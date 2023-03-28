9 комментариев

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«Я пожалел, что остался в сборной Франции». Ауар теперь будет играть за Алжир

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Сложное решение.

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар, который играл за молодежные сборные Франции и провел товарищеский матч за главную команду, теперь будет выступать за Алжир. Он уже объявил об этом в инстаграме.

Что случилось?

Ауар провел за французов один матч в 2020-м. Теперь жалеет, что не ушел раньше

Ауар родился в Лионе в семье алжирских мигрантов. Он долго ждал приглашения Дидье Дешама, но в итоге сыграл только за молодежные сборные Франции и провел один товарищеский матч за основу: в 2020-м оформил две голевых с Украиной (7:1).

Тренер сборной Алжира Джамель Бельмади уговаривал Аура присоединиться к команде еще в 2018-м. «Я связался с ним почти сразу после того, как начал работу в Алжире, но оказалось, что Уссем всегда хотел играть за Францию. Ауар принял это решение давным-давно», – рассказывал Бельмади.

Но летом 2022-го его мнение изменилось: Ауар провел отпуск в Алжире, отпраздновал там 24-й день рождения и получил еще одно приглашение – от местной федерации. И на этот раз, хоть и после долгих раздумий, все-таки согласился.

«Это желание было в глубине моего сознания в течение очень долгого времени. Но я не представлял, как сам сделаю этот шаг, потому что боялся, что меня сочтут приспособленцем. Тренер и президент связались со мной, и я увидел в этом знак судьбы. Этот выбор много значит для меня и моей семьи, особенно для родителей», – объяснил Ауар.

Уссем грустит, что не сделал такой выбор раньше: «Алжир представляет для меня нечто очень сильное. Я пожалел, что остался во французской команде».

Но с дебютом за новую сборную, вероятно, придется подождать: Ауар недавно восстановился от травмы, поэтому вряд ли сыграет за Алжир в марте. Команда Джамеля Бельмади отбирается на Кубок Африки-2024, запланированы матчи с Угандой, Нигером и Танзанией.

Кстати, президент алжирской федерации уже ведет переговоры с Амином Гуири, нападающим «Ренна», который тоже пока ждет вызова в сборную Франции. Возможно, история повторится.

В 2020-м Ауар блистал – мог уйти в «Арсенал», но «Лион» запросил больше 40 млн

Ауар заинтересовал европейские гранды летом 2020-го: с разной активностью мелькали «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ» и особенно «Арсенал». Полузащитник впечатлял: 9 голов и 10 ассистов в сезоне-2019/20.

Тогдашний спортдир парижан Леонардо называл Уссема мечтой, а «Арсенал» даже предложил 40+10 млн евро. Но «Лион» посчитал, что Ауар стоит дороже и отказался, сам футболист потом говорил, что не грустит из-за сорвавшегося перехода.

С тех пор он потускнел: в этом сезон регулярно травмируется, ни разу не провел полный матч. С результативностью тоже проблемы: за 10 встреч лишь 1 гол и 1 ассист. Заметно, что по ходу матчей Ауар устает и дает меньше качества – вероятно, с этим связаны замены Уссема после 60-й минуты.

Летом 2023-го Ауар, скорее всего, покинет «Лион» бесплатно. Самый реальный претендент – «Айнтрахт». По данным Sport1, немецкий клуб предлагает ему зарплату в 250 тысяч евро в месяц (3 млн евро в год) и подписной бонус в размере 5 млн.

Сам игрок хочет перейти в «Милан», он попросил агентов провести переговоры. По данным Calciomercato, Ауар уже сообщил друзьям, что хочет переехать в Италию.

«Милан» пока думает: переход Уссема зависит от возможного выкупа Браима Диаса у «Реала». Если испанец останется, подписывать Ауара не будут.

«Лион» в небывалом кризисе. Что происходит с великим французским клубом?

Фото: Gettyimages.ru/Miguel A. Lopes, Franck Fife

9 комментариев

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Марслан Акматалиев
Как же он разрывал несколько сезонов назад, ээх
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max bogomazov
Ассимиляция мигрантов не получается вообще. Они как шизофреники машут флагами Алжира,Судана,Палестины в Германии ,Франции и тд будучи гражданами этих стран но обратно ехать в ад этот не хотят.
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karlsson27
По крайней мере он сможет усилить Алжир)
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Виктор Никитин
Ответ Седесим Куиндесимов
Когда не смог выиграть конкуренцию в сб. Франции, самое время включить патриота
Это почти так же смешно как Аллер высказывался о том как на Африку и Африканский футбол и кубок Африки в частности в Европе смотрят косо(это было на фоне критики того что КАН проходит по середине Европейских чемпионатов). Аллер который родился во Франции, играл за все молодёжные команды Франции, до последнего надеялся на то что его вызовут играть, но в итоге уже когда ему под 30 решился всё же играть за Кот’д’Ивуар
+2
0
+2
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Bayern2004
Настоящий алжирский патриот.
Хардкорный.
P.S.Слава Алжиру-Героям Алжиру слава!
0
-3
-3
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Andy93
Ответ Георгий Большаков
Как теперь к нему будут относиться во Франции?
с учетом их ростера думаю всем плевать)
+1
0
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Георгий Большаков
Как теперь к нему будут относиться во Франции?
0
-1
-1
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Седесим Куиндесимов
Когда не смог выиграть конкуренцию в сб. Франции, самое время включить патриота
+15
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garp
какая потеря для сб. Франции
+2
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