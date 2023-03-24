Но Куман так не считает.

В сборной Нидерландов вспыхнула вирусная инфекция – прямо перед матчем квалификации к Евро-2024 с Францией. Из-за нее расположение команды покинули Коди Гакпо, Свен Ботман, Маттейс де Лигт, Йоэй Верман и Барт Вербрюгген – они вернулись в клубы.

Вместо шести уехавших игроков главный тренер Роналд Куман вызвал только троих – Райана Гравенберха, Кьелла Схерпена и Стефана де Врея.

Что случилось – пока непонятно.

•‎ По данным De Telegraaf, вирус попал в организм игроков вместе с блюдом, которое подавали на ужин в среду. Известно, что одним из блюд было карри с курицей.

•‎ Вирджил ван Дейк сказал, что курица была вкусной: «Это было очень странно. В групповом чате вдруг появились сообщения о том, что некоторые ребята отправляются домой, что они заболели. Это стало шоком. Я не знаю, откуда взялась история про карри с курицей. Я ел его, было вкусно. Является ли это причиной? Не знаю. Ни у кого нет никаких идей. Даже представить себе не могу».

•‎ Куман не считает, что причиной инфекции стало карри с курицей: «Сейчас не время спекулировать. Конечно, есть мысли в федерации и в медицинском штабе, но они еще не высказаны. Меня волнует футбол. Несколько членов команды уже во вторник чувствовали себя нехорошо. То, что это блюдо является виновником, на мой взгляд, неправда», – сказал Куман.

Незадолго до паузы на игры сборных Куман из-за травм лишился двух важных для сборной игроков – Френки де Йонга и Стивена Бергвейна. Сейчас – минус еще шесть игроков, трое из которых претендовали на место в старте.

Даст ли Роналд бой вице-чемпионам мира с такими чувствительными потерями?

Фото: East News/Matthieu Mirville / DPPI via AFP; globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de; unsplash.com/charlesdeluvio