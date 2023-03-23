В основе на матч с Англией.

В атаке сборной Италии на первый матч отбора к Евро-2024 новое лицо – 23-летний Матео Ретеги. Это нормально, если вы до этого никогда не видели его в игре.

Потому что Ретеги – форвард аргентинского «Тигре». Он вообще аргентинец. Но с итальянским паспортом.

Кто вообще такой Ретеги?

Италия заиграла Ретеги благодаря итальянскому гражданству: его дед по материнской линии родился на Сицилии.

Нападающий начинал в «Ривер Плейте», но в 17 лет перебрался в «Боку Хуниорс», хотя там так и не закрепился. Провел лишь один матч в сезоне-2018/19 и стал ездить по арендам: «Эстудиантес», «Тальерес» и «Тигре». В последней точке форварда и прорвало.

Последние полтора года Матео сверкает: в сезоне-2022 у него 23 гола и три ассиста в 42 матчах, конкретно в чемпионате 19+2 за 27 матчей. В 2023-м дела еще круче: забил шесть раз за восемь матчей. Ретеги – безальтернативно основной в «Тигре»: в 2023-м всегда выходил в старте и проводил полные матчи.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в восторге: «Ретеги немного напоминает мне Батистуту».

Полузащитник Марко Вератти отмечает работоспособность: «Мы тренировались с ним всего два дня, но он произвел отличное впечатление. У него хорошая физика, он очень хочет доказать, что способен нам помочь. Ему потребуется некоторое время, чтобы познакомиться с товарищами по команде, но он хорошо обучен и молод. Хороший нападающий, адаптация не займет много времени».

И неважно, что Ретеги вызвали еще и из-за травмы Чиро Иммобиле. По информации Gazzetta Dello Sport, Матео сразу наигрывали в тройке нападающих вместе с Доменико Берарди и Лоренцо Пеллегрини по краям – так же они и вышли в старте против Англии.

За нападающим уже следят итальянские клубы: им интересовались «Милан», «Интер» и «Рома», а зимой игрок отказался от перехода в «Удинезе». Отец футболиста, Эль Чапа, хвастался, что есть и другие претенденты: «Был интерес из Италии, Испании, Германии и даже Англии. Играть в Европе – его мечта».

Аргентинцы в сборной Италии – давняя традиция. Вот самые яркие

За всю историю набралось уже 23 футболиста. Вспомним главных.

• Последний аргентинец в сборной Италии на данный момент – Франко Васкес, приезжавший в 2015-м в команду тогда еще Антонио Конте. Он провел два товарищеских матча: против Англии и Португалии. Правда, после этого вызовов не получал и в 2018-м поменял сборную. Тогда свежих титулов еще не было, но теперь выглядит еще внушительнее: ушел из чемпионов Европы к чемпионам мира. Правда, за Аргентину полузащитник провел всего три товарняка, ему уже 34.

• Один из самых известных аргентинцев в Италии – Мауро Каморанези, он выступал за сборную с 2003-го по 2010-й и даже стал чемпионом мира-2006. Каморанези накопил в сборной 55 матчей и четыре гола.

• Некоторых давних аргентинцев заигрывали за Италию во время выступлений в «Ювентусе». Например, легендарные Омар Сивори, Раймундо Орси и Луис Монти выступали и за сборную Аргентины, и за сборную Италии. Орси и Монти становились чемпионами мира-1934: вместе с Энрике Гуайтой и Аттилио Демарией, еще двумя натурализованными аргентинцами того времени.

• Были и футболисты, которых задействовали в новой сборной лишь в одном матче: Эсекьель Скелотто (против Англии в 2012-м), Кристиан Ледесма (против Румынии в 2010-м), Бруно Песаола (против Португалии в 1957-м), Ринальдо Мартино (против Англии в 1949-м), Алехандро Скопелли (против Франции в 1935-м) и Эухенио Моссо (против Швеции в 1914-м – это первый аргентинский футболист, сыгравший за сборную Италии).

Кстати, Ретеги – не единственный южноамериканец, призванный в Италию. В молодежную команду пригласили защитника Бруно Сапелли из «Бельграно», его тоже первый раз.

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa, Marcelo Endelli, Andreas Rentz