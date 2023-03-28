9 комментариев

Сложное решение.

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар, который играл за молодежные сборные Франции и провел товарищеский матч за главную команду, теперь будет выступать за Алжир. Он уже объявил об этом в инстаграме.

Что случилось?

Ауар провел за французов один матч в 2020-м. Теперь жалеет, что не ушел раньше

Ауар родился в Лионе в семье алжирских мигрантов. Он долго ждал приглашения Дидье Дешама, но в итоге сыграл только за молодежные сборные Франции и провел один товарищеский матч за основу: в 2020-м оформил две голевых с Украиной (7:1).

Тренер сборной Алжира Джамель Бельмади уговаривал Аура присоединиться к команде еще в 2018-м. «Я связался с ним почти сразу после того, как начал работу в Алжире, но оказалось, что Уссем всегда хотел играть за Францию. Ауар принял это решение давным-давно», – рассказывал Бельмади.

Но летом 2022-го его мнение изменилось: Ауар провел отпуск в Алжире, отпраздновал там 24-й день рождения и получил еще одно приглашение – от местной федерации. И на этот раз, хоть и после долгих раздумий, все-таки согласился.

«Это желание было в глубине моего сознания в течение очень долгого времени. Но я не представлял, как сам сделаю этот шаг, потому что боялся, что меня сочтут приспособленцем. Тренер и президент связались со мной, и я увидел в этом знак судьбы. Этот выбор много значит для меня и моей семьи, особенно для родителей», – объяснил Ауар.

Уссем грустит, что не сделал такой выбор раньше: «Алжир представляет для меня нечто очень сильное. Я пожалел, что остался во французской команде».

Но с дебютом за новую сборную, вероятно, придется подождать: Ауар недавно восстановился от травмы, поэтому вряд ли сыграет за Алжир в марте. Команда Джамеля Бельмади отбирается на Кубок Африки-2024, запланированы матчи с Угандой, Нигером и Танзанией.

Кстати, президент алжирской федерации уже ведет переговоры с Амином Гуири, нападающим «Ренна», который тоже пока ждет вызова в сборную Франции. Возможно, история повторится.

В 2020-м Ауар блистал – мог уйти в «Арсенал», но «Лион» запросил больше 40 млн

Ауар заинтересовал европейские гранды летом 2020-го: с разной активностью мелькали «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ» и особенно «Арсенал». Полузащитник впечатлял: 9 голов и 10 ассистов в сезоне-2019/20.

Тогдашний спортдир парижан Леонардо называл Уссема мечтой, а «Арсенал» даже предложил 40+10 млн евро. Но «Лион» посчитал, что Ауар стоит дороже и отказался, сам футболист потом говорил, что не грустит из-за сорвавшегося перехода.

С тех пор он потускнел: в этом сезон регулярно травмируется, ни разу не провел полный матч. С результативностью тоже проблемы: за 10 встреч лишь 1 гол и 1 ассист. Заметно, что по ходу матчей Ауар устает и дает меньше качества – вероятно, с этим связаны замены Уссема после 60-й минуты.

Летом 2023-го Ауар, скорее всего, покинет «Лион» бесплатно. Самый реальный претендент – «Айнтрахт». По данным Sport1, немецкий клуб предлагает ему зарплату в 250 тысяч евро в месяц (3 млн евро в год) и подписной бонус в размере 5 млн.

Сам игрок хочет перейти в «Милан», он попросил агентов провести переговоры. По данным Calciomercato, Ауар уже сообщил друзьям, что хочет переехать в Италию.

«Милан» пока думает: переход Уссема зависит от возможного выкупа Браима Диаса у «Реала». Если испанец останется, подписывать Ауара не будут.

Фото: Gettyimages.ru/Miguel A. Lopes, Franck Fife