лиги Европы, Нголо должен был вернуться. Но за неделю до матча подвернул колено на восстановительных тренировках. Во многих СМИ писали, что сезон для Канте закончен, что в Баку его ждать не стоит.

Но Маурицио Сарри неожиданно выпустил Канте в старте на финал. Нголо отыграл всю встречу, а «Челси» разгромно победил. Все бы ничего, но колено француз явно не долечил – в июньских матчах сборной Канте немного потренировался, посидел на скамейке против Боливии, а потом отправился на лечение, поскольку выйти на поле не мог.

Похоже, той весной Нголо дал организму лишний стресс, с тех пор проблемы с коленом его преследуют и не дают быть таким стабильно полезным, как это было раньше – потому что травмы не отпускают.

Травмы Канте: когда все началось и мог ли он поехать на чемпионат мира-2022?

Фото: instagram.com/chelseafc; Gettyimages.ru/Richard Heathcote

4 комментария

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Evgen_Hazard
Очень надеюсь на полный боекомплект к ЛЧ, чтобы вынести этот везучий мусор из ЛЧ
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Ноно Гомес
Если заиграет, держись Реал...
+1
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mike I.
Автор, подправьте заголовок - "трёхлетних мучениям".
0
-1
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Александр Попов
Канте - образец скромности
+6
0
+6
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