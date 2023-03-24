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Сборную Нидерландов подкосил вирус – команду покинули Гакпо, де Лигт и Ботман. Возможно, все из-за карри с курицей

Маттейс де Лигт Маттейс де Лигт
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
Коди Гакпо Коди Гакпо
Кьелл Схерпен Кьелл Схерпен
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Свен Ботман Свен Ботман
Йоэй Верман Йоэй Верман
Барт Вербрюгген
Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Стефан де Врей Стефан де Врей
Роналд Куман Роналд Куман
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Футбол Футбол

Но Куман так не считает.

В сборной Нидерландов вспыхнула вирусная инфекция – прямо перед матчем квалификации к Евро-2024 с Францией. Из-за нее расположение команды покинули Коди Гакпо, Свен Ботман, Маттейс де Лигт, Йоэй Верман и Барт Вербрюгген – они вернулись в клубы.

Вместо шести уехавших игроков главный тренер Роналд Куман вызвал только троих – Райана Гравенберха, Кьелла Схерпена и Стефана де Врея.

Что случилось – пока непонятно.

•‎ По данным De Telegraaf, вирус попал в организм игроков вместе с блюдом, которое подавали на ужин в среду. Известно, что одним из блюд было карри с курицей.

•‎ Вирджил ван Дейк сказал, что курица была вкусной: «Это было очень странно. В групповом чате вдруг появились сообщения о том, что некоторые ребята отправляются домой, что они заболели. Это стало шоком. Я не знаю, откуда взялась история про карри с курицей. Я ел его, было вкусно. Является ли это причиной? Не знаю. Ни у кого нет никаких идей. Даже представить себе не могу».

•‎ Куман не считает, что причиной инфекции стало карри с курицей: «Сейчас не время спекулировать. Конечно, есть мысли в федерации и в медицинском штабе, но они еще не высказаны. Меня волнует футбол. Несколько членов команды уже во вторник чувствовали себя нехорошо. То, что это блюдо является виновником, на мой взгляд, неправда», – сказал Куман.

Незадолго до паузы на игры сборных Куман из-за травм лишился двух важных для сборной игроков – Френки де Йонга и Стивена Бергвейна. Сейчас – минус еще шесть игроков, трое из которых претендовали на место в старте.

Даст ли Роналд бой вице-чемпионам мира с такими чувствительными потерями?

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Фото: East News/Matthieu Mirville / DPPI via AFP; globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de; unsplash.com/charlesdeluvio

6 комментариев

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Gagarin Party
Ответ Batt Monner
Если не в карри, может тогда дело в Кумане, который ставит тошнотворный футбол
надо поменять местами Кумана с Карпиным.
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Kanonir152
Инфекция появилась не с курицей, а с назначением пародии на тренера.
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igls54
Виновата не курица, а французский петух
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Joey Ramone
короче ребята обшабились и не натур-продуктом
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Batt Monner
Если не в карри, может тогда дело в Кумане, который ставит тошнотворный футбол
+3
-2
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Raybay
Грузим на францию
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